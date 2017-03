Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza del 17 marzo

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI





>>> 10/03/2017 I.M.P. Imballaggi Materie Plastiche S.p.A. di Altavilla Vicentina cerca:



- JOB TITLE: INGENGERE DI PROCESSO JUNIOR - LEAN PRODUCTION

TITOLO STUDIO: laureando o laureato in ingegneria gestionale oppure meccanica (triennale o magistrale)

ANNI DI ESPERIENZA: 0

ORARIO DI LAVORO: a giornata, full time

GERARCHIA: risponde al resp. produzione

PREVISTO CONGRUO RIMBORSO SPESE E SERVIZIO MENSA INTERNO GRATUITO

MANSIONI PRINCIPALI (non esaustive):

Analizzare il processo di produzione e identificare aree di miglioramento;

• Strutturare, lanciare e gestire i progetti di miglioramento conseguenti l’analisi;

• Relazionare l’alta direzione sull’andamento dei progetti e sullo stato del cambiamento in ottica Lean in azienda;

• Guidare iniziative di problem solving coinvolgendo gli attori principali del processo;

• Agire da riferimento Lean per tutte le componenti aziendali;

• controllo e visualizzazione su PC dei parametri critici di processo per garantire la tracciabilità della conformità/qualità del prodotto finito realizzato.

Si offre un iniziale rapporto di stage retribuito , affiancamento e formazione.

Gli interessati possono inviare il proprio cv a: personale@imp-spa.it



- JOB TITLE: PIANIFICATORE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA

TITOLO STUDIO: laureando o laureato in ingegneria gestionale oppure economia (triennale o magistrale)

ANNI DI ESPERIENZA: 0

ORARIO DI LAVORO: a giornata, full time

GERARCHIA: risponde al resp. produzione

PREVISTO CONGRUO RIMBORSO SPESE E SERVIZIO MENSA INTERNO GRATUITO

MANSIONI PRINCIPALI (non esaustive):

• Collaborazione nella programmazione e pianificazione strategica di breve termine dei piani di produzione;

• emissione degli ordini di produzione;

• definizione e gestione dei programmi di approvvigionamento di materia prima e di materiale sussidiario;

• monitoraggio dell’andamento delle produzioni.

Si offre un iniziale rapporto di stage retribuito, affiancamento e formazione.

Gli interessati possono inviare il proprio cv a: personale@imp-spa.it



>>> (02/03/2017) F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricercaOPERAI PER REPARTO PRODUZIONE.

La risorsa si occuperà di eseguire operazioni di conduzione relative a un impianto o settori di impianto complesso.

Requisiti Richiesti: preferibile diploma perito chimico, minima esperienza nel settore, disponibilità immediata. Completano il profilo: precisione, accuratezza, flessibilità. Lavoro full time, su turni e ciclo continuo. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com



>>> (01/03/2017) Istar srl di Arzignano cerca STAGISTA con competenze nel settore contabile – amministrativo. Servizio dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.

Tel 347 3055830, e-mail istarcomm@yahoo.it



>>> (17/02/2017) NARDI SPA di Chiampo ricerca un ADDETTO IT

Cerchiamo un addetto IT in grado di gestire tutte le attività IT dell'azienda: hardware, software, tecnologie web (wordpress, cms). La nostra preferenza va ad una persona giovane e dinamica in possesso di un titolo di laurea in ingegneria informatica, anche senza esperienza lavorativa precedente, ma con la passione per il strumenti informatici e social media.

Gradita una buona conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati possono inviare il curriculum a: info@nardigarden.it



>>> (15/02/2017) S.P. COTTON Srl ricerca COMMESSO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Ampio negozio di biancheria per la casa e tessuti ad Arzignano cerca un addetto/a che supporterà I commessi per la vendita e per l'espletamento delle altre mansioni quali l’allestimento del negozio, pulizia del negozio e il riordino degli scaffali. Si occuperà inoltre della gestione del ricevimento e della movimentazione della merce in magazzino.

Ci rivolgiamo a candidati con esperienza precedente nel ruolo ma saranno presi in considerazione anche giovani fortemente motivati ad imparare. Completano il profilo ottime doti di problem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti di comunicazione.

Inviare Curriculum a ricercapersonale.spc@gmail.com



>>> (02/11/2016) Casa "Alice Dalli Cani" sta cercando un VOLONTARIO esperto nell'arte della riparazione delle biciclette per insegnare agli operatori e agli ospiti della casa di accoglienza. Le biciclette in disuso vengono donate dal Comune di Arzignano allo scopo di destinarle in prestito agli ospiti della casa o per l'autofinanziamento.

Chi fosse interessato può contattare i numeri 0444.1788049 o 371 1166948, oppure inviare una mail a casaalicedallecani@ cosmosociale.it ."



LAVORO... IN ARZIGNANO





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- TECNICO COMMERCIALE JUNIOR SETTORE AUTOMAZIONE con buona conoscenza dell’inglese e una formazione tecnica (diploma o laurea); disponibilità ad occasionali trasferte di breve durata. Scopo assunzione. Zona: Arzignano.

- OPERATORI CNC con esperienza nell’attrezzaggio. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano e San Pietro Mussolino.

- ELETTRICISTA con esperienza per azienda d’impiantistica. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR. Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della programmazione della produzione.

Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del contratto verranno definite in fase di colloquio.

- TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA. Per importante azienda del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione richiesta: diploma perito chimico industriale, meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Cerchiamo una risorsa precisa, veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli strumenti tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato a prove di laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla registrazione ed alla analisi dei dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali verranno valutati in base all'esperienza del candidato; possibilità di crescita.

- CARRELLISTA per azienda di Arzignano. Cerchiamo un carrellista con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI AL RIFILO PELLI per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di pelli wet blue e asciutte con macchinetta, coltello e/o forbice. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA STUCCATURA PELLI per aziende in zona Arzignano e limitrofi. Si richiede comprovata esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato all’assunzione diretta.

- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in particolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anche candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successiva assunzione diretta in caso di riscontro positivo.

- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n. 6 OPERAI/E IN CONCERIA per le mansioni di addetti allo smeriglio, bottalisti di tintura, cucina colori, rifilatori wet blue con macchinetta, rasatori capo macchina per aziende conciarie site in Arzignano, Chiampo, Montebello si richiede esperienza nelle diverse mansioni e disponibilità sui turni.

- n. 1 TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR per azienda sita in Arzignano. La risorsa si occuperà di effettuare prove in laboratorio tra cui invecchiamento, trazione e sfregamento, analisi dei dati con la successiva registrazione. Il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea in chimica o diploma perito chimico industriale. Si richiede esperienza nel ruolo e buona padronanza della lingua inglese.

- n. 1 AUTISTA PAT. CE+CQC per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienza nella mansione.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> SYNERGIE ITALIA SPA MONTECCHIO MAGGIORE CERCA:

- TECNICO TRASFERTISTA

La risorsa si occuperà di:

_ avviamento e manutenzione impianti;

_ contatto diretto con il cliente per la risoluzione di eventuali guasti;

_ reportistica sull'andamento dei lavori di installazione.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ esperienza pregressa nella mansione;

_ diploma istituto elettrotecnico/ elettromeccanico;

_ saper leggere il disegno meccanico/elettrico;

_ disponibilità a trasferte brevi ma di circa 120 gg all'anno;

Si offre:

_ contratto di somministrazione;

_ orario: full time.

Luogo di Lavoro: Arzignano (VI)

Info: Synergie Italia SPA

Viale Pietro Ceccato,35

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. +39 0444 698252

Fax. +39 0444 491274

montecchio1@synergie-italia.it

www.synergie-italia.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- MONTATORE/COLLAUDATORE TRASFERTISTA - ARZIGNANO

Azienda metalmeccanica di Arzignano specializzata nella realizzazione di linee industriali ad alta automazione, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane Tecnico di età indicativa tra i 27 ed i 32 anni, residente in zona e con buona conoscenza dell'Inglese, che abbia lavorato qualche anno come manutentore e/o installatore di impianti elettromeccanici ed abbia di conseguenza maturato esperienza sia in campo elettrico che meccanico. Il ruolo consisterà nell'effettuazione del collaudo e messa in funzione dell'impianto, fornendo contestualmente le informazioni necessarie al Cliente. L'attività prevede trasferte per circa 4 mesi all'anno con periodo massimo di tre settimane continuative. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- RESPONSABILE CONTABILITÀ’ CLIENTI - ARZIGNANO

Industria conciaria leader di mercato con Sede nei pressi di Arzignano è alla ricerca di questa figura. La risorsa, rispondendo al Responsabile Amministrativo, si occuperà di tutte le attività riguardanti la corretta tenuta della contabilità Clienti e gestione dei crediti, valutandone i rischi e attuando le policy interne relative al recupero crediti, coordinando anche un team di lavoro.

