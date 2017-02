Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza del 3 febbraio

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE A INFORMAGIOVANI

>>> (03/02/2017) Storica azienda metalmeccanicaoperante con l’estero, con sede in zona Arzignano, ricerca IMPIEGATA/O COMMERCIALE di comprovata esperienza e a tempo pieno.

Il/la candidato/a dovrà svolgere leseguenti mansioni:

- inserimento e gestione ordiniestero/italia fino al post-vendita

- importazioni CEE/extra CEE

- fatturazione Italia/estero erelativa documentazione doganale

- supporto ufficio commercialeestero

- gestione e organizzazionespedizioni

- creazione di preventivi, offertee documentazione necessaria

- gestione documentazione fiere coneventuale presenza

- provvigioni agenti

- intrastat

- blacklist

Si richiede ottima conoscenza dellalingua inglese e residenza nelle vicinanze. Il contratto sarà a tempo indeterminato dopoadeguato periodo di prova.

Inviare CV indicando quali delle mansioni sopra citate sono statesvolte.

>>> (03/02/2017) Studio ProgettoCooperativa Socialecerca urgentemente LAUREATI IN SCIENZEDELL'EDUCAZIONE per servizi educativi per minori in zona Valle dell’Agno. Inviarecurriculum avanessa.digiorno@studioprogetto.org

Info: 328.1084328

>>> (19/01/2017) GIOVANE CONCONOSCENZA DELLE LINGUE - ARZIGNANO

Deca & Associati SRL ricerca per azienda imprenditoriale che commercia prodottidestinati al mondo dell'arredamento.

Cerchiamo un/a neolaureato/a chesupporti il Titolare nella messa a punto di azioni commerciali/marketingmirate, finalizzate alla promozione del prodotto anche in mercati esteri. Ciòimplica una rivisitazione del sito internet, supportando nella redazione deitesti e nell'organizzazione dei contenuti, l'invio di mail e presentazioni apossibili clienti esteri, contatti telefonici, etc. Parallelamente il/lacandidato/a dovrà gestire aspetti più logistici, supportando le colleghe nelprocesso di arrivo della merce, nella loro movimentazione all'interno delmagazzino, nel loro deposito, nella gestione della contabilità legata almagazzino.

Cerchiamo un/a neolaureato/a oneodiplomato/a in materie economiche o linguistiche, anche alla primaesperienza di lavoro. FONDAMENTALE è la conoscenza di ALMENO 2 LINGUE STRANIERE(inglese + russo/francese/tedesco/spagnolo ...)

Si offre un contratto diApprendistato.

Per candidarsi inviare cv ainfo@deca-associati.it

Info: Deca & Associati S.r.l.

Viale S. Agostino n.134 – 36100Vicenza

Tel 0444564008

www.deca-associati.it

>>> (11/01/2017) ADDETTO UFFICIOACQUISTI

Studio BicegoSRL ricerca un addetto all’UfficioAcquisti da inserire all’interno di un’azienda in forte sviluppo che producemacchinari ad alto livello tecnologico ed inserita in un contestointernazionale.

- Il ruolo

La figura riporterà direttamente alResponsabile acquisti e collaborerà con lo stesso, assumendosi responsabilitàcrescenti nelle seguenti aree di attività:

Analisi del punti di riordino - MRP

Richiesta di offerta per ordini erelativa contrattazione

Gestione del processo diapprovvigionamento

Monitoraggio degli ordini e gestionedei solleciti

Controllo conferme d'ordine e loroarchiviazione

Creazione articoli e creazionedistinte

Gestione Non Conformità

Manutenzione magazzino/documenti edati

Controllo, carico ed emissione DDT

Controllo fatture

- Conoscenze richieste:

pacchetto office

capacità di utilizzo di ungestionale

Conoscenze linguistiche: conoscenzadella lingua inglese (almeno livello B2 del quadro di riferimento europeo).

La candidatura sarà inserita insostituzione di maternità.

Ci rivolgiamo a candidati conesperienza precedente nel ruolo ma saranno presi in considerazione anchegiovani laureati in Ing. Gestionale. Completano il profilo ottime doti diproblem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti dicomunicazione.

L’Azienda ha sede nell’altovicentino.

Per candidarsi:http://www.bicego.it/offertelavoro/addetto-ufficio-acquisti-alto-vicentino-3627

Info: Ricerca e Selezione

Tel.0444-341002 - Fax 0444-520047

email:selezione@bicego.it

>>> (02/11/2016) Casa "Alice Dalli Cani" sta cercando un VOLONTARIO esperto nell'arte della riparazione delle biciclette perinsegnare agli operatori e agli ospiti della casa di accoglienza. Le biciclettein disuso vengono donate dal Comune di Arzignano allo scopo di destinarle inprestito agli ospiti della casa o per l'autofinanziamento.

