Le offerte di lavoro della settimana

SVILUPPATORE WEB JUNIOR A MONTECCHIO M. (14/03/2018)

Interplanet ricerca sviluppatori web junior da inserire nel suo team.

Il candidato ideale ha almeno 1 anno di esperienza nello sviluppo software, grande passione per la programmazione, forte attenzione ai dettagli, all’aspetto estetico e alla usabilità dell’interfacce realizzate. Sono raccomandate competenze di sviluppo front end in particolare Responsive design con Bootstrap, jQuery, conoscenza di linguaggi di programmazione per il Back End principalmente VB.Net/C#, PHP, competenze su Database MSSQL/MySql, DDL,DML,QL.

Dipendente Full time con contratto da definire.

Sede di lavoro: Montecchio Maggiore, Vicenza

Inviare la propria candidatura allegando un CV aggiornato all'indirizzo: job@interplanet.email

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA A TRISSINO (14/03/2018)

Studio Concato, che opera nel settore della sicurezza sul lavoro, con sede a Trissino ricerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per le seguenti attività:

- gestione anagrafica dei clienti

- registrazione/gestione amministrativa delle commesse

- archiviazione elettronica e cartacea di documenti

- gestione amministrativa dei corsi di formazione tenuti dallo studio

Attributo preferenziale esperienza nell'ambito, si valutano comunque anche prime esperienze.

Inviare curriculum vitae a riccardo.concato@gmail.com

MONTATORE MANUTENTORE MECCANICO AD ARZIGNANO (15/03/2018)

Azienda Metalmeccanica sita in Arzignano (Vi) ricerca montatore manutentore meccanico.

Requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione;

- disponibilità immediata.

Invio cv: amministrativo@ rancanelettrotecnica.it oppure chiamare 0444/478221.

ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo - Reparto Ufficio Acquisti cerca ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE con conoscenza amministrativa, richiesta conoscenza lingua inglese.

Prego inviare CV a filippo.scolaro@giasco.com



AREA MANAGER ESTERO A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo – Area Manager cerca AREA MANAGER ESTERO, conoscenza almeno 2 lingue (preferibilmente inglese e tedesco), disponibilità a trasferte all’estero.

Prego inviare CV a alessandro.schenato@giasco.com



OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (21/02/2018) AD ARZIGNANO

Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C.

La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze). Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità.

Si offre contratto a tempo determinato

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce:

“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

- ELETTRICISTA INSTALLATORE E MANUTENTORE DI CANTIERE INDUSTRIALE: installatore e manutentore impianti elettrici civili e industriali presso cantieri

Riservate ai disabili (L.68/99)

- OPERAIO add.montaggio particolari meccanici per completamento prodotto finito

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

ADECCO ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. Zona ARZIGNANO.

MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona ARZIGNANO.

INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona ARZIGNANO

Info:

Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it

ADECCO MONTECCHIO CERCA:

QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/ MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

MAGAZZINIERI Per aziende clienti operanti nel settore della gomma plastica cerchiamo magazzinieri con ottimo uso del carrello elevatore e ottimo uso del PC per gestione del magazzino.

Operai/e metalmeccanici Per aziende clienti operanti nel settore della metalmeccanica cerchiamo operai/e per la produzione con la mansione di addetti al montaggio, carico/scarico e carpenteria. Lavoro in giornata.

PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria borse, è richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di costruzione completa della borsa.

MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza nel montaggio borse. Lavoro in giornata.

Info:

Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

ADECCO VALDAGNO CERCA:

TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione.

MAGAZZINIERE con esperienza di lavoro nella mansione, discreto uso pc, preferibilmente in possesso di patentino del muletto. Preferibile età massima 29 anni per prospettiva assunzione con contratto di apprendistato.

RETTIFICATORI: Richiesta esperienza sulle macchine CNC. Possesso di titolo di studio nell’ambito meccanico o esperienza già maturata nella mansione. Disponibilità di orario giornaliera o su 2 turni.

TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione con linguaggio FANUC, OKUMA o MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam.

Info:

Adecco Vadagno

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

IMPIEGATO BACK OFFICE COMMERCIALE

For an important leader industry in Vicenza, we are looking for a Sales Back Office Manager (English Mothertongue). The Sales manager role is designed to oversee the back office activity in order to check the anomalies.

She/ He is the main intermediate function between the Commercial Director and the Sales Back Office. Requirements:

• Experience in role or in similar role would be an advantage (ex. As Customer Service Manager)

• Highly motivated, able to work independently, attentive, careful

• High school or University graduate

• Very Good command of both written and spoken English. Being English Mothertongue would be better.

Proposal:

• Permanent/Temporary hiring

• Gross annual salary commensurate with the experience in the role

• Working hours: full time

IMPIEGATO CONTABILE

Per prestigioso studio commercialista a Vicenza. La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività:

- Contabilità ordinaria e semplificata e gestione di un pacchetto clienti

- Adempimenti fiscali

- Gestione tesoreria, riconciliazioni bancarie, chiusure mensili e trimestrali

- Black list, F24, liquidazione Iva

- Dichiarazioni 770, Modelli 730

- Scritture per la predisposizione del bilancio

Requisiti richiesti:

• Laurea o titolo di studio equipollente.

• Esperienza pregressa nel ruolo, maturata presso Studi Commercialisti

• Buone doti comunicative, flessibilità e autonomia

• Contratto: inserimento diretto.

VENDITORE JUNIOR

Il candidato verrà inserito all'interno di un team di venditori e si occuperà della consulenza commerciale, seguendo le trattative con il Cliente in tutte le fasi del processo di vendita e proponendo l'intera gamma di prodotti e servizi. Requisiti:

orientamento al risultato, esperienza e comprovati successi commerciali, Forte passione per il settore truck. sviluppate capacità negoziali e relazionali, buon utilizzo di sistemi informatici e capacità di lavorare per obiettivi ambiziosi. Orario: Full Time

Info:

ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

ELETTRICISTA - Per azienda che opera nel settore elettrico civile ed industriale sita nella provincia Est di Vicenza selezioniamo una elettricista. Cerchiamo una risorsa con esperienza maturata nel ruolo, che verrà dedicata prevalentemente a lavorare su impianti industriali e si occuperà di installazione e manutenzione presso clienti in Veneto e anche fuori. VICENZA EST

MONTAGGIO MECCANICO - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico selezioniamo personale da inserire in produzione con orario giornaliero.

Ci rivolgiamo a candidati che avviano esperienza in attività di montaggio e assemblaggio meccanico sia a banco che in linea, con buona dimestichezza nell'uso di trapani e avvitatori. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del disegno meccanico. VICENZA

OPERATORE CNC - Per strutturata azienda di Vicenza che opera nel settore metalmeccanico selezioniamo personale da inserire con la mansione di operatore cnc. Il candidato selezionato si occuperà di condurre macchine utensili cnc, realizzare programmi con Fanuc ed eseguirli, svolgere attività legate al controllo qualità e verifica della conformità dimensionale dei pezzi lavorati. Ci rivolgiamo a personale con le seguenti caratteristiche: diploma o qualifica, conoscenza Fanuc, uso di avvitatori pneumatici e utensili vari, usi di transpallet e gru, strumenti di misura. VICENZA

MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - Per azienda che opera nel settore della carta sita nella zona Nord di Vicenza selezioniamo un magazziniere con patentino del muletto e conoscenza del PC. Il candidato selezionato si occuperà di usare il muletto per lo spostamento della merce all'interno di uno specifico reparto del magazzino, userà il pc per inserire una serie di dati legati alla merce che vene movimentata direttamente per uno specifico cliente e svolgerà attività legata all'etichettatura del materiale. VICENZA NORD

Info:

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it

AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA

TECNICO SETTORE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE con diploma in ambito elettronico/meccatronico. Si valutano anche candidati neo diplomati. Il candidato si occuperà della manutenzione dei macchinari industriali presso le sedi clienti. Si richiede disponibilità a brevi trasferte estere. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano.

IMPIEGATO COMMERCIALE EXPORT per importante realtà industriale operante nel settore delle materie plastiche. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e tedesca ed esperienza pregressa nel ruolo. Scopo Assunzione. Zona: Brendola

ADDETTO CAMPIONATURA COLORI per azienda conciaria con esperienza specifica nel ruolo preferibilmente maturata nel settore arredamento. Si richiede titolo di studio adeguato. Scopo assunzione. Zona: Almisano/Zermeghedo.

ADDETTO ALLA SALA PROVE per azienda operante nel settore plastico. Si richiede titolo di studio adeguato e disponibilità al lavoro in giornata e/o su due turni. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

APPRENDISTA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE. Per azienda nei limitrofi di Trissino (VI) selezioniamo un addetto/a alla programmazione della produzione in età di apprendistato. La risorsa si occuperà, in affiancamento al Responsabile, della pianificazione delle attività produttive sulla base delle commesse e delle relative tempistiche. Il ruolo prevede inoltre la programmazione degli acquisti necessari alla linea di produzione, il monitoraggio dell'avanzamento delle commesse, il controllo delle date di consegna e la stesura di report. Competenze richieste: diploma di ragioneria oppure laurea, anche breve, in ingegneria gestionale, economia aziendale o affini; buone doti organizzative, team-working, rapidità, dinamicità; età apprendistato. Si offre contratto di somministrazione con orario full-time della durata di circa due mesi finalizzato al successivo inserimento diretto in azienda con apprendistato.

ADDETTO ALLO STAMPAGGIO OTTONE. Per importante aziende cliente del settore metalmeccanico di Arzignano siamo alla ricerca di un addetto/a allo stampaggio dell'ottone. Si richiede la disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.

ADDETTO ALLA CERNITA PEZZI. Per azienda cliente del settore metalmeccanico siamo alla ricerca di un/una addetto/a alla cernita. Sede di lavoro: Arzignano. Lavoro su turni, full-time.

MECCANICO / ELETTRAUTO. Per autofficina di Arzignano (VI) selezioniamo un meccanico / elettrauto. La risorsa, con esperienza pregressa di almeno un anno, dovrà occuparsi di manutenzioni e riparazioni meccaniche ed elettriche di autovetture. Completa il profilo la qualifica in ambito meccanico. Nel caso di persona in possesso di diploma tecnico di scuola superiore, l'azienda prevede inoltre la possibilità di finanziare il corso per Responsabile Tecnico. Il livello di entrata e la durata iniziale del contratto verranno valutati sul pregresso del candidato, con concreta prospettiva di stabilizzazione per prossimo pensionamento. Orario full-time dalle 08:00 alle 12:00 ed alle 14:00 alle 18:00, con eventuali straordinari per lavori urgenti non programmati e/o soccorso stradale (in zona).

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it

TEMPOR VICENZA CERCA:

Info:

Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168,

e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