Valutiamo candidati in possesso di pluriennale esperienza in analogo ruolo, capaci di operare su processi amministrativi complessi in contesti internazionali, determinati e proattivi.

- ATTREZZISTA JUNIOR - ARZIGNANO

Per un'Azienda con Sede nei pressi di Arzignano, siamo alla ricerca di due giovani di età indicativa dai 19 ai 22 anni, con un percorso di studi in ambito meccanico, residenti nelle immediate vicinanze e disponibili ai turni 06-14 /14-22. Il compito consisterà nell'affiancamento ad un attrezzista esperto per essere formati in tale ruolo: cambio stampi, regolazione delle macchine, risoluzione problematiche, correzione difettosità, ecc. Prevediamo un contratto di tre mesi tramite Agenzia con possibilità di assunzione diretta.

Info: Tempor

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.



LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materie plastiche. Si richiede minima esperienza nella mansione, percorso universitario idoneo. Requisito preferenziale è la conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- SVILUPPATORE SOFTWARE con conoscenza linguaggio di programmazione C# e sql service. Scopo assunzione. Zona: Trissino.

- MANUTENTORE DI CARRELLI ELEVATORI con esperienza maturata nella manutenzione di impianti/attrezzature industriali o camion. Scopo assunzione.

Zona: Chiampo.

- APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99), PART TIME per reparto produttivo in azienda conciaria. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo.

- NEOLAUREATI in ingegneria gestionale con specializzazione in logistica per gestione di magazzino automatizzato, scopo assunzione. Ingegnere meccanico per gestione e ottimizzazione delle tecnologie di produzione , cicli di lavorazione, attrezzature ed utensili di lavorazione. Zona: Montecchio.

- CARRELLISTA con esperienza e patentino per azienda conciaria. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo.

- IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) con esperienza e preferibilmente laurea per importante realtà industriale. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Brendola.

- ADDETTO ALLA GESTIONE SISTEMA QUALITA’ con esperienza specifica nel ruolo. Scopo assunzione. Zona: Brendola.

- DATA ENTRY UFFICIO ACQUISTI con laurea triennale e buona conoscenza della lingua inglese per importante realtà industriale. Tempo determinato. Zona: Brendola.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> ETJCA SPA CERCA:

- SALES SUPPORT

Per azienda di Servizi di Montorso Vicentino (Vi), cerchiamo un/una impiegato/a da inserire in supporto all’ufficio commerciale. Il/la candidato/a si occuperà di ricevere le telefonate da parte dei clienti, profilare la richiesta tramite gestionale e dirigere il contatto verso il commerciale di riferimento. La risorsa possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, e di una seconda lingua, preferibilmente il francese. Completano il profilo una forte attitudine commerciale e predisposizione al contatto telefonico. Si valutano candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778)





>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamo operai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di produzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilità al lavoro full-time su turni flessibili e festivi. Si offre contratto di somministrazione stagionale con possibilità di proroghe.

- INGEGNERE MECCANICO JUNIOR. Per ufficio tecnico di azienda in zona Valle Agno selezioniamo un neolaureato in ingegneria meccanica. Si offre iniziale periodo di stage finalizzato alla successiva trasformazione del rapporto di lavoro.

- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiede esperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto con l’azienda. Il livello iniziale verrà valutato in base alle effettive competenze del candidato.

- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona Montorso Vicentino (VI). Si richiede significativa esperienza nella lettura ricette colori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi. Indispensabile disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del settore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo (sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato.

- APPRENDISTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Le risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono buona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione con contratto di apprendistato.

- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si richiedono idonea qualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.1 PROGRAMMATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nella programmazione FANUC e diploma tecnico.

- n. 1 ADDETTO/A ALLA SBAVATURA per azienda sita in Brendola. Si richiede esperienza nella mansione.

- n. 1 ADDETTO/A ALL' ASSEMBLAGGIO MECCANICO appartenente alle categorie protette per azienda sita in Brendola. Si richiede manualità ed esperienza, anche minima, nella mansione.

- n. 1 OPERATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza anche minima nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura.

- n. 1 ADDETTO/A ALLA SBAVATURA per azienda sita in Brendola. Si richiede esperienza nella mansione.

- n.1 ADDETTO/A ALL' ASSEMBLAGGIO MECCANICO appartenente alle categorie protette per azienda sita in Brendola. Si richiede manualità ed esperienza, anche minima, nella mansione.

- n. 1 OPERATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza anche minima nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura.

- n. 1 PROGRAMMATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nella programmazione FANUC e diploma tecnico.

- n. 1 ATTREZZISTA per aziende sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza, anche minima, nell'attrezzaggio delle presse, manutenzione e cambio stampi nel settore gomma-plastica.

- n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNOLOGICO per azienda sita in Montecchio maggiore. La figura si occuperà di pianificare e coordinare il reparto montaggio/collaudo. Si richiede diploma meccanico o laurea in ingegneria meccanica.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> SYNERGIE ITALIA SPA MONTECCHIO MAGGIORE CERCA:

- MANUTENTORE MECCANICO

La risorsa si occuperà di:

_ gestire gli interventi di manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e preventiva degli impianti industriali;

_ lavorazioni meccaniche.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ esperienza pregressa nella mansione.

Si offre:

_ contratto di somministrazione con finalità di assunzione;

_ orario di lavoro full-time su turni.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- OPERATORE CHIMICO

La risorsa si occuperà di:

_ preparazione di miscele e flusso di sostanze chimiche;

_ analisi microbiologica e analisi di laboratorio;

_ ricette per flaconi.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ diploma di perito chimico;

_ capacità di utilizzo di vari strumenti di laboratorio, quali bilancia, phmetro, buretta per la titolazione, viscosimetro, termometro;

_ esperienza pregressa in analoga mansione, anche breve;

_ capacità di analisi e problem solving.

Si offre:

_ contratto a tempo determinato con scopo assunzione;

_ orario di lavoro full-time;

_ inquadramento commisurato all'esperienza.

Luogo di Lavoro: Altavilla Vicentina (VI)

- OPERAIO/A ADDETTO/A PRESSE

La risorsa si occuperà di:

_ lavorazioni con presse meccaniche.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ gradita esperienza nel medesimo ruolo;

_ disponibilità a turni.

Si offre:

_ Tipo Contratto: iniziale tempo determinato scopo assunzione;

_ Orario: full time e turni;

_ Eventuale Livello/RAL: da definire in base all'esperienza.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- ADDETTO/A CARPENTERIA LEGGERA

La risorsa si occuperà di:

_ attività di carpenteria metalmeccanica;

_ taglio laser e piegatura;

_ saldatura automatica.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti

_ pregressa esperienza nella carpenteria;

_ qualifica tecnica;

_ capacità di lettura disegno tecnico.

Si offre:

_ contratto tempo determinato, con scopo d'assunzione;

_ orario Full Time, su turni;

_ eventuale Livello/RAL: da definire.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- SALDATORE A FILO SU FERRO/ACCIAIO e PRESSOPIEGATURA

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ Esperienza pregressa in analoga mansione;

_ Capacità di lettura del disegno tecnico 2D;

_ Disponibilità immediata.

Si offre:

_ Contratto da definire;

_ Orario di lavoro full-time giornaliero;

_ Inquadramento da definire.

Luogo di Lavoro: Montebello Vicentino (VI)

- OPERAIO CNC MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

La risorsa si occuperà di:

_avviare e gestire il macchinario in autonomia.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti

_ Qualifica/Diploma tecnico

_ Esperienza di almeno 2 anni nella mansione

Si offre:

_ Assunzione diretta in azienda

_ Orario in giornata

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- OPERAI JUNIOR ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE

Le risorse, a seguito di un inziale periodo di affiancamento, si occuperanno di:

_ lavorazioni meccaniche;

_conduzione macchinari industriali;

_attività di carpenteria varie.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_gradita qualifica/diploma tecnico;

_gradita esperienza lavorativa in aziende metalmeccaniche.