Chi fosse interessato puòcontattare i numeri 0444.1788049 o 3711166948, oppure inviare una mail a casaalicedallecani@cosmosociale.it."



LAVORO... IN ARZIGNANO

>>>> ADECCO ARZIGNANO CERCA:

- INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO per interessanti stage in ambitoprogrammazione della produzione o gestione qualità. Zona: ARZIGNANO – CHIAMPO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Ilcandidato dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi dellaproduzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualitàe degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi dimiglioramento. Formazione richiesta: laurea in ingegneria o scienzestatistiche.

Buona conoscenza lingua inglese.Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP.Zona di lavoro: ARZIGNANO

- CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante aziendafacente parte di un gruppo multinazionale, cerchiamo un FINANCIAL CONTROLLERJUNIOR. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche e un'esperienzadi almeno un anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentalela conoscenza della lingua inglese. Zona: ARZIGNANO

- ADDETTO/A UFFICIO MARKETING Per importante azienda, cerchiamoun/una addetto/a ufficio marketing con almeno due anni di esperienza nel ruolo.Richiesta laurea in ambito economico, ottima conoscenza della lingua inglese ebuon utilizzo social media e programmi di grafica (Adobe Illustrator). Zona:ARZIGNANO

- SPACCATORE IN TRIPPA con esperienza pluriennale nella mansione,disponibilità ai turni e in giornata. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- RASATORE CAPO MACCHINA FIORE con esperienza. Zona: ARZIGNANO

- 2 ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA con esperienza. Zona:ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con o senza esperienza.Disponibilità al lavoro in giornata e sui 3 turni. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- BOTTALISTA DI CONCIA: con esperienza pluriennale nella mansione,disponibilità ai turni e in giornata. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con esperienza inrifinizione, botti, spruzzo, smeriglio pelli. Si richiede esperienza di almeno1 anno. Disponibilità in giornata e su turni. Zona PRESSANA

- IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con diploma in Ragioneria edesperienza in ufficio amministrativo (bollettazione, fatturazione, prima nota,bilanci), preparazione documenti per lettere di credito, organizzazionispedizioni nazionali/internazionali. Richiesta buona conoscenza lingua ingleseparlato/scritto. Zona di lavoro: ARZIGNANO

- INGEGNERE GESTIONALE in possesso di laurea quinquennale, esperienzadi 2/3 anni in aree legate alla programmazione della produzione o logistica oacquisti. Zona di Lavoro: CHIAMPO

- TECNICO INFORMATICO: cercasi per azienda della zona un tecnicoinformatico con esperienza in helpdesk di 1° e 2° livello, programmazione in Visual Studio, sistemista susistemi Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e database administrator suMicrosoft SQL Server. Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX.Zona ARZIGNANO

- MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO IN CORSO DI VALIDITA’ conesperienza consolidata nella mansione, utilizzo di muletto frontale,retrattile, rilevatore codici a barre, conoscenza PC. Zona: ARZIGNANO

- CARPENTIERE/SALDATORE, anche con basilari esperienza in saldatura afilo, a tig e buona lettura del disegno meccanico cercasi per diverse aziendedella zona. Zona: ARZIGNANO, MONTORSO, GAMBELLARA

- ORAFO/A con esperienza consolidata nella mansione dilustraressa o carteggiatrice o cerista. Zona AZIGNANO – TRISSINO

- IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI: ricerchiamo, per importanteazienda della zona, un/a IMPIEGATO/AUFFICIO ACQUISTI - PROCUREMENT. Si richiedono: esperienza di almeno 3 anno inufficio acquisti preferibilmente presso realtà di medie dimensioni, ottimaconoscenza della lingua inglese, flessibilità, dinamismo, ottime doti diproblem solving. Zona: MONTEBELLO

- ADDETTO CAMPIONATURA COLORI con diploma di perito chimico,esperienza di 3/5 anni nella mansione. Disponibilità immediata. Full time. ZonaARZIGNANO

- OPERAIO ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI con esperienza consolidatain reparto rifinizione, disponibilità a lavorare in giornata e su turni,massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO

- BOTTALISTA DI CONCIA E CALCINAIO, TINTURA conesperienza di almeno 5 anni nella mansione, completa autonomia nella gestionedelle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. ZONA ARZIGNANO

- TORNITORE MANUALE ottima conoscenza disegno meccanico, esperienzadi almeno 5 anni nella mansione. Full time. Zona ARZIGNANO

- TORNITORE CNC con esperienza nella programmazione di torni CNC ecentri di lavoro, buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina,controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona:ARZIGNANO

- DISEGNATORE MECCANICO con esperienza di almeno due anninella mansione e titolo di studio in ambito meccanico, conoscenza autocad 2d e3d solidworks, disponibilità full time e flessibilità di orario con il sabato.Zona: MONTORSO VICENTINO

- TECNICO COLORISTA, esperienza nella mansione: pesatura prodotti( preferibile uso pirovano), creazione miscele per colori, campionatura,redazione ricette e gestione reparto. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE, con pregressa esperienzanella mansione cercasi. Zona: ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO SPRUZZO, con pregressa esperienza nella mansione cercasi. Zona:ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: Perimportante azienda conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto provefisiche e chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche breve. Ottimeprospettive di crescita. Zona: ARZIGNANO

- AUTISTA: cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDATACHIGRAFA, con esperienza, per diverse aziende della zona ARZIGNANO

- ELETTRICISTA: cercasi elettricista impianti civili ed industrialicon pregressa esperienza nella mansione. Zona: ARZIGNANO.

- ARCHITETTO: cercasi architetto di interni , anche neolaureato, perazienda della zona. Zona: ARZIGNANO.

- OPERAI GENERICI: cerchiamo ragazzi per la produzione,disponibili al ciclo continuo per importante azienda della zona. Zona:ARZIGNANO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: cercasi diplomato meccanico, conesperienza nella mansione e conoscenza degli strumenti di misura. Preferibileconoscenza della lingua inglese. Zona: ARZIGNANO

- MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: cercasi montatore elettricotrasferista con esperienza nella mansione, preferibilmente su motori elettrici,e disponibilità a frequenti trasferte presso clienti. Zona: ARZIGNANO.

Info: Adecco Arzignano

Via Sega, 9 - 36071ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/451962 Fax0444/455612

e – mail mailto:arzignano.sega@adecco.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- TECNICO COMMERCIALE SETTORE AUTOMAZIONE con buona conoscenza dell’inglese eformazione tecnica (diploma o laurea); disponibilità ad occasionali trasfertedi breve durata. Si valutano anche figure con minima esperienza in ambitocommerciale. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

- ADDETTO AL MAGAZZINO per azienda commerciale di pelli. Preferibile minimaesperienza maturata nella lavorazione pelli, capacità di utilizzo del carrelloelevatore. Scopo assunzione. Zona: Arzignano.

- ADDETTO ALLA PRODUZIONE con utilizzo del carrello elevatore per azienda alimentare.Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

- OPERAIO METALMECCANICO per lavorazioni di carpenteria leggera, conoscenza dellasaldatura a filo e TIG. Tempo determinato con finalità di assunzione. Zona:Arzignano.

- TORNITORI/FRESATORI CNC con esperienza nel ruolo e disponibilità al lavoro su dueturni. Scopo assunzione. Zona: San Pietro Mussolino e Arzignano.

- CARRELLISTA con esperienza nell’uso del ragno per azienda conciaria. Scopoassunzione. Zona: Arzignano.

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- CARRELLISTAper azienda di Arzignano. Cerchiamo un carrellista con pregressa esperienzanella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello incorso di validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità allavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione conpossibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLE PULIZIE di uffici in zona Arzignano. Cerchiamo due risorse conesperienza nelle pulizie industriali / uffici per contratto di somministrazionepart-time di 30 ore settimanali. E’ indispensabile il possesso dell’auto pereffettuare gli spostamenti tra i vari cantieri in gestione dell’azienda.

- ADDETTI AL RIFILO PELLI per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nelrifilo di pelli wet blue e asciutte con macchinetta, coltello e/o forbice. Sioffre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA STUCCATURA PELLI per aziende in zona Arzignano e limitrofi. Si richiedecomprovata esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazionecon possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiededimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offrecontratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzatoall’assunzione diretta.

- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI).Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatoree disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Si offre iniziale contrattodi somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI).Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diplomain ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, inparticolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento deiprodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anchecandidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma inambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoroin giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto disomministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successivaassunzione diretta in caso di riscontro positivo.

- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI).Si richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni.Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce requisitoaggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zonaArzignano (VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, inparticolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di cambiareautonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilitàdi successiva assunzione diretta.

- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per l'industriaconciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nellapreparazione di prodotti chimici partendo dalla ricetta. Possibilità dicrescita professionale e gestione di alcuni collaboratori. Si offre inizialecontratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIASPA

Via Duca D’Aosta30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito webwww.randstad.it

>>>>TEMPOR VICENZA CERCA:

- ATTREZZISTA JUNIOR - ARZIGNANO

Per un'Aziendacon Sede nei pressi di Arzignano, siamo alla ricerca di due giovani di etàindicativa dai 19 ai 22 anni, con un percorso di studi in ambito meccanico,residenti nelle immediate vicinanze e disponibili ai turni 06-14 /14-22. Ilcompito consisterà nell'affiancamento ad un attrezzista esperto per essereformati in tale ruolo: cambio stampi, regolazione delle macchine, risoluzioneproblematiche, correzione difettosità, ecc. Prevediamo un contratto di tre mesitramite Agenzia con possibilità di assunzione diretta.

Le personeinteressate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzoselezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca.

LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO

>>>> ADECCO MONTECCHIO CERCA:

-QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

- ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART-TIME POMERIGGIO Per studiodentistico cerchiamo un’assistente alla poltrona con pregressa esperienza nellamansione. Orario di lavoro part-time pomeridiano 15.00-19.30.

- MAGAZZINIERE TRE TURNI Per azienda cliente operante nelsettore gomma plastica cerchiamo un magazziniere con ottimo uso del carrelloelevatore/palettizzatore e uso di strumenti informatici. Lavoro su tre turni.

- CUCITRICE PELLETTERIA Per azienda cliente cerchiamo unacucitrice con esperienza in pelletteria.

ATTREZZISTA STAMPI GOMMA/PLSTICA Per azienda cliente operante nelsettore gomma plastica cerchiamo un attrezzista cambio stampi con esperienza.Lavoro su turni.

- FRESATORE STAMPI Per importante azienda cliente cerchiamo unfresatore con conoscenza del controllo numerico Heidenhain /Selca con esperienza sul settore costruzione stampiper pressofusione alluminio e plastica.

- OPERAI/E LAVORO ARTIGIANALE Per prestigiosa azienda cerchiamoragazzi/e con ottima manualità per apprendimento e formazione di un lavoroartigianale volenterosi per formazione e apprendimento

- OPERAI CALZATURE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operaicalzaturieri con esperienza in orlatura, addetti al montaggio, addetti manovia,finissaggio, leva forme, inchiodatura tacchi, uso macchina da cucire per lapelle.

- SCARNITORI PELLETTERIA Per prestigiosa pelletteriacerchiamo SCARNITORI con esperienza nel taglio pelle con fustelle e macchinariautomatici

- MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operaipelletteria con esperienza nel montaggio borse. Lavoro in giornata.

- MAGAZZINIERE DUE TURNI Per azienda alimentare cerchiamomagazziniere con ottimo uso PC (mail ed excel) scopo assunzione.

- OPERAI TRE TURNI Per azienda di materie plastiche cerchiamooperai con esperienza in carico/scarico e conduzione dei macchinari.Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. Lavoro su tre turni.

- PERITI CHIMICI Per aziende della zona operanti nel settore chimicocerchiamo ragazzi in possesso della qualifica o diploma in ambito chimico perinserimento in area produzione e magazzino, orario in giornata.

- ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO Per prestigiosa aziendametalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in elettrotecnica con esperienzapregressa di avvolgimento motori elettrici e collegamento di rotori e statori.Lavoro su due turni.

- TORNITORE CNC Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo untornitore a controllo numerico con capacità di attrezzaggio della macchinautensile e presettaggio degli utensili, capacità di richiamo del programma,correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno meccanico, uso strumenti dimisura, e preferibile uso mezzi di sollevamento (corroponte e gru a bandiera).

- ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo operai con pregressa esperienzanel campo dei motori elettrici per inserimento come addetti alle presse e allemacchine equilibratrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati inmeccanica/meccatronica o elettrica come addetti al montaggio di motorielettrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo addetti all’impregnazione everniciatura . Lavoro su due turni.

- MANUTENTORE MECCANICO Per azienda cliente cerchiamo unmanutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni efrese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova,disponibilità al lavoro su turni.

- PROTOTIPISTA PELLETTERIA Per azienda cliente operante nelsettore della pelletteria cerchiamo prototipista con pregressa esperienza nellamansione o esperienza come macchinista borse in pelle.

- SALDATORE Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo unsaldatore con esperienza filo e tig. Orari in giornata.

- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente cerchiamo unmanutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni efrese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova,disponibilità al lavoro su turni.

- ADDETTO PRESSOFUSIONE Per importante azienda cerchiamoaddetti alla pressofusione con minima esperienza e disponibilità al lavoro suturni.

- MODELLISTA Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Unamodellista con esperienza. La risorsa si occuperà della creazione dei modelli(cartamodelli e prototipi) in base alle indicazioni fornite. Si richiedono:Diploma - esperienza nel settore e nel ruolo; - ottime conoscenze tecniche disviluppo capi e schede tecniche; - uso base della macchina da cucireindustriale; - capacità di disegno sia a mano che tramite CAD; - ottimecapacità di relazione

- ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO Per aziende clienticerchiamo operai addetti al montaggio meccanico ed elettrico in linea con usotrapani e avvitatori, è richiesta la disponibilità al lavoro su turni. Èrichiesto l’attestato sicurezza stato regioni 81/08.

- ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO Per azienda cliente cerchiamoaddetti a carico scarico tornio e centri di lavoro, con buon uso di strumentidi lavoro e buona lettura del disegno meccanico. Preferibile la conoscenzadell’attrezzaggio. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.

- CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressaesperienza nella mansione per inserimento di lavorazioni a banco per cablaggioquadri. Lavoro in giornata.

- OPERAIO CON QUALIFICA OPERATORE MACCHINE UTENSILI Per storicaazienda del territorio cerchiamo ragazzi in possesso della qualifica dioperatore macchine utensili o congegnatore meccanico per inserimento inofficina.

- ATTREZZISTI CAMBIO STAMPI GOMMA PLASTICA Cerchiamoattrezzisti cambio stampi con esperienza nel settore gomma plastica.Disponibilità orario su turni e a brevi trasferte Europa.

- PERITO MECCANICO MANUTENTORE Per aziende clienti cerchiamoperiti meccanici per inserimento come manutentore meccanico e lavori diofficina su torni e frese manuali. È richiesta flessibilità e disponibilità,capacità di lavoro di squadra.

Info: Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angoloBattaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax0444/499802

e – mail montecchio

>>>> ADHR VICENZA CERCA:

- CAPOTURNO MAGAZZINO

La risorsa deve aver maturatoesperienza nella gestione del magazzino e del personale, deve essere in gradodi sapersi interfacciare con il suo responsabile e deve aver già lavoratoall’interno di magazzini modernamente strutturati. Il candidato ideale hamaturato una pregressa esperienza in magazzini organizzati di medie e grandidimensioni per il ricevimento e la spedizione di merci con numerosi arrivi epartenze giornaliere. Completano il profilo buone capacità organizzative, dileadership e di resistenza allo stress. È richiesta la disponibilità al lavorosu 2 turni e una buona esperienza nell’utilizzo dei mezzi quali mulettofrontale e retrattile.

MONTECCHIO MAGGIORE

- VERNICIATORE

Si valutano candidature che hannomaturato una buona esperienza nella verniciatura presso aziende metalmeccanicheo presso carrozzerie. Si offre iniziale contratto di somministrazionefinalizzato all’assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro in giornata.ALTAVILLA VICENTINA

- ADDETTO/A ALLE VENDITE

La risorsa ha una buona conoscenzadel settore informatico/telefonia/piccoli elettrodomestici e svolgerà attivitàdi vendita e di cassa. Orario di lavoro full time. Si offre contratto disomministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda (condisponibilità lavoro festivo).

TRISSINO

- MANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO JUNIOR

È richiesta una formazionescolastica professionale di tipo meccanico per attività di manutenzionemeccanica, elettrica e pneumatica su linee di produzione. mDisponibilità allavoro su 3 turni e agli straordinari. Iniziale contratto di somministrazionefinalizzato all’assunzione diretta in azienda. ALTAVILLA VICENTINA

- TECNICI SOFTWARISTI

I candidati hanno conseguito unaspecializzazione meccatronica e hanno maturato una minima esperienza nellaprogrammazione di macchine complesse. Preferibile conoscenza del linguaggio diprogrammazione Siemens. Orario di lavoro in giornata con disponibilità agli straordinari.Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione in azienda. SOVIZZO

Info: ADHR, Viale SanLazzaro 96, Vicenza

Tel 0444288030; fax 0444281667

vicenza@adhr.it

www.adhr.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- RESPONSABILE LOGISTICO per gestione del magazzino automatizzato di una realtàindustriale operante nel settore materie plastiche. Si richiede formazioneuniversitaria in ambito logistico e esperienza biennale. Scopo assunzione.Zona: Brendola.

- ADDETTO ALLA RIUNITURA con esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro sutre turni. Tempo determinato. Zona: Brendola

- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materieplastiche. Si richiede minima esperienza nella mansione, percorso universitarioidoneo. Requisito preferenziale è la conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempodeterminato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- TORNITORE CNC con capacità nell’attrezzaggio e programmazione. Si possono valutareanche figure di responsabile officina. Scopo assunzione. Zona: Trissino

- 2 ADDETTI AL BACK OFFICE COMMERCIALE con esperienza nella mansione econoscenza della lingua inglese e preferibile seconda lingua (spagnolo,tedesco). Contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Trissino

- IMPIEGATO/A con esperienza nel settore conciario per mansione di fatturazioneattiva e DDT conto lavoro. Tempo determinato per sostituzione di maternità.Zona: Zermeghedo.

- COLORISTA dirifinizione con comprovata esperienza. Tempo determinato con possibilità diassunzione. Zona: Zermeghedo.

- CARRELLISTA per azienda di materie plastiche con esperienza nella mansione. Sirichiede età di apprendistato e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempodeterminato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore

- IMPIEGATO/A con esperienza nel reparto riconcia per mansioni di carico ordini,gestione terzisti, gestione cicli completi. Tempo determinato. Zona:Zermeghedo.

