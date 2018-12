Offerte di lavoro della settimana di Natale

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI



CUOCO/A E CAMERIERE/A (21/12/2018)

Cercasi cuoco/a e cameriere/a con esperienza per lavoro serale/giornaliero, zona Arzignano/Vicenza

I requisiti sono: capacità di lavorare in squadra, celerità di apprendimento e di operatività, serietà, dinamicità, disponibilità immediata, flessibilità, disponibilità i week end e festivi, conoscenza lingua inglese.

Si prega di inviare il proprio curriculum firmato, con foto a candidature@hosteriamoderna.it .

PERSONALE DI SALA (21/12/2018)

Catena franchising ISUSHI /MADAI cerca per nuova apertura personale di sala con esperienza lavorativa in posizione analoga nel territorio.

In particolare, cercano 5 candidati per punto vendita:

Camerieri/ a - responsabile di sala punto vendita

Camerieri / cameriere con esperienza minima

Requisiti:

2/ 4 anni in posizione analoga

Conoscenza lingua Inglese e dimestichezza con uso palmari

Conoscenza programmi gestionali ristorazione e normative vigenti HACCP

Competenze organizzative e di gestione del personale

Bella presenza

Dinamicità e forte passione per il proprio lavoro, standing elevato, precisione e attenzione ai dettagli, ottime doti di flessibilità e di team working.

L'inserimento è previsto a partire da subito e l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza dei candidati. Periodo di prova valutativo 15 gg

Sede di lavoro: Provincia di Vicenza (Arzignano,Thiene, Chiampo)

Per candidarsi inviare CV con foto alla seguente mail: candidature@isushi.it (inserire nell'oggetto: località, mansione per la quale si candida).

ADDETTA GELATERIA A TRISSINO (12/12/2018)

Gelateria a Trissino cerca una ragazza per la stagione 2019. Per info e candidature scrivere una mail a: giba1967@alice.it.

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO