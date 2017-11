Offerte di lavoro: il Comune cerca insegnanti scuole d'infanzia

Il settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time, di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia comunali (categoria giuridica C), valevole per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19).

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 20 novembre esclusivamente on line.