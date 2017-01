Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza del 27 gennaio

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

>>> (20/01/2017) Si ricerca:

- 1 INGEGNERE GESTIONALE

- 1 INGEGNERE INDUSTRIALE

Interessati ai processi produttiviaziendali per un’opportunità di formazione e collaborazione professionale.Appuntamento per martedì 31 gennaio 2017, ore 14.00 davanti Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano. Seguirà colloquio con Ing. Gennaro Agyeman – Anane.

>>> (19/01/2017) GIOVANE CONCONOSCENZA DELLE LINGUE - ARZIGNANO

Deca & Associati SRL ricerca per azienda imprenditoriale che commercia prodottidestinati al mondo dell'arredamento.

Cerchiamo un/a neolaureato/a chesupporti il Titolare nella messa a punto di azioni commerciali/marketingmirate, finalizzate alla promozione del prodotto anche in mercati esteri. Ciòimplica una rivisitazione del sito internet, supportando nella redazione deitesti e nell'organizzazione dei contenuti, l'invio di mail e presentazioni apossibili clienti esteri, contatti telefonici, etc. Parallelamente il/lacandidato/a dovrà gestire aspetti più logistici, supportando le colleghe nelprocesso di arrivo della merce, nella loro movimentazione all'interno del magazzino,nel loro deposito, nella gestione della contabilità legata al magazzino.

Cerchiamo un/a neolaureato/a oneodiplomato/a in materie economiche o linguistiche, anche alla primaesperienza di lavoro. FONDAMENTALE è la conoscenza di ALMENO 2 LINGUE STRANIERE(inglese + russo/francese/tedesco/spagnolo ...)

Si offre un contratto diApprendistato.

Per candidarsi inviare cv ainfo@deca-associati.it

Info: Deca & Associati S.r.l.

Viale S. Agostino n.134 – 36100Vicenza

Tel 0444564008

www.deca-associati.it

>>> (11/01/2017) ADDETTO UFFICIOACQUISTI

Studio BicegoSRL ricerca un addetto all’UfficioAcquisti da inserire all’interno di un’azienda in forte sviluppo che producemacchinari ad alto livello tecnologico ed inserita in un contestointernazionale.

- Il ruolo

La figura riporterà direttamente alResponsabile acquisti e collaborerà con lo stesso, assumendosi responsabilitàcrescenti nelle seguenti aree di attività:

Analisi del punti di riordino - MRP

Richiesta di offerta per ordini erelativa contrattazione

Gestione del processo diapprovvigionamento

Monitoraggio degli ordini e gestionedei solleciti

Controllo conferme d'ordine e loroarchiviazione

Creazione articoli e creazionedistinte

Gestione Non Conformità

Manutenzione magazzino/documenti edati

Controllo, carico ed emissione DDT

Controllo fatture

- Conoscenze richieste:

pacchetto office

capacità di utilizzo di un gestionale

Conoscenze linguistiche: conoscenzadella lingua inglese (almeno livello B2 del quadro di riferimento europeo).

La candidatura sarà inserita insostituzione di maternità.

Ci rivolgiamo a candidati conesperienza precedente nel ruolo ma saranno presi in considerazione anchegiovani laureati in Ing. Gestionale. Completano il profilo ottime doti diproblem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti dicomunicazione.

L’Azienda ha sede nell’altovicentino.

Per candidarsi:http://www.bicego.it/offertelavoro/addetto-ufficio-acquisti-alto-vicentino-3627

Info: Ricerca e Selezione

Tel.0444-341002 - Fax 0444-520047

email:selezione@bicego.it

>>> (03/11/2016) La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no cerca VOLONTARI PER DOPO SCUOLA E CENTRIEDUCATIVI.

Hai voglia di metterti in gioco eprovare un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far partedel nostro staff!! Le attività rivolte ai ragazzi vanno dal sostegno ai compitialle proposte ricreative, sarai sempre affiancato da educatori esperti. Avraila possibilità di vivere una bella esperienza di volontariato, di acquisirecrediti formativi scolastici o di accreditare ore di alternanza scuola-lavoro. Cerchiamovolontari indicativamente dai 17 anni, per i Comuni di Arzignano eCastelgomberto, da novembre 2016 a maggio 2017. Orario pomeridiano.

Per informazioni contattare Cristina:

cristina.preto@studioprogetto.org

cell. 380 6598838

>>> (02/11/2016) Casa "Alice Dalli Cani" sta cercando un VOLONTARIO esperto nell'arte della riparazione delle biciclette perinsegnare agli operatori e agli ospiti della casa di accoglienza.

Le biciclette in disuso vengonodonate dal Comune di Arzignano allo scopo di destinarle in prestito agli ospitidella casa o per l'autofinanziamento.

Chi fosse interessato puòcontattare i numeri 0444.1788049 o 3711166948, oppure inviare una mail a casaalicedallecani@cosmosociale.it."

LAVORO... IN ARZIGNANO

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- TECNICO COMMERCIALE SETTORE AUTOMAZIONE si richiede buona conoscenzadell’inglese e una formazione tecnica (diploma o laurea); disponibilità adoccasionali trasferte di breve durata. Si valutano anche figure con minimaesperienza in ambito commerciale. Tempo determinato con possibilità diassunzione. Zona: Arzignano.

- ADDETTO AL MAGAZZINO per azienda commerciale di pelli. Preferibile minimaesperienza maturata nella lavorazione pelli, capacità di utilizzo del carrelloelevatore. Scopo assunzione. Zona: Arzignano.

- ADDETTO ALLA PRODUZIONE con utilizzo del carrello elevatore per azienda alimentare.Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

- OPERAIO METALMECCANICO per lavorazioni di carpenteria leggera, conoscenza dellasaldatura a filo e TIG. Tempo determinato con finalità di assunzione. Zona:Arzignano.

- OPERAIO METALMECCANICO per lavorazioni di carpenteria leggera, conoscenza dellasaldatura a filo e TIG. Tempo determinato con finalità di assunzione. Zona:Arzignano.

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>>L3 RICERCA E SELEZIONE CERCA:

- ANALISTA PROGRAMMATORE SOFTWARE: per strutturata azienda cliente operante nelsettore metalmeccanico della produzione di macchinari e attrezzature speciali,cerchiamo un softwarista informatico dainserire in ufficio progettazione tecnica. La persona dovrà collaborare con duecolleghi dell’area e altri colleghi progettisti meccanici per la definizionedelle funzionalità delle macchine. Il candidato ideale è in possesso deiseguenti requisiti:

• Saper progettare, sviluppare etestare i software di sistema

• Breve esperienza maturata nelruolo

• Possesso della laurea iningegneria informatica o diploma di perito informatico

• Conoscenza della lingua inglese

Titolo preferenziale è laconoscenza della programmazione in linguaggio C.

E’ richiesta disponibilità atrasferte Italia-Estero per collaudo impianti per brevi periodi.

Retribuzione rapportataall’esperienza lavorativa ed inserimento diretto.

Disponibilità Full-Time Previstocontratto a tempo indeterminato. Zona Arzignano

Info: L 3 Ricerca& Selezione

Via Vecchia Ferriera,57/ 59 - 36100 Vicenza

Tel. 0444 870670 –cell. 3440695603 - Fax. 0444 870677

www.l3selezione.com www.sintesistudioassociato.it

>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- CARRELLISTA per azienda di Arzignano. Cerchiamo un carrellista con pregressa esperienzanella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello incorso di validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità allavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione conpossibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano (VI). Si richiededimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offrecontratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzatoall’assunzione diretta.

- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI).Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatoree disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Si offre iniziale contrattodi somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI).Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diplomain ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, inparticolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento deiprodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anchecandidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma inambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoroin giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto disomministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successivaassunzione diretta in caso di riscontro positivo.

- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI).Si richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni.Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce requisitoaggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zonaArzignano (VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, inparticolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di cambiareautonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilitàdi successiva assunzione diretta.

- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodottichimici per l'industria conciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimicoed esperienza nella preparazione di prodotti chimici partendo dalla ricetta.Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni collaboratori. Sioffre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successivaassunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIASPA

Via Duca D’Aosta30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax0444 1492283

E-mailarzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it

LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO

>>>> ADHR VICENZA CERCA:

- MANUTENTORE MECCANICO/ELETTRICO JUNIOR

È richiesta una formazionescolastica professionale di tipo meccanico per attività di manutenzionemeccanica, elettrica e pneumatica su linee di produzione.Disponibilità allavoro su 3 turni e agli straordinari.

Iniziale contratto disomministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda.

Zona ALTAVILLA VICENTINA.

Info: ADHR, Viale SanLazzaro 96, Vicenza

Tel 0444288030; fax 0444281667

vicenza@adhr.it

www.adhr.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- RESPONSABILE LOGISTICO per la gestione del magazzino automatico di un’azienda operante nelle materie plastiche. Si richiedeformazione universitaria in ambito logistico e esperienza biennale. Scopoassunzione. Zona: Sarego e Brendola.

- ADDETTO ALLA RIUNITURA con esperienza nella mansione. Tempo determinato. Zona:Brendola

- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materieplastiche. Si richiede minima esperienza nella mansione, percorso universitarioidoneo. Requisito preferenziale è la conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempodeterminato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- TORNITORE CNC con capacità nell’attrezzaggio e programmazione. Si possono valutareanche figure di responsabile officina. Scopo assunzione. Zona: Trissino

- 2 ADDETTI AL BACK OFFICE COMMERCIALE con esperienza nella mansione econoscenza della lingua inglese e preferibile seconda lingua (spagnolo,tedesco). Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Zona: Trissino

- IMPIEGATO/A con esperienza nel settore conciario per mansione di fatturazioneattiva e DDT conto lavoro. Tempo determinato per sostituzione di maternità.Zona: Zermeghedo.

- COLORISTA dirifinizione con comprovata esperienza. Tempo determinato con possibilità diassunzione. Zona: Zermeghedo.

- CARRELISTA perazienda di materie plastiche con esperienza nella mansione. Si richiede età diapprendistato. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore

- IMPIEGATO/A con esperienza nel reparto riconcia per mansioni di carico ordini,gestione terzisti, gestione cicli completi. Tempo determinato. Zona:Zermeghedo.

- RIFILATORI WB con esperienza nel ruolo. Tempo determinato con possibilità diassunzione. Zona: Chiampo.

- IMPIEGATO PER GESTIONE ASSICURAZIONE/QUALITA’, preferibile laurea di indirizzo.Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- 2 IMPIEGATI/E SETTORE CONCIARIO con esperienza nel caricamento ordini, gestione terzisti e spedizioni. Richiestaprovenienza dal settore conciario. Tempo determinato. Zona: Zermeghedo eLonigo.

- CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con esperienza e buon utilizzo delcarrello elevatore. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Tempodeterminato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

- OPERATORE CNC LEGGE 68/99 con esperienza per azienda metalmeccanica. Tempodeterminato con finalità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

- 2 TECNICI COMMERCIALI SETTORE PRODOTTI CHIMICI PER CONCERIA si richiede ottima conoscenza deiprocessi produttivi conciari e delle problematiche relative ai prodottichimici. Una figura gestirà lavorazioni di rifinizione e l’altra il repartoumido/bagnato. I candidati devono possedere ottime doti comunicative pergestire il pacchetto clienti. Scopo assunzione. Zona: Montebello.

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> ETJCA SPA CERCA:

- SALESSUPPORT

Per azienda di Servizi di Montorso Vicentino(Vi), cerchiamo un/una impiegato/a da inserire in supporto all’ufficiocommerciale. Il/la candidato/a si occuperà di contattare telefonicamente ipotenziali clienti e quelli già acquisiti per proporre i servizi attuatidall’azienda.

La risorsa possiede un’ottima conoscenza dellalingua inglese, sia scritta che parlata, e di una seconda lingua,preferibilmente il francese. Completanoil profilo una forte attitudine commerciale e predisposizione al contattotelefonico. Si valutano candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo dilavoro. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO -FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax0444 1492119 (tel. 0444 570778)

>>>>L3 RICERCA E SELEZIONE CERCA:

- MONTATORE COLLAUDATORE MACCHINARI TRASFERTISTA: cerchiamo per una azienda in fortecrescita nella produzione di macchinari e attrezzature speciali. La risorsaverrà inserita nel reparto montaggio-collaudo macchinari e farà riferimento alResponsabile di produzione. Il candidato ideale è in possesso dei seguentirequisiti:

• Conoscenza della componentemeccanica/elettrica

• Esperienza maturata nel collaudomacchine presso cliente

• Diploma di indirizzo tecnico –meccanico

• Conoscenza della lingua inglese

Titolo preferenziale è laconoscenza di sistemi oleodinamici e pneumatici. E’ previsto il collaudo deimacchinari presso il cliente con trasferte Italia-Estero per il 50% del tempolavoro.

Affiancamento per formazione infase di primo inserimento lavorativo e congrua remunerazione per le trasferte.Retribuzione rapportata alla esperienza lavorativa ed inserimento diretto.

Disponibilità Full-Time Previstocontratto a tempo indeterminato. Zona Montecchio Maggiore

Info: L 3 Ricerca& Selezione

Via Vecchia Ferriera,57/ 59 - 36100 Vicenza

Tel. 0444 870670 –cell. 3440695603 - Fax. 0444 870677

www.l3selezione.com www.sintesistudioassociato.it

>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona MontorsoVicentino (VI). Si richiede significativa esperienza nella lettura ricettecolori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi. Indispensabiledisponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto disomministrazione con possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda delsettore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienzapregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto disomministrazione con possibilità di proroghe.

- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamorisorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo(sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatoriattrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentoriper officina centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzioneordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si richiedono:propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenzadel disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.),disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Sioffre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tremesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato.

- MAGAZZINIERE CON ATTESTATO CARRELLO ELEVATORE per azienda dell’alta Valle delChiampo (VI). La risorsa si occuperà principalmente del rifornimento dellelinee di produzione. Orario di lavoro in giornata o su turni, in base alla moledi lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità disuccessiva assunzione diretta.

- APPRENDISTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punti vendita supermercato inzona Cornedo Vicentino e Montecchio Maggiore (VI). Le risorse si occuperannodello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraversol'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali,dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedonobuona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità alavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si offre iniziale contratto disomministrazione, con possibilità di successiva assunzione con contratto diapprendistato.

- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini/ ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zonaMontecchio Maggiore e Cornedo Vicentino (VI). Si richiedono idonea qualifica oesperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilitàin termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zonelimitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazionecon possibilità di successiva assunzione diretta.

- IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO BACK-OFFICE per azienda in zona Trissino. Sirichiedono diploma o laurea, preferibilmente in ambito economico / linguistico,ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera edesperienza pregressa nella mansione. Si offre inserimento diretto in azienda.

- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiedeesperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto conl’azienda. Il livello iniziale verrà valutato in base alle effettive competenzedel candidato.

- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamooperai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee diproduzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilitàal lavoro full-time su turni flessibili e festivi. Si offre contratto disomministrazione stagionale con possibilità di proroghe.

Info: RANDSTAD ITALIASPA

Via Duca D’Aosta30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax0444 1492283

E-mailarzignano@randstad.it

Sito webwww.randstad.it

>>>>STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n. 1 AUTISTA PAT.C+CQC conpatentino per il muletto per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienzanella mansione, buon uso del muletto ed il possesso del patentino.

- n. 6 OPERAI/E INCONCERIA per lemansioni di addetti cucina colori, bottalisti di tintura, rifilatori wet bluecon macchinetta, smerigliatori e rasatori fiore per aziende conciarie site inArzignano, Montebello, Chiampo, si richiede esperienza nelle diverse mansioni edisponibilità sui turni.

- n. 1 CARRELLISTA/RAGNISTA perazienda sita in Arzignano. Si richiede esperienza nella mansione e possesso delpatentino del muletto.

Info: STAFF S.p.A.Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 1136075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

>>>>TEMPOR VICENZA CERCA:

- OPERAIO/A ASSEMBLAGGIO STUFE A PELLET -BRENDOLA

Ricerchiamoquesta figura per un’Azienda con Sede nei pressi di Brendola. La persona, indicativamentedi 22/28 anni, residente nelle vicinanze, precisa e con buona manualità, sioccuperà dell’assemblaggio di stufe con l’utilizzo di avvitatori ed altriutensili comuni. L’orario di lavoro sarà in giornata. Prevediamo un contrattodi due mesi tramite Agenzia.

- MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - BRENDOLA

Carpenteriametallica con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questa figura. Cirivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 25 ed i 35 anni, risiedentein zona ed in possesso del patentino per il carrello elevatore. Il ruoloconsisterà nel rifornimento degli impianti di taglio laser, movimentazioneinterna, preparazione dei bancali per le spedizioni, carico/scarico automezzi,ecc. L'orario di lavoro è in giornata ma deve esserci la disponibilità adeffettuare eventuali turni (06-14/14-22.00). Prevediamo un contratto inizialedi un mese tramite Agenzia, successiva proroga di due e possibilità diassunzione diretta.

- ADDETTO/A AL MONTAGGIO LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Azienda benstrutturata con Sede nei pressi di Sovizzo e specializzata nella costruzione dilinee di produzione automatiche ad altissima tecnologia è alla ricerca diquesta figura. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categoriepreviste dalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbiagià maturato esperienza nel ruolo specifico (lettura del disegno meccanico,utilizzo normali utensili d'officina, ecc.). Prevediamo un contratto inizialetramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ELETTRICISTA LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Ricerchiamoquesta figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo,specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissimatecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previstedalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbia giàmaturato esperienza nel ruolo specifico (lettura di schemi elettrici, cablaggiobordo macchina, quadri ed impianti elettrici, utilizzo tester e normali utensili).Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successivaassunzione diretta.

- DISEGNATORE SCHEMIELETTRICI LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Ricerchiamoquesta figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo,specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissimatecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previstedalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze, con Titolo di Studioinerente alla materia specifica (PeritoElettrotecnico/Elettronico/Meccatronico) e/o che abbia già maturato esperienzain ruolo analogo (utilizzo CAD per la realizzazione di disegni e schemielettrici per la produzione di quadri ed impianti elettrici). Prevediamo uncontratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzionediretta.

- OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA AUTOMATICA -BRENDOLA

Carpenteriametallica con Sede nei pressi di Brendola, specializzata nella lavorazioneconto terzi di elementi medio/leggeri, è alla ricerca di questa figura. Cirivolgiamo ad una persona d'età indicativa tra i 20 ed i 30 anni, residentenelle immediate vicinanze, possibilmente con un percorso di studi in ambitoMeccanico e/o un minimo di esperienza in Aziende metalmeccaniche. Il ruoloconsisterà nel preparare i pezzi effettuando la "puntatura"completandone poi le saldature a macchina. Indispensabili capacitàorganizzative, indole ordinata e precisa e disponibilità ad orario continuato(06-14 oppure 14-22) che verrà applicato dopo il periodo di addestramento dasvolgersi in giornata. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia conpossibilità di successiva assunzione diretta.

- OPERAIO/A ADDETTO/A ATTREZZAGGIO PRESSE -MONTEBELLO V.NO

Aziendaspecializzata nello stampaggio di materie plastiche con Sede nei pressi diMontebello V.No è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una personaresidente nelle immediate vicinanze, d'età indicativa tra i 19 ed i 25 anni,possibilmente con un percorso di studi in ambito tecnico/meccanico edisponibile all'effettuazione dei tre turni. Il compito consisterànell'affiancare gli attrezzisti per apprendere le metodologie operative etecniche relative al cambio stampo, regolazione della pressa, risoluzione delladifettosità, ecc. Indispensabili predisposizione al lavoro manuale, ordine,precisione ed attitudine all'apprendimento. Prevediamo un contratto iniziale ditre mesi tramite Agenzia con successiva possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTO/A REPARTO CARPENTERIA - MONTEBELLO V.NO

ImportanteAzienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montebello V.No è alla ricerca diun/a giovane di età indicativa tra i 19 ed i 25 anni, proveniente da unpercorso di studi in ambito meccanico e/o un minimo di esperienza maturata inuna carpenteria medio leggera. Il ruolo consisterà nell'affiancare il personalepiù esperto nell'effettuazione di tutte le operazioni (taglio, foratura,rifinitura, saldatura, ecc.) necessarie alla preparazione delle parti inlamiera che andranno a comporre la "carrozzeria" delle macchineprodotte. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi tramite Agenzia consuccessiva possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE -BRENDOLA

Una modernacarpenteria metallica con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questafigura. Pensiamo ad una persona residente nelle vicinanze, che abbia maturatouna concreta esperienza in lavorazioni di vario tipo (piegatura, taglio, ecc.)e rifinitura della lamiera (foratura, sbavatura, ecc.) in grado di organizzarsiil lavoro in maniera autonoma. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesitramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta, le attivitàvengono svolte sia in giornata che nei due turni (06-14/14-22).

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca.

LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE

>>>> ADHR VICENZA CERCA:

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’

La risorsa, interfacciandosi conl’ufficio tecnico, si occuperà di controllare i materiali in entrata e inuscita, di redigere e seguire le non conformità e redigere report. Si valutanocandidature in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di perito meccanico;

- ottima conoscenza del disegnomeccanico e buona conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro,micrometro);

- conoscenza delle fasi dilavorazione.