Si offre:

_contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione;

_orario di lavoro: full time;

_inquadramento da definire.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

Info: Synergie Italia SPA

Viale Pietro Ceccato,35

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. +39 0444 698252

Fax. +39 0444 491274

montecchio1@synergie-italia.it

www.synergie-italia.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ’ - BRENDOLA

Affermata Azienda con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questa persona. La figura ideale, di età indicativa tra i 32 ed i 40 anni, residente nelle immediate vicinanze, ha maturato una concreta esperienza nella gestione della qualità in un'Azienda modernamente organizzata. Rispondendo al Responsabile di Gruppo, il ruolo consisterà nel gestire in autonomia il sistema, effettuare gli audit ed eseguire tutte le operazioni necessarie al mantenimento ed aggiornamento della certificazione di qualità per lo specifico stabilimento. Necessaria la conoscenza dell'Inglese ed avere concrete capacità organizzative e relazionali. Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- INGEGNERE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE - BRENDOLA

Storica ied importante industria con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un giovane Ingegnere Gestionale o Meccanico o similare, neo-Laureato o con breve esperienza di lavoro (età indicativa dai 24 ai 32 anni), buon Inglese e residenza nelle immediate vicinanze che, previo adeguato addestramento ed affiancamento, possa occuparsi in autonomia della programmazione e gestione della produzione di alcuni reparti. In particolare si occuperà di tutte le operazioni necessarie per garantire l'evasione degli ordini nei tempi stabiliti, monitorando costantemente il carico macchine e l'organizzazione del personale, rispondendo direttamente al Responsabile di Stabilimento.

- ADDETTO/A ALL'UFFICIO ACQUISTI - MONTECCHIO MAGGIORE

Ricerchiamo un giovane Perito Meccanico o con estrazione tecnica similare per supportare il Responsabile Acquisti di una conosciuta Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore. E' necessaria una persona dal buon livello dialettico, residente nelle immediate vicinanze, di età indicativa tra i 24 ed i 32 anni, precisa ed ordinata, con ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e buona conoscenza dell'Inglese. Gli approvvigionamenti necessari all'Azienda riguardano tutti i campi della tecnologia (meccanica, hardware, software, componentistica oleodinamica, pneumatica, elettrica, ecc.) e l'attività spazierà anche nella gestione della qualità e della sicurezza. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- TECNICO ADDETTO AL BACK-OFFICE - MONTECCHIO MAGGIORE

Conosciuta Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze di età indicativa tra i 23 ed i 35 anni con un percorso di studi in ambito meccanico (Perito, Diploma di Qualifica o similare). Il ruolo consisterà nell'interfaccia con la Clientela per la definizione dei prodotti particolari, eventuali modifiche custom, preparazione delle offerte e quant'altro. Indispensabili la buona conoscenza del disegno meccanico, Inglese di buon livello, quantomeno una base di Francese e disponibilità a qualche breve trasferta.

Prevediamo un contratto iniziale di un mese tramite Agenzia con possibilità di proroghe.

- DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO - MONTEBELLO VICENTINO

Azienda elettromeccanica di medie dimensioni con Sede nei pressi di Montebello V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito o Ingegnere Meccanico con Laurea triennale, di età indicativa tra i 25 ed i 45 anni che abbia maturato una concreta esperienza nel ruolo. Inserito nell'Ufficio Tecnico costituito da un team ben affiatato, il compito consisterà nella progettazione di carpenteria metallica e realizzazione di disegni con programma SolidWorks, preparazione dei manuali d'uso e manutenzione (messa in tavola della documentazione, generazione delle istruzioni, ecc.) creazione delle distinte basi con generazione dei codici della componentistica, ecc.

- ADDETTO GESTIONE PROCESSI QUALITÀ’ - MONTECCHIO MAGGIORE

Azienda con Sede nei pressi di Montecchio Magg.re, specializzata nello stampaggio di materie plastiche, progettazione stampi ed industrializzazione del prodotto, è alla ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 24 ed i 30 anni in possesso di percorso di studi tecnico (Perito, Ingegnere Triennale o simili) che abbia maturato un minimo di esperienza nella gestione dei processi della qualità in ambito produttivo in Aziende metalmeccaniche in generale, produzione stampi o di materie plastiche. Rispondendo direttamente al Responsabile, avrà cura di seguire e monitorare la produzione secondo le specifiche date, redando la reportistica specifica, occupandosi dei processi di non conformità, ecc.

Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- DISEGNATORE - MONTECCHIO MAGGIORE

Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, molto conosciuta e radicata nel territorio, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico (o con percorso scolastico simile) neo-Diplomato o con qualche mese di esperienza, residente in zona e con conoscenza di un programma di disegno Cad 2 e/o 3D (AutoCad, SolidWorks, Solid Edge, ecc.). Fondamentali sono la passione per questo tipo di attività ed il desiderio di cresecere ed imparare. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- VENDITORE TECNICO - MONTECCHIO MAGGIORE

Realtà specializzata nelle forniture tecnico-industriali rivolte alle Aziende metalmeccaniche, con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, è alla ricerca di un Venditore Tecnico. Cerchiamo una persona dinamica e predisposta ai rapporti interpersonali in possesso di Diploma di Perito Meccanico o similare, con un minimo di esperienza nella vendita di prodotti nelle Aziende industriali (ad es. viteria, cuscinetti, utensileria, ecc.). Partendo da un consolidato pacchetto Clienti, il ruolo consisterà nella promozione degli affari, risoluzione delle problematiche ed esigenze, consigliando ed indicando ai propri interlocutori le migliori soluzioni. Prevediamo un contratto di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA AUTOMATICA - BRENDOLA

Carpenteria metallica con Sede nei pressi di Brendola, specializzata nella lavorazione conto terzi di elementi medio/leggeri, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona d'età indicativa tra i 20 ed i 30 anni, residente nelle immediate vicinanze, possibilmente con un percorso di studi in ambito Meccanico e/o un minimo di esperienza in Aziende metalmeccaniche. Il ruolo consisterà nel preparare i pezzi effettuando la "puntatura" completandone poi le saldature a macchina. Indispensabili capacità organizzative, indole ordinata e precisa e disponibilità ad orario continuato (06-14 oppure 14-22) che verrà applicato dopo il periodo di addestramento da svolgersi in giornata. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: Tempor

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.



LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO/A STAMPAGGIO AD INIEZIONE anche senza esperienza per azienda di materie plastiche. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. Zona: Costabissara.

- CENTRALINISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) per azienda conciaria. Anche prima esperienza. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

- ADDETTI ALLO SPRUZZO con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

- SCEGLITORE CRUST con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> ETJCA SPA CERCA:

- OPERAIO/A PER REPARTO PRODUTTIVO MANUALE

Per importante azienda metalmeccanica della zona Nord di Vicenza ricerchiamo un/una operaio/a per il reparto produttivo manuale con profonda conoscenza dell’uso del carroponte. Il/la candidato/a si occuperà di preparare le armature e le casse d’anima, effettuerà la formatura delle stesse mediante riempimento con sabbia ed effettuerà la scassettatura dell’anima; inoltre eseguirà il caricamento/scaricamento del materiale anche di notevoli dimensioni e pesi seguendo le indicazioni del capo reparto e in base alle procedure definite.

Requisiti necessari sono esperienza pregressa in mansione analoga, forte predisposizione all’apprendimento e capacità di lavorare con un elevato livello di attenzione, senso di responsabilità e rispetto delle procedure. Si richiede una formazione scolastica in ambito tecnico, preferibilmente meccanico, domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro e disponibilità al lavoro straordinario. Orario di lavoro giornaliero o su due turni alternati.

- TECNICO ASSISTENZA CATEGORIA PROTETTA - VENETO

ETJCA SPA agenzia per il lavoro, filiale di Vicenza, per azienda cliente OM STILL azienda leader nella progettazione e produzione di carrelli elevatori, macchine da magazzino, trattori e trasportatori nonché nell’offerta dei più moderni sistemi per la logistica integrata ricerca:

n. 1 Tecnico Assistenza categoria protetta (Filiale Veneto)

Il/la candidato/a si occuperà di svolgere interventi di riparazione e manutenzione su mezzi per la movimentazione merci. Si richiede diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico/elettronico ed esperienza pregressa nella manutenzione di carrelli elevatori oppure di mezzi di movimentazione affini. Si valutano profili di candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio.

- OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE AD INIEZIONE

Per azienda ubicata in zona limitrofa a Rosa’ (VI), operante nell’ambito dello stampaggio di materie plastiche, ricerchiamo un operaio da inserire nel reparto produttivo. Il/la candidato/a dopo formazione specifica, si occuperà delle presse ad iniezione e ne gestirà in autonomia l’avviamento, il settaggio ed eseguirà il controllo qualità del prodotto finito. Titolo preferenziale sarà essere in possesso del patentino del muletto. Si richiede buona manualità, capacità di attenzione ed accuratezza, flessibilità e disponibilità. Orario di lavoro distribuito in giornata o su 2 turni, in base alle esigenze aziendali, con possibilità di lavoro anche il sabato, se necessario. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Inserimento, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in sede di colloquio.

- OPERAIO/A IN PRODUZIONE

Per importante azienda metalmeccanica dell’Alto Vicentino ricerchiamo un/a operaio/a da inserire in produzione.

Ci rivolgiamo a candidati in possesso di diploma/qualifica o che abbiano intrapreso un percorso di studi superiore senza conseguire il diploma, con una conoscenza di base della chimica (acquisita durante gli studi superiori) e con una precedente esperienza lavorativa, anche breve, maturata preferibilmente in aziende manifatturiere. Completano il profilo una forte predisposizione all’apprendimento, la capacità di lavorare con un elevato livello di attenzione, responsabilità e nel rispetto delle procedure. Il/la candidato/a sara’ inserito in una realtà strutturata, dinamica e modernamente organizzata, con una buona prospettiva di stabilizzazione. Si occuperà della preparazione della produzione, della conduzione dell’impianto e del controllo qualità del prodotto durante e al termine della fase di lavorazione. Orario di lavoro su due turni.

E’ richiesto il domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro.

- GEOMETRA DI CANTIERE

Per azienda nostra Cliente, cerchiamo, per la zona di Vicenza, un/una geometra di cantiere.

La risorsa si occuperà della redazione del budget e dell’analisi degli andamenti; sara’ da supporto nella pianificazione operativa, nell’ottimizzazione dei costi e nel coordinamento generale del progetto. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e, nello specifico, nella contabilità di cantiere; diploma di geometra e conoscenze tecniche/normative in ambito di costruzioni.

- OPERAIO/A IN PRODUZIONE REPARTO MODELLERIA

Per azienda metalmeccanica di Bolzano Vicentino (VI) operante nel settore delle lavorazioni di materia prima, ricerchiamo un/una operaio/a in supporto alla produzione. Il/la candidato/a ideale ha una formazione meccanica, esperienza in modelleria, stampaggio metalmeccanico o verniciatura, buona manualità con strumenti di lavoro (trapano, mola, saldatrice); gradita conoscenza uso del muletto. Orario di lavoro su due turni diurni, con possibilità di lavoro straordinario. Si richiede domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro per garantire flessibilità d’orario. Inserimento a tempo determinato mediante agenzia, con possibilità di successiva assunzione diretta da parte dell’azienda. Inquadramento e retribuzione da valutare in fase di colloquio.

- COORDINATORE DI MAGAZZINO

Per azienda logistica della zona di Vicenza Est, cerchiamo la figura di un coordinatore di magazzino. La risorsa si occuperà di coordinare e supervisionare le attività di produzione, gestire il reparto, coordinare e gestire delle squadre di lavoro.

Ci rivolgiamo a candidati dotati di autorevolezza e capacità di gestire con decisione il personale. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata. Si valutano candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Orario di lavoro in giornata.

Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

- OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO E ALL’IMBALLAGGIO

Per azienda operante nel settore gomma plastica ubicata nella zona di Vicenza, cerchiamo un operaio/a addetto/a allo stampaggio e all’imballaggio. Orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì su tre turni. Si valutano profili di candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Contratto a tempo determinato.

- MONTATORI MECCANICI

Per azienda metalmeccanica di Vicenza ricerchiamo dei montatori meccanici. Si richiede un diploma in materie tecniche/meccaniche ed esperienza pregressa nel montaggio meccanico, buona manualità, buona conoscenza del disegno meccanico e di attrezzature per il montaggio e l'assemblaggio. Completano il profilo una buona capacità di relazionarsi e di lavorare in team e buone capacità di problem solving. Orario di lavoro in giornata o su due turni diurni.

Inserimento, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in sede di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778)





>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- ADDETTO CASSA E ALLESTIMENTO SCAFFALI GDO. Per Azienda Italiana leader di mercato nel settore della Grande Distribuzione Organizzata cerchiamo un addetto cassa ed allestimento scaffali. La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: operazioni di cassa, registrazioni della spesa, gestione dei differenti metodi di pagamento, assistenza alla clientela, attività di scarico della merce in entrata e rifornimento degli scaffali del punto vendita. Requisiti preferenziali sono il possesso del diploma di scuola media superiore, esperienza precedente nelle attività di gestione della cassa e residenza/domicilio in zone limitrofe al punto vendita; il candidato deve essere inoltre automunito, garantire flessibilità e disponibilità ai turni di lavoro compresi anche nei giorni festivi e nei week-end. Completano il profilo ricercato una forte predisposizione al contatto con il pubblico, un approccio orientato al cliente e al lavoro di squadra e il rispetto delle regole stabilite dal punto vendita; sede di lavoro zona Valdagno (VI); viene offerto contratto di somministrazione tramite Agenzia per il Lavoro con possibilità di proroghe successive ed eventuale assunzione diretta da parte dell'Azienda cliente.

- IMPIEGATO UFFICIO TECNICO SETTORE SERRAMENTI. Per azienda operante nel settore dei serramenti in alluminio sita in provincia di Vicenza selezioniamo un impiegato ufficio tecnico. Il candidato ideale ha un diploma in ambito meccanico o una laurea in ingegneria meccanica e proviene da realtà simili. La risorsa verrà inserita in ufficio tecnico, dove si occuperà principalmente delle liste di taglio, ma avrà anche il contatto diretto con i commerciali e con la produzione per ottimizzare il prodotto tenendo conto sia delle esigenze del Cliente sia della fattibilità tecnica. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda, livello da valutare in base all'esperienza, con prospettive di crescita.

- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per l'industria conciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nella preparazione di prodotti chimici partendo dalla ricetta. Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni collaboratori. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n. 6 ADDETTE/I AL MONTAGGIO MECCANICO per azienda sita in Vicenza. Si richiede esperienza nella mansione, buona manualità, utilizzo dei più diffusi utensili ad aria compressa e disponibilità al lavoro su turni.

- n. 1 ADDETTO/A ALLA SALA SCOMMESSE per azienda sita in Vicenza. Si richiede disponibilità al lavoro notturno e flessibilità nell'orario di lavoro.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> SYNERGIE ITALIA SPA MONTECCHIO MAGGIORE CERCA:

- CAMERIERE A CHIAMATA

La risorsa si occuperà di:

_ servizio clienti;

_ servizio sala e bar.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ diploma alberghiero;

_ conoscenza della lingua inglese e di altra lingua;

_ standing adeguato al contesto formale;

_ esperienza pregressa nella mansione, in contesti stellati sia in Italia che all'estero;

_ conoscenza delle principali tecniche di servizio in sala;

_ disponibilità a lavorare su turni, anche al mattino presto;

_ automunito.

Si offre:

_ contratto a chiamata;

_ orario: full time, su turni.

Luogo di Lavoro: Lonigo (VI)

- CUOCO/A CAPO PARTITA

La risorsa si occuperà di:

_ gestione autonoma della propria partita, sia dei primi che dei secondi;

_ gestione di grandi numeri.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ diploma alberghiero;

_ esperienza pregressa nella mansione, in contesti stellati sia in Italia che all'estero;

_ conoscenza delle principali tecniche di cucina e mise en place;

_ disponibilità a lavorare su turni anche spezzati da martedì a domenica/festivi;

_ automunito.

Si offre:

_ contratto di somministrazione;

_ possibilità di vitto e alloggio;

_ orario: full time.

Luogo di Lavoro: Lonigo (VI)

- PERITO ELETTRICO

La risorsa inserita in area produzione reparto elettrico, si occuperà di:

_ stesura disegni di componenti e parti elettriche;

_ apportare modifiche delle distinte base e schemi elettrici.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ titolo di studio ad indirizzo elettrotecnico;

_ esperienza pregressa anche breve di disegno e progettazione 2D e 3D, meglio se con Cad elettrico;

_ buona capacità di lettura di schemi elettrici;

_ gradita la conoscenza della lingua Inglese.

