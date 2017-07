Offerte di lavoro, concorsi e stage a Vicenza e non solo

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI



STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE (05/07/2017)



Marmi Serafini Srl di Chiampo cerca un/una STAGISTA PER ATTIVITÀ DI BACK OFFICE/COMMERCIALE. La persona si occuperà, attraverso un periodo di affiancamento di 2 mesi, di supportare il responsabile commerciale nello sviluppo dei mercati esteri, con l’obiettivo di acquisire autonomia nella mansione. Si richiede: Diploma/Laurea in discipline economiche/umanistiche, forte orientamento all’ambito commerciale, voglia di mettersi in discussione e grande creatività. Rappresentano titoli preferenziali la conoscenza della lingua francese. Si propone un percorso di stage di 2 mesi con rimborso spese e possibilità di assunzione. Se interessati, inviare curriculum alla mail: servizioclienti@ eteaminternational.it con il consenso all’utilizzo dei dati personali in base al DLgs 196/2003.





IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO (03/07/2017)



Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Maggiore (VI) cerca un IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO. La candidata / Il Candidato si occuperà della gestione di clienti a lei/lui assegnati, offerte e corrispondenza, pianificazione e conferme d'ordini.

Si richiede la conoscenza della lingua inglese e un'altra lingua europea. Diploma o laurea ad indirizzo linguistico o titolo affine. Disponibilità immediata. Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com





VOLONTARI CENTRI ESTIVI ARZIGNANO (30/06/2017)



La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no cerca VOLONTARI PER I CENTRI ESTIVI.

Hai voglia di metterti in gioco e provare un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far parte del nostro staff!! Sarai sempre affiancato da educatori esperti.

Avrai la possibilità di vivere una bella esperienza di volontariato, di acquisire crediti formativi scolastici o di accreditare ore di alternanza scuola-lavoro. Cerchiamo volontari per i Comuni di Arzignano, Chiampo, Montorso, Gambellara, Trissino, Caastelgomberto e Cornedo. Per informazioni contattare Vanessa: giulia.pianezzola@ studioprogetto.org cell 3406157944





COLLETTA SCOLASTICA DEI VILLAGGI SOS (26/06/2017)



SOS Villaggi dei Bambini Onlus, impegnata attraverso 7 Villaggi SOS nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle, cerca VOLONTARI per sabato 16 Settembre 2017.

In alcuni centri commerciali e punti vendita d'Italia sarà raccolto materiale scolastico (penne, matite, quaderni, astucci, ecc.) acquistato dai clienti e destinato ai bambini più vulnerabili.

La presenza minima richiesta è di 4 ore per due fasce di orario: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (o intera giornata dalle 10.00 alle 18.00).

Per saperne di più o dare la propria adesione scrivere a collettascolastica@sositalia. it entro il 24 Luglio 2017.





STAGE AREA COMMERCIALE E PROJECT MANAGEMENT (22/06/2017)



E-Team International si occupa di internazionalizzazione attraverso consulenti e docenti madrelingua e attività di digital marketing e comunicazione.

Per ampliare il team interno sono alla ricerca di uno/a STAGISTA da inserire a supporto dell’area commerciale e project management. La persona si occuperà di affiancare i project manager e l’area commerciale nello sviluppo e gestione dei progetti per le aziende clienti.

Gli obiettivi. Acquisire una minima autonomia nella proposizione di soluzioni di valore nella gestione dei progetti, nello sviluppo di strategie specifiche sui mercati esteri, di progetti di marketing e comunicazione anche in lingua e tutto ciò che serve alle PMI per sviluppare la loro azione sui mercati internazionali.

I requisiti. Laurea in discipline economiche/umanistiche, conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office (in particolare Excel). Orientamento al digital marketing e conoscenza delle logiche di base dei social media. Predisposizione al lavoro in team, dinamicità e voglia di mettersi in discussione completano il profilo.

La proposta. Un percorso di stage di 6 mesi con possibilità di assunzione. Previsto un rimborso spese.

Se interessati, inviare curriculum alla mail: risorseumane@ eteaminternational.it con il consenso all’utilizzo dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003.





COMMESSO/A-ADDETTO/A AL MAGAZZINO (20/06/2017)



Sorelle Colladon seleziona per il suo punto vendita di Arzignano un COMMESSO/A-ADDETTO/A AL MAGAZZINO.

La figura supporterà i commessi per la vendita e per l'espletamento delle altre mansioni quali l’allestimento del negozio, pulizia del negozio e il riordino degli scaffali. Si occuperà inoltre della gestione del ricevimento e della movimentazione della merce in magazzino.

Ci rivolgiamo a candidati con esperienza precedente nel ruolo e che abbiamo passione per il settore della moda e dei tessuti. Completano il profilo ottime doti di problem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti di comunicazione.

Inviare Curriculum a ricercapersonale.spc@gmail.com