Orario di lavoro in giornata. Sioffre iniziale contratto in somministrazione con prospettiva di crescitaprofessionale. Zona DUEVILLE.

- OPERAIO ADDETTO ALLA CARTEGGIATURA E STUCCATURA

Il candidato ideale ha maturato unabuona esperienza nel ruolo presso autofficine o carrozzerie.

Iniziale contratto di somministrazionecon prospettive di assunzione diretta. Orario di lavoro in giornata. ZonaVICENZA EST.

- OPERAIO PRESSO-PIEGATORE

Il candidato ideale ha maturato unabuona esperienza nell’utilizzo di macchine piegatrici (piegatura lamiera). Èrichiesta una conoscenza base del disegno meccanico e una buona padronanza deiprincipali strumenti di misura (calibro, metro e goniometro). Orario lavoro ingiornata: 8.00-12.00 / 13.30-17.30 (con disponibilità agli straordinari).Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta inazienda. Zona DUEVILLE.

- VERNICIATORE

Si valutano candidature che hannomaturato una buona esperienza nella verniciatura presso aziende metalmeccanicheo presso carrozzerie. Si offre iniziale contratto di somministrazionefinalizzato all’assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro in giornata.Zona VICENZA OVEST.

- OPERAIE A BANCO SETTORE PELLETTERIA

Si valutano candidature che hannomaturato esperienze di almeno 4/5 nelle lavorazioni a banco presso aziende delsettore pelletteria.

Orario di lavoro in giornata:8.00-12.00 / 12.30-17.30 con disponibilità agli straordinari. Inizialecontratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda.Zona VICENZA.

- OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI

Il candidato ideale ha conseguitouna qualifica professionale o un diploma in ambito meccanico, ha una buonaconoscenza base del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. Larisorsa svolgerà attività di carico/scarico macchine CNC e controllo qualitàdei pezzi. Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzionediretta in azienda, con possibilità di crescita professionale.

Orario di lavoro in giornata. ZonaVICENZA.

- SALDATORE

Requisiti richiesti: buonaesperienza nella saldatura a filo con l'utilizzo della macchina robotizzata ebuona lettura del disegno meccanico. Orario di lavoro in giornata condisponibilità ai turni. Zona GRISIGNANO DI ZOCCO.

Info: ADHR, Viale SanLazzaro 96, Vicenza

Tel 0444288030; fax 0444281667

vicenza@adhr.it

www.adhr.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- IMPIEGATO/A CATEGORIA PROTETTA (LEGGE 68/99) con esperienza nella gestionecentralino e bollettazione, preferibile provenienza dal settore conciario.Contratto part-time. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona:Lonigo.

- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) senza limitazioni nel sollevamentopesi ed esposizioni agenti chimici. Richiesta disponibilità al lavoro su dueturni. Scopo Assunzione. Zona: Lonigo.

- MAGAZZINIERE CARRELISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE(L.68/99) perazienda conciaria. Il candidato svolgerà mansioni di carrellista ed aiutoproduzione. Scopo Assunzione. Zona: Lonigo.

- RESPONSABILE REPARTO STAMPAGGIO AD INIEZIONE con esperienza consolidata nel ruolo.Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara.

- TECNOLOGO SETTORE PLASTICO si richiede provenienza dal settore stampaggio adiniezione, capacità nel cambio stampi e supporto nella gestione della produzione. Scopo assunzione. Zona: Costabissara

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> ETJCA SPA CERCA:

- OPERAIO/A ADDETTO/A SMATEROZZATURA

Per importante cliente operante nel settoremetalmeccanico con sede a nord di Vicenza, ricerchiamo un/una operaio/a addettoalla smaterozzatura. La risorsa dovrà occuparsi dell’asportazione dellamaterozza con appositi strumenti, di cernita dei pezzi prodotti e pulizia deglistessi mediante sabbiatura. E' richiesta una pregressa esperienza nel settore metalmeccanico,ottima manualità e capacità di lavorare in ambiente molto impegnativo.

Titolo preferenziale sarà essere in possessodel diploma e/o qualifica in ambito meccanico e la conoscenza basica nell’usodel computer.

Orario di lavoro giornaliero e/o articolato sudue turni diurni: 06:00 - 14:00; 14:00 - 22:00. Si richiede domicilio in zonaalto vicentino.

Inserimento, retribuzione ed inquadramentosaranno valutati in sede di colloquio.

- OPERAIO/A LAVANDERIA INDUSTRIALE

Per azienda nostra Cliente della zona diGrumolo delle Abbadesse (Vi), cerchiamo un/una addetto/a alla lavanderiaindustriale. Richiesta esperienza nel lavaggio/pulitura ad acqua e stiratura dibiancheria/capi di vestiario mediante lavatrici industriali.

La risorsa, dopo periodo di iniziale, sioccuperà anche della gestione del front office.

Si valutano candidati con domicilio in zonalimitrofa al luogo di lavoro. Orario di lavoro in giornata.

-ADDETTE/I ALLE PULIZIE

Per negozio della zona di Bologna (centro)ricerchiamo addette/i alle pulizie con forte esperienza pregressa nellepulizie. Requisiti necessari sono la capacità di lavorare con un elevatolivello di attenzione e la rapidità nello svolgere la mansione.

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle8.30 alle 10.00 o dalle 9.00 alle 11.00. Domicilio in zona limitrofa al luogodi lavoro.

- PERITOMECCANICO

Per azienda metalmeccanica ubicata in zonaDueville (Vi) ricerchiamo un perito meccanico. Il/la candidato/a verra’inserito all’interno dell’Ufficio Tecnico con il quale collaborerò occupandosidella progettazione di impianti su commessa. La risorsa ideale e’ in possessodel diploma di perito meccanico ed ha una buona conoscenza di Software diprogettazione 3D (Solidworks).

Completano il profilo una forte motivazionealla crescita, flessibilità e curiosità. E' richiesto il domicilio in zonalimitrofa al luogo di lavoro. Inserimento e retribuzione saranno valutati insede di colloquio.

-OPERAIO/A PER REPARTO PRODUTTIVO MANUALE

Per importante azienda metalmeccanica dellazona Nord di Vicenza ricerchiamo un/una operaio/a per il reparto produttivomanuale con profonda conoscenza dell’uso del carroponte. Il/la candidato/a sioccuperà di preparare le armature e le casse d’anima, effettuerà la formaturadelle stesse mediante riempimento con sabbia ed effettuerà la scassettaturadell’anima; inoltre eseguirà il caricamento/scaricamento del materiale anche dinotevoli dimensioni e pesi seguendo le indicazioni del capo reparto e in basealle procedure definite.

Requisiti necessari sono esperienza pregressain mansione analoga, forte predisposizione all’apprendimento e capacità dilavorare con un elevato livello di attenzione, senso di responsabilità erispetto delle procedure.

Si richiede una formazione scolastica in ambitotecnico, preferibilmente meccanico, domicilio in zona limitrofa al luogo dilavoro e disponibilità al lavoro straordinario. Orario di lavoro giornaliero osu due turni alternati.

-ADDETTE/I ALLE PULIZIE

Per negozio della zona di Roma (centro)ricerchiamo addette/i alle pulizie per lavoro straordinario di pulizie inquota. Richiesti gli attestati del corso per Addetti all'uso di piattaforme dilavoro mobili elevabili (PLE) e l’attestato del corso Lavoratori esposti alrischio di caduta dall'alto. Contratto a tempo determinato. Domicilio in zonalimitrofa al luogo di lavoro.

-INGEGNERE ELETTRONICO

Per azienda metalmeccanica ubicata tra Padova eVicenza, cerchiamo un tecnico elettronico da inserire nell'ufficio Ricerca eSviluppo per la programmazione PLC del prodotto. La figura verra’ affiancata intutta la fase dell'inserimento fino all'autonomia nella gestione del softwaredel collaudo. Il candidato ideale e’ una persona proattiva, con passione per ilproprio lavoro e dotata di buon spirito d'iniziativa. Si richiede diploma inambito elettronico o laurea in Ingegneria elettronica con conoscenza dellaprogrammazione PLC.

Titolo preferenziale sarà la conoscenza dellalingua inglese.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO -FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax0444 1492119 (tel. 0444 570778)

>>>>STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.2 ADDETTI/E ALMONTAGGIO MECCANICO perazienda sita in Brendola. Si richiede buona manualità ed esperienza, ancheminima, nella mansione.

- n.1 ATTREZZISTA per aziende sita in MontecchioMaggiore. Si richiede esperienza, anche minima, nell'attrezzaggio delle presse,manutenzione e cambio stampi nel settore gomma-plastica.

- n. 1 ADDETTO/A ALLA SBAVATURA perazienda sita in Brendola. Si richiede esperienza nella mansione.

- n. 1 IMPIEGATO/AAMMINISTRATIVO/A perazienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza, anche minima,nella gestione della segreteria, fatturazione e bollettazione.

- n.1 ADDETTO/A ALL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO appartenente alle categorie protette per azienda sita in Brendola. Sirichiede manualità ed esperienza, anche minima, nella mansione.

- n. 1 OPERATORIMACCHINE UTENSILI perazienda sita a Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza anche minimanell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma tecnico, buonaconoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura.

Info: STAFF S.p.A.Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 1136075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- OPERAIO SETTORE GOMMA PLASTICA - GRISIGNANODI ZOCCO

Consolidatarealtà operante nel settore della gomma/plastica con stabilimento principaledislocato nei pressi di Grisignano di Zocco, è alla ricerca di un operaiogenerico dotato di buona manualità. La persona ideale è in possesso di Diplomatecnico, ha indicativamente tra i 20/30 anni e risiede nelle vicinanze. Orariodi lavoro in giornata, mensa interna. Prevediamo un contratto iniziale di tremesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- IMPIEGATO/A COMMERCIALE - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Importante econosciuta Società con Sede nei pressi di Carmignano di Brenta (PD) è allaricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelleimmediate vicinanze, d'età indicativa tra i 28 ed i 40 anni, con buonaconoscenza dell'Inglese e, possibilmente, di un'altra Lingua Europea(Francese/Tedesco) preferibilmente proveniente dal settore del packaging. Ilruolo consisterà nella gestione dei rapporti con la Clientela per lacondivisione di prodotti altamente personalizzati, raccolta ed elaborazionedegli ordini, interfaccia con la produzione e la logistica. Fondamentali sonocaratteristiche di autonomia, ordine e precisione.