Si offre:

_ assunzione diretta;

_ orario di lavoro full-time;

_ inquadramento commisurato all'esperienza.

Luogo di Lavoro: Vicenza (VI)

- IMPIEGATO/A CONTABILE PART-TIME

La risorsa si occuperà di:

_contabilità;

_redazione bilancio mensile;

_rapporti con il commercialista per la redazione del bilancio annuale;

_tenere le presenze di dipendenti;

_attività di front office.

Requisiti:

_diploma in ragioneria o laurea in ambito economico-amministrativo;

_esperienza pregressa nella mansione;

_buona conoscenza del pacchetto Office;

_buona conoscenza dei processi di contabilità aziendale;

_disponibilità immediata.

Si offre:

_ contratto a tempo determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato;

_ orario di lavoro part-time;

_ inquadramento commisurato all'esperienza.

Luogo di Lavoro: Vicenza (VI)

- DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR

La risorsa, a seguito di un iniziale periodo di formazione, si occuperà di:

_ disegno principalmente di meccanica di precisione e robotica industriale;

_ successivamente la risorsa inizierà anche a progettare;

_ parteciperà alla gestione delle commesse;

_ si occuperà della ricerca e sviluppo di progetti innovativi.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti

_ laurea o diploma ad indirizzo meccanico;

_ conoscenza dei software di disegno (invento, solidworks, autocad 2D);

_ breve esperienza nella mansione e forte predisposizione al ruolo;

_conoscenza della lingua inglese.

Si offre:

_ Orario: in giornata

_ Inquadramento contrattuale da definire in base all'esperienza

Luogo di Lavoro: Vicenza

Info: Synergie Italia SPA

Viale Pietro Ceccato,35

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. +39 0444 698252

Fax. +39 0444 491274

montecchio1@synergie-italia.it

www.synergie-italia.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- COMMERCIALE ESTERO LINGUA TEDESCA - GRISIGNANO DI ZOCCO

Ricerchiamo questa figura per un’Azienda leader nella produzione di componenti ad altissima tecnologia per il settore alimentare, farmaceutico e petrolifero con Sede nei pressi di Grisignano di Zocco. La figura ideale, indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, possiede una fluente conoscenza del Tedesco ed ha già ricoperto un analogo ruolo in realtà tecnicamente evolute (automazione industriale, meccanica, siderurgia, ecc.) con trasferte di media durata. Si dedicherà al contatto diretto con la Clientela, trascorrendo in viaggio circa un paio di settimane al Mese. Sono richieste, inoltre, buona conoscenza dell’Inglese, spiccate doti organizzative e relazionali. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- PROGRAMMATORE JAVA ESPERTO - BASSANO DEL GRAPPA

Conosciuta realtà di Bassano del Grappa operante nella fornitura di soluzioni informatiche e servizi dedicati al mondo assicurativo, è alla ricerca di un programmatore Java. Valutiamo candidati con esperienza concreta e significativa in programmazione Java, Diplomati o Laureati, di età indicativamente tra i 30 ed i 40 anni, residenti nelle immediate vicinanze. Necessaria la conoscenza del linguaggio Java, delle tecnologie JavaEE (JMS, JPA, CDI, JAX-WS, JAX-RS) e WEB HTML/HTML5, CSS, Javascript, XML, esperienza approfondita delle specifiche Java Server Faces e di alcune estensioni e librerie di component (PrimeFaces, RichFaces, PrettyFaces e Seam), dimestichezza con Web Server e Application Server (almeno uno tra Glassfish/Tomcat/Wildfly). Gradita la conoscenza di Grandle, Linux e Hibernate. Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi.

- OPERAIO SETTORE GOMMA PLASTICA - GRISIGNANO DI ZOCCO

Consolidata realtà operante nel settore della gomma/plastica con stabilimento principale dislocato nei pressi di Grisignano di Zocco, è alla ricerca di un operaio generico dotato di buona manualità. La persona ideale è in possesso di Diploma tecnico, ha indicativamente tra i 20/30 anni e risiede nelle vicinanze. Orario di lavoro in giornata, mensa interna. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: Tempor

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca



LAVORO… STAGIONALE





- LAVORA CON MARAGÙ ANIMAZIONE

Maragù Animazione cerca personale per la stagione estiva 2017. Le figure professionali sono diverse: animatori di contatto, coreografi, istruttori sportivi, deejay, hostess, animatori per miniclub, musicisti, cantanti, tecnici suono e luci, ecc.

Requisiti:

– Età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

– Disponibilità ininterrotta di 2/4 mesi.

– Bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale.

– Formazione e/o esperienza richiesta dal ruolo per cui ci si candida.

Link: http://www.maraguanimazione. it/lavora-con-noi/



- LAVORA CON PIXIEANIMAZIONE

PIXIEANIMAZIONE seleziona animatori con e senza esperienza. Destinazioni: Villaggi turistici, hotel e camping in Italia e all’estero. Ruoli ricercati:

• Capo animazione e responsabili settore

• Animatori mini club

• Fitness & zumba

• Ballerine/i

• Animatori sportivi

• Animatori di contatto

• Hostess/steward

• Dj

• Piano bar

• Assistenti bagnanti

• Artisti circensi/di strada

• Tecnici audio/luci

• Fotografi da villaggio



Offriamo contratto a tempo determinato con stipendio mensile, vitto e alloggio nella struttura dove si andrà ad operare. Requisiti essenziali: Disponibilità a viaggiare. Cerchiamo ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo. Per candidarsi inviare curriculum con foto a risorseumane@pixieanimazione. it .

Per informazioni: tel. 345 9287522 - www.pixieanimazione.it



- LAVORA CON HIDALGO ANIMAZIONE

Vorresti fare un lavoro estivo divertente ed entusiasmante?

LE COMPETENZE: voglia di imparare le regole dell’animazione, persone solari.

LUOGHI DI LAVORO: Le destinazioni per la stagione estiva si dirama in varie regioni. (Piemonte, Romagna, Trentino, Puglia, Sicilia)

CARATTERISTICHE CHE STIAMO RICERCANDO:

- Età compresa tra i 18 e 30 anni

- Bella presenza

- Conoscenza base inglese e/o tedesco

Inviaci un tuo Curriculum con foto all’indirizzo mail auswahlen@hidalgoanimazione.it e verrai ricontattato per fissare un colloquio!

Visita il nostro sito: www.hidalgoanimazione.it



- LAVORA CON VILLAGGI&TRIBÙ ANIMAZIONE

Villaggi&Tribù Animazione ricerca animatori anche prima esperienza per villaggi turistici in Calabria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Trentino e Grecia.

SETTORE ANIMAZIONE: Contatto, MiniClub, JuniorClub, Coreografe, Ballerine, Istrutt. Fitness, DJ e Tecnici Luci e Suono, Hostess, Pianobar, Animatori cantanti, Scenografi, Attrezzisti, Capi Animazione, Ass. Bagnanti (brevettati), Commesse, Gerenti Boutique, Fotografi, Praticanti Canoa, W-surf, Tennis, Arco.

Colloqui in tutta Italia.

Compilare scheda con foto su http://www.villaggietribu.com/ lavoraconnoi.php .

Invia Curriculum + foto, visita il nostro sito oppure telefona direttamente per fissare un colloquio nella sede più vicina a te.

Info: 06 70306067 - 393 9004382 - 389 0990997 - risorseumane@villaggietribu. com

Contatti

http://www.villaggietribu.com



- FOMAZIONE GRATUITA E SELEZIONE PER LAVORARE CON HOLIDAY SYSTEM

Holiday System srl, società che gestisce centri di vacanza per ragazzi/e con età compresa tra gli 8 e i 17 anni in Italia e Regno Unito, organizza corsi di formazione gratuiti e successiva selezione per giovani maggiorenni da inserire nel proprio staff 2017.

Attraverso l’applicazione di una Policy di Child Protection e un progetto educativo studiato e continuamente aggiornato, Holiday System garantisce elevati standard di qualità e di sicurezza che in più di 20 anni di attività sono stati apprezzati non solo dalle singole famiglie, ma anche da diverse grandi società quali Telecom Italia s.p.a., Juventus, Inter, BPM, Fiat, Inail, Arca Enel, che hanno affidato l’esclusiva ad Holiday System per l’organizzazione dei loro Soggiorni di Vacanza per ragazzi.

Le figure ricercate sono: educatore, animatore, vegliatrice notturna, istruttore sportivo, insegnante di chitarra, insegnante di danza, coreografo, medico e infermiere per periodi di 14 giorni a partire da giugno fino ad agosto.

E’ possibile candidarsi accedendo alla sezione “LAVORA CON NOI” del sito http://www.holidaysystem.it.

L’ufficio incaricato si occuperà di invitare i candidati ritenuti idonei a uno dei corsi di formazione gratuiti organizzati dall’azienda.

Il calendario di corsi di formazione è in continuo aggiornamento, le date e le location più vicine fin’ora fissate sono:

• 3-4 aprile SCHIO

• 5-6 aprile VILLAFRANCA VR

Informazioni

Tel. 0464/423854

personale@holidaysystem.it

www.holidaysystem.it



- PERSONALE PER STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

La cooperativa Attivamente Ricerca personale per il periodo da Aprile a Settembre da inserire in strutture turistico ricettive di Rosolina Mare.

Figure ricercate: pizzaiolo, cuoco, aiuto cuoco.

Requisiti fondamentali:

– Per i pizzaioli: esperienza di almeno due anni

– Per i cuochi: esperienza nella preparazione di piatti a base di pesce e carne

Disponibilità di vitto e alloggio nelle strutture.

Gli interessati potranno inoltrare la richiesta allegando il curriculum vitae con foto a candidati@attivamenteonlus.it indicando nell’oggetto della mail: “C.V. RISTORAZIONE“.



- LAVORA CON BIG UP ANIMAZIONE

Big Up è una compagnia di animazione che opera in tutto il mondo e che offre servizi professionali di animazione, intrattenimento e spettacolo per villaggi turistici.

Per l’imminente stagione estiva 2017 ricerca animatori tutti i ruoli e durante il mese se di marzo 2017 ha organizzato giornate di selezione in tutta Italia. Le più vicine: 16 Marzo a Verona e 17 Marzo a Trento.

http://www.bigupanimazione.com



- LAVORA CON CLUB ESSE

Contratti: tempo determinato (almeno 3 mesi)

Figure cercate: capi animazione, musicisti, hostess, animatrici e responsabili mini club, istruttori di tennis, di tiro con l'arco e di fitness, ballerini, costumisti, scenografi, assistenti bagnanti, tecnici audio-luci, direttori alberghieri, chef, addetti a ricevimento, manutenzione, economato, cucina, servizio in sala e al bar

Sedi: villaggi, hotel e resort nel Sud Italia e nelle isole

Dove candidarsi:?http://www. clubesse.it/club-esse/lavora- con-noi/



- LAVORA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE CON “CAFÉ TEATRO”

Cafè Teatro, proprietaria dei marchi “Ristorante Al Teatro”, Ristorante “La Terrazza” e “Tahiti” bar, seleziona staff internazionale per ristoranti e bar all’interno di resort e campeggi 4 stelle al Nord Italia, situati al Lago di Garda e sulla costa Adriatica vicino a Venezia con contesto internazionale con ospiti provenienti da tutta Europa.

Per la prossima stagione estiva selezioniamo le seguenti figure:

- 80 camerieri

- 20 baristi

- banconisti

- 5 lavapiatti

- 50 baristi caffetteria

- 15 cuochi e aiuto cuochi

- 15 pizzaioli e aiuto pizzaioli

Requisiti fondamentali e strettamente necessari:

Maggiore età, disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 4/6) ; propensione

ad instaurare con facilità rapporti interpersonali; attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; resistenza allo stress; conoscenza delle lingue straniere Inglese e/o Tedesco. Anche prima esperienza.

Stipendio mensile; vitto e alloggio; divise per il giorno e per la sera.

Il Tour selezioni 2017 arriverà a Padova sabato 4 marzo.

Inviare la candidatura entrando nella sezione lavora con noi del nostro sito:

http://www.cafeteatro.eu/ lavora-con-noi/

Tipo di contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Italia

Lavoro a tempo pieno

Periodo d’impiego: periodo indicativo da Aprile a Settembre 2017 con diverse possibilità di date d’inizio. Fine stagione: 30/09/2017.

Cafe Teatro Srl

Via Maria Gaetana Agensi, 45/47

Castelnuovo del Garda (VR)

Tel/Fax 045.6450738

info@cafeteatro.eu

www.cafeteatro.eu



- LAVORA CON ALINA ANIMATION

Alina Animation, con sede a San Stino di Livenza(Ve) seleziona animatori turistici, capo-animatori, sportivi, torneisti, miniclub, istruttori sportivi, acquagym, aerobica, salsa-bachata, tecnici audio e luci, D.J, ballerini, artisti vari ecc.. per stagione estiva 2017 in strutture turistiche (villaggi, camping e hotel) e per animazione in spiaggia nelle località di Bibione – Lignano – Caorle – Jesolo.

Si richiede conoscenza del tedesco o di almeno una lingua straniera, dinamismo, simpatia, lavoro d’equipe, minima esperienza, massima serietà, spirito d’adattamento.

Inviare foto e c.v per colloquio a info@alinanimation.it, animazione@alinanimation.it o via fax +39 0421 460818.



- STAGE DI ANIMAZIONE A BIBIONE PER ASSUNZIONE

Alina animation Soc. Coop.di San Michele al Tagliamento (VE) organizza uno stage di animazione turistica mirato a selezionare il personale per la stagione estiva 2017. Lo stage si terrà 22/23/24-aprile 2017 a Bibione (Ve). Qualificati istruttori insegneranno i segreti dell’animazione e valuteranno i partecipanti. Al termine dello stage verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.

Per le modalità di adesione o per ricevere maggiori informazioni contattateci allo 0421.460818, 339.3964769 oppure scriveteci a animazione@alinanimation.it o info@alinanimation.it



- LAVORA NEI CENTRI VACANZA CEFO

Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO), seleziona su tutto il territorio nazionale accompagnatori, medici iscritti all’albo, infermieri, insegnanti laureati in lingua inglese (Magistrale) e assistenti ai diversamente abili da destinare ai Centri Vacanza in Italia e all’estero per l’estate 2017.

Per candidarsi, è necessario inviare il proprio cv, congiuntamente alla lettera di motivazione, all’indirizzo ceforoma@gmail.com.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito: http://www.cefo.it/?Lavora_ con_noi



- LAVORO ESTIVO CON PHOENIX TRAVEL

Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., seleziona e forma su tutto il territorio nazionale giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al lavoro con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team, flessibilità e senso di responsabilità da destinare, in qualità di group leader/accompagnatore, ai soggiorni studio all’estero e le vacanze in Italia organizzati e gestiti direttamente dal nostro Gruppo.

I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2017. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico della nostra organizzazione.

Tutti i candidati selezionati saranno invitati a partecipare a un incontro di selezione/formazione gratuito, della durata di un giorno, tenuto da nostro qualificato personale che si terrà in diverse città italiane nei mesi di aprile/maggio 2017.

Se sei interessato a far parte del nostro staff puoi proporre la tua candidatura caricando il tuo curriculum vitae online, collegandoti al nostro sito http://www.phoenixtravel.it/



Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., ricerca inoltre le seguenti figure professionali:

• Group leader back to back (solo trasferta)

• Activity Leader per soggiorni all’estero

• Activity Leader per soggiorni in Italia



All’interno del sito troverai un’apposita sezione dal titolo “LAVORA CON NOI” nella quale potrai verificare se sei in possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure professionali ricercate ed eventualmente registrarti e proporre la tua candidatura.



IMPORTANTE: tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi in considerazione.



La fan page facebook ti permetterà di conoscere in tempo reale tutte le notizie e informazioni utili e allo stesso tempo di interagire con noi.

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a risorsapersonale@ phoenixtravel.it .



- LAVORA A GARDALAND

Gardaland, il parco di divertimenti più grande d’Italia, offre numerose opportunità di impiego per la stagione estiva 2017: addetti alla ristorazione, addetti alle vendite, cuochi, addetti alla sicurezza, stagisti, ecc. Visita il sito per maggiori informazioni:

https://www.gardaland.it/it/ lavora-con-noi/un-azienda- seriamente-divertente/ posizioni-aperte/



- LAVORA CON DARWINSTAFF

Desideri diventare animatore turistico o perfezionare le tue conoscenze in materia?