- RIFILATRICE WB con esperienza nel ruolo. Tempo determinato con possibilità diassunzione. Zona: San Pietro Mussolino.

- IMPIEGATO PER GESTIONE ASSICURAZIONE/QUALITA’, preferibile laurea di indirizzo.Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- 2 IMPIEGATI/E SETTORE CONCIARIO con esperienza nel caricamento ordini, gestione terzisti e spedizioni. Richiestaprovenienza dal settore conciario. Tempo determinato. Zona: Zermeghedo eLonigo.

- OPERATORE CNC LEGGE 68/99 con esperienza per azienda metalmeccanica. Tempodeterminato con finalità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

- 2 TECNICI COMMERCIALI SETTORE PRODOTTI CHIMICI PER CONCERIA si richiede ottima conoscenza deiprocessi produttivi conciari e delle problematiche relative ai prodottichimici. Una figura gestirà lavorazioni di rifinizione e l’altra il repartoumido/bagnato. I candidati devono possedere ottime doti comunicative pergestire il pacchetto clienti. Scopo assunzione. Zona: Montebello.

- OPERAIO ABILITATO ALLA BONFIFICA AMIANTO in possesso di certificazione.Scopo assunzione. Zona: Trissino.

- SVILUPPATORE SOFTWARE con conoscenza linguaggio di programmazione C# e databasespl service. Scopo assunzione. Zona: Trissino

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> ETJCA SPA CERCA:

-ANALISTA DI LABORATORIO CHIMICO

Per azienda di servizi della zona di Chiampo(Vi) ricerchiamo un/una analista chimico da inserire all’interno dellaboratorio. La risorsa si occupera’ delle analisi quantitative/qualitative, sumateriale di varia natura tramite tecniche analitiche strumentali. Valutiamoprofili di candidati, sia neolaureati che con esperienza pregressa nel ruolo inaziende chimiche o in laboratori di analisi, con laurea in chimicafarmaceutica/industriale. Richiesta la conoscenza delle principalistrumentazioni, norme e procedure di laboratorio (GC; GC/MS; HPLC oLC/MS). Richiesta flessibilita’ e dinamicita’. Orario di lavoro in giornata,domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzione ed inquadramentosaranno valutati in fase di colloquio.

- SALESSUPPORT

Per azienda di Servizi di Montorso Vicentino(Vi), cerchiamo un/una impiegato/a da inserire in supporto all’ufficiocommerciale. Il/la candidato/a si occuperà di contattare telefonicamente ipotenziali clienti e quelli già acquisiti per proporre i servizi attuatidall’azienda.

La risorsa possiede un’ottima conoscenza dellalingua inglese, sia scritta che parlata, e di una seconda lingua, preferibilmenteil francese. Completano il profilo unaforte attitudine commerciale e predisposizione al contatto telefonico. Sivalutano candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzioneed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO -FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax0444 1492119 (tel. 0444 570778)

>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO BACK-OFFICE per azienda in zona Trissino. Sirichiedono diploma o laurea, preferibilmente in ambito economico / linguistico,ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera edesperienza pregressa nella mansione. Si offre inserimento diretto in azienda.

- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiedeesperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto conl’azienda. Il livello iniziale verrà valutato in base alle effettive competenzedel candidato.

- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamooperai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee diproduzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilitàal lavoro full-time su turni flessibili e festivi. Si offre contratto disomministrazione stagionale con possibilità di proroghe.

- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona MontorsoVicentino (VI). Si richiede significativa esperienza nella lettura ricettecolori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi. Indispensabiledisponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto disomministrazione con possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda delsettore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienzapregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto disomministrazione con possibilità di proroghe.

- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamorisorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo(sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatoriattrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentoriper officina centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzioneordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si richiedono:propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenzadel disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.),disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Sioffre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tremesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato.

- MAGAZZINIERE CON ATTESTATO CARRELLO ELEVATORE per azienda dell’alta Valle delChiampo (VI). La risorsa si occuperà principalmente del rifornimento dellelinee di produzione. Orario di lavoro in giornata o su turni, in base alla moledi lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità disuccessiva assunzione diretta.

- APPRENDISTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punti vendita supermercato inzona Cornedo Vicentino e Montecchio Maggiore (VI). Le risorse si occuperannodello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraversol'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali,dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedonobuona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità alavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si offre iniziale contratto disomministrazione, con possibilità di successiva assunzione con contratto diapprendistato.

- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini/ ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zonaMontecchio Maggiore e Cornedo Vicentino (VI). Si richiedono idonea qualifica oesperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilitàin termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zonelimitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazionecon possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIASPA

Via Duca D’Aosta30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax0444 1492283

E-mailarzignano@randstad.it

Sito webwww.randstad.it

>>>>TEMPOR VICENZA CERCA:

- OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO STUFE A PELLET -BRENDOLA

Ricerchiamoquesta figura per un’Azienda con Sede nei pressi di Brendola. La persona,indicativamente di 22/28 anni, residente nelle vicinanze, precisa e con buonamanualità, si occuperà dell’assemblaggio di stufe con l’utilizzo di avvitatoried altri utensili comuni. L’orario di lavoro sarà in giornata. Prevediamo uncontratto di due mesi tramite Agenzia.

Le personeinteressate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - BRENDOLA

Carpenteriametallica con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questa figura. Cirivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 25 ed i 35 anni, risiedentein zona ed in possesso del patentino per il carrello elevatore. Il ruoloconsisterà nel rifornimento degli impianti di taglio laser, movimentazioneinterna, preparazione dei bancali per le spedizioni, carico/scarico automezzi,ecc. L'orario di lavoro è in giornata ma deve esserci la disponibilità adeffettuare eventuali turni (06-14/14-22.00). Prevediamo un contratto inizialedi un mese tramite Agenzia, successiva proroga di due e possibilità diassunzione diretta. Le persone interessate possono inviare il propriocurriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, inalternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito riferimento allasuddetta ricerca.

- ADDETTO/A AL MONTAGGIO LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Azienda benstrutturata con Sede nei pressi di Sovizzo e specializzata nella costruzione dilinee di produzione automatiche ad altissima tecnologia è alla ricerca diquesta figura. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categoriepreviste dalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbiagià maturato esperienza nel ruolo specifico (lettura del disegno meccanico,utilizzo normali utensili d'officina, ecc.). Prevediamo un contratto inizialetramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta. Le persone interessatepossono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- ELETTRICISTA LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Ricerchiamoquesta figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo,specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissimatecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previstedalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbia giàmaturato esperienza nel ruolo specifico (lettura di schemi elettrici, cablaggiobordo macchina, quadri ed impianti elettrici, utilizzo tester e normaliutensili). Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità disuccessiva assunzione diretta. Le persone interessate possono inviare ilproprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, inalternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito riferimento allasuddetta ricerca.

- DISEGNATORE SCHEMI ELETTRICI LEGGE 68/99 -SOVIZZO

Ricerchiamoquesta figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo,specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissimatecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previstedalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze, con Titolo di Studioinerente alla materia specifica (PeritoElettrotecnico/Elettronico/Meccatronico) e/o che abbia già maturato esperienzain ruolo analogo (utilizzo CAD per la realizzazione di disegni e schemielettrici per la produzione di quadri ed impianti elettrici). Prevediamo uncontratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzionediretta. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum viae-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite faxal n° 0444-547168, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA AUTOMATICA -BRENDOLA

Carpenteriametallica con Sede nei pressi di Brendola, specializzata nella lavorazioneconto terzi di elementi medio/leggeri, è alla ricerca di questa figura. Cirivolgiamo ad una persona d'età indicativa tra i 20 ed i 30 anni, residentenelle immediate vicinanze, possibilmente con un percorso di studi in ambitoMeccanico e/o un minimo di esperienza in Aziende metalmeccaniche. Il ruoloconsisterà nel preparare i pezzi effettuando la "puntatura"completandone poi le saldature a macchina. Indispensabili capacità organizzative,indole ordinata e precisa e disponibilità ad orario continuato (06-14 oppure14-22) che verrà applicato dopo il periodo di addestramento da svolgersi ingiornata. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità disuccessiva assunzione diretta.

Le personeinteressate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca.

LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE

>>>> ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

- MANUTENTORE STAMPI Per azienda plastica della zona Est di Vicenza selezioniamouna persona che verrà inserita in produzione e che nel tempo si occuperà dellamanutenzione di stampi. Ci rivolgiamo a personale che abbia delle competenze inambito meccanico ed elettromeccanicoVICENZA

- PERSONALE PER GDO Per apertura di un nuovo punto vendita della grande distribuzionericerchiamo personale con esperienza nelle seguenti mansioni: banco macelleria,salumi, formaggi, pescheria, panificio, pasticceria. VICENZA EST

- SALDATORE Perazienda del settore metalmeccanico che progetta e realizza macchinariindustriali selezioniamo un SALDATORE a TIG ed a FILO che abbia maturatoesperienza nella saldatura dell'acciaio INOX, preferibilmente lamiera. Irequisiti richiesti sono una buona capacità di lettura del disegno tecnico.Costituirà titolo preferenziale il possesso del patentino di saldatore. VICENZA

