Offerte di lavoro della settimana: impiego fisso o stagionale

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

PERSONALE DI SALA AD ARZIGNANO (22/11/2017)

La caffetteria OLIVIERI 1882 di Arzignano è alla ricerca di personaledi sala con esperienza. E' previsto anche lavoro serale e nel weekend.

Se interessati, mandare cv a: aolivieri@olivieri1882.com



PROMOTER EDITORIALICERCASI (27/10/2017)

Offresilavoro part time di promozione editoriale

orario:mattina 7.30-8.30

contrattodi prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo:gennaio-febbraio 2018

durata:3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessariinternet, automobile e telefono cellulare

perinformazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area PromozioneMBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com



DITTA TERMOIDRAULICACERCA (26/10/2017)

Dittatermoidraulica di Sovizzo cerca OPERAIOcon esperienza e APPRENDISTAmaggiorenne da inserire nel proprio organico.

ContattareMirco 3357539599.



ENTRA NELLA SQUADRADI CITTÀ DELLA SPERANZA PER AIUTARE LA RICERCA PEDIATRICA(16/10/2017)

A Natale ogni dono vale. E se si tratta di donare tempo per migliorarela salute dei bambini malati, l’occasione per mettersi in prima linea è vicinaa te. Fondazione Città della Speranza infatti, impegnata da oltre vent’anninella sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca pediatrica,cerca VOLONTARI per attività dasvolgersi nel periodo prenatalizio, tra novembre e il 24 dicembre 2017.

Le attività proposte spaziano dal confezionamento di cesti nella sededella Fondazione a Monte di Malo, alla realizzazione di pacchetti regalo pressoAuchan di Vicenza, Emisfero di Bassano del Grappa e Toys Center di Torri diQuartesolo, passando per il presidio di banchetti solidali informativi sparsiper la provincia, che prevedono la distribuzione di gadget e stelle di Natale.Gli aspiranti volontari potranno scegliere a cosa dedicarsi, indicandoobbligatoriamente la propria disponibilità oraria settimanale e le areeterritoriali nelle quali potranno recarsi.

I donatori di tempo ideali amano sentirsi utili e divertirsi, sonocreativi e aspirano a conoscere una solida community, con la possibilità diproseguire l’esperienza e partecipare ad una formazione specifica.

Per candidarsi, compilare il form sul sito http://cittadellasperanza.org/ diventa-volontario-della- fondazione/.Per maggiori informazioni, invece, scrivere am.algini@cittadellasperanza. org.



COOPI cerca PERSONESPECIALI (16/10/2017)

A Natale non te ne fregare: diventa COORDINATORE BANCHETTO per lacampagna Carta, Nastri e Solidarietà.

Aiutaci a confezionare i doni nei negozi aderenti all'iniziativa egrazie alle donazioni raccolte contribuirai ad aiutare i bambini rifugiati e infuga dalla guerra in Libano, Iraq, Niger e Nigeria.

COOPI – Cooperazione Internazionale (www.coopi.org), organizzazioneumanitaria italiana attiva da oltre 50 anni nei Paesi del Sud del Mondo, cercacoordinatori banchetto per un’importante attività benefica che si svolgeràall’interno di punti vendita di diverse catene commerciali durante il periodopre-natalizio.

COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale con circa 150punti vendita, ed in particolare, nel Veneto nelle provincie di Verona, Padova,Venezia, Treviso, Vicenza e Rovigo.

I punti vendita interessati sono COIN E BEAUTY STAR.

Il coordinatore, da 1 o 2 per banchetto, seguirà le seguenti attività:

gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili delpunto vendita

presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa

confezionare i pacchetti regalo per i clienti

supportare COOPI nella ricerca di volontari

coordinare i volontari

provvedere all’allestimento del banchetto con il materialeCOOPI

gestire rapporti con il direttore del punto vendita

supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto

gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI

Il coordinatore darà la sua disponibilità dal 2 al 24 dicembre 2017(inclusi i week-end).

Tipologia contratto: prestazioneoccasionale per tutta la durata dell’iniziativa.

E’ prevista una formazione per tutti i candidati selezionati.

Per candidarsi, compilare il form alla paginahttp://volontaricoopi. org/diventa-coordinatore

Per maggiori informazioni

Raffaella Fochesato

tel 049 657518 | fochesato@coopi.org