Sei disposto a metterti alla prova impegnandoti seriamente, con continuità e qualificandoti?

Darwin è a tua disposizione per darti l’opportunità che cerchi!

Si ricercano persone creative e con spirito d’iniziativa con cui instaurare un proficuo rapporto professionale: Responsabili staff, Assistenti turistici, Hostess, Addetti all’infanzia, Sportivi (mare/terra), Dj, Tecnici audio/luci, Scenografi, Coreografi, Costumisti, Musicisti.

Cosa si offre: Opportunità uniche di crescita abbinate alla possibilità di formarsi e vivere nelle più belle località del mondo! Potrai imparare un lavoro fantastico che ti consentirà d’inserirti nel settore come risorsa qualificata!

Contatta Darwin per un primo colloquio conoscitivo, inviando il tuo curriculum:

http://www.darwinstaff.com/ casting/



- PROFESSIONE TURISTICA CERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA

ProfessioneTuristica è un’azienda leader nel settore del turismo e seleziona animatori con e senza esperienza per Villaggi, Campeggi ed Hotels per stagione invernale ed estiva 2017.

Lavoriamo con importanti aziende del settore sia in Italia che all’estero (Spagna, Canarie, Baleari, Portogallo, Grecia, Egitto)

Ruoli ricercati: Prima esperienza – capo animazione e responsabili, miniclub, fitness e zumba, ballerine/i, istruttori sportivi, contatto, bagnini, hostess/steward, guide e assistenti turistici, accompagnatori sci, dj e vocalist, piano bar, attori e cabarettisti, artisti circensi/di strada, tecnici audio/luci, massaggiatori/trici spa, fotografi da villaggio

Offriamo stipendio, vitto e alloggio

I requisiti essenziali:

– Disponibilità a viaggiare

– Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo.

La conoscenza di lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo ecc.) è un requisito non essenziale ma gradito.

Per candidarsi inviare curriculum e foto a animazione@ professioneturistica.it

Informazioni: tel. 342 5605959 – 0575 360122 (lun-sab 9.30-18) | web site: www.professioneturistica.it



- LAVORA CON E.V. GROUP

La E.V. GROUP è un agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo leader nel settore, presente sul mercato da 19 anni.

La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia ed Estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts.

Per la prossima stagione estiva seleziona 150/200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e formazione aziendale. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione invernale.

Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://www.facebook.com/ Equipe-Vacanze-EV-Group- Animazione-Spettacolo- 47267638021/

Sito Web: www.equipevacanze.it

I Curriculum Vitae devono essere inviati corredati di foto a:

Per e-mail: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa.



- ATS SELEZIONA ANIMATORI PER LA STAGIONE ESTIVA

ANIMATION TOURISM SERVICE seleziona a Padova l’8 marzo 2017 animatori per villaggi turistici (mini club, sport, coreografi, fitness, dj, capi,…).

Partenze per la stagione estiva, per brevi o lunghi periodi.

Destinazioni: Spagna, Grecia, Italia.

Non è necessaria l’esperienza sul campo, ma sono ben graditi brevetti ed esperienze correlate.

È gradita, ma non indispensabile, la conoscenza della lingua straniera (inglese, tedesco, francese, russo, olandese).

Per tutte le informazioni sul luogo dell’incontro contattare l’ufficio risorse umane o inviare dirrettamente un cv con foto via mail o fax.



Contatti:

ANIMATION TOURISM SERVICE

via Vittorio Emanuele, 40

20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/6854449 – fax 039/8900060

www.animationtourism.com

info@animationtourism.com



- LAVORO TURISMO

LavoroTurismo è un sito di proprietà di Soluzione Lavoro Turismo, una società che opera nel settore della Ricerca e Selezione di Personale per il Settore del Turismo e della Ristorazione. LavoroTurismo rappresenta un sito di riferimento in Italia nella ricerca e offerta di lavoro nel settore del Turismo e della Ristorazione.

Link: http://www.lavoroturismo.it



- LAVORA CON CLUBMED

Abbiamo diverse posizioni aperte presso i nostri villaggi turistici in Europa, Africa e Medio Oriente. Offriamo contratti stagionali dai 3 agli 8 mesi, che possono essere rinnovati in un villaggio diverso alla fine della stagione. Se ti piace viaggiare e vuoi uscire dalla routine, siamo fatti per lavorare insieme !

Sono numerosi i posti di lavoro disponibili, clicca qui per maggiori informazioni e per la candidatura:

http://www.clubmedjobs.it/le- professioni-nel-villaggio



- LAVORA CON CLUB ANIMAZIONE

Club Animazione seleziona: animatori di contatto; animatori mini baby junior club; istruttori fitness, aerobica e step; istruttori di balli di gruppo e caraibici; responsabili animazione e capovillaggio, coreografi e ballerini, istruttori di tennis, scenografi, dj, hostess, istruttori ed organizzatori di tornei sportivi, musicisti piano bar, tecnici suono luci, istruttori tiro con l’arco anche senza brevetto, costumisti.

Maggiori informazioni e candidature alla pagina:

http://www.clubanimazione.it/ lavoro/page/3



- LAVORA CON PETER PAN ENTERTAINMENT

La crescente esigenza di professionalità da parte dei nostri committenti ci spinge alla continua e costante ricerca di personale atto a svolgere un’attività efficace e competente. Per questo Peter Pan sta cercando nuove figure. Diventa anche tu un “Professionista del Sorriso”.

Le categorie di professioni che ricerchiamo sono:

ANIMAZIONE

– Capi Équipe (richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica)

– Animatori Turistici

– Baby, Mini e Junior Club

SPORT

– Istruttori e Assistenti allo Sport (kite surf, wind surf, vela e canoa, tennis, tiro con l’arco, golf)

– Istruttori e Assistenti Fitness (aerobica, acquagym, spinning, fit boxe, step, ginnastica dolce, zumba fitness, g.a.g., pilates)

– Assistenti Bagnanti (richiesto brevetto MIP)

SPETTACOLO

– Coreografi

– Ballerini (danza classica, moderna, jazz, hip-hop e latino americana)

– Scenografi

– Costumista

– Artisti Musicali (cantanti, musicisti – piano bar)

– Addetti e Tecnici Palco (tecnico suono luce e DJ)

ACCOGLIENZA

– Hostess – Steward (richiesta la conoscenza di almeno due lingue tra inglese, tedesco, russo e francese)

Link: http://peterpananimazione.it/ candidatura-profilato-esperto/



- OBIETTIVO TROPICI CERCA 500 ANIMATORI TURISTICI

Ricerchiamo Animatori Turistici da inserire in italia e all’estero per la prossima Estiva 2017, che abbiano una disponibilità estiva minima da giugno a settembre 2017, la conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, polacco e ceco) e disponibilità a viaggiare.

Nello specifico: CAPI ANIMAZIONE, BALLERINE/Istruttori FITNESS (in possesso del brevetto), MINI CLUB, JUNIOR CLUB, SPORTIVI, ORGANIZZATORI TORNEI, ASSISTENZA, BAGNANTI, CANTANTI DI PIANO BAR (in possesso di strumentazione propria).

Tipo di contratto: stagionale. Retribuzione: EURO 450,00 (minimo Mensile) e rimborso spese.

Sono forniti vitto e alloggio, assicurazione infortuni, divisa.

Requisiti: possesso di diploma e conoscenza lingue straniere (inglese, tedesco, polacco, ceco).

Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV + FOTO a info@obiettivotropici.it e email per conoscenza a eures@afolmet.it.

Contatti: Obiettivo Tropici, Via Monfalcone n.51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sito web: www.obiettivotropici.com

Scadenza: 20/03/2017



- LAVORA CON VALTUR

Desideriamo essere un'Equipe internazionale, poliglotta, competente ed entusiasta nell’esprimere l’essenza dell’ospitalità Made in Italy, targata Valtur. Seleziona a questo link (http://www.valtur.it/it/ lavora-con-noi/ ) l’area di interesse per conoscere tutte le opportunità professionali che Valtur offre per la prossima stagione estiva. Se pensi di rientrare nei profili ricercati o di avere i requisiti per lavorare con noi, compila il form che troverai in ciascuna sezione.

Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per un colloquio di selezione.

Tutti i candidati valutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati a partecipare a Valtur Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO 9001:2008, per seguire un percorso di formazione teorico/pratico su temi comportamentali e tecnici con un team di formatori sapienti ed energici che consentirà di intraprendere la stagione con gli strumenti, la sicurezza e la carica giusta.