Prevediamo uncontratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia con possibilità disuccessiva assunzione diretta. - RESPONSABILEASSICURAZIONE QUALITÀ - CARMIGNANO DI BRENTA (PD)

Ricerchiamoquesta figura per un'Azienda ben strutturata con Sede nei pressi di Carmignanodi Brenta (PD). La figura ideale, d'età indicativa tra i 30 ed i 40 anni,Laureato/Diplomato, risiede nelle immediate vicinanze ed ha già maturato unaconcreta esperienza nel settore qualità con buona conoscenza delle norme dicertificazione ISO 9001. Inserito nel team attuale, coordinerà tutte leattività previste dal Sistema Qualità, con particolare riferimento alle normeprocedurali, monitorando e garantendo il pieno rispetto degli standardattualmente in essere. Inoltre, in affiancamento alle figure Aziendalipreposte, seguirà la riprogettazione del processo Qualità secondo i principidella lean production. Prevediamo un inserimento iniziale a tempo determinatodi tre/sei mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca

LAVORO… STAGIONALE

- LAVORA CON DARWINSTAFF

Desideri diventareanimatore turistico o perfezionare le tue conoscenze in materia?

Sei disposto a mettertialla prova impegnandoti seriamente, con continuità e qualificandoti?

Darwin è a tuadisposizione per darti l’opportunità che cerchi!

Si ricercano personecreative e con spirito d’iniziativa con cui instaurare un proficuo rapportoprofessionale: Responsabili staff, Assistenti turistici, Hostess, Addettiall’infanzia, Sportivi (mare/terra), Dj,Tecnici audio/luci, Scenografi, Coreografi, Costumisti, Musicisti.

Cosa si offre: Opportunitàuniche di crescita abbinate alla possibilità di formarsi e vivere nelle piùbelle località del mondo! Potrai imparare un lavoro fantastico che ticonsentirà d’inserirti nel settore come risorsa qualificata!

Contatta Darwin per unprimo colloquio conoscitivo, inviando il tuo curriculum:

http://www.darwinstaff.com/casting/

- PROFESSIONE TURISTICA CERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA

ProfessioneTuristica èun’azienda leader nel settore del turismo e seleziona animatori con e senzaesperienza per Villaggi, Campeggi ed Hotels per stagione invernale ed estiva2017.

Lavoriamo con importantiaziende del settore sia in Italia che all’estero (Spagna, Canarie, Baleari,Portogallo, Grecia, Egitto)

Ruoli ricercati: Primaesperienza – capo animazione e responsabili, miniclub, fitness e zumba,ballerine/i, istruttori sportivi, contatto, bagnini, hostess/steward, guide eassistenti turistici, accompagnatori sci, dj e vocalist, piano bar, attori ecabarettisti, artisti circensi/di strada, tecnici audio/luci,massaggiatori/trici spa, fotografi da villaggio

Offriamo stipendio, vittoe alloggio

I requisiti essenziali:

– Disponibilità aviaggiare

– Ragazzi/e dinamici,solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali eal lavoro di gruppo.

La conoscenza di linguestraniere (inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo ecc.) è un requisito nonessenziale ma gradito.

Per candidarsi inviarecurriculum e foto a animazione@professioneturistica.it

Informazioni: tel. 3425605959 – 0575 360122 (lun-sab 9.30-18) | web site: www.professioneturistica.it

- LAVORA CON E.V. GROUP

La E.V. GROUP è un agenzia di AnimazioneTuristica e Spettacolo leader nel settore, presente sul mercato da 19 anni.

La E.V. Group svolge la propria attività intutta Italia ed Estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels eResorts.

Per la prossima stagioneestiva seleziona 150/200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoroè di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Ricerca animatorituristici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimentoe formazione aziendale. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinatocomprensivo del compenso pattuito, vitto e alloggio. Facciamo presente che lanostra ricerca è su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamoanimatori anche per la stagione invernale.

Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link:https://www.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-Group-Animazione-Spettacolo-47267638021/

Sito Web: www.equipevacanze.it

I Curriculum Vitae devonoessere inviati corredati di foto a:

Per e-mail:curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilitàlavorativa.

- ATS SELEZIONA ANIMATORI PER LA STAGIONE ESTIVA

ANIMATION TOURISMSERVICE seleziona a Padova l’8 febbraio 2017 animatori per villaggi turistici(mini club, sport, coreografi, fitness, dj, capi,…).

Partenze per lastagione estiva, per brevi o lunghi periodi.

Destinazioni: Spagna,Grecia, Italia.

Non è necessarial’esperienza sul campo, ma sono ben graditi brevetti ed esperienze correlate.

E’ gradita, ma nonindispensabile, la conoscenza della lingua straniera (inglese, tedesco,francese, russo, olandese).

Per tutte leinformazioni sul luogo dell’incontro contattare l’ufficio risorse umane oinviare dirrettamente un cv con foto via mail o fax.

Contatti:

ANIMATION TOURISMSERVICE

via Vittorio Emanuele,40

20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/6854449 – fax039/8900060

www.animationtourism.com

info@animationtourism.com

- LAVORO TURISMO

LavoroTurismo è un sitodi proprietà di Soluzione Lavoro Turismo, una società che opera nel settoredella Ricerca e Selezione di Personale per il Settore del Turismo e dellaRistorazione. LavoroTurismo rappresenta un sito di riferimento in Italia nellaricerca e offerta di lavoro nel settore del Turismo e della Ristorazione.

Link: http://www.lavoroturismo.it

- LAVORA PRESSO CENTRI VACANZE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Il CEFO seleziona, su tutto il territorio nazionale, oltre 400 operatorida destinare ai Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2017. Si tratta di un’esperienza di mobilità davivere tra giovani, in un contesto altrettanto giovanile e il più delle volteinternazionale, che consente di creare nuovi contatti e sviluppare laconsapevolezza del mondo multiculturale.

Le posizioni aperte sono: capoanimatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati inlingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistentiper giovani diversamente abili.

I candidati dovranno avere leseguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni per isoggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiornistudio

all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Agosto 2017.

I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae alseguente indirizzo email: ceforoma@gmail.com.

A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso diformazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potrannoinviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email:ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative provedi selezioni a Roma.

Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it

Contatti

CENTRO EUROPEO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

FACOLTÁ DI ECONOMIA – ALA D AL PIANO – 1

UNIVERSITÁ “ LA SAPIENZA”

VIA CASTRO LAURENZIANO, N.9

00161 ROMA

TEL 06/49766889

Email: ceforoma@gmail.com

- LAVORA CON CLUBMED

Abbiamo diverse posizioni aperte presso i nostri villaggi turistici inEuropa, Africa e Medio Oriente. Offriamo contratti stagionali dai 3 agli 8 mesi, chepossono essere rinnovati in un villaggio diverso alla fine della stagione. Se ti piace viaggiare e vuoi uscire dallaroutine, siamo fatti per lavorare insieme !

Sono numerosi i posti di lavoro disponibili, clicca qui per maggioriinformazioni e per la candidatura:

http://www.clubmedjobs.it/le-professioni-nel-villaggio

- LAVORA CON CLUB ANIMAZIONE

Club Animazioneseleziona: animatori di contatto; animatori mini baby junior club; istruttorifitness, aerobica e step; istruttori di balli di gruppo e caraibici;responsabili animazione e capovillaggio, coreografi e ballerini, istruttori ditennis, scenografi, dj, hostess, istruttori ed organizzatori di torneisportivi, musicisti piano bar, tecnici suono luci, istruttori tiro con l’arcoanche senza brevetto, costumisti.

Maggiori informazioni ecandidature alla pagina:

http://www.clubanimazione.it/lavoro/page/3

- LAVORA CON PETER PAN ENTERTAINMENT

La crescente esigenzadi professionalità da parte dei nostri committenti ci spinge alla continua ecostante ricerca di personale atto a svolgere un’attività efficace ecompetente. Per questo Peter Pan sta cercando nuove figure. Diventa anche tu un“Professionista del Sorriso”.

Le categorie diprofessioni che ricerchiamo sono:

ANIMAZIONE

– Capi Équipe(richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica)

– Animatori Turistici

– Baby, Mini e JuniorClub

SPORT

– Istruttori eAssistenti allo Sport (kite surf, wind surf, vela e canoa, tennis, tiro conl’arco, golf)

– Istruttori eAssistenti Fitness (aerobica, acquagym, spinning, fit boxe, step, ginnasticadolce, zumba fitness, g.a.g., pilates)

– Assistenti Bagnanti(richiesto brevetto MIP)

SPETTACOLO

– Coreografi

– Ballerini(danza classica, moderna, jazz, hip-hop e latino americana)

– Scenografi

– Costumista

– Artisti Musicali(cantanti, musicisti – piano bar)

– Addetti e TecniciPalco (tecnico suono luce e DJ)

ACCOGLIENZA

– Hostess – Steward(richiesta la conoscenza di almeno due lingue tra inglese, tedesco, russoe francese)

Link: http://peterpananimazione.it/candidatura-profilato-esperto/

- LAVORA CON ALPITOUR

Vuoi entrare nel mondodel turismo? Il Gruppo Alpitour ti offre diverse opportunità d'ingresso. Puoiiniziare dal settore a te più congeniale, per passare poi, attraverso adeguatipercorsi professionali, ad altre realtà del Gruppo.

Cosa chiediamo perlavorare con noi:

Forte interesse per il mondo del turismo

Passione per il Cliente

Ottima capacità comunicativa

Disponibilità a viaggiare

Flessibilità e capacità di adattamento

Posizioni aperte:

ADDETTO AI SERVIZI ALBERGHIERI

ADDETTO BOOKING

ADDETTO COMMERCIALE

STAGE PER LAUREANDI E NEOLAUREATI

ANALISTA PROGRAMMATORE J2EE

CAPO RICEVIMENTO

RESPONSABILE FOOD AND BEVERAGE

STAGE CURRICULARE GRAFICO

Link: https://www.alpitour.it/lavora-con-noi

- OBIETTIVO TROPICI CERCA 500 ANIMATORI TURISTICI

Ricerchiamo AnimatoriTuristici da inserire in italia e all’estero per la prossima Estiva 2017, cheabbiano una disponibilità estiva minima da giugno a settembre 2017, laconoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, polacco e ceco) edisponibilità a viaggiare.

Nello specifico: CAPIANIMAZIONE, BALLERINE/Istruttori FITNESS (in possesso del brevetto), MINI CLUB,JUNIOR CLUB, SPORTIVI, ORGANIZZATORI TORNEI, ASSISTENZA, BAGNANTI, CANTANTI DIPIANO BAR (in possesso di strumentazione propria).

Tipo di contratto:stagionale. Retribuzione: EURO 450,00 (minimo Mensile) e rimborso spese.

Sono forniti vitto e alloggio,assicurazione infortuni, divisa.

Requisiti: possesso didiploma e conoscenza lingue straniere(inglese, tedesco, polacco, ceco).

Modalità dipresentazione della candidatura: inviare CV + FOTO a info@obiettivotropici.it eemail per conoscenza a eures@afolmet.it.

Contatti: ObiettivoTropici, Via Monfalcone n.51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sito web:www.obiettivotropici.com

Scadenza: 20/03/2017

- LAVORO NELLE DOLOMITI

Dai un'occhiata alleposizioni aperte, inviaci il tuo cv e lavora con noi! Per la stagione Invernale2016/17, presso i Residence Hotels delle Dolomiti, sono aperte le selezioni perle posizioni di:

>> Massaggiatrice. Requisiti:professionalità, capacità organizzative e di promozione, precedente esperienzanel settore (anche minima). Il candidato deve saper lavorare in autonomia. E'richiesta conoscenza base della lingua Inglese. Si offre vitto e alloggio.

>> Cameriere/a di sala. Si richiedonoottime doti di relazione, buona conoscenza di Inglese e Russo e precedenteesperienza lavorativa. Si offre vitto ed alloggio.

Residence hotels ricercainoltre:

>> Addetti/e booking con esperienza - CapoRicevimento. Si richiede la buona conoscenza di tedesco e inglese, spiccatoorientamento alla vendita, buone capacità organizzative e di coordinamento,attitudine al lavoro di gruppo, propensione al problem solving ed al sorriso.Età massima 35 anni. Si offre vitto ed alloggio. Costituisce titolopreferenziale la conoscenza della Suite Scrigno (Gpdati).

>> Online Sales Account. Si richiedonocompetenze in materie di Revenue e conoscenza dei principali portali di venditaonline, nonché dinamicità e capacità di cogliere nuove opportunità di business.Il candidato/a riporta direttamente alla Direzione Commerciale ma deve esserein grado di lavorare in autonomia per perseguire gli obiettivi aziendali. E'flessibile, ha buone capacità di relazione, attitudine al problem solving e habuona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. Costituisconotitoli preferenziali la conoscenza della lingua tedesca e della Suite Scrigno(Gpdati).

Residence Hotels èsempre alla ricerca di giovani collaboratori motivati. Vuoi fare esperienza inuna catena alberghiera in montagna? Compila la form e manda il tuo CurriculumVitae!

Link: http://www.residencehotel.it/pagine-utili/lavora-con-noi

- LAVORA CON VALTUR

Desideriamo essereun'Equipe internazionale, poliglotta, competente ed entusiasta nell’esprimerel’essenza dell’ospitalità Made in Italy, targata Valtur. Seleziona a questolink (http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/)l’area di interesse per conoscere tutte le opportunità professionali che Valturoffre per la prossima stagione estiva. Se pensi di rientrare nei profiliricercati o di avere i requisiti per lavorare con noi, compila il form chetroverai in ciascuna sezione.

Tutte le candidaturericevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per uncolloquio di selezione.

Tutti i candidativalutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati a partecipare aValtur Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO9001:2008, per seguire un percorso di formazione teorico/pratico su temicomportamentali e tecnici con un team di formatori sapienti ed energici checonsentirà di intraprendere la stagione con gli strumenti, la sicurezza e lacarica giusta.

- TANGO ANIMAZIONE SELEZIONA 2000 ANIMATORI

TangoAnimazione seleziona 2000 animatori con o senza esperienza.

Le figurericercate sono: Capo animatore, coreografo, scenografo, sportivo, piano bar,tecnico audio/luci, animatore di contatto, miniClub, costumista, fitness.

Graditaconoscenza lingue, ma non indispensabile.

È previsto uncorso di formazione gratuito.

Luogo dilavoro: Italia

Per candidarsiinviare CV con foto a risorse.tangoanimazione@gmail.com osegreteria.tangoanimazione@gmail.com

Referente: GiulianoTango - tel. 334 7760897

www.tangoanimazione.com

- LAVORA CON JOLLY ANIMATION

Il nostro iter direclutamento prevede la presentazione di un curriculum vitae corredato difotografia recente, colloquio conoscitivo, corso di formazione gratuito,selezione e contratto di lavoro.

Garantiamo al nostropersonale: formazione gratuita, contratto di lavoro a tempo determinato, iscrizioneall’Enpals, retribuzione in busta paga e contribuzione Enpals, vitto edalloggio, spese di trasferte A/R per contratti di medio-lungo periodo, assistenzadi un ufficio dedicato e un capoarea, possibilità di lavoro 10 mesi all’anno, segnalazionead aziende che lavorano all’estero, possibilità di carriera e crescita inazienda.

Selezioniamo tutto l’anno:

Responsabili Equipe

Coreografi e ballerini

Istruttori di balli di gruppo e di coppia

Istruttori di fitness, sportivi e torneisti

Istruttori Scenografi e decoratori

Costumisti, tecnici suono e luci e Dj

Assistenti bagnanti

Musicisti di piano bar, cabarettisti

Animatori di contatto

Animatori area bambini e ragazzi

Hostess

Per candidarti: http://www.jollyanimation.com/lavora_con_noi.php

- ANIMAZIONE HOLIDAY

Cerchi lavoro stagionale Estivo o Invernale sia in Italia che all'esterocome animatore di Villaggi ? Compila il modulo online alla pagina http://www.animazioneholiday.it/lavora_con_noi.phpper entrare a far parte della nostra agenzia di animazione e per ricevere lenostre offerte di lavoro come animatore in strutture turistiche. HolidayService, Via Diocleziano, 169 80124 Napoli - Telefono: 081 570 1343 - info@animazioneholiday.it www.animazioneholiday.it

- CAOS ANIMAZIONE CERCA ANIMATRICI/ANIMATORI

CAOS Animazione cercaanimatrici/animatori mini-club, baby-club e generici, con o senza esperienza,per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia(Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Romagna, Marche).

Ti piace giocare con ibambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Sei responsabile epaziente? Ti senti creativo e hai voglia di fare? Bene, potresti essere unottimo animatore!

Parli le lingue, faisport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in oratorio? Benissimo!

Puoi lavorare in hotele strutture turistiche in montagna e/o al mare.

Vitto e alloggio looffriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se hai più di 17 anni evuoi lavorare come animatore turistico, inserisci il tuo cv qui: https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l39animatore_che_c39_in_te_31479/it/

Per ulterioriinformazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile suWhatsapp!

Oppure visita il sitowww.caos-animazione.it o la pagina Facebook “CAOS Animazione”.

- CAOS ANIMAZIONE CERCA BABY SITTER

Hai esperienza dibaby-sitting? Sei una maestra d’asilo in cerca di un lavoro DIVERSO? Seiperfetta come animatrice baby-club in hotel!

Caos Animazione cercaproprio te, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture inItalia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Romagna, Marche).

Cerchiamo personeaffidabili, con esperienza nell’assistenza dei bambini da 0 a 3 anni.

E’ importante che tuabbia più di 18 anni, che tu sappia cambiare un pannolino, gestire le attivitàdi gioco e comunicare con i genitori dei bimbi.

Il lavoro richiedeautonomia (ogni animatore gestisce il proprio reparto) e spirito di squadra.

Se parli anche qualchelingua straniera (principalmente Tedesco, Francese, Russo e/o Inglese) le tuepossibilità di assunzione aumentano!

Potrai lavorare inhotel e strutture turistiche, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9ore al giorno). Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se sei interessato,compila il curriculum online qui:

https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l39animatore_che_c39_in_te_31479/it/

Per ulterioriinformazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile suWhatsapp!

Oppure visita il nostrosito www.caos-animazione.it o la nostra pagina Facebook “CAOS Animazione”

- LAVORARE CON ZULÙ ANIMAZIONE

Zulù Animazione ricercadiverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori eAnimatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttorisportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); TecniciAudio e Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni dietà; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, interessi oformazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacitàrelazionali; attitudine al lavoro di gruppo. Invia il tuo CV!

Link: http://www.zuluanimazione.com/#diventa

- BLUSERENA VIAGGI: SELEZIONI PER L’ESTATE 2017

Per la stagione estiva2017, Bluserena Viaggi seleziona: Vice Direttore, Chef, Maitre, ResponsabiliBar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti ireparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per TirociniFormativi Area Uffici.

Aree d’inserimento:Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato,Amministrazione del Personale. Per candidarti inserisci il cv nella paginadedicata.

Link: https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni

- LAVORARE CON PRIMA ANIMAZIONE

Prima Animazione, agenzia dianimazione turistica, sport e spettacolo, seleziona animatori turistici stagionali in Italia e all'Estero. Perpartecipare alle selezioni compila il modulo online e allega il CVall’indirizzo http://www.primaanimazione.it/crm/cvanimazione/anagrafiche-add.php

- LAVORARE NELLE ALPI PIEMONTESI

San Domenico Ski, società chepromuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo settentrionaledel Piemonte, è costantemente alla ricerca di personale da inserire nell’organicoa diversi livelli e con diverse mansioni: dagli impianti risalita, allebiglietterie passando per le attività ricettive/ristorative. Interessato? Daiun'occhiata alle posizione attualmente aperte sul sito http://www.sandomenicoski.com/San_Domenico_Ciamporino-Lavora_con_noi.aspx

- LAVORARE CON E20 ANIMAZIONE

E20 Animazione S.r.l.,azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio (FM),seleziona animatori per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia eall’estero, ma anche personale nel settore dell’organizzazione di eventi.

Link: http://www.eventianimazione.it/lavora-con-noi.html

- LAVORA CON BLUSERENA VIAGGI

Bluserena Villaggi,gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverseregioni italiane, seleziona per la stagione estiva 2017: Chef, Maitre,Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero ditutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati perTirocini Formativi Area Uffici, vice direttore.

Aree di inserimento:Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato,Amministrazione del Personale.

Le selezioni sisvolgeranno in novembre in diverse località italiane.

Link: https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni

- LAVORO CON GESTALT EVENTI

L’azienda ricercaAnimatori per bimbi, Animatori deejay e cantanti, Hostess, modelli steward epromoter. Gli Animatori per bimbi devono avere esperienza nel settore,conoscenza dei giochi di animazione, essere automuniti e residenti nellaprovincia di Roma.

Gli Animatori deejay ecantanti devono avere esperienza professionale, attrezzatura propria, essereautomuniti e residenti nella provincia di Roma.

Le Hostess, i modellisteward ed i promoter devono avere almeno 18 anni, ottima proprietà di linguaggio,bella presenza, requisiti indicati di altezza e taglia.

Link: http://www.gestalteventi.it/collabora-con-noi/

- ANIMATORI PER LA STAGIONE INVERNALE2016/17

La Time Art seleziona ragazzi e ragazze da inserirein Hotel e villaggi per la stagione invernale 2016/17 in qualità di animatori turistici.

Si ricercano leseguenti figure preferibilmente tra i 18 e i 35 anni con e senza esperienza,bella presenza, titolo di studio diploma ed è gradita la conoscenza dellalingua inglese.

Disponibilità di 2/4 o5 mesi consecutivi (dicembre/aprile ).

- Animatori sportivi edi contatto: solarità, carisma, ottima predisposizione alle pubbliche relazionie all’organizzazione dei tornei ludico/sportivi

- Animatori/trici mini,junior e young club: è richiesta grande passione per i bambini, pazienza,propensione all'organizzazione di attività ludiche e ricreative.

- Animatori/tricifitness e balli: capacità di svolgimento delle seguenti attività: aerobica,step, acquagym, zumba, risveglio muscolare e nel caso altre attività di fitnesse corsi di ballo

- Capi animazione:richiesta esperienza nel settore, capacità di gestione dello staff e buonecapacità artistiche, per candidarsi inviare programma serale bisettimanale

Non selezioniamopersonale alberghiero. Invia il tuo CV + foto a: selezioni@timeartswissevents.ch

Le date dei prossimicolloqui e campus sono sul nostro sito: www.timeartswissevents.ch

SEGUICI SU FACEBOOK:https://www.facebook.com/timeartswissevents

Contatti selezioni@timeartswissevents.ch

Fonte: http://www.portaledeigiovani.it/

- OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL)

Il sito webwww.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionaleprettamente nella ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili aquesto link:

http://www.tre-cime.info/it/sesto/sesto/contatto-servizi/mercato-del-lavoro.html

- All’interno del Portale dei Giovani puoi consultare unelenco di agenzie/società di animazione e turismo e tour operator chegestiscono villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibileinviare la propria candidatura. Per accedere alle opportunità in evidenzavisitare la pagina: Lavoro-Lavoro Stagionale (http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale?s=animatori)

- “Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagliInformagiovani dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro, dedicato alleopportunità di lavoro. In particolare è utile per consultare gli impieghistagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Grado,Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunci inerenti illavoro stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento eValle d'Aosta. Scarica l’ultima pubblicazione allink: http://www.progettogiovani.org/lavorodove/lavorodove.htm

- Agenziadel Lavoro della Provincia Autonomadi Trento e la Regione Emilia-Romagna,con la collaborazione dei Centri perl’Impiego delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesenae Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro stagionalenel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavorostagionali inserite in Borsa Lavoro Stagionale(http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro_stagionale/BL_stagionale/)

Puoi trovare ulterioriannunci visitando la sezione Borsa LavorodellaProvincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=i).

- YESALPS.COM: LAVORO SULLE ALPI

Yesalps.com è il piùampio network di siti sulle principali zone turistiche delle Alpi. Tutte lestrutture ricettive per l'offerta più dettagliata del web ma anche rifugi,ristoranti, ski service, noleggi bike, associazioni turistiche... dalle alpifriulane al Monte Bianco, passando dalle rinomate località delle Dolomiti edella Valtellina. Per ogni zona esiste un portale dove vengono pubblicateofferte di lavoro nel settore turistico, nella sezione INFORMAZIONI >ANNUNCI DI LAVORO. Link: http://www.yesalps.com

- “LAVORO SENZA FRONTIERE”

Questo sito internetoffre una panoramica sulle opportunità di impiego in Rhône-Alpes (Francia),Piemonte e Valle d’Aosta. Persone in cerca di impiego e datori di lavoropotranno trovare informazioni utili in merito all'orientamento nel mercato dellavoro e sulle offerte di occupazione nel settore turistico-alberghiero eristorazione. http://www.lavorosenzafrontiere.eu

OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO

- RESTART: WORK EXPERIENCE 2017

Al via la nuovaedizione delle “WorkExperience” con il progetto RestArt che combina attivitàformative di specializzazione nel restauro dei Beni Culturali e percorsi diinserimento lavorativo grazie ai finanziamenti della Regione Veneto.

Destinatari: laureatiin possesso della qualifica professionale di Tecnico del restauro dei beniculturali con più di 30 anni residenti o domiciliati in Veneto.

Tutte le informazionicirca i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento del progettosono reperibili qui: http://www.ivbc.it/files/ivbc.it/2017/01/RestArt_workexperience-2017-1.pdf

Per partecipare ènecessario inviare all’indirizzo info@ivbc.it la seguente documentazione:

Manifestazione d’interesse

(scaricabile qui: http://www.ivbc.it/files/ivbc.it/2017/01/manifestazione-dinteresse.doc)

CV aggiornato in formato europeo

Carta d’identità fronte/retro

DID

Termine ultimo perl’invio delle candidature venerdì 10febbraio 2017.

Il progetto è a numerochiuso e ammette la partecipazione di 11 beneficiari i quali sarannoselezionati in data 14 febbraio 2017.

L’avvio del progetto èdeterminato dalla valutazione della Sezione Lavoro della Regione Veneto.

http://www.ivbc.it/archivio/restart-work-experience-2017/

- POSIZIONI APERTE PRESSO L’UNIVERSITÀ TECNICA DELLADANIMARCA

Il servizio EURES dellaprovincia di Treviso, in collaborazione con EURES Danimarca, diffonde leopportunità della Technical University of Denmark.

Più di 50 le posizioniaperte per ricercatori, professionisti, dottorandi o aspiranti tali.

Visita le posizioniaperte al link: http://www.dtu.dk/english/career

Contattare laresponsabile della Città dei Mestieri di Treviso Lia Gamberini per maggioriinformazioni: tel. 0422 656851 /933 - www.cittadeimestieri.treviso.it

- LAVORO NELLE NAVI DA CROCIERA CON OCEANIA CRUISES

Oceania Cruises,prestigiosa azienda internazionale di navi da crociera di lusso, cerca di 6ITALIANI + 2 maitre ITALIANI+ 3 CHEF DE PARTIE + 1 BARMAN ITALIANO per lavorarepresso ristoranti italiani presenti a bordo.

Contratto di sei mesidi contratto, rinnovabile dopo due mesi a casa.

Camerieri: stipendio2.750 us$ + mance

Maitre: stipendio 4.500us$

Chef de partie:stipendio 3.000 us$

Barman: stipendio 3.000us$

6 mesi di lavoro senzagiorni di ferie/riposo. 10 ore o più di lavoro giornaliero senza giorno diriposo settimanale

Cabina condivisa a due.Volo pagato per raggiungere la nave.

Richiesta: esperienzadi lavoro (specificare nel cv), ottima conoscenza della lingua inglese,capacità di lavorare in team internazionale, aspetto ben curato, flessibilità ecordialità.

Le navi di questasocietà navigano in tutto il mondo e non hanno percorsi fissi, quindi c'è lapossibilità che, nei mesi di fermo, non si possa mai toccare le coste italiane.

Candidature:

Candidarsisolo per la specifica posizione e solo se si è in possesso di tutti i requisitiscrivendo al consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it

Inviare cv in inglese(con foto professionale) e l'eventuale lettera di presentazione in inglese con oggetto:" Oceania Cruises - camerieri " o " maitre " o " Chefde partie " o " Barman ". Le domande in lingua italiana e senzarequisiti non saranno prese in considerazione.

Le domande ammissibilisaranno sottoposte ai dirigenti e quindi si verrà contattati via e-mail per unpossibile colloquio via skype.

- CAPO CUOCO IN NORVEGIA

Eures Norvegia ricercaper il periodo marzo-novembre un Capo Cuoco, con ottima conoscenza della linguainglese ed esperienza nella creazione di pizze, cottura al forno e dessertitaliani. Iniziale supporto nella ricerca di un alloggio. Inviare il proprio cv(con foto di alcuni piatti presentati) al seguente indirizzo mail:post@onkeloskarkragero.no e per copia conoscenza a:f.rossetto@afolmonzabrianza.it .

Scadenza delle candidature: 28 febbraio 2017

- LAVORARE PRESSO GLI OSTELLI IN GRAN BRETAGNA

Il lavoro negli ostelliè un’opportunità per chi è interessato a viaggiare lavorando, per migliorare leproprie competenze linguistiche e conoscere persone straniere. Gli impieghi ele mansioni possono essere di vario tipo: addetti alla segreteria,receptionist, addetti al ricevimento degli ospiti, personale impegnato incucina, addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni.

La Youth Hostel Association della Gran Bretagna (http://www.yha.org.uk/) pubblica sul propriosito l’elenco dei posti vacanti presso la sede centrale e nei singoli ostelli.

Link: https://jobsearch.yha.org.uk/ce0073li_webrecruitment/wrd/run/etrec105gf.open?wvid=58514300X4

- CUOCHI E PERSONALE CATERING PER PARCO DI DIVERTIMENTI IN GERMANIA

Eures Milano cercapersonale per catering e cuochi presso parco di divertimenti a Lipsia(Germania). Contratti full time da marzo a ottobre 2017. Richiesta conoscenzadel tedesco B1 per il personale catering e A2 per i cuochi. Selezioni a Milanoil 16 Febbraio 2017.

Candidature in ingleseo Tedesco a eures@afolmet.it specificando “Belantis Recruitment in Milan on16/02/2017”. Scadenza: 10/02/2017.

Link (cliccare su“Germania”):

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html

- CHEF A STOCCOLMA

EURES Svezia cercaurgentemente chef con esperienza per “Brasserie Balzac” a Stoccolma. Richiestabuona conoscenza della lingua inglese e della cucina à la carte. Offresicontratto a tempo pieno e aiuto per la ricerca di alloggio.

Per candidarsi inviaremail a bogdan@balzac.se e per conoscenza a eures@cittametropolitana.ve.it. Scadenza: 28 febbraio 2017

Per maggioriinformazioni visita la pagina facebook di Eures Venezia https://www.facebook.com/euresvenezia/?fref=ts

- CERCASI PERSONALE PER IL NUOVO PARCO “FERRARI LAND” IN SPAGNA

Il 7 Aprile 2017 ilnuovo parco Ferrari Land, terzo parco di PortAventura World Park & Resort,aprirà le porte. Si ricercano i seguenti profili: assistenti commessi,assistenti ristorazione, assistenti accoglienza. Attenzione: non è richiesta esperienzadi lavoro pregressa, né titolo di studio specifico.

Scadenza: 15 febbraio 2017

Link:

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_lavoro/dettaglio.cgi?scadenza=15/02/2017&id_soggetto=151&id_annuncio=9047&id_genere=3&id_iride=&sid=&nome=&cognome=

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_lavoro/dettaglio.cgi?scadenza=15/02/2017&id_soggetto=151&id_annuncio=9048&id_genere=1&id_iride=&sid=&nome=&cognome=

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_lavoro/dettaglio.cgi?scadenza=15/02/2017&id_soggetto=151&id_annuncio=9050&id_genere=3&id_iride=&sid=&nome=&cognome=

- ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI PER LA SVIZZERA

B Profil Interim SAcerca elettricisti civili ed industriali, con livello di qualifica 3°- 4. Sededi lavoro: Biel/ Bienne e dintorni. Requisiti: Saper lavorare in modo autonomo,saper leggere un disegno.

Tipo di contrattoofferto: tempo indeterminato. Le ore previste sono stabilite in base alla ConvenzioneCollettiva del Lavoro, in media 42 ½ settimanali.

Retribuzione: Secondola qualifica professionale, dai CHF 27.- ai 32.-/ ora.

Alloggio: cameresingole ammobiliate in appartamenti con max. 3 coinquilini.

Esperienza: Minimo 10anni consecutivi negli ultimi anni di lavoro.

Lingue richieste:

Italiana C1

Francese A2 – B1

Patente di guida: Cat.B/ automunito

Modalità dipresentazione della candidatura: inviare CV a: Sig. MARTINA Claudio, email:claudio.martina@b-profil.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it

Scadenza: nessuna

- TIROCINI RETRIBUITI PRESSO ENISA, AGENZIA EUROPEA IN GRECIA

L’agenzia europeaENISA, che si occupa di sicurezza nella rete e nell’informazione, accoglietirocinanti che possano dare un input positivo fornendo punti di vista freschie conoscenze accademiche aggiornate.

Solitamente itirocinanti sono neolaureati. Gli altri requisiti generali sono: esserecittadini di uno stato membro dell’UE, della Norvegia, dell’Islanda o delLichtenstein; aver completato il primo ciclo di formazione universitaria; avereuna conoscenza molto buona di almeno due lingue europee (una di queste èl’inglese).

Maggiori informazioni: http://www.igarzignano.it/tirocini-retribuiti-presso-lagenzia-europea-enisa-in-grecia/

- CON LA CAROVANA INMONTAGNA

Segnaliamol’approfondimento di Eurocultura sulle possibilità di lavoro nell’ambito dellaCoppa del Mondi di Sci Alpino, leggibile al seguente link:

http://www.eurocultura.it/muoversi/con-la-carovana-in-montagna#sthash.TGhWctXv.dpuf

- CERCASI ITALIANI PERLAVORO IN FLORIDA AL WALT DISNEY WORLD RESORT

WaltDisney World Resort, il parco divertimenti più grande del mondo, anchequest’anno sta cercando degli italiani che siano interessati a trascorrere 6 o 12mesi lavorando ad Orlando, a partire da luglio o settembre 2017. Sarannoinseriti presso i ristoranti italiani Tutto Italia, Tutto Gusto e Via Napolipresenti nel parco, che fanno parte del Patina Restaurant Group. Le risorsepotranno lavorare all’interno o all’esterno dei ristoranti. Posizioni ricercate:Camerieri, Hostess, Venditori, Cuochi, Baristi.

Requisiti:

-Maggiore età

-Possesso del Passaporto italiano

-Disponibilità a vivere negli Stati Uniti per 6/12 mesi

-Buona conoscenza della lingua inglese

-Per cuochi e baristi si richiede anche pregressa esperienza nel settore

-Essere lavorativamente flessibili ed entusiasti

Laprossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di Febbraio 2017,con colloqui a Roma e Milano. Per candidarsi inviare il prima possibile cvin inglese e foto a International Services, email: wdw@internationalservices.fr. Scrivere “Italy F&B 17 y” nell’oggetto della mail.

Maggioriinformazioni:

https://www.dropbox.com/s/ur95yqvzg9ujcu7/Tutto%20Italia%20%28Feb%202017%20-%20Pubs%29.pdf?dl=0

- SPAGNA, TIROCINI GRATUITI PER GIOVANI LAUREATI

Nell’ambitodel programma del programma europeo Erasmus+, l’EUIPO, Ufficio dell'Unione europeaper la proprietà intellettuale, offre l’opportunità di svolgere un tirociniogratuito per giovani laureati, presso la propria sede di Alicante, in Spagna.

Glistudenti avranno l’opportunità di fare un’esperienza professionale in ambitoamministrativo, e la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisitedurante il percorso di studi, ciascuno nel proprio ambito di competenza.

L’offertaè rivolta a giovani laureati con i seguenti requisiti:

-Aver conseguito una laurea o un titolo equipollente prima dell'inizio deltirocinio

-Avere livello B1, di una delle cinque lingue di lavoro dell'EUIPO, inglese,francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Permaggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships

CONCORSI

- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ECORPI CIVILI DI PACE

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimentodella Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tre distinti bandi per laselezione di volontari da impiegare nei Corpi civili di Pace, in progetti delServizio Civile Nazionale finanziati da Garanzia Giovani e del Servizio CivileNazionale ordinari.

Tutti i bandi hanno la scadenzaprevista il prossimo 10 febbraio

I volontari ricevono una indennità di 433 euro mensili oltre, in alcunicasi, vitto e alloggio.

?Di seguito i dettagli di ciascuna opportunità.

>> Bando per la selezione di 106VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER I CORPI CIVILI DI PACE in Italia(24 volontari) e all’Estero (82volontari) istituiti in via sperimentale dall’articolo della legge 147/2013.

I progetti all'estero sono in diversi paesi fra cui Colombia, Libano,Giordania, Ecuador, Bolivia, Kosov@, Filippine, Haiti, Perù e nella regioneAmazzonica.

I progetti in Italia sono in Campania e in Liguria.

Vai albando per i Corpi civili di Pace:http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/

>> Bando per la selezione di 110VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE,nell’ambito del programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per larealizzazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambientee della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’Interno, dalMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I volontari saranno così ripartiti:

71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione evalorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, darealizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero dei Benie delle attività culturali e del turismo;

17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace epreventiva difesa del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territorialiindividuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delMare;

22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione deglistranieri e a facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi in unodegli ambiti territoriali individuati dal Ministero

Vai albando: http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandovolgg_tematici_29122016/

>> Bando per la selezione di 1050VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA.

I volontari saranno così ripartiti:

1.000 volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministerodei Beni e delle attività Culturali e del Turismo

4 volontari da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Montedei Paschi di Siena

20 volontari da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia

20 volontari da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia

6 volontari da avviare in 1 progetto di un Ente Nazionale

Vai albando:http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/

- COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto diistruttore tecnico geometra part-time ventiquattro ore e tempo indeterminato daassegnare all'ufficio tecnico lavori pubblici.

Vai al bando: http://www.comune.castelgomberto.vi.it/2017/01/mobilita-volontaria-di-un-istruttore-amministrativo-cat-c-a-tempo-pieno/

Scadenza: 13 febbraio 2017.

- FIXO. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PERL'ASSUZIONE DI DOTTORI DI RICERCA UNDER 35

Nell’ambito delle misure d’intervento previste dal programma FIxO(Formazione e Innovazione per l'Occupazione) di Italia Lavoro è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo diincentivare l’assunzione a tempo pienodi DOTTORI DI RICERCA, di etàcompresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempodeterminato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati cheassumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anninon compiuti.

Le imprese riceveranno un contributo pari a:

> 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavorosubordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi)

> più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività diassistenza didattica individuale.

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraversoil sistema informativo di progetto (piattaforma), entro il 28 febbraio 2017.

Per maggiori informazioni, consultare il sito del Progetto FIxO: http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_scheda_bando_fixo_dottori_ricerca_7_7_14

- La Casa diRiposo Tassoni di Cornedo Vic. no indice un Bando di concorso per esami perla copertura di n. 1 posto in ruolo di Istruttore Direttivo ASSISTENTESOCIALE a part time 25 oresettimanali. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.30 del 03 marzo 2017.

Leggi ilbando completo:http://www.casatassoni.it/index.php?option=com_content&view=category&id=53%3Abandi-e-concorsi-&layout=default&Itemid=102

OPPORTUNITA’ e GARANZIA GIOVANI

- INGLESE PER DISOCCUPATI

Active Languages di Montecchio Maggiore propone uncorso di lingua inglese per disoccupati. Il corso inizia lunedì 6 Febbraio e termina venerdì 31 marzo, dalle ore 9.00 alleore 15.00, le lezioni si tengono tutti i giorni, 6 ore al giorno.Complessivamente saranno 240 ore in aula.

Per iscriversi recarsi presso la sede della scuola dilingue Active Languages, Largo Vittorio Boschetti, 29 – Montecchio Maggiore conil proprio codice fiscale e carta d’identità. Posti limitati.

- DIGITAL REVOLUTIONSKILLS

Il progetto di IFOArealizzato in collaborazione con Cisco(leader mondiale in campo digitale), ti permette di fare il test per verificarese le tue conoscenze sono 4.0 e di accedere gratuitamente ai 4 corsi onlinedella piattaforma Cisco Networking Academy per acquisire le DIGITAL SKILLS cheservono per essere studenti, cittadini, lavoratori, imprenditori digitali!

Oggi nella vita di milioni di individui SMARTPHONE e TABLETsono gli strumenti che permettono di acquisire informazioni in tempo reale efornire servizi utili a livello personale o lavorativo. CLOUD, SOCIAL e MOBILEsono le tecnologie che spingono tale fenomeno, la CYBERSECURITY è ladisciplina che bisogna conoscere per proteggere la nostra presenza in rete, iBIG DATA uniti ai nuovi business sono i protagonisti del nuovo concetto dieconomia esponenziale. Industrie e fabbriche in pochi anni cambieranno aspetto,saranno intelligenti grazie all’Internet of Things (IoT) e alla presenza diROBOT di ultima generazione, sistemi e dispositivi digitali ed interconnessi.

Maggioriinformazioni su: http://www.ifoa.it/digitalrevolutionskills?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=art-02&utm_campaign=NL-IFOA-48

- SOCIAL MEDIA MARKETING, EMPOWERMENT eCAREER COUNSELING INDIVIDUALE (DONNE OVER 30)

ENAC Ente Nazionale Canossiano, nell’ambito della DirettivaPari Opportunità nel lavoro che cambia (DGR N. 254 DEL 08/03/2016), promuove unpercorso gratuito.

Obiettivi formativi

Il percorso formativo in social media marketing intendeaggiornare le competenze delle partecipanti rendendole in grado di progettare,pianificare e monitorare attivita e campagne di comunicazione, curare lepubbliche relazioni nell’ambito del web marketing. Con l’intervento diEmpowerment si intende rafforzare/sviluppare competenze sociali dellepartecipanti permettendo quindi un miglioramento e un potenziamento delleperformance lavorative e una maggiore consapevolezza di sè.

Infine attraverso l’intervento di career counselingindividuale le persone avranno la possibilità di risolvere problemi riguardantilo sviluppo della propria carriera professionale, ricevendo un supporto nellosviluppo di un progetto personale professionale per impostare una correttaricerca attiva del lavoro.

Destinatari

Il percorso e rivolto a 10 donne disoccupate/inoccupateiscritte al Centro per l’impiego, residenti o domiciliati nel territorio venetoe a donne occupate presso imprese con unità operative in Veneto. Sarà datapriorità in fase di selezione alle donne disoccupate (riservando a questatipologia un minimo di 7 posti disponibili).

Tenuto conto che al momento e ancora attiva l’iniziativaGaranzia Giovani, ove possibile, sarà data priorità alle candidate con etàsuperiore o uguale a 30 anni.

Requisiti ritenuti premianti per la partecipazione alpercorso:

. diploma di maturita, Laurea;

. buon utilizzo del pacchetto Office

. precedente esperienza nell’ambito web marketing econoscenza dei maggiori social network

. adeguata motivazione al percorso

Sede: I percorsi si svolgeranno a Schioin via Fusinato 51. Il percorso inizierà nel mese di Febbraio.

Benefit: La partecipazione é gratuita

Per informazioni epre-iscrizioni:

Per partecipare e OBBLIGATORIO inviare la domanda diammissione scaricabile dal sito: schio.enaclab.org e relativi documenti entro il 07/02/2017, la consegna puòessere fatta anche tramite email a schio@enac.org o fax a 0445/530519.

Il candidato sarà contattato dall’ente solo in caso dirichiesta di perfezionamento documentazione, in caso contrario é tenuto apresentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi.

ATTIVITA’ - ORE

Percorso formativo di media durata in Sociale MediaMarketing 32

Empowerment femminile (intervento di gruppo) 26

Career Counseling individuale 12

Selezione:

Le selezioni si svolgeranno presso la sede ENAC in viaFusinato 51 aSchio il giorno 10/02 alle 09.30. Laselezione prevede la somministrazione di un test scritto a risposte multiple inambito social media, seguiranno poi i colloqui individuali. Il calendario deicolloqui verrà definito al termine del test scritto. L’ammissione avverrà inbase ad una graduatoria risultante dalla

prova di selezione e sarà pubblicata sul sito dell’ente.

- PERCORSO “CRESCEREIMPRENDITORI”: METTERSI IN PROPRIO,DALL'IDEA ALL'AZIONE

Un corso completamente gratuito di sostegnoall'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità che si terrà a Valdagno graziealla collaborazione fra la Fondazione Centro Produttività Veneto - Servizio NuovaImpresa e Progetto Giovani - Comunedi Valdagno.

COSA TI PORTI A CASA

1) Capacità di passare dall'idea all'azione: conoscenza estesura del Business plan e degli strumenti di progettazione imprenditoriale

2) Conoscenza delle tecniche di Marketing e utilizzo deiprincipali Social Media per la promozione del tuo business e della tua persona(mai sentito parlare di Personal Branding?)

3) Conoscenza degli aspetti economico-finanziari e deifinanziamenti per l'imprenditoria e l'auto-impresa giovanile nazionali eregionali

4) Maggiore consapevolezza di Chi Sei e dei tuoi Obiettivi

5) Aumento delle competenze imprenditive (quelle cheservono per lavorare in proprio o avviare un'attività)

e ultimo ma non ultimo: la possibilità di ottenere unfinanziamento agevolato!

Attraverso SelfiEmployment infatti, potrai ricevere da 5.000 a 50.000 euro perl'avvio della tua attività. I finanziamenti sono senza interessi e nonassistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, rimborsabili inmassimo 7 anni con rate mensili e che partono dopo 6 mesi dalla concessione delprestito.

IN COSA CONSISTE

80 ore di lavoro individuale e di gruppo così ripartite:

- Corso di formazione - 60 ore

- Coaching individuale e di gruppo - 20 ore

un pull di esperti ti seguirà passo passo per aiutarti asviluppare tutte le competenze necessarie alla realizzazione del tuo sogno.

CHI PUO' PARTECIPARE

6 giovani che non studiano e non lavorano (NEET)disoccupati o inoccupati tra i 18 ed i 29 anni, iscritti a Garanzia Giovani,non inseriti in altre misure di Politica Attiva, interessati ad acquisirecompetenze imprenditoriali.

MODALIA' DI AMMISSIONE

Per partecipare alle selezioni è necessario essere iscrittia Garanzia Giovani* e successivamente compilare la procedura di autovalutazionedelle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online. Una voltasuperato il test, il tuo nominativo verrà inoltrato alle Camere di commerciodelle province di tuo interesse (max. 2), per partecipare al percorso diValdagno indica per prima la provincia di Vicenza, ovviamente!

Sarai contattato dal Servizio Nuova Impresa dellaFondazione Centro Produttività Veneto per la presa in carico della tuacandidatura.

SCADENZA ISCRIZIONI: 10FEBBRAIO 2017. Inizio percorso 20 febbraio 2017.

Sede del percorso: Cittadella Sociale, viale ReginaMargherita 42 - Valdagno (VI)

INFORMAZIONI

Progetto Giovani 0445-405308orientamento@progettogiovanivaldagno.it

Servizio Nuova Impresa 0444-994745 sni@cpv.org

Per approfondire www.filo.unioncamere.it

- PERCORSO ADDETTO ALLA LOGISTICA

Obiettivi: formare un profilo professionaleche sia in grado di gestire gli ordini e controllare i relativi documenti ditrasporto, registrare le quantità delle merci in ingresso ed uscita, prepararele liste di carico (merce pronta a partire), gestire i reclami, monitorare legiacenze di magazzino, utilizzare adeguati strumenti informatici.

Destinatari: giovani iscritti a Garanzia Giovanidisoccupati o inattivi in possesso di diploma di scuola media Superiore.

Durata e articolazione: Durata totale 646 ore.Articolazione: 160 ore di formazione, 480 ore di stage, 6 ore accompagnamentoal lavoro. Periodo: febbraio – giugno 2017.

Sede di svolgimento per la formazione: ESAC Formazione –Creazzo (VI)

Candidatura escadenze: Ladomanda di ammissione dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo,pena l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria di ESAC SPA entro il 15 febbraio 2017, può esserescaricata dal sito: www.esacformazione.it e inviata a info@esacformazione.itNell’oggetto indicare: BANDO T.A.L.E.N.T. FOT NEET – PROGETTO TERRITORIALEYOUTH MEANS TALENT: FORMAZIONE E TIROCINI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GIOVANIDEL TERRITORIO VICENTINO.

Facilitazioni: per il tirocinio è previsto ilriconoscimento di un’indennità di partecipazione di importo pari a Euro 300,00mensili, erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota noninferiore a Euro 100,00 mensili a carico dell’azienda ospitante.

Info: Dalla Montà Francesca tel. 0444 964300info@esacformazione.it

- STAGE ALL’ESTERO INWEB MARKETING

Opportunità Garanzia Giovani promossa da Retica.

Esperienza di lavoro professionalizzante completamenteretribuita all’estero. Il Progetto è rivolto a giovani laureati sotto i 30 anniiscritti al programma Garanzia Giovani, disoccupati o inoccupati con una ottimaconoscenza della lingua Inglese

SELEZIONE

La selezione avverrà tramite colloqui individuali o digruppo volti a verificare le competenze di web marketing e della linguainglese. Le graduatorie saranno pubblicate il 22 febbraio 2017.

Posti disponibili: 8

Inizio corso 27 febbraio. Sede: Belluno

INFO E CANDIDATURE

Le domande dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 17febbraio2017

comunica@retica.net

cell. 349 2361927

- INSERIMENTO INSTAGE DI EXPORT MANAGER

Obiettivi del progetto:

Retica propone ad aziende che voglionoampliare e rafforzare la propria presenza in nuovi mercati esteri,l’inserimento in stage di figure professionali in Export management (over 30),ovvero esperti di procedure e tecniche del commercio estero, in grado digestire tutti gli adempimenti e le operazioni generate dagli scambiinternazionali.

Lo stage è gratuito in quanto finanziato dal fondo socialeeuropeo, inoltre non è previsto nessun obbligo di assunzione e dipartecipazione al progetto una volta fatta richiesta di adesione. Informazionisulle tempistiche e sulle richieste di adesione al progetto verranno datedirettamente.

Fasi del Progetto:

Formazione: 200 h teoria d’aula erogata da commercialisti econsulenti ai mercati esteri, professionisti nell’ambito dell’Export cheterranno lezioni anche in lingua Inglese.export manager 2017

Stage: dai 4 ai 5 mesi di stage in azienda retribuiti dallaRegione, selezione dei corsisti in ingresso funzionale all’area di mercatodell’azienda ospitante

Sede del corso: Padova

Aziende partecipanti: con sede legale e/o operativa inRegione Veneto

Inizio teoria: presumibilmente entro inizio Marzo

Avvio Stage: Aprile-Maggio 2017

La figura di Export Manager prima dello stage sarà formatasulle seguenti aree:

> Orientamento all’export

> Ricerca di mercato

> Marketing e comunicazione

> Trattativa commerciale

Alcuni moduli del corso di formazione per Export Managersaranno svolti in lingua Inglese per rendere da subito esecutive le competenzetecniche apprese dai corsisti.

Info e partecipazione:www.retica.net/we-export-manager/

- INSERIMENTO IN STAGE DI UN PROJECT MANAGER SPECIALIZZATO INE-COMMERCE

Obiettivi del progetto:

Reticapropone ad aziende che vogliono ampliare e rafforzare la propria presenza innuovi mercati esteri, l’inserimento in stage di un Project Managerspecializzato in E-commerce (over 30), ovvero esperti di gestione di unprogetto con particolare esperienza nel settore del commercio online, in gradodi gestire tutte le funzionalità di un negozio in rete.

Lo stage è gratuito in quantofinanziato dal fondo sociale europeo, inoltre non è previsto nessun obbligo diassunzione e di partecipazione al progetto una volta fatta richiesta diadesione. Informazioni sulle tempistiche e sulle richieste di adesione alprogetto verranno date direttamente.

Fasi del Progetto:

Formazione: 200 h teoria d’aulaerogata da consulenti esperti in programmazione per e-commerce, profondiconoscitori delle dinamiche relative al mercato online e non, professionistinell’ambito del web e del marketing.ecommerce

- tirocinio

- formazione

- Stage: dai 4 ai 5 mesi di stagein azienda retribuiti dalla Regione, selezione dei corsisti in ingressofunzionale all’area di mercato dell’azienda ospitante

Sede del corso: Padova

Aziende partecipanti: con sede legale e/o operativa in Regione Veneto

Inizio teoria: presumibilmenteentro inizio Marzo

Avvio Stage: Aprile-Maggio 2017

L’ E-commerce Specialist, primadello stage, sarà formato sulle seguenti aree:

> Introduzione al mercatodell’E-Commerce

> Tecnica Specialistica per lagestione dell’E-commerce

> Strategie di Marketing eSocial Communication

> Digital Tools

> Project Management