- ELETTRICISTA Il candidato ideale possiede una pluriennale esperienza nell'esecuzionee/o manutenzione di impianti elettrici e speciali del settore industriale, delterziario e del civile. Possiede consolidate conoscenze tecnico-operative pergli impianti elettrici in generale, e possibilmente anche ulteriori conoscenzeper almeno qualcuno tra i seguenti impianti: rivelazione fumi,videosorveglianza, fotovoltaico, reti dati, building automation/domotica,automazioni varie. Ci rivolgiamo ad una risorsa in possesso di titolo di studioin ambito elettrico, tuttavia non è una condizione essenziale se tale mancanzarisultasse compensata dall'esperienza. L risorsa inserita si occuperà di:organizzare con anticipo il proprio lavoro (ed eventualmente quello del proprioteam), redigere le richieste di approvvigionamento del materiale elettrico cheserve per completare il lavoro assegnato, valutare lo stato di avanzamento deilavori, verificare l'andamento dei lavori. Ci rivolgiamo a personale cheall'occasione, deve rendersi disponibile a lavorare anche in trasfertasettimanale (in tutta Italia), oppure di sabato e domenica (occasionalmente), ein generale in orario straordinario (frequentemente nei picchi stagionali).Costituiranno titolo preferenziale il possesso di attestati legati allasicurezza, primo soccorso, antincendio, piattaforme aeree. Si offre contratto atempo determinato, scopo assunzione. PROVINCIA DI VICENZA

- QUADRISTA/CABLATORE Per azienda di Vicenza che si occupa di impiantisticaelettrica, industriale e quadristica selezioniamo un cablatore con pluriennaleesperienza e che sia in grado di leggere gli schemi elettrici. VICENZA

- AUTISTA Perazienda della provincia di Vicenza che opera nel settore dei ponteggiricerchiamo una risorsa da inserire con il ruolo di autista e magazziniere. Cirivolgiamo a personale in possesso di patente E + CQC e che abbia esperienzanella guida del bilico. La risorsa inserita svolgerà attività di consegne nelterritorio italiano (capiterà di fare trasferte di massimo 2 gg); è richiestoanche un supporto nelle fasi di carico/scarico merce quando arriva presso ilcliente con l'utilizzo della gru. Inserimento a tempo determinato scopoassunzione. VICENZA

- ATTREZZISTA STAMPI Per azienda sita nella zona Est di Vicenza che progetta eproduce stampi per diversi settori ricerchiamo un profilo junior da inserire inreparto attrezzeria.

Ci rivolgiamo a candidati inpossesso di titolo di studio (diploma o qualifica) conseguita in ambitomeccanico o macchine cnc e che siano in grado di leggere e interpretare undisegno meccanico.

La risorsa verrà inserita inproduzione e affiancata per imparare la mansione di attrezzista. VICENZA EST

- CAPOSQUADRA SETTORE PULIZIE Per realtà operante nel settore delle pulizie selezioniamoun caposquadra. Ci rivolgiamo a personale con consolidata esperienza in ambitopulizie in qualità di addetto/caposquadra (esperienza nelle pulizie in ambitoalimentare) con buone capacità relazionali ed organizzative, predisposizionealla leadership ed alla gestione di una squadra. E' richiesta disponibilità adorari eterogenei e ad eventuali spostamenti sul territorio, in particolaredovendo seguire il settore alimentare dovrà essere disponibile al lavoronotturno. Il candidato selezionato si occuperà della gestione di una squadra dicirca 10 risorse e gestira' i loro turni di lavoro, orari, ferie e cantieri.VICENZA

- PRESSOPIEGATORE Per azienda metalmeccanica della provincia di Vicenza selezioniamo unpressopiegatore. Ci rivolgiamo a personale che abbia già maturato esperienzadella mansione, che sia in grado quindi di gestire in modo autonomo una pressopiegatriceanche di grandi dimensioni (inserimento programma e misure, attrezzaggio subase di di disegno, carico pezzi, lavorazione). Si offre contratto a tempoindeterminato con retribuzione adeguata all'esperienza maturata. VICENZA

Info: Adecco Vicenza Industrial

Viale Trieste, 16 -36100 VICENZA

Tel. 0444/305385 Fax0444/304768

e – mail: vicenza.trieste@adecco.it

>>>> ADECCO VALDAGNO CERCA:

- TORNITORI CNC con esperienza su torni cnc Fanuc e Siemens, ecapacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possessodi qualifica o diploma meccanico. Disponibilità di orario su 2 o 3 turni arotazione.

- RETTIFICATORI con esperienza sulle macchine cnc

- TORNITORE CNC su torni da ripresa e spingibarra conesperienza anche di programmazione. Orario giornaliero o turni.

- OPERAIO CON ISCRIZIONE LEGGE 68 disponibile part timeo tempo pieno su 2 turni o orario giornaliero.

- CARPENTIERE SPECIALIZZATO con esperienza inattività di saldatura a filo ed elettrodo, disponibile per attività in officinacon orario giornaliero.

- SALDATORE A FILO con esperienza. Orario giornaliero.

- TORNITORE SU TORNIO PARALLEL