- TANGO ANIMAZIONE SELEZIONA 2000 ANIMATORI

Tango Animazione seleziona 2000 animatori con o senza esperienza.

Le figure ricercate sono: Capo animatore, coreografo, scenografo, sportivo, piano bar, tecnico audio/luci, animatore di contatto, miniClub, costumista, fitness.

Gradita conoscenza lingue, ma non indispensabile.

È previsto un corso di formazione gratuito.

Luogo di lavoro: Italia

Per candidarsi inviare CV con foto a risorse.tangoanimazione@gmail. com o segreteria.tangoanimazione@ gmail.com

Referente: Giuliano Tango - tel. 334 7760897

www.tangoanimazione.com



- LAVORA CON JOLLY ANIMATION

Il nostro iter di reclutamento prevede la presentazione di un curriculum vitae corredato di fotografia recente, colloquio conoscitivo, corso di formazione gratuito, selezione e contratto di lavoro.

Garantiamo al nostro personale: formazione gratuita, contratto di lavoro a tempo determinato, iscrizione all’Enpals, retribuzione in busta paga e contribuzione Enpals, vitto ed alloggio, spese di trasferte A/R per contratti di medio-lungo periodo, assistenza di un ufficio dedicato e un capoarea, possibilità di lavoro 10 mesi all’anno, segnalazione ad aziende che lavorano all’estero, possibilità di carriera e crescita in azienda.

Selezioniamo tutto l’anno:

• Responsabili Equipe

• Coreografi e ballerini

• Istruttori di balli di gruppo e di coppia

• Istruttori di fitness, sportivi e torneisti

• Istruttori Scenografi e decoratori

• Costumisti, tecnici suono e luci e Dj

• Assistenti bagnanti

• Musicisti di piano bar, cabarettisti

• Animatori di contatto

• Animatori area bambini e ragazzi

• Hostess

Per candidarti: http://www.jollyanimation.com/ lavora_con_noi.php



- ANIMAZIONE HOLIDAY

Cerchi lavoro stagionale Estivo o Invernale sia in Italia che all'estero come animatore di Villaggi ? Compila il modulo online alla pagina http://www.animazioneholiday. it/lavora_con_noi.php per entrare a far parte della nostra agenzia di animazione e per ricevere le nostre offerte di lavoro come animatore in strutture turistiche. Holiday Service, Via Diocleziano, 169 80124 Napoli - Telefono: 081 570 1343 -info@animazioneholiday.it www.animazioneholiday.it



- CAOS ANIMAZIONE CERCA ANIMATRICI/ANIMATORI

CAOS Animazione cerca animatrici/animatori mini-club, baby-club e generici, con o senza esperienza, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Romagna, Marche).

Ti piace giocare con i bambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Sei responsabile e paziente? Ti senti creativo e hai voglia di fare? Bene, potresti essere un ottimo animatore!

Parli le lingue, fai sport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in oratorio? Benissimo!

Puoi lavorare in hotel e strutture turistiche in montagna e/o al mare.

Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se hai più di 17 anni e vuoi lavorare come animatore turistico, inserisci il tuo cv qui: https://inrecruiting. intervieweb.it/ Caosanimazionedivaleriacazzula ni/jobs/pronto_a_tirare_fuori_ l39animatore_che_c39_in_te_ 31479/it/

Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp!

Oppure visita il sito www.caos-animazione.it o la pagina Facebook “CAOS Animazione”.



- CAOS ANIMAZIONE CERCA BABY SITTER

Hai esperienza di baby-sitting? Sei una maestra d’asilo in cerca di un lavoro DIVERSO? Sei perfetta come animatrice baby-club in hotel!

Caos Animazione cerca proprio te, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Romagna, Marche).

Cerchiamo persone affidabili, con esperienza nell’assistenza dei bambini da 0 a 3 anni.

E’ importante che tu abbia più di 18 anni, che tu sappia cambiare un pannolino, gestire le attività di gioco e comunicare con i genitori dei bimbi.

Il lavoro richiede autonomia (ogni animatore gestisce il proprio reparto) e spirito di squadra.

Se parli anche qualche lingua straniera (principalmente Tedesco, Francese, Russo e/o Inglese) le tue possibilità di assunzione aumentano!

Potrai lavorare in hotel e strutture turistiche, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9 ore al giorno). Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se sei interessato, compila il curriculum online qui:

https://inrecruiting. intervieweb.it/ Caosanimazionedivaleriacazzula ni/jobs/pronto_a_tirare_fuori_ l39animatore_che_c39_in_te_ 31479/it/

Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp!

Oppure visita il nostro sito www.caos-animazione.it o la nostra pagina Facebook “CAOS Animazione”



- LAVORARE CON ZULÙ ANIMAZIONE

Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori e Animatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttori sportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); Tecnici Audio e Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni di età; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, interessi o formazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacità relazionali; attitudine al lavoro di gruppo. Invia il tuo CV!

Link: http://www.zuluanimazione.com/ #diventa



- BLUSERENA VIAGGI: SELEZIONI PER L’ESTATE 2017

Per la stagione estiva 2017, Bluserena Viaggi seleziona: Vice Direttore, Chef, Maitre, Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici.

Aree d’inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazione del Personale. Per candidarti inserisci il cv nella pagina dedicata.

Link: https://www.bluserena.it/it/ lavora-con-noi/posizioni



- LAVORARE CON PRIMA ANIMAZIONE

Prima Animazione, agenzia di animazione turistica, sport e spettacolo, seleziona animatori turistici stagionali in Italia e all'Estero. Per partecipare alle selezioni compila il modulo online e allega il CV all’indirizzohttp://www.primaanimazione.it/ crm/cvanimazione/anagrafiche- add.php



- LAVORARE NELLE ALPI PIEMONTESI

San Domenico Ski, società che promuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo settentrionale del Piemonte, è costantemente alla ricerca di personale da inserire nell’organico a diversi livelli e con diverse mansioni: dagli impianti risalita, alle biglietterie passando per le attività ricettive/ristorative. Interessato? Dai un'occhiata alle posizione attualmente aperte sul sito http://www.sandomenicoski.com/ San_Domenico_Ciamporino- Lavora_con_noi.aspx



- LAVORARE CON E20 ANIMAZIONE

E20 Animazione S.r.l., azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio (FM), seleziona animatori per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia e all’estero, ma anche personale nel settore dell’organizzazione di eventi.

Link: http://www.eventianimazione. it/lavora-con-noi.html



- LAVORA CON BLUSERENA VIAGGI

Bluserena Villaggi, gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverse regioni italiane, seleziona per la stagione estiva 2017: Chef, Maitre, Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici, vice direttore.

Aree di inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazione del Personale.

Le selezioni si svolgeranno in novembre in diverse località italiane.

Link: https://www.bluserena.it/it/ lavora-con-noi/posizioni



- LAVORO CON GESTALT EVENTI

L’azienda ricerca Animatori per bimbi, Animatori deejay e cantanti, Hostess, modelli steward e promoter. Gli Animatori per bimbi devono avere esperienza nel settore, conoscenza dei giochi di animazione, essere automuniti e residenti nella provincia di Roma.

Gli Animatori deejay e cantanti devono avere esperienza professionale, attrezzatura propria, essere automuniti e residenti nella provincia di Roma.

Le Hostess, i modelli steward ed i promoter devono avere almeno 18 anni, ottima proprietà di linguaggio, bella presenza, requisiti indicati di altezza e taglia.

Link: http://www.gestalteventi.it/ collabora-con-noi/



- OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL)

Il sito web www.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionale prettamente nella ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili a questo link:

http://www.tre-cime.info/it/ sesto/sesto/contatto-servizi/ mercato-del-lavoro.html



- “Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagli Informagiovani dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro, dedicato alle opportunità di lavoro. In particolare è utile per consultare gli impieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Grado, Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunci inerenti il lavoro stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento e Valle d'Aosta. Scarica l’ultima pubblicazione al link: http://www.progettogiovani. org/lavorodove/lavorodove.htm



- Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione dei Centri per l’Impiego delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavoro stagionali inserite in Borsa Lavoro Stagionale (http://www.agenzialavoro.tn. it/lavoratori/Borsa_Lavoro_ stagionale/BL_stagionale/ )

Puoi trovare ulteriori annunci visitando la sezione Borsa Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/ borsalavoro/start.jsp? