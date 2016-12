Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza del 23 dicembre

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

>>> (14/12/2016) il Comune di Trissino ricerca STUDENTI UNIVERSITARI E/O NEOLAUREATI (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) in materie umanistiche e/o letterarie e/o materie giuridiche-economiche-statistichee/o equipollenti con

• conoscenze informatiche: programmi informatici di comune diffusione (windows-office);

• conoscenze linguistiche: lingua inglese a livello scolastico;

• capacità di relazionarsi con il pubblico e il personale dell’ufficio, di lavorare in gruppo, autonomia e capacità di gestione;

• flessibilità.

Il curriculum vitae potrà essere consegnato a mano o inviato via mail all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.trissino.vi.it entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 30 dicembre 2016.

Consulta il bando sul sitowww.comune.trissino.vi.it

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Albiero Laura, Istruttore amministrativo presso Ufficio demografico (0445-499340).

>>> (09/11/2016) PRODEA GROUP SPA, agenzia leader specializzata in field events, ricerca per importante cliente specializzato nel settore della vendita di prodotti di elettronica di consumo SALES ACCOUNT PROMOTER SETTORE AUDIO VIDEO da inserire nei punti vendita di ELETTROCASA ARZIGNANO per attività di PROMOZIONE prodotto e PRESIDIO puntovendita.

Requisiti richiesti:

- Possesso del diploma;

- buona conoscenza della linguainglese;

- Esperienza come promoternell’elettronica di consumo;

Completano il profilo:

- ottime doti relazionali,organizzative e comunicative orientate alla vendita;

- orientamento al risultato;

- spirito proattivo.

E’ prevista un’adeguata formazioneed interessanti prospettive di crescita.

Contratto: assunzione a tempodeterminato.

Orario di lavoro: full time,organizzato prevalentemente nel weekend.

Data inizio attività: NOVEMBRE 2016

Inviare curriculum vitae eautorizzazione al trattamento dei dati personali con rif. PUNTO VENDITA DIINTERESSE in formato word o pdf

lara.intrieri@prodeagroup.com

>>> (03/11/2016) La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no cerca VOLONTARI PER DOPO SCUOLA E CENTRI EDUCATIVI.

Hai voglia di metterti in gioco eprovare un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far partedel nostro staff!! Le attività rivolte ai ragazzi vanno dal sostegno ai compitialle proposte ricreative, sarai sempre affiancato da educatori esperti. Avraila possibilità di vivere una bella esperienza di volontariato, di acquisirecrediti formativi scolastici o di accreditare ore di alternanza scuola-lavoro. Cerchiamovolontari indicativamente dai 17 anni, per i Comuni di Arzignano eCastelgomberto, da novembre 2016 a maggio 2017. Orario pomeridiano.

Per informazioni contattareCristina:

cristina.preto@studioprogetto.org

cell. 380 6598838

>>> (02/11/2016) Casa "Alice Dalli Cani" sta cercando un VOLONTARIO esperto nell'arte della riparazione delle biciclette perinsegnare agli operatori e agli ospiti della casa di accoglienza.

Le biciclette in disuso vengonodonate dal Comune di Arzignano allo scopo di destinarle in prestito agli ospitidella casa o per l'autofinanziamento.

Chi fosse interessato puòcontattare i numeri 0444.1788049 o 3711166948, oppure inviare una mail a casaalicedallecani@cosmosociale.it."

LAVORO... IN ARZIGNANO

>>>> ADECCO ARZIGNANO CERCA:

- INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO per interessanti stage in ambitoprogrammazione della produzione o gestione qualità. Zona: ARZIGNANO – CHIAMPO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE Il candidatodovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione delsettore automotive, gestione della documentazione della qualità e degli auditclienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento.Formazione richiesta: laurea in ingegneria o scienze statistiche. Buona conoscenza lingua inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzostrumenti Office e SAP. Zona ARZIGNANO

- CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facenteparte di un gruppo multinazionale, cerchiamo un FINANCIAL CONTROLLER JUNIOR. Ilcandidato ideale ha una laurea in materie economiche e un'esperienza di almenoun anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentale laconoscenza della lingua inglese. Zona: ARZIGNANO

- ADDETTO/A UFFICIO MARKETING Per importante azienda, cerchiamoun/una addetto/a ufficio marketing con almeno due anni di esperienza nel ruolo.Richiesta laurea in ambito economico, ottima conoscenza della lingua inglese ebuon utilizzo social media e programmi di grafica (Adobe Illustrator). Zona:ARZIGNANO

- SPACCATORE IN TRIPPA con esperienza pluriennale nella mansione,disponibilità ai turni e in giornata. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- RASATORE CAPO MACCHINA FIORE con esperienza. Zona: ARZIGNANO

- 2 ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA con esperienza. Zona:ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con o senza esperienza.Disponibilità al lavoro in giornata e sui 3 turni. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- BOTTALISTA DI CONCIA: con esperienza pluriennale nella mansione,disponibilità ai turni e in giornata. Zona di Lavoro: ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con esperienza inrifinizione, botti, spruzzo, smeriglio pelli. Si richiede esperienza di almeno1 anno. Disponibilità al lavoro in giornata e su turni. Zona PRESSANA (VR)

- IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con diploma in Ragioneria edesperienza in ufficio amministrativo (bollettazione, fatturazione, prima nota,bilanci), preparazione documenti per lettere di credito, organizzazionispedizioni nazionali/internazionali. Richiesta buona conoscenza lingua ingleseparlato/scritto. Zona ARZIGNANO

- INGEGNERE GESTIONALE in possesso di laurea quinquennale, esperienzadi 2/3 anni in aree legate alla programmazione della produzione o logistica oacquisti. Zona di Lavoro: CHIAMPO

- TECNICO INFORMATICO: cercasi per azienda della zona un tecnicoinformatico con esperienza in helpdesk di 1° e 2° livello, programmazione in Visual Studio, sistemista susistemi Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e database administrator suMicrosoft SQL Server. Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX.Zona ARZIGNANO

- MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO IN CORSO DI VALIDITA’ conesperienza consolidata nella mansione, utilizzo di muletto frontale, retrattile,rilevatore codici a barre, conoscenza PC. Zona ARZIGNANO

- CARPENTIERE/SALDATORE, anche con basilari esperienza in saldatura afilo, a tig e buona lettura del disegno meccanico cercasi per diverse aziendedella zona. Zona: ARZIGNANO, MONTORSO, GAMBELLARA

- ORAFO/A con esperienza consolidata nella mansione dilustraressa o carteggiatrice o cerista. Zona AZIGNANO – TRISSINO

- IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI - PROCUREMENT. Sirichiedono: esperienza di almeno 3 anno in ufficio acquisti preferibilmentepresso realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza della lingua inglese,flessibilità, dinamismo, ottime doti di problem solving. Zona: MONTEBELLO

- ADDETTO CAMPIONATURA COLORI con diploma di perito chimico,esperienza di 3/5 anni nella mansione. Disponibilità immediata. Full time. ZonaARZIGNANO

- OPERAIO ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI con esperienza consolidatain reparto rifinizione, disponibilità a lavorare in giornata e su turni,massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO

- BOTTALISTA DI CONCIA E CALCINAIO, TINTURA conesperienza di almeno 5 anni nella mansione, completa autonomia nella gestionedelle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. ZONA ARZIGNANO

- TORNITORE MANUALE ottima conoscenza disegno meccanico,esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Full time. Zona ARZIGNANO

- TORNITORE CNC con esperienza nella programmazione di torni CNC ecentri di lavoro, buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina,controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona: ARZIGNANO

- DISEGNATORE MECCANICO con esperienza di almeno due anninella masione e titolo di studio in ambito meccanico, conoscenza autocad 2d e3d solidworks , disponibilità full time e flessibilità di orario con il sabato.Zona: MONTORSO VICENTINO

- TECNICO COLORISTA, esperienza nella mansione: pesatura prodotti( preferibile uso pirovano), creazione miscele per colori, campionatura,redazione ricette e gestione reparto. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE, con pregressa esperienzanella mansione cercasi. Zona: ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO SPRUZZO, con pregressa esperienza nella mansione cercasi.Zona: ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: Perimportante azienda conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto provefisiche e chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche breve. Ottimeprospettive di crescita. Zona: ARZIGNANO

- AUTISTA: cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDATACHIGRAFA, con esperienza, per diverse aziende della zona ARZIGNANO

- ELETTRICISTA: cercasi elettricista impianti civili ed industrialicon pregressa esperienza nella mansione. Zona: ARZIGNANO.

- ARCHITETTO: cercasi architetto di interni , anche neolaureato,per azienda della zona. Zona ARZIGNANO.

- OPERAI GENERICI: cerchiamo ragazzi per la produzione,disponibili al ciclo continuo per importante azienda della zona. Zona:ARZIGNANO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: cercasi diplomato meccanico, conesperienza nella mansione e conoscenza degli strumenti di misura. Preferibileconoscenza della lingua inglese. Zona: ARZIGNANO

- MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: cercasi montatore elettricotrasferista con esperienza nella mansione, preferibilmente su motori elettrici,e disponibilità a frequenti trasferte presso clienti. Zona: ARZIGNANO

Info: Adecco Arzignano

Via Sega, 9 - 36071ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/451962 Fax0444/455612

e – mail mailto:arzignano.sega@adecco.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO ALLA PRODUZIONE con utilizzo del carrello elevatore per azienda alimentare.Zona: Arzignano. Tempo determinato con scopo assunzione.

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> E-WORK ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO ALLOSMERIGLIO DI PELLI GRANDI per azienda nel settore conciario con sede ad Arzignano (VI). Sirichiede pregressa esperienza nella mansione di almeno 6 mesi. Si offrecontratto a tempo determinato più proroghe

- INCHIODATORIASCIUTTO/BAGNATO peraziende nel settore conciario con sede ad Arzignano (VI). Si richiedeesperienza di almeno un anno nella mansione e domicilio in zone limitrofe. Sioffre contratto di un mese più proroghe

- ELETTRICISTA addetto ad impianti civili eindustriali per la zona di Arzignano e dintorni. Si richiede esperienza edisponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione

Info:E-work SPA – Agenzia per il lavoro

Filialedi Arzignano, Via Valle 15/D

Tel.0444 1788255 – Fax 0444 1788256

Email: welcome.arzignano@e-workspa.i

>>>>OBIETTIVO LAVORO cerca:

- CAPO SPRUZZO per azienda conciaria in zona Arzignano (VI) Larisorsa dovrà occuparsi del coordinamento degli addetti alle linee di spruzzo,garantendo, in particolare, il rispetto delle tempistiche di colorazione dellepelli e il corretto funzionamento dei macchinari. Si richiede la disponibilitàal lavoro in giornata e su due turni, in base alle esigenze aziendali. Si offreiniziale contratto di somministrazione o inserimento diretto, in baseall'esperienza del candidato, con finalità di stabilizzazione.

- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano(VI). Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso didiploma in ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, inparticolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento deiprodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anchecandidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma inambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoroin giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto disomministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successivaassunzione diretta in caso di riscontro positivo.

- ADDETTO UFFICIO MARKETING per importante realtà del settoreconciario di Arzignano. Selezioniamo un candidato con laurea in ambitoeconomico, di preferenza ad indirizzo marketing, con una buona conoscenza dellalingua inglese, dimestichezza nell'utilizzo dei social media e,preferibilmente, basi di programmi di grafica. La risorsa si occuperàprincipalmente di marketing strategico (analisi e individuazione all'internodel mercato di riferimento dei segmenti potenziali, rafforzamento segmentiesistenti, supporto allo sviluppo aziendale) e di organizzazione di eventi(fiere di settore, meeting, mostre, ecc). Completano il profilo precisione,flessibilità e proattività. Si offre iniziale contratto di somministrazione conpossibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano (VI).Si richiede dimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito.Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzatoall’assunzione diretta.

- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciarioin zona Arzignano (VI). Si richiedono consolidata esperienza nella mansione dispaccatore e/o rasatore e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Sioffre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successivaassunzione diretta.

- ADDETTO UFFICIO QUALITA’ per importante azienda del settoreconciario in zona Arzignano. In riporto al Direttore di stabilimento, sioccuperà di controllo qualità delle procedure secondo la norma ISO TS 16949.Gestirà come capo progetto la definizione delle caratteristiche critiche del prodotto,la gestione di audit e reclami, l'analisi delle difettosità, la definizionedelle azioni correttive e l'assistenza ai Clienti. Si richiedono pregressaesperienza all'interno del settore qualità, preferibilmente nel settoreautomotive, conoscenza della normativa ISO TS e fluente inglese scritto eparlato. La posizione prevede inoltre la disponibilità ad eventuali trasferteall'estero presso le sedi dei Clienti. Completano il profilo capacitàanalitiche, autonomia operativa e conoscenza dei processi di gestione deiprogetti dei Clienti. Si offre contratto diretto con l'azienda.

- OPERAIO CON PATENTINO MULETTO per azienda del settore chimico inzona limitrofi di Arzignano. Cerchiamo una risorsa che si occuperàprincipalmente di carico e scarico merci attraverso l'uso del muletto e delcontrollo del corretto funzionamento di un macchinario per la produzione diprodotti chimici. Si richiede la disponibilità a lavorare in giornata conorario full-time e a svolgere eventuali ore straordinarie. E’ previsto l’inserimentodiretto da parte dell’Azienda.

- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO per azienda del settore conciarioin zona Arzignano (VI). La risorsa si occuperà della manutenzione ordinaria ditutti i macchinari per conceria presenti in azienda. Cerchiamo un candidato inpossesso di qualifica o diploma in ambito meccanico, idraulico o simili, cheabbia maturato significativa esperienza nella manutenzione di parti meccaniche,oleodinamiche ed elettriche di macchinari per conceria. Si richiedono inoltrebuone capacità organizzative e spirito di squadra, per lavorare in sinergia conil personale senior che affiancherà la risorsa fino al completamento dellaformazione interna. Si offre contratto diretto con l'azienda; il livello verràvalutato in base all'esperienza.

- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciarioin zona Arzignano (VI). Si richiedono buona volontà e disponibilità a lavorarein giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel settore conciariocostituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione atempo determinato.

- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settoreconciario in zona Arzignano (VI). Si richiede consolidata esperienza nellamansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacitàdi cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione conpossibilità di successiva assunzione diretta.

Info: OBIETTIVO LAVORO

Via De Gasperi 96, Montecchio Maggiore (Vi)

Tel 0444 602374; fax 0444 602075

E-mail montecchiomaggiore@obiettivolavoro.it

Sito web www.obiettivolavoro.it

>>>>STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n. 1 RESPONSABILEDI MAGAZZINO per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienza nellagestione completa di un magazzino interfacciandosi con clienti ed ufficioacquisti, utilizzo del pc, possesso del patentino del muletto. Richiesta laconoscenza base della lingua inglese.

-n. 1 IMPIEGATO/AAMMINISTRATIVO/A per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienzanelle registrazioni contabili finalizzate alla redazione del bilancio. Buonaconoscenza della lingua inglese, del francese e/o dello spagnolo.

Info: STAFF S.p.A.Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121 - fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

>>>>TEMPOR VICENZA CERCA:

- RESPONSABILE ASSITENZA TECNICA - ARZIGNANO

Aziendametalmeccanica con Sede nei pressi di Arzignano, è alla ricerca di questafigura. Ci rivolgiamo ad una persona, residente nelle immediate vicinanze, conpregressa esperienza in ambito elettromeccanico che segua le richieste diriparazione e manutenzione da parte della Clientela, costituita perlopiù daAziende della zona, gestendo le attività del personale preposto (meccanici edelettricisti), visionando le problematiche ed operando, se necessario, in primapersona. Sono indispensabili competenze in ambito meccanico, elettrico epneumatico ed è gradita una conoscenza almeno basilare di PLC/HMI. Necessariebuone attitudini organizzative, capacità relazionali e di ascolto. Prevediamoun inserimento diretto in Azienda.

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca.

LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO

>>>> ADHR VICENZA CERCA:

- ADDETTO/A ALLE VENDITE

La risorsa ha una buona conoscenzadel settore informatico/telefonia/piccoli elettrodomestici e svolgerà attivitàdi vendita e di cassa. Orario di lavoro full time.

Si offre contratto disomministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda (condisponibilità lavoro festivo). TRISSINO.

- MECCANICO PER AUTOARTICOLATI

Si valutano candidature che hannomaturato esperienza di almeno 3-4 anni nella manutenzione e riparazione diautoarticolati. Orario di lavoro in giornata. Iniziale contratto disomministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. MONTECCHIO MAGGIORE.

- RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

La risorsa, rispondendodirettamente alla proprietà, in particolar modo andrà a svolgere le seguentiattività:

- Gestione delle giacenze e degliordini dei reparti;

- Negoziazione e gestione deirapporti contrattuali con i fornitori;

- Gestione degli acquisti edell'approvvigionamento quotidiano dai fornitori.

Si valutano candidature,preferibilmente residente in zone limitrofe all’azienda, in possesso deiseguenti requisiti:

- Pregressa esperienza nel ruolo dialmeno 5 anni presso aziende strutturate del settore meccanico e/o elettrico;

- Conoscenza della Lean Productione Lean Organisation;

- Conoscenza base della linguainglese;

- Ottime capacità nella gestionedelle trattative commerciali e nei rapporti coi fornitori;

- Disponibilità a brevi trasfertenella provincia di Vicenza.

Completano il profilo capacità diproblem solving, caratteristiche di proattività, dinamismo ed orientamento alrisultato.

Assunzione diretta in azienda. Retribuzione edinquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze delcandidato. NOVENTA VICENTINA.

- TECNICI SOFTWARISTI

I candidati hanno conseguito unaspecializzazione meccatronica e hanno maturato una minima esperienza nellaprogrammazione di macchine complesse. Preferibile conoscenza del linguaggio diprogrammazione Siemens. Orario di lavoro in giornata con disponibilità aglistraordinari. Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzionein azienda. SOVIZZO.

- RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Si valutano candidature con iseguenti requisiti:

- Esperienza maturata nel settoretaglio laser, pieghe e saldature meccaniche;

- Esperienza nella gestione di unreparto;

- Ottima conoscenza disegnomeccanico;

- Buona conoscenza programmi diprogettazione CAD 2D e 3D.

Completano il profilo ladisponibilità al lavoro in team, ottime doti organizzative, precisione eorientamento al risultato. Assunzione diretta in azienda. NOVENTA VICENTINA.

Info: ADHR, Viale SanLazzaro 96, Vicenza

Tel 0444288030; fax 0444281667

vicenza@adhr.it

www.adhr.it

>>>> ADECCO MONTECCHIO CERCA:

- QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

- ASSISTENTE ALLA POLTRONA PART-TIME POMERIGGIO Per studiodentistico cerchiamo un’assistente alla poltrona con pregressa esperienza nellamansione. Orario di lavoro part-time pomeridiano 15.00-19.30.

- MAGAZZINIERE TRE TURNI Per azienda cliente operante nelsettore gomma plastica cerchiamo un magazziniere con ottimo uso del carrelloelevatore/palettizzatore e uso di strumenti informatici. Lavoro su tre turni.

- CUCITRICE PELLETTERIA Per azienda cliente cerchiamo unacucitrice con esperienza in pelletteria.

- ATTREZZISTA STAMPI GOMMA/PLASTICA Per azienda cliente operante nelsettore gomma plastica cerchiamo un attrezzista cambio stampi con esperienza.Lavoro su turni.

- FRESATORE STAMPI Per importante azienda cliente cerchiamo unfresatore con conoscenza del controllo numerico Heidenhain /Selca con esperienza sul settore costruzione stampiper pressofusione alluminio e plastica.

- OPERAI/E LAVORO ARTIGIANALE Per prestigiosa azienda cerchiamoragazzi/e con ottima manualità per apprendimento e formazione di un lavoroartigianale volenterosi per formazione e apprendimento

- OPERAI CALZATURE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operaicalzaturieri con esperienza in orlatura, addetti al montaggio, addetti manovia,finissaggio, leva forme, inchiodatura tacchi, uso macchina da cucire per lapelle.

- SCARNITORI PELLETTERIA Per prestigiosa pelletteriacerchiamo SCARNITORI con esperienza nel taglio pelle con fustelle e macchinariautomatici

- MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operaipelletteria con esperienza nel montaggio borse. Lavoro in giornata.

- MAGAZZINIERE DUE TURNI Per azienda alimentare cerchiamomagazziniere con ottimo uso PC (mail ed excel) scopo assunzione.

- OPERAI TRE TURNI Per azienda di materie plastiche cerchiamooperai con esperienza in carico/scarico e conduzione dei macchinari.Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. Lavoro su tre turni.

- PERITI CHIMICI Per aziende della zona operanti nel settore chimicocerchiamo ragazzi in possesso della qualifica o diploma in ambito chimico perinserimento in area produzione e magazzino, orario in giornata.

- ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO Per prestigiosa aziendametalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in elettrotecnica con esperienzapregressa di avvolgimento motori elettrici e collegamento di rotori e statori.Lavoro su due turni.

- TORNITORE CNC Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo untornitore a controllo numerico con capacità di attrezzaggio della macchinautensile e presettaggio degli utensili, capacità di richiamo del programma,correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno meccanico, uso strumenti dimisura, e preferibile uso mezzi di sollevamento (corroponte e gru a bandiera).

- ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo operai con pregressa esperienzanel campo dei motori elettrici per inserimento come addetti alle presse e allemacchine equilibratrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati inmeccanica/meccatronica o elettrica come addetti al montaggio di motorielettrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI Perprestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo addetti all’impregnazione everniciatura . Lavoro su due turni.

- MANUTENTORE MECCANICO Per azienda cliente cerchiamo unmanutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni efrese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova,disponibilità al lavoro su turni.

- PROTOTIPISTA PELLETTERIA Per azienda cliente operante nelsettore della pelletteria cerchiamo prototipista con pregressa esperienza nellamansione o esperienza come macchinista borse in pelle.

- SALDATORE Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo unsaldatore con esperienza filo e tig. Orari in giornata.

- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente cerchiamo unmanutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni efrese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova,disponibilità al lavoro su turni.

- ADDETTO PRESSOFUSIONE Per importante azienda cerchiamoaddetti alla pressofusione con minima esperienza e disponibilità al lavoro suturni.

- MODELLISTA Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Unamodellista con esperienza. La risorsa si occuperà della creazione dei modelli(cartamodelli e prototipi) in base alle indicazioni fornite. Si richiedono:Diploma - esperienza nel settore e nel ruolo; - ottime conoscenze tecniche disviluppo capi e schede tecniche; - uso base della macchina da cucireindustriale; - capacità di disegno sia a mano che tramite CAD; - ottime capacitàdi relazione.

- ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO Per aziende clienticerchiamo operai addetti al montaggio meccanico ed elettrico in linea con usotrapani e avvitatori, è richiesta la disponibilità al lavoro su turni. Èrichiesto l’attestato sicurezza stato regioni 81/08.

- ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO Per azienda cliente cerchiamoaddetti a carico scarico tornio e centri di lavoro, con buon uso di strumentidi lavoro e buona lettura del disegno meccanico. Preferibile la conoscenzadell’attrezzaggio. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.

- CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressaesperienza nella mansione per inserimento di lavorazioni a banco per cablaggioquadri. Lavoro in giornata.

- OPERAIO CON QUALIFICA OPERATORE MACCHINE UTENSILI Per storicaazienda del territorio cerchiamo ragazzi in possesso della qualifica dioperatore macchine utensili o congegnatore meccanico per inserimento inofficina.

- ATTREZZISTI CAMBIO STAMPI GOMMA PLASTICA Cerchiamoattrezzisti cambio stampi con esperienza nel settore gomma plastica.Disponibilità orario su turni e a brevi trasferte Europa.

- PERITO MECCANICO MANUTENTORE Per aziende clienti cerchiamoperiti meccanici per inserimento come manutentore meccanico e lavori diofficina su torni e frese manuali. È richiesta flessibilità e disponibilità,capacità di lavoro di squadra..

Info: Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angoloBattaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO AL TAGLIO LASER, anche prima esperienza e con titolo di studio adeguato perazienda metalmeccanica. Zona Montebello. Scopo assunzione.

- IMPIEGATA conesperienza nel caricamento ordini e gestione terzisti. Richiesta provenienzadal settore conciario. Zona: Zermeghedo. Tempo determinato.

- ADDETTO ALLA GEMATA con esperienza pregressa nel ruolo per azienda conciaria.Zona: Zermeghedo. Tempo determinato con possibilità di assunzione.

- RESPONSABILE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE con esperienza triennale inmedesima posizione. Conoscenza delle distinte basi, cicli di lavoro e sistemiERP. Richiesta laurea in Ingegneria Gestionale o Statistica. Zona:Castelgomberto. Inserimento a tempo determinato con finalità assunzione.

- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con esperienza nel settoreconciario. Richiesta disponibilità di lavoro part-time. Zona: Chiampo.

- SALES MANAGER SENIOR con esperienza nella gestione ordini e contatto clienti econoscenza fluente della lingua inglese per azienda elettromeccanica. Zona:Trissino. Tempo determinato con possibilità di assunzione.

- DUE RIFILATORI WB con esperienza nel ruolo. Zona: Chiampo. Tempo determinatocon possibilità di assunzione.

- IMPIEGATO PER GESTIONE ASSICURAZIONE/QUALITA’, preferibile laurea di indirizzo.Zona: Brendola. Tempo determinato con possibilità di assunzione.

- CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con esperienza e buon utilizzo delcarrello elevatore. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Tempodeterminato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

- INGEGNERE GESTIONALE per importante realtà industriale operante nel settoreplastico si ricerca una figura neo laureata o con una minima esperienza nellaprogrammazione della produzione. Preferibile conoscenza Cyberplan. Zona:Brendola. Scopo assunzione.

- RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA con esperienza e preferibile titolo di studio adindirizzo meccanico. Si richiedono buone doti comunicative, organizzative e digestione del personale. Zona: Sarego. Scopo assunzione.

- CARPENTIERE con importante esperienza nella saldatura a filo e tig e buona capacitàdi lettura del disegno meccanico. Zona: Montebello Vic. No. Scopo assunzione.

- OPERAIO CAPOTURNO con diploma di maturità ad indirizzo meccanico, ancheminima esperienza. Si richiedono buone doti comunicative, organizzative e digestione del personale. Lavoro su tre turni. Zona: Montecchio Maggiore. Scopoassunzione.

- RESPONSABILE REPARTO TORNERIA con esperienza pregressa nel ruolo per aziendaelettromeccanica. Zona: Trissino. Scopo assunzione.

- OPERATORE CNC LEGGE 68/99 con esperienza per azienda metalmeccanica. Zona: MontecchioMaggiore. Tempo determinato con finalità di assunzione.

Info: AgenziapiùArzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e –mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> ETJCA SPA CERCA:

- PERITO ELETTRICO JUNIOR

Per azienda metalmeccanica della zona diAltavilla Vicentina (Vi), cerchiamo un perito o ingegnere elettrico junior dainserire nel reparto produttivo.

Il/la candidato/a ideale si occuperà dellacorrezione delle distinte base e degli schemi elettrici. Titolo preferenzialesarà la conoscenza del cad elettrico, la capacità di lettura degli schemielettrici base e la conoscenza della lingua inglese. E' richiesto il domicilioin zona limitrofa all’azienda. Inserimento, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in sede dicolloquio.

- COMMERCIALE JUNIOR LINGUA INGLESE

Per azienda metalmeccanica della zona diMontecchio Maggiore (Vi), cerchiamo un/una commerciale junior da inserireall’interno dell’ufficio ricambi. Il/la candidato/a ideale possiede un’ottimaconoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, e di una secondalingua, preferibilmente lo spagnolo. Si valutano candidati con domicilio inzona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzione ed inquadramento sarannovalutati in fase di colloquio.

- OPERAIO/A TESSILE

Per azienda tessile ubicata nell’Alto Vicentino(VI) ricerchiamo un/una addetto/a al collaudo capi finiti un/una operaio/atessile da inserire nel reparto produttivo. Il/la candidato/a ideale hamaturato un’esperienza specifica come addetto/a al controllo qualità visivo delcapo finito (riscontro difetti tessuto , confezione, misure) e conosce le fasidi cucito dei capi, maturata in aziende di abbigliamento e/o in stirerie. Lamansione consiste nella verifica delle conformità rispetto alla scheda tecnicadel capo campione, nella verifica della vestibilità sui manichini e nellasuddivisione dei capi di abbigliamento per taglia. Richiesta uso pc e residenzain zona limitrofa al luogo di lavoro. Titolo preferenziale sarà essere inpossesso del diploma di tecnico della moda. Orario di lavoro giornaliero conpossibilità di lavoro straordinario anche di sabato.

Inserimento, retribuzione ed inquadramentosaranno valutati in sede di colloquio.

- SALES ACCOUNT

Per azienda di Servizi della zona di Chiampo(Vi), cerchiamo un sales account da inserire nell’ufficio commerciale. Il/lacandidato/a ideale si occuperà di valutare nuove opportunità di businessidentificando le aziende e i nominativi prospect di maggior potenziale;riattiverà l’anagrafica dei clienti “dormienti” con un’attività di contatto telefonico; gestirà in autonomia leprime visite di “attivazione” dei nuovi clienti o di “riattivazione” deiclienti dormienti, con l’unico scopo di raccoglierne le esigenze e inoltrarleal Sales Manager per una proposizione commerciale più mirata; supporterà ilSales Manager nella presa di appuntamenti telefonici e lo affiancherà nellevisite ai clienti più significativi per sviluppare le proprie competenze tecnichee negoziali.

Si richiede laurea in ambitoscientifico/ingegneristico o in ambito economico, esperienza pregressa nellavendita di servizi complessi B2B e buona conoscenza della lingua inglese.Completano il profilo spiccate capacità comunicative e negoziali,determinazione ed approccio analitico al lavoro, forte spirito di autonomia eintraprendenza. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzione edinquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO -FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax0444 1492119 (tel. 0444 570778)

>>>> E-WORK ARZIGNANO CERCA:

- OPERAIO ADDETTO AL RIFILO conmacchinetta, per azienda del settore concia con sede a San Pietro Mussolino(VI). Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempodeterminato

- ADDETTO ALLO STUCCO per azienda nelsettore conciario con sede a San Pietro Mussolino (VI). Si richiede pregressaesperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato più proroghe

- MULETTISTA/CONDUCENTE RAGNO per azienda del settore conciario con sede a MontebelloVicentino (VI). Si richiede patentino del muletto e buon utilizzo del ragno. Sioffre contratto a tempo determinato a scopo assunzione

- MULETTISTA MAGAZZINIERE perazienda multinazionale con sede a Montebello Vicentino. Si richiede patentinoper il muletto e appartenenza alle categorie protette. Si offre contratto atempo determinato scopo assunzione

- SALDATORE AFILO/CARPENTIERE addettoalla carpenteria pesante e leggera. Si richiede lettura del disegno meccanico.Sede di lavoro: Chiampo. Si richiede esperienza nella mansione, preferibilediploma tecnico.

- OPERAIO LEX 68 per azienda del settoremetalmeccanico con sede limitrofa a Chiampo. La risorsa sarà inserita inofficina. Si richiede appartenenza alle categorie protette ed esperienza inproduzione. Si offre assunzione diretta da parte dell’azienda cliente

- OPERAIO ADDETTOALLA PRODUZIONE perazienda del settore alimentare con sede a Montecchio Maggiore. Richiesta buonamanualità e competenze meccaniche

- MAGAZZINIERE per azienda del settore catering. Sirichiede disponibilità immediata e flessibilità oraria. Zona: Alte diMontecchio Maggiore

- ADDETTI MACELLERIAE PESCHERIA conesperienza nella mansione e flessibilità per supermercato con sedi a MontecchioMaggiore, Cornedo Vicentino e Cassola

- ADDETTI AL REPARTOORTOFRUTTA E LATTICINI con esperienza nella mansione e flessibilità oraria per supermercatocon sedi a Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino e Cassola

- ADDETTI SALA /CASSA persupermercato zona Montecchio Maggiore, Cornedo Vicentino e Cassola. Richiestodiploma di scuola superiore, flessibilità oraria e esperienza di vendita

- OPERAI ADDETTI ALSOTTOVUOTO conesperienza nella mansione per aziende del settore concia in zona Chiampo eTrissino.

Info:E-work SPA – Agenzia per il lavoro

Filialedi Arzignano, Via Valle 15/D

Tel.0444 1788255 – Fax 0444 1788256

Email: welcome.arzignano@e-workspa.it

>>>>OBIETTIVO LAVORO cerca:

- APPRENDISTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punti venditasupermercato in zona Cornedo Vicentino e Montecchio Maggiore (VI). Le risorsesi occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento dellastessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordinodegli scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa.Si richiedono buona manualità, propensione al contatto con il pubblico edisponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si offre inizialecontratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione concontratto di apprendistato.

- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia -latticini / ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercatoin zona Montecchio Maggiore e Cornedo Vicentino (VI). Si richiedono idoneaqualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo laflessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residentiin zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto disomministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

- RESPONSABILE LINEA ALIMENTARE E MAGAZZINO CON CONOSCENZE MECCANICHE per aziendadel settore alimentare in zona Montecchio Maggiore. Il candidato ideale dovràsaper gestire le linee semiautomatiche di confezionamento ed etichettatura diprodotto, coordinare il personale presente e avere competenze meccaniche,idrauliche ed elettriche necessarie per effettuare piccoli interventi di manutenzioneordinaria. E’ altresì richiesto l’utilizzo del carrello elevatore. Si richiededisponibilità a lavorare in giornata o su due turni. Si offre inizialecontratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

- APPRENDISTI/E SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valledel Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per diverse mansioni: addettiall'assemblaggio manuale di componenti di motori elettrici e ad aria, che sioccuperanno, in particolare, del collegamento di schemi elettrici, dellachiusura dei motori e del relativo collaudo (sulla base del disegno meccanico,si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico /scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzatainterna all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro edei centri di collaudo. Si richiedono: propensione e motivazione al lavoromanuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico e deglistrumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro ingiornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto disomministrazione della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzionediretta con contratto di apprendistato.

- MAGAZZINIERE CON ATTESTATO CARRELLO ELEVATORE per aziendadell’alta Valle del Chiampo (VI). La risorsa si occuperà principalmente delrifornimento delle linee di produzione. Orario di lavoro in giornata o suturni, in base alla mole di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione,con possibilità di successiva assunzione diretta.

- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciarioin zona Montorso Vicentino (VI). Si richiede significativa esperienza nellalettura ricette colori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi.Indispensabile disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contrattodi somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per repartobagnato di azienda del settore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Sirichiede esperienza pregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offrecontratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

Info: OBIETTIVO LAVORO

Via De Gasperi 96, Montecchio Maggiore (Vi)

Tel 0444 602374; fax 0444 602075

E-mail montecchiomaggiore@obiettivolavoro.it

Sito web www.obiettivolavoro.it

>>>>STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.1 ATTREZZISTA per aziende site in Vicenza e Montecchio Maggiore. Si richiede esperienzanell'attrezzaggio delle presse, manutenzione e cambio stampi nel settoregomma-plastica.

- n. 1 Neolaureato/a per azienda sita in Montorso. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.

- n. 1 RESPONSABILEASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI per azienda sita in Montebello. Sirichiede esperienza in contesti di service macchinari industriali e competenzein ambito elettrico/ meccanico/ pneumatico.

- n. 2 SBAVATORI PERAZIENDA SITA IN BRENDOLA. Si richiede esperienza nella mansione.

- n. 6 OPERAI/E IN CONCERIA per le mansioni di spaccatori, inchiodatori,addetti allo stucco, misura croste,spruzzo, cucina colori, rifilatori wet-blue con macchinetta/coltello/forbici,addetti al sottovuoto, rasatori, smerigliatori per aziende conciarie site inArzignano, Montebello, Chiampo si richiede esperienza nelle diverse mansioni edisponibilità sui turni.

Info: STAFF S.p.A.Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore(VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

>>>>TEMPOR VICENZA CERCA:

- OPERAIO/A ADDETTO/A ATTREZZAGGIO PRESSE - MONTEBELLO V.NO

Aziendaspecializzata nello stampaggio di materie plastiche con Sede nei pressi diMontebello V.No è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una personaresidente nelle immediate vicinanze, d'età indicativa tra i 19 ed i 25 anni,possibilmente con un percorso di studi in ambito tecnico/meccanico edisponibile all'effettuazione dei tre turni. Il compito consisterànell'affiancare gli attrezzisti per apprendere le metodologie operative etecniche relative al cambio stampo, regolazione della pressa, risoluzione delladifettosità, ecc. Indispensabili predisposizione al lavoro manuale, ordine,precisione ed attitudine all'apprendimento. Prevediamo un contratto iniziale ditre mesi tramite Agenzia con successiva possibilità di assunzione diretta. Lepersone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mailall’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n°0444-547168, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- BUYER - BRENDOLA

Consolidatarealtà metalmeccanica leader del proprio settore, con stabilimenti in Italia edall’Estero ed unità produttiva locale nei pressi di Brendola, ci hacommissionato la ricerca di un Buyer. La figura ideale, di età indicativa tra i28 ed i 35 anni, ha un’ottima conoscenza della lingua Inglese ed una Laurea inIngegneria Gestionale, Meccanica, Meccatronica o, comunque, attinente al ruolospecifico. Inserito in un team composto da più persone, si occuperà dellanegoziazione con i Fornitori assegnati, ricerca di nuove Aziende garantendo ilrispetto degli standard qualitativi, economici e di consegna dellacomponentistica, partecipando inoltre ai gruppi di lavoro dedicati almiglioramento continuo del prodotto ed alla progettazione delle nuove macchine.La posizione prevede un inserimento diretto in Azienda.

- MECCANICO MEZZI PESANTI - MONTECCHIO MAGGIORE

ConosciutaSocietà di trasporti con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, è alla ricercadi questa figura per la propria autofficina. Ci rivolgiamo ad una personaresidente nelle immediate vicinanze che abbia maturato una concreta esperienzanella riparazione/manutenzione di mezzi pesanti, con competenza nellameccanica, pneumatica ed oleodinamica. Il ruolo consisterà nell'effettuazionedei normali tagliandi e negli interventi di riparazione straordinaria. E'prevista l'assunzione diretta da parte dell'Azienda.

- LEAN ENGINEER - BRENDOLA

Consolidatarealtà metalmeccanica leader del proprio settore, con stabilimenti in Italia edall’Estero ed unità produttiva locale nei pressi di Brendola, ci hacommissionato la ricerca di un Ingegnere addetto ai Tempi e Metodi. La figuraideale, di età indicativa tra i 28 ed i 30 anni, ha un’ottima conoscenza dellalingua Inglese ed una Laurea in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Meccatronicao, comunque, attinente al ruolo specifico. Inserito in un team composto da piùpersone, si occuperà dell’analisi delle tempistiche relative alle nuoveproduzioni, individuerà le corrette metodologie applicabiliall’industrializzazione del prodotto, stabilirà il lay-out delle linee, laconformazione delle postazioni di montaggio, la dotazione delle attrezzature,ecc. secondo i dettami della più recente filosofia produttiva (leanmanufacturing, metodologie Giapponesi, ecc.). La posizione prevede uninserimento diretto in Azienda.

- INGEGNERE ADDETTO AL SERVIZIO POST-VENDITA -MONTECCHIO MAGG.RE

Consolidatarealtà Multinazionale con stabilimento principale nei pressi di MontecchioMaggiore, specializzata nella produzione di macchine ad utilizzo industriale, èalla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico,Meccatronico o Gestionale, indicativamente tra i 28 ed i 35 anni, residentenelle immediate vicinanze ed in possesso di un Inglese fluente.Interfacciandosi con i Centri di Assistenza Internazionali, il suo ruoloconsisterà prioritariamente nella gestione delle problematiche relative allegaranzie, analizzando le segnalazioni e riportandole in seguito in manieraproattiva nelle riunioni tecniche per il miglioramento della qualità. Fornirà,inoltre, il supporto tecnico quotidiano e svolgerà un ruolo primario nelleriunioni del gruppo progettuale, coinvolgendo tutti gli attori per assicurarela massima longevità del prodotto, qualità e ridotti livelli di manutenzione.Provvederà, infine, alla diffusione di tutte le informazioni necessarie sugliaggiornamenti, le azioni da intraprendere per l'effettuazione dellamanutenzione del prodotto, conducendo periodicamente i corsi di formazioneprofessionale con il personale preposto sia in Sede che all'Estero.

La posizioneprevede un inserimento diretto in Azienda.

- ADDETTO/A ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE -BRENDOLA

Una modernacarpenteria metallica con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questafigura. Pensiamo ad una persona residente nelle vicinanze, che abbia maturatouna concreta esperienza in lavorazioni di vario tipo (piegatura, taglio, ecc.)e rifinitura della lamiera (foratura, sbavatura, ecc.) in grado di organizzarsiil lavoro in maniera autonoma. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesitramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta, le attivitàvengono svolte sia in giornata che nei due turni (06-14/14-22).

- ADDETTO/A REPARTO CARPENTERIA - MONTEBELLOV.NO

ImportanteAzienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montebello V.No è alla ricerca diun/a giovane di età indicativa tra i 19 ed i 25 anni, proveniente da unpercorso di studi in ambito meccanico e/o un minimo di esperienza maturata inuna carpenteria medio leggera. Il ruolo consisterà nell'affiancare il personalepiù esperto nell'effettuazione di tutte le operazioni (taglio, foratura,rifinitura, saldatura, ecc.) necessarie alla preparazione delle parti inlamiera che andranno a comporre la "carrozzeria" delle macchineprodotte. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi tramite Agenzia consuccessiva possibilità di assunzione diretta. Le persone interessate possonoinviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzoselezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- ADDETTA/O ALLA TRADUZIONE DELLA MANUALISTICA- SOVIZZO

ConosciutaAzienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo è alla ricerca di questafigura. Ci rivolgiamo a neo-Laureate/i con ottima conoscenza dell'Inglese e,possibilmente dello Spagnolo, residenti nelle immediate vicinanze, abilinell'utilizzo del pc e con un minimo di dimestichezza con i programmi digrafica di uso comune. Il ruolo consisterà nell'accurata traduzione dei manualitecnici che accompagnano le macchine, curandone i testi, i dettagli,l'impaginazione e l'aspetto grafico, fornendo alla Clientela uno strumentosempre aggiornato, completo e di immediata consultazione. Necessarie dotid'ordine, precisione, capacità di concentrazione ed organizzazione del lavoro.Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia conpossibilità di successiva assunzione diretta.

Le personeinteressate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzoselezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- ADDETTA/O ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE- SOVIZZO

ConosciutaAzienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo è alla ricerca di questafigura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze conottime doti organizzative e conoscenza fluente dell'Inglese. Il ruoloconsisterà nell'occuparsi delle prenotazioni relative alle trasferte deiTecnici addetti al Service (voli, hotel, auto a noleggio, trasporti vari, ecc.)gestendo ed organizzando il tutto in maniera tale da assicurare l'arrivo ed ilrientro delle persone nei tempi previsti. Si interfaccerà con la Clientela, perlopiùStraniera, relazionandola sui movimenti dei Tecnici e, alla fine degliinterventi, raccoglierà la reportistica per la trasmissione all'ufficiopreposto.Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia conpossibilità di successiva assunzione diretta.

Le personeinteressate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzoselezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168,facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

Info:Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendoesplicito riferimento alla suddetta ricerca.

LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE

>>>> ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per importante e strutturata azienda di Vicenzaselezioniamo una risorsa da inserire con contratto diretto in qualità dimanutentore elettromeccanico. La persona si troverà ad operare in campoelettrico, meccanico, pneumatico ed elettronico; in modo autonomo dovràsvolgere un analisi e ricerca del guasto ed intervenire trovando eventualmentesoluzioni alternative e/o innovative. E' gradito il possesso di patentini quali-gas tossici -conduzione impianti a vapore. Ci rivolgiamo a personale che abbiagià maturato esperienza nella mansione e che abbia un titolo di studio inerentedisponibile al lavoro su tre turni a ciclo continuo. VICENZA

- PERSONALE PER GDO Per apertura di un nuovo punto vendita della grandedistribuzione ricerchiamo personale con esperienza nelle seguenti mansioni:banco macelleria, salumi, formaggi, pescheria, panificio. VICENZA EST

- SALDATORE Pera zienda del settore metalmeccanico che progetta e realizza macchinariindustriali selezioniamo un SALDATORE a TIG ed a FILO che abbia maturatoesperienza nella saldatura dell'acciaio INOX, preferibilmente lamiera. Irequisiti richiesti sono una buona capacità di lettura del disegno tecnico.Costituirà titolo preferenziale il possesso del patentino di saldatore. VICENZA

- OPERAI GOMMA/PLASTICA Per grande e strutturata realtà della provincia di Vicenzaselezioniamo personale con esperienza nel settore gomma/plastica. Inserite inazienda le risorse si seguiranno le fasi finali della produzione: scaricomerce, controllo qualità, confezionamento, preparazione per la spedizione. Cirivolgiamo a candidati che abbiano preferibilmente già lavorato nel medesimosettore o che abbiano dimestichezza con macchinari automatizzati e lineeproduttive. E' richiesta disponibilità ai tre turni a ciclo continuo. PROVINCIADI VICENZA

- PROGETTISTA QUADRI ELETTRICI Per azienda che progetta e produce quadri elettriciselezioniamo una risorsa da inserire in ufficio tecnico che si occuperà diprogettazione e sviluppo disegni con Autocad. Ci rivolgiamo a personale cheabbia maturato almeno 2/3 anni di esperienza nella mansione e che sia inpossesso di laurea in ambito elettrotecnico. PROVINCIA DI VICENZA

- AUTISTA Perazienda della provincia di Vicenza che opera nel settore dei ponteggi ricerchiamouna risorsa da inserire con il ruolo di autista e magazziniere. Ci rivolgiamo apersonale in possesso di patente E + CQC e che abbia esperienza nella guida delbilico. La risorsa inserita svolgerà attività di consegne nel territorioitaliano (capiterà di fare trasferte di massimo 2 gg); è richiesto anche unsupporto nelle fasi di carico/scarico merce quando arriva presso il cliente conl'utilizzo della gru. Inserimento a tempo determinato scopo assunzione. VICENZA

- DISEGNATORE ELETTRICO Per azienda di Vicenza che opera nel settoredell'automazione industriale selezioniamo personale da inserire in ufficiotecnico per occuparsi del disegno di schemi elettrici. Ci rivolgiamo a risorseche sappiano utilizzare Eplan come programma di disegno. VICENZA

- MANUTENZIONE STAMPI Per azienda plastica selezioniamo una persona che verràinserita in produzione e che nel tempo si occuperà della manutenzione distampi. Ci rivolgiamo a personale che abbia delle competenze in ambitomeccanico ed elettromeccanico. VICENZA EST

- PROGRAMMATORE PLC Per azienda del settore automazione selezioniamo unarisorsa che abbia esperienza nella programmazione PLC. Ci rivolgiamo anche aprofili junior ma che abbiano almeno delle basi e che a tendere sianodisponibili a fare trasferte all’estero. VICENZA

- ADDETTO/A PULIZIE Per azienda di Vicenza che si trova nella zona Estselezioniamo una risorsa che si occuperà di attività di pulizie. L'orario saràun part-time di circa 8 ore settimanali distribuite in 2 o 3 giorni e sisvolgeranno indicativamente dopo le 18.00. La ricerca è rivolta in particolarea persone tutelate dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999: Collocamento miratodelle persone con disabilità'. VICENZA EST

Info: Adecco VicenzaIndustrial

Viale Trieste, 16 -36100 VICENZA

Tel. 0444/305385 Fax0444/304768

e – mail: vicenza.trieste@adecco.it

>>>> ADECCO VALDAGNO CERCA:

- TORNITORI CNC con esperienza su torni cnc Fanuc e Siemens, ecapacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possessodi qualifica o diploma meccanico. Disponibilità di orario su 2 o 3 turni arotazione.

- RETTIFICATORI con esperienza sulle macchine cnc

- TORNITORE CNC su torni da ripresa e spingibarra conesperienza anche di programmazione. Orario giornaliero o turni.

- CARPENTIERE SPECIALIZZATO con esperienza inattività di saldatura a filo ed elettrodo, disponibile per attività in officinacon orario giornaliero.

- SALDATORE A FILO con esperienza. Orario giornaliero.

- TORNITORE SU TORNIO PARALLELO MANUALE anche con minimaesperienza.

- CAPOTURNO con esperienza in mansioni di gestionepersonale, avanzamento della produzione, controllo dell’efficienza deimacchinari. Richiesta capacità di interfacciarsi con il personale degli ufficie della manutenzione. Disponibilità su 2 turni, preferibile provenienza dalsettore plastico.

- IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI con esperienza epreferibilmente provenienza dal settore metalmeccanico, per attività di ufficio acquisti, gestione ordini e contabilità di magazzino.

- AUTISTA PAT. C con esperienza. Orario con trasferte ingiornata.

- AUTISTA PAT. C/E in possesso di cqc, con esperienza nella guidae nel manovrare camion scarrabili.

- DISEGNATORE MECCANICO preferibilmente in possesso di diplomatecnico, con esperienza acquisita nella mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.

- VERNICIATORE preferibilmente con esperienza in verniciaturaa spruzzo di metallo, provenienza dal settore metalmeccanico o carrozzeria.Richiesta buona manualità e motivazione all’apprendimento. Orario giornaliero.

- TECNICO COMMERCIALE per inserimento in azienda produttricedi attrezzature per l’edilizia e per la logistica ricerchiamo figura inpossesso di diploma tecnico e buone conoscenze di disegno, Autocad 2D epreferibilmente Solidworks. La persona dovrà interfacciarsi con il clientenella definizione e gestione di progetti, sia in affiancamento all’attualeresponsabile commerciale che in maniera autonoma, seguire l’avanzamento e lagestione degli aspetti commerciali, compilare le schede tecniche dei prodottida passare al responsabile di produzione per l’avanzamento. Richiesto buongrado di autonomia e capacità di problem solving. Preferibile conoscenza minimainglese.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ ricerchiamo peritomeccanico o persona con titolo di studio equivalente per attività di controlloqualità in produzione. Si ricerca figura preferibilmente con minima esperienza,ma si valuta anche neo diplomato.

- OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC in possesso diqualifica o diploma meccanico, preferibilmente con esperienza anche breve.Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti dimisura. Orario giornaliero o turni giornalieri.

- IMPIEGATO/A COMMERCIALE con ottima conoscenzadella lingua inglese e preferibilmente della lingua tedesca. La persona deveavere buona capacità di relazionarsi con clienti e fornitori e diinterfacciarsi con ufficio tecnico e qualità. Orario full time.

- RESPONSABILE DI MAGAZZINO con esperienza, richiestecompetenze in ambito informatico e buona conoscenza della lingua inglese.Preferibile possesso di diploma come perito tessile.

Info: ADECCO VALDAGNO

Corso Italia, 38 -36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al lavoro su dueturni. Scopo Assunzione. Zona: Lonigo.

- IMPIEGATO/A con esperienza per mansione carico ordini, gestione terzisti, gestionecicli completi nel reparto riconcia. Zona: Lonigo. Tempo determinato.

- APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L.68/99) con disponibilità al lavoro su dueturni e senza limitazioni al sollevamento pesi. Zona: Lonigo e Costabissara.

- IMPIEGATA ADDETTA ALLE SPEDIZIONI con esperienza e provenienza dal settore conciario.Zona: Lonigo. Tempo determinato.

- RESPONSABILE REPARTO STAMPAGGIO AD INIEZIONE con esperienza consolidata nelruolo. Zona: Costabissara. Tempo determinato con possibilità di assunzione.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111- 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

>>>> ETJCA SPA CERCA:

- OPERAI/E SALDOBRASATORI

Per azienda metalmeccanica della zona di Rubano(Pd), cerchiamo operai/e saldobrasatori da inserire nel reparto produttivo. Lefigure ricercate si occuperanno della saldobrasatura e dell’assemblaggio deiprodotti finiti nonché della gestione del proprio ambito lavorativo(magazzino). I/le candidati/e ideali devono possedere una pregressa esperienzanel ruolo presso aziende operanti in ambito refrigerazione/condizionamento,avere passione per il proprio lavoro e proattività nel proprio ambito. E'richiesto il domicilio in zona limitrofa all’azienda. Inserimento, retribuzione ed inquadramentosaranno valutati in sede di colloquio.

-ADDETTO/A UFFICIO RICAMBI

Per azienda nostra cliente della zona diSandrigo (vi), cerchiamo un/una addetto/a all’ufficio ricambi. Il/lacandidato/a si occuperà della segnalazione dei guasti da cliente con larichiesta di ricambi, della verifica componente/gruppo di componenti da inviareal cliente attraverso la lettura della distinta base e del disegno meccanico,della redazione dell’offerta al cliente.

Titolo preferenziale sarà la conoscenzadell’inglese tecnico e la capacità di lettura del disegno meccanico e delledistinte base. Richiesta esperienza di inserimento/gestione ordini, verificagiacenze di magazzino, emissione ddt, e conoscenza nelle spedizioni. Sivalutano candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzioneed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax0444 1492119 (tel. 0444 570778)

>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n. 1 TORNITORE/ FRESATORE CNC per azienda sita a Vicenza. Si richiedeesperienza anche minima nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diplomatecnico, buona conoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti dimisura.

Info: STAFF S.p.A.Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121 -fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- TECNICO RIPARATORE/MANUTENTORE CARRELLIELEVATORI - VICENZA OVEST

Aziendaspecializzata nella vendita ed assistenza di carrelli elevatori con Sede aqualche chilometro da Vicenza Ovest, è alla ricerca di questa figura. Ilcandidato ideale, residente nelle immediate vicinanze ed in possesso di Titolodi Studio attinente (Perito Meccanico, Elettrotecnico, Meccatronico) hamaturato pregressa esperienza nel medesimo ruolo o, in alternativa, in qualitàdi autoriparatore, con utilizzo dei più moderni strumenti di diagnostica. Ilcompito consisterà nel recarsi con il furgone attrezzato presso la Clientela (dislocata nelVeneto) per effettuare gli interventi di manutenzione/riparazione dei carrelliin dotazione. Prevediamo indicativamente il 70% del tempo trascorso intrasferte giornaliere ed il rimanente nell'officina di Sede. Indispensabilibuone capacità interlocutorie per la gestione del Cliente, ordine e precisione.Prevediamo un inserimento diretto in Azienda.

Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca

LAVORO…STAGIONALE

- OBIETTIVO TROPICI CERCA 500 ANIMATORI TURISTICI

Ricerchiamo AnimatoriTuristici da inserire in italia e all’estero per la prossima Estiva 2017, cheabbiano una disponibilità estiva minima da giugno a settembre 2017, la conoscenzadelle lingue straniere (inglese, tedesco, polacco e ceco) e disponibilità aviaggiare.

Nello specifico: CAPIANIMAZIONE, BALLERINE/Istruttori FITNESS (in possesso del brevetto), MINI CLUB,JUNIOR CLUB, SPORTIVI, ORGANIZZATORI TORNEI, ASSISTENZA, BAGNANTI, CANTANTI DIPIANO BAR (in possesso di strumentazione propria).

Tipo di contratto:stagionale. Retribuzione: EURO 450,00 (minimo Mensile) e rimborso spese.

Sono forniti vitto e alloggio,assicurazione infortuni, divisa.

Requisiti: possesso didiploma e conoscenza lingue straniere(inglese, tedesco, polacco, ceco).

Modalità dipresentazione della candidatura: inviare CV + FOTO a info@obiettivotropici.it eemail per conoscenza a eures@afolmet.it.

Contatti: ObiettivoTropici, Via Monfalcone n.51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sito web:www.obiettivotropici.com

Scadenza: 20/03/2017

- LAVORO NELLE DOLOMITI

Dai un'occhiata alleposizioni aperte, inviaci il tuo cv e lavora con noi! Per la stagione Invernale2016/17, presso i Residence Hotels delle Dolomiti, sono aperte le selezioni perle posizioni di:

>> Massaggiatrice. Requisiti:professionalità, capacità organizzative e di promozione, precedente esperienzanel settore (anche minima). Il candidato deve saper lavorare in autonomia. E'richiesta conoscenza base della lingua Inglese. Si offre vitto e alloggio.

>> Cameriere/a di sala. Si richiedonoottime doti di relazione, buona conoscenza di Inglese e Russo e precedenteesperienza lavorativa. Si offre vitto ed alloggio.

Residence hotels ricerca inoltre:

>> Addetti/e booking con esperienza - CapoRicevimento. Si richiede la buona conoscenza di tedesco e inglese, spiccatoorientamento alla vendita, buone capacità organizzative e di coordinamento,attitudine al lavoro di gruppo, propensione al problem solving ed al sorriso.Età massima 35 anni. Si offre vitto ed alloggio. Costituisce titolopreferenziale la conoscenza della Suite Scrigno (Gpdati).

>> Online Sales Account. Si richiedonocompetenze in materie di Revenue e conoscenza dei principali portali di venditaonline, nonché dinamicità e capacità di cogliere nuove opportunità di business.Il candidato/a riporta direttamente alla Direzione Commerciale ma deve esserein grado di lavorare in autonomia per perseguire gli obiettivi aziendali. E'flessibile, ha buone capacità di relazione, attitudine al problem solving e habuona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata. Costituisconotitoli preferenziali la conoscenza della lingua tedesca e della Suite Scrigno(Gpdati).

Residence Hotels è semprealla ricerca di giovani collaboratori motivati. Vuoi fare esperienza in unacatena alberghiera in montagna? Compila la form e manda il tuo Curriculum Vitae!

Link: http://www.residencehotel.it/pagine-utili/lavora-con-noi

- LAVORA CON VALTUR

Desideriamo essereun'Equipe internazionale, poliglotta, competente ed entusiasta nell’esprimerel’essenza dell’ospitalità Made in Italy, targata Valtur. Seleziona a questolink (http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/)l’area di interesse per conoscere tutte le opportunità professionali che Valturoffre per la prossima stagione estiva. Se pensi di rientrare nei profiliricercati o di avere i requisiti per lavorare con noi, compila il form chetroverai in ciascuna sezione.

Tutte le candidaturericevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per uncolloquio di selezione.

Tutti i candidativalutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati a partecipare aValtur Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO9001:2008, per seguire un percorso di formazione teorico/pratico su temicomportamentali e tecnici con un team di formatori sapienti ed energici checonsentirà di intraprendere la stagione con gli strumenti, la sicurezza e lacarica giusta.

- TANGO ANIMAZIONE SELEZIONA 2000 ANIMATORI

TangoAnimazione seleziona 2000 animatori con o senza esperienza.

Le figurericercate sono: Capo animatore, coreografo, scenografo, sportivo, piano bar,tecnico audio/luci, animatore di contatto, miniClub, costumista, fitness.

Graditaconoscenza lingue, ma non indispensabile.

È previsto uncorso di formazione gratuito.

Luogo dilavoro: Italia

Per candidarsiinviare CV con foto a risorse.tangoanimazione@gmail.com osegreteria.tangoanimazione@gmail.com

Referente: GiulianoTango - tel. 334 7760897

www.tangoanimazione.com

- LAVORARE CON ATS – ANIMATION TOURISM SERVICE SOC. COOP.

Animation TourismService seleziona a Padova l'11 gennaio2017 animatori per villaggi turistici (mini club, sport, coreografi, fitness,dj, capi, ...). Partenze per la stagione estiva (brevi o lunghi periodi) perSpagna, Grecia ed Italia. Non è necessaria l’esperienza sul campo ma sono bengraditi brevetti ed esperienze correlate.

È gradita, ma nonindispensabile, la conoscenza della lingua straniera (inglese, tedesco,francese,russo, olandese). Per tutti le informazioni sulla location contattare l’ufficiorisorse umane o inviare direttamente un curriculum con foto via mail o fax.

Animation TourismService

via Vittorio Emanuele,40

20871 Vimercate - Mi

TEL 039/6854449 FAX039/8900060

www.animationtourism.com

info@animationtourism.com

- LAVORA CON JOLLY ANIMATION

Il nostro iter direclutamento prevede la presentazione di un curriculum vitae corredato difotografia recente, colloquio conoscitivo, corso di formazione gratuito,selezione e contratto di lavoro.

Garantiamo al nostropersonale: formazione gratuita, contratto di lavoro a tempo determinato, iscrizioneall’Enpals, retribuzione in busta paga e contribuzione Enpals, vitto edalloggio, spese di trasferte A/R per contratti di medio-lungo periodo, assistenzadi un ufficio dedicato e un capoarea, possibilità di lavoro 10 mesi all’anno, segnalazionead aziende che lavorano all’estero, possibilità di carriera e crescita inazienda.

Selezioniamo tutto l’anno:

Responsabili Equipe

Coreografi e ballerini

Istruttori di balli di gruppo e di coppia

Istruttori di fitness, sportivi e torneisti

Istruttori Scenografi e decoratori

Costumisti, tecnici suono e luci e Dj

Assistenti bagnanti

Musicisti di piano bar, cabarettisti

Animatori di contatto

Animatori area bambini e ragazzi

Hostess

Per candidarti: http://www.jollyanimation.com/lavora_con_noi.php

- ANIMAZIONE HOLIDAY

Cerchi lavoro stagionale Estivo o Invernale sia in Italia che all'esterocome animatore di Villaggi ? Compila il modulo online alla pagina http://www.animazioneholiday.it/lavora_con_noi.phpper entrare a far parte della nostra agenzia di animazione e per ricevere lenostre offerte di lavoro come animatore in strutture turistiche. HolidayService, Via Diocleziano, 169 80124 Napoli - Telefono: 081 570 1343 - info@animazioneholiday.it www.animazioneholiday.it

- CAOS ANIMAZIONE CERCA ANIMATRICI/ANIMATORI

CAOS Animazione cercaanimatrici/animatori mini-club, baby-club e generici, con o senza esperienza,per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia(Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Romagna, Marche).

Ti piace giocare con ibambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Sei responsabile epaziente? Ti senti creativo e hai voglia di fare? Bene, potresti essere unottimo animatore!

Parli le lingue, faisport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in oratorio? Benissimo!

Puoi lavorare in hotele strutture turistiche in montagna e/o al mare.

Vitto e alloggio looffriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se hai più di 17 anni evuoi lavorare come animatore turistico, inserisci il tuo cv qui: https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l39animatore_che_c39_in_te_31479/it/

Per ulterioriinformazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile suWhatsapp!

Oppure visita il sitowww.caos-animazione.it o la pagina Facebook “CAOS Animazione”.

- CAOS ANIMAZIONE CERCA BABY SITTER

Hai esperienza di baby-sitting?Sei una maestra d’asilo in cerca di un lavoro DIVERSO? Sei perfetta comeanimatrice baby-club in hotel!

Caos Animazione cercaproprio te, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture inItalia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Romagna, Marche).

Cerchiamo personeaffidabili, con esperienza nell’assistenza dei bambini da 0 a 3 anni.

E’ importante che tuabbia più di 18 anni, che tu sappia cambiare un pannolino, gestire le attivitàdi gioco e comunicare con i genitori dei bimbi.

Il lavoro richiedeautonomia (ogni animatore gestisce il proprio reparto) e spirito di squadra.

Se parli anche qualchelingua straniera (principalmente Tedesco, Francese, Russo e/o Inglese) le tuepossibilità di assunzione aumentano!

Potrai lavorare inhotel e strutture turistiche, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9ore al giorno). Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute alcolloquio.

Se sei interessato,compila il curriculum online qui:

https://inrecruiting.intervieweb.it/Caosanimazionedivaleriacazzulani/jobs/pronto_a_tirare_fuori_l39animatore_che_c39_in_te_31479/it/

Per ulterioriinformazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile suWhatsapp!

Oppure visita il nostrosito www.caos-animazione.it o la nostra pagina Facebook “CAOS Animazione”

- LAVORARE CON ZULÙ ANIMAZIONE

Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capo animatori e Animatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttorisportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); TecniciAudio e Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni dietà; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, interessi oformazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacitàrelazionali; attitudine al lavoro di gruppo. Invia il tuo CV!

Link: http://www.zuluanimazione.com/#diventa

- BLUSERENA VIAGGI: SELEZIONI PER L’ESTATE 2017

Per la stagione estiva2017, Bluserena Viaggi seleziona: Vice Direttore, Chef, Maitre, ResponsabiliBar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti ireparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per TirociniFormativi Area Uffici.

Aree d’inserimento:Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazionedel Personale. Per candidarti inserisci il cv nella pagina dedicata.

Link: https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni

- LAVORARE CON PRIMA ANIMAZIONE

Prima Animazione, agenzia dianimazione turistica, sport e spettacolo, seleziona animatori turistici stagionali in Italia e all'Estero. Perpartecipare alle selezioni compila il modulo online e allega il CVall’indirizzo http://www.primaanimazione.it/crm/cvanimazione/anagrafiche-add.php

- LAVORARE NELLE ALPI PIEMONTESI

San Domenico Ski, società chepromuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo settentrionaledel Piemonte, è costantemente alla ricerca di personale da inserire nell’organicoa diversi livelli e con diverse mansioni: dagli impianti risalita, alle biglietteriepassando per le attività ricettive/ristorative. Interessato? Dai un'occhiataalle posizione attualmente aperte sul sito http://www.sandomenicoski.com/San_Domenico_Ciamporino-Lavora_con_noi.aspx

- LAVORARE CON E20 ANIMAZIONE

E20 Animazione S.r.l.,azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio (FM),seleziona animatori per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia eall’estero, ma anche personale nel settore dell’organizzazione di eventi.

Link: http://www.eventianimazione.it/lavora-con-noi.html

- LAVORA CON BLUSERENA VIAGGI

Bluserena Villaggi,gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverseregioni italiane, seleziona per la stagione estiva 2017: Chef, Maitre,Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero ditutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati perTirocini Formativi Area Uffici, vice direttore.

Aree di inserimento:Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato,Amministrazione del Personale.

Le selezioni sisvolgeranno in novembre in diverse località italiane.

Link: https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni

- LAVORO CON GESTALT EVENTI

L’azienda ricercaAnimatori per bimbi, Animatori deejay e cantanti, Hostess, modelli steward epromoter. Gli Animatori per bimbi devono avere esperienza nel settore,conoscenza dei giochi di animazione, essere automuniti e residenti nellaprovincia di Roma.

Gli Animatori deejay ecantanti devono avere esperienza professionale, attrezzatura propria, essereautomuniti e residenti nella provincia di Roma.

Le Hostess, i modellisteward ed i promoter devono avere almeno 18 anni, ottima proprietà dilinguaggio, bella presenza, requisiti indicati di altezza e taglia.

Link: http://www.gestalteventi.it/collabora-con-noi/

- ANIMATORI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/17

La Time Art seleziona ragazzi e ragazze da inserirein Hotel e villaggi per la stagione invernale 2016/17 in qualità di animatori turistici.

Si ricercano leseguenti figure preferibilmente tra i 18 e i 35 anni con e senza esperienza,bella presenza, titolo di studio diploma ed è gradita la conoscenza dellalingua inglese.

Disponibilità di 2/4 o5 mesi consecutivi (dicembre/aprile ).

- Animatori sportivi edi contatto: solarità, carisma, ottima predisposizione alle pubbliche relazionie all’organizzazione dei tornei ludico/sportivi

- Animatori/trici mini,junior e young club: è richiesta grande passione per i bambini, pazienza, propensioneall'organizzazione di attività ludiche e ricreative.

- Animatori/tricifitness e balli: capacità di svolgimento delle seguenti attività: aerobica,step, acquagym, zumba, risveglio muscolare e nel caso altre attività di fitnesse corsi di ballo

- Capi animazione:richiesta esperienza nel settore, capacità di gestione dello staff e buonecapacità artistiche, per candidarsi inviare programma serale bisettimanale

Non selezioniamopersonale alberghiero. Invia il tuo CV + foto a: selezioni@timeartswissevents.ch

Le date dei prossimicolloqui e campus sono sul nostro sito: www.timeartswissevents.ch

SEGUICI SU FACEBOOK:https://www.facebook.com/timeartswissevents

Contatti selezioni@timeartswissevents.ch

Fonte: http://www.portaledeigiovani.it/

- OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL)

Il sito webwww.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionaleprettamente nella ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili aquesto link:

http://www.tre-cime.info/it/sesto/sesto/contatto-servizi/mercato-del-lavoro.html

- All’interno del Portale dei Giovani puoi consultare unelenco di agenzie/società di animazione e turismo e tour operator chegestiscono villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibileinviare la propria candidatura. Per accedere alle opportunità in evidenza visitarela pagina:Lavoro-Lavoro Stagionale(http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale?s=animatori)

- “Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagliInformagiovani dei comuni di Latisana e

Lignano Sabbiadoro,dedicato alle opportunità di lavoro. In particolare è utile per consultare gliimpieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione,Caorle, Grado, Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunciinerenti il lavoro stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria,Trento e Valle d'Aosta. Scarica l’ultima pubblicazione al link: http://www.progettogiovani.org/lavorodove/lavorodove.htm

- Agenziadel Lavoro della Provincia Autonomadi Trento e la Regione Emilia-Romagna,con la collaborazione dei Centri perl’Impiego delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesenae Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro stagionalenel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavorostagionali inserite in Borsa Lavoro Stagionale(http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/Borsa_Lavoro_stagionale/BL_stagionale/)

Puoi trovare ulterioriannunci visitando la sezione Borsa LavorodellaProvincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=i).

- YESALPS.COM: LAVORO SULLE ALPI

Yesalps.com è il piùampio network di siti sulle principali zone turistiche delle Alpi. Tutte lestrutture ricettive per l'offerta più dettagliata del web ma anche rifugi,ristoranti, ski service, noleggi bike, associazioni turistiche... dalle alpifriulane al Monte Bianco, passando dalle rinomate località delle Dolomiti edella Valtellina. Per ogni zona esiste un portale dove vengono pubblicateofferte di lavoro nel settore turistico, nella sezione INFORMAZIONI >ANNUNCI DI LAVORO. Link: http://www.yesalps.com

- “LAVORO SENZA FRONTIERE”

Questo sito internetoffre una panoramica sulle opportunità di impiego in Rhône-Alpes (Francia),Piemonte e Valle d’Aosta. Persone in cerca di impiego e datori di lavoropotranno trovare informazioni utili in merito all'orientamento nel mercato dellavoro e sulle offerte di occupazione nel settore turistico-alberghiero eristorazione. http://www.lavorosenzafrontiere.eu

OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO

- ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI PER LA SVIZZERA

B Profil Interim SAcerca elettricisti civili ed industriali, con livello di qualifica 3°- 4. Sededi lavoro: Biel/ Bienne e dintorni. Requisiti: Saper lavorare in modo autonomo,saper leggere un disegno.

Tipo di contrattoofferto: tempo indeterminato. Le ore previste sono stabilite in base alla ConvenzioneCollettiva del Lavoro, in media 42 ½ settimanali.

Retribuzione: Secondola qualifica professionale, dai CHF 27.- ai 32.-/ ora.

Alloggio: cameresingole ammobiliate in appartamenti con max. 3 coinquilini.

Esperienza: Minimo 10anni consecutivi negli ultimi anni di lavoro.

Lingue richieste:

Italiana C1

Francese A2 – B1

Patente di guida: Cat.B/ automunito

Modalità dipresentazione della candidatura: inviare CV a: Sig. MARTINA Claudio, email:claudio.martina@b-profil.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it

Scadenza: nessuna

- TIROCINI RETRIBUITI PRESSO ENISA, AGENZIA EUROPEA IN GRECIA

L’agenzia europeaENISA, che si occupa di sicurezza nella rete e nell’informazione, accoglietirocinanti che possano dare un input positivo fornendo punti di vista freschie conoscenze accademiche aggiornate.

Solitamente itirocinanti sono neolaureati. Gli altri requisiti generali sono: esserecittadini di uno stato membro dell’UE, della Norvegia, dell’Islanda o delLichtenstein; aver completato il primo ciclo di formazione universitaria; avereuna conoscenza molto buona di almeno due lingue europee (una di queste èl’inglese).

Maggiori informazioni: http://www.igarzignano.it/tirocini-retribuiti-presso-lagenzia-europea-enisa-in-grecia/

- TIROCINI RETRIBUITI PRESSO ECDC – AGENZIA EUROPEA A STOCCOLMA

Il Centro Europeo per la Prevenzione e ilControllo delle Malattie (ECDC), con sede a Stoccolma, Svezia, ospitatirocinanti per un periodo da tre a sei mesi. L’ECDC è un’agenzia UE cheintende rafforzare la tutela contro le malattie infettive.

Il programma ricercacandidati nei seguenti settori: malattie cliniche infettive, microbiologia,salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o modelling delle malattieinfettive, scienze sociali, informatica medica, comunicazione scientifica e/odel rischio, nonché altri settori collegati.

Contributo mensile: 1.435,55 EUR euro netti e un rimborsodi viaggio.

Scadenza: 31 Gennaio 2017.

Link: http://www.igarzignano.it/tirocini-retribuiti-presso-ecdc-agenzia-europea-a-stoccolma/

- EURES CERCA CONDUCENTI DI AUTOBUS PER MALTA

Nell’ambito della reteeuropea per l'impiego, EURES, il Servizio di Trasporto Pubblico maltese apre leselezioni per 50 Conducenti di Autobus,con esperienza nel settore, in possesso di patente D valida nella ComunitàEuropea.

Requisiti percandidarsi:

Patente Europea Categoria D Valida

Padronanza lingua Inglese

Un’età superiore ai 21 anni.

L’azienda offre uncontratto a tempo indeterminato, ulteriori dettagli dell’offerta sul sito

Per candidarsi inviareCV in inglese al seguente indirizzo: eures.recruitment.jobsplus@gov.mt

Scadenza: 31/01/2017

- LAVORO IN IRLANDA CON PAYPAL

PayPal, società cheoffre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro via Internet,ricerca un Addetto al Servizio clienti in Irlanda, presso le sedi di Dublino eDundalk.

Sono richiesti iseguenti requisiti:

Essere madrelingua italiano o avere una conoscenza della lingua italiana di pari livello

Ottima conoscenza della lingua inglese

Preferibilmente, esperienza lavorativa pregressa nel settore delle traduzioni

Orientamento al servizio dei clienti e capacità di problem solving

Capacità di rispettare le scadenze, e di lavorare in autonomia e in gruppo.

Il contratto offerto èfull time con possibilità di prolungamento e benefit.

Per candidarsi occorrepresentare la propria domanda in lingua inglese allegando CV (preferibilmentein formato Europass) corredato da fotografia, eventuali attestati e referenze euna lettera di motivazione all’indirizzo e-mail: inforecruitment@paypal.com.

Maggiori informazioni sulsito: https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/jobs

- CON LA CAROVANA INMONTAGNA

Segnaliamol’approfondimento di Eurocultura sulle possibilità di lavoro nell’ambito dellaCoppa del Mondi di Sci Alpino, leggibile al seguente link:

http://www.eurocultura.it/muoversi/con-la-carovana-in-montagna#sthash.TGhWctXv.dpuf

- REPORTER IN COSTA RICA

Frontier è statafondata nel 1989 come organizzazione senza scopo di lucro non governativa (ONG)dedicata alla salvaguardia della biodiversità, l’integrità degli ecosistemi ela costruzione di mezzi di sussistenza sostenibili per le comunità emarginatenei paesi più poveri del mondo.

L’ONG sta cercano un Field Communications Officer per un progettoattivo in Costa Rica.

Il candidato assisteràil Direttore del marketing e dei contenuti online con sede a Londra attraverso una produzione editoriale accattivante e contenuti multimediali in linea con ivari obiettivi.

Il candidato svolgeràle seguenti mansioni:

inviare contenuti video e fotografici a Londra regolarmente rispettando gli obiettivi settimanali specificati;

inviare aggiornamenti regolari editoriali sul progetto;

lavorare con i volontari e coinvolgerli nella produzione dei contenuti o dei social media durante o dopo il loro progetto;

cercare nuove opportunità di promuovere i progetti;

procurare recensioni online del progetto ai volontari.

Requisiti

qualifica o esperienza nel giornalismo online, conoscenza dei social media e la produzione di visual media e contenuti on-line (ad esempio blog);

eccellente comunicazione scritta e competenze amministrative;

capacità di promozione del il progetto;

essere una persona resiliente e matura; essere flessibile, coscienzioso-a e in buona forma fisica;

qualsiasi esperienza di lavoro per una ONG e la conoscenza della lingua locale rappresenta un plus.

Il periodo in Costa Rica potrà durare 3 o 6 mesi, ed è prevista una retribuzione di £ 500 a trimestre.

Per candidarsi,consultare la pagina ufficiale dell’offerta. Sarà necessario compilare il formin tutte le sue parti per inserire la propria candidatura.

https://www.frontier.ac.uk/Recruit/ViewJob.aspx?job=90

- EURES CERCA CUSTOMER EXPERIENCE ITALIANI PER LA BULGARIA.

Il Servizio Eures dellaCittà Metropolitana di Torino sta cercando 60 SPECIALISTI Customer Experiencecon ITALIANO MADRELINGUA per una Azienda con sede a Sofia.

L’azienda è un leaderglobale nella fornitura di soluzioni di marketing digitale flessibili einnovative per SMB in più di 16 mercati in tutto il mondo.

Per informazioni ecandidature scrivere a eures@cittametropolitana.torino.it

Scadenza: 31 dicembre 2016

- CERCASI ITALIANI PER LAVORO IN FLORIDA AL WALT DISNEY WORLD RESORT

WaltDisney World Resort, il parco divertimenti più grande del mondo, anchequest’anno sta cercando degli italiani che siano interessati a trascorrere 6 o 12mesi lavorando ad Orlando, a partire da luglio o settembre 2017. Sarannoinseriti presso i ristoranti italiani Tutto Italia, Tutto Gusto e Via Napolipresenti nel parco, che fanno parte del Patina Restaurant Group. Le risorsepotranno lavorare all’interno o all’esterno dei ristoranti. Posizioni ricercate: Camerieri, Hostess, Venditori, Cuochi, Baristi.

Requisiti:

-Maggiore età

-Possesso del Passaporto italiano

-Disponibilità a vivere negli Stati Uniti per 6/12 mesi

-Buona conoscenza della lingua inglese

-Per cuochi e baristi si richiede anche pregressa esperienza nel settore

-Essere lavorativamente flessibili ed entusiasti

Laprossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di Febbraio 2017,con colloqui a Roma e Milano. Per candidarsi inviare il prima possibile cvin inglese e foto a International Services, email: wdw@internationalservices.fr. Scrivere “Italy F&B 17 y” nell’oggetto della mail.

Maggiori informazioni:

https://www.dropbox.com/s/ur95yqvzg9ujcu7/Tutto%20Italia%20%28Feb%202017%20-%20Pubs%29.pdf?dl=0

- EURES TORINO CERCA CUOCHI PER IL REGNO UNITO

Sieteappassionati di #cucina e siete in possesso del diploma di scuola alberghiera?Allora questa offerta fa al caso vostro. Eures Torino ricerca commis chefs/demichef de partie; chefs de partie; skilled chefs per il Regno Unito. Richiestaconoscenza Inglese livello B1 ed esperienza lavorativa di almeno un anno. Sioffre lavoro a tempo indeterminato. Se hai meno di 36 anni effettua anche laregistrazione sul portale http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home,potrai ricevere anche un supporto finanziario per iniziare questa nuovaesperienza lavorativa all’estero.

Percandidarsi inviare in Inglese a: euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.itspecificando “Ref. BB”. Scadenza: 31 dicembre 2016

- SPAGNA, TIROCINI GRATUITI PER GIOVANI LAUREATI

Nell’ambito del programma del programma europeo Erasmus+, l’EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio gratuito per giovani laureati, presso la propria sede di Alicante, in Spagna.

Gli studenti avranno l’opportunità di fare un’esperienza professionale in ambito amministrativo, e la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi, ciascuno nel proprio ambito di competenza.

L’offertaè rivolta a giovani laureati con i seguenti requisiti:

-Aver conseguito una laurea o un titolo equipollente prima dell'inizio deltirocinio

-Avere livello B1, di una delle cinque lingue di lavoro dell'EUIPO, inglese,francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Permaggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/traineeships

- EURES CERCA DIVERSEFIGURE PER LAVORARE IN HOTEL A MALLORCA E MENORCA

HotelViva cerca diverse figure per la prossima stagione estiva a Mallorca e Menorca:children entertainer, teeny entertainer, sport entertainer, sound & light entertainer.

Inviarelettera di applicazione con CV (entrambi in inglese) e foto formato interorecente entro 25 gennaio 2017 aeures@afolmet.it .

- OPERATORI SOCIOSANITARI PER IL REGNO UNITO

Ricerchiamooperatori socio sanitari (OSS) o personale anche senza qualifica, ma conesperienza di assistenza domiciliare e/o case di cura/riposo per lavorare nellezone di Swindon, Northampton e Middlesbrough, Regno Unito. Si richiede unlivello di inglese almeno A2/B1.

Tipodi contratto: determinato per 2 anni, rinnovabile. N. ore sett.: 35 -37,50 su 2turni; possibilità di fare le notti (straordinari), retribuzione: min. £ 7,00/h.

Sioffre: biglietto aereo (anticipato dall’azienda, da rimborsare con ratemensili), alloggio in prossimità della struttura al costo di £ 70,00-£77,00 asettimana, formazione e sviluppo di carriera.

Modalitàdi presentazione della candidatura: inviare cv in inglese con foto a ausilium.bassano@gmail.come per conoscenza a eures@afolmet.it.

Scadenza: 31/12/2016.

- OPPORTUNITÀ IN TUTTA EUROPA CON MANGO

IlGruppo Mango seleziona nuove risorse da inserire nei propri punti vendita inItalia e all'estero.

Diversele figure richieste, come ad esempio: Addetti Vendita, Store Managers, Responsabilidi negozio, Visual Merchandiser.

L’offertasi rivolge anche a persone alla prima esperienza, per le quali sarà possibilel’inserimento in stage formativi interni. L’azienda offre contratti a tempoindeterminato, determinato, con orario part-time e full-time.

Link: http://www.jobs.net/jobs/mango-emea/it/search/?keyword=&location=

CONCORSI

- La CASA DI RIPOSO TASSONI di CORNEDO VIC.NO ha indetto un Bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 3posti in ruolo di Infermiere a tempo pieno.

Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 posto in ruolo di Assistente Sociale a part time 25ore settimanali.

Per maggiori informazioni e per leggere i bandi al completo vai al sito:http://www.casatassoni.it/index.php?option=com_content&view=category&id=53%3Abandi-e-concorsi-&layout=default&Itemid=102

Scadenza: 09 gennaio 2017

- L’UNIVERSITA' CA'FOSCARI DI VENEZIA ha aperto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzionedi n. 2 unità di personale di cat. C area amministrativa a tempo determinatoper le esigenze dell'Area Risorse Umane.

Vai al bando: http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/showbando?id=26430

Scadenza: 27 dicembre 2016

- Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 2 unità di cat. Darea amministrativa gestionale profilo di esperto in attività di marketing erecruitment internazionale per le esigenze dell’Ufficio RelazioniInternazionali – Settore Relazioni / Relations

Vai al bando: http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/file_bandi/26480.pdf

Scadenza: 10 gennaio 2017

OPPORTUNITA’ e GARANZIA GIOVANI

- DIGITAL REVOLUTION SKILLS

Il progetto di IFOArealizzato in collaborazione con Cisco(leader mondiale in campo digitale), ti permette di fare il test per verificarese le tue conoscenze sono 4.0 e di accedere gratuitamente ai 4 corsi onlinedella piattaforma Cisco Networking Academy per acquisire le DIGITAL SKILLS cheservono per essere studenti, cittadini, lavoratori, imprenditori digitali!

Oggi nella vita di milioni di individui SMARTPHONE e TABLETsono gli strumenti che permettono di acquisire informazioni in tempo reale efornire servizi utili a livello personale o lavorativo. CLOUD, SOCIAL e MOBILEsono le tecnologie che spingono tale fenomeno, la CYBERSECURITY è ladisciplina che bisogna conoscere per proteggere la nostra presenza in rete, iBIG DATA uniti ai nuovi business sono i protagonisti del nuovo concetto dieconomia esponenziale. Industrie e fabbriche in pochi anni cambieranno aspetto,saranno intelligenti grazie all’Internet of Things (IoT) e alla presenza diROBOT di ultima generazione, sistemi e dispositivi digitali ed interconnessi.

Maggioriinformazioni su: http://www.ifoa.it/digitalrevolutionskills?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=art-02&utm_campaign=NL-IFOA-48

- PROGETTO “MODELLI E STRUMENTI DI WELFARE AZIENDALE PER LE COMUNITA' DI PICCOLE IMPRESE” DEDICATO ALLE DONNE IMPRENDITRICI

Cesar -Confartigianato,attraverso il progetto "MODELLI E STRUMENTI DI WELFARE AZIENDALE PER LECOMUNITA' DI PICCOLE IMPRESE", propone percorsi finanziati dalla RegioneVeneto dedicati alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, inparticolare per le donne nelle piccole realtà aziendali.

I percorsi sono rivolti a imprenditrici/imprenditori, lorocollaboratrici/ori e dipendenti, di micro e piccole imprese che operano nelterritorio vicentino e aree limitrofe.

Obiettivo del progetto è promuovere nuovi e innovativimodelli organizzativi, a supporto della conciliazione vita-lavoro. Saranno promossiuna serie di interventi volti a favorire l'ingresso e la permanenza delle donnenel mercato del lavoro attraverso i seguenti interventi:

-> Reti di imprese per servizi di sostegno e welfareaziendale - 16 ore

-> Un nuovo modello di organizzazione del lavoro econciliazione vita - lavoro - 24 ore

-> Modelli organizzativi innovativi e conciliazione vitalavoro – 40 ore

-> Strumenti di telelavoro e smart working:caratteristiche e sostenibilità organizzativa – 24 ore

Leggi escarica la scheda di adesione: https://gallery.mailchimp.com/3fcb9fa7494f033704cf6ec49/files/Percorsi_WELFARE.pdf

Info e iscrizioni: Raffaella Dal Lago 0444 168576r.dallago@confartigianatovicenza.it

- IDEATTIVITA’ 2017

Il Bando “Ideattività” promosso dal Comune di Montecchio Maggiore ha l’obiettivo di finanziare progettidi attività formative e/o ricreative ideate da giovani di età compresa tra i 18e i 35 anni. Il bando è aperto a tutti i giovani residenti o domiciliati nellaprovincia di Vicenza.

I progetti dovranno proporre attività riguardanti lacreatività, la promozione della cultura, la formazione personale (e nonprofessionale), lo svago e altro. Ogni attività dovrà durare dalle 4 alle 15ore e potrà articolarsi in lezioni frontali, laboratori, attività in aula dasvolgersi presso il Centro Giovani di Montecchio Maggiore.

Per partecipare è necessario inviare, entro il 31 dicembre 2017 il proprio progetto acomune@comune.montecchi-maggiore.vi.it e, in copia, a infogiomm@interplanet.it.

Il bando completo e la domanda di partecipazione sonoconsultabili al sito www.infogiomm.it/ideattiva/.

- Tirocinio per addetto alla gestione dei fornitori

Risorse in Crescita propone un tirocinio con inseritodella persona tra l'ufficio acquisiti e la gestione della produzione edaffiancato direttamente dal responsabile di stabilimento per la gestione deifornitori.

Destinatari erequisiti diammissione:

> Un giovane iscritto a Garanzia Giovani, disoccupato oinattivo, residente o domiciliato sul territorio regionale.

> Diploma di scuola secondaria che consenta l'accessoall'Università.

Il progetto si realizzerà in un'azienda manifatturiera inprovincia di Vicenza da gennaio a maggio 2017 e sarà composto:

800 ore di tirocinio in azienda (5 mesi)

6 ore di accompagnamento al lavoro

La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essereconsegnata entro il 16 gennaio 2017e dovrà essere completa di tutti i documenti richiesti pena l'esclusione dallaselezione.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione:

Patto di Servizio Garanzia Giovani

Status occupazionale

Attestato del proprio titolo di studio

Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazioneai sensi del D.lgs 196/2003

Fotocopia fronte retro della carta d'identità e del codicefiscale in corso di validità

Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadiniextracomunitari)

E' possibile scaricare il modulo da compilare direttamentesul sito all'indirizzo work.niuko.it al link opportunità aperte e da consegnarecon le seguenti modalità:

> Mail garanziagiovani@risorseincrescita.it enell'oggetto della mail specificare: BANDO T.A.L.E.N.T. FORNEET – PROGETTOSM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING

> Consegna a mano presso le segreterie di Risorse InCrescita – Via Lago di Lugano, 15 Schio(VI) oppure in Via Marconi 103 Altavilla Vicentina (VI)

Per info:garanziagiovani@risorseincrescita.it - 0445 576485

- Corso a qualifica per Operatore Meccanico

- PROROGA -

Percorso formativo per conseguire la qualifica di operatoremeccanico spendibile nel contesto regionale, con l'acquisizione di competenzespecifiche sulla lavorazione di pezzi complessi, assemblaggi particolari,verifica della conformità del lavoro e del prodotto, manutenzione ordinaria estraordinaria delle attrezzature.

Destinatari: maggiorenni con licenza media,esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore o possessori di altrodiploma o qualifica poco spendibili sul mercato attuale.

Costi: corso gratuito per utentidisoccupati o inoccupati. €500 per utenti occupati.

Frequenza: obbligo di frequenza del 75% esuperamento dell'esame.

Candidatura entro: le ore12 di mercoledì 18 gennaio 2017, compilando la domanda suwww.cfptrissino.it

Selezione: giovedì 19 gennaio 2017.

Saranno ammessi 10 utenti sulla base di una graduatoria conpriorità a disoccupati/inoccupati.

Info: Fondazione Casa della Gioventù -CFP Via Giovanni XXIII, 2 Trissino - 0445 962022 -formazionecontinua@cfptrissino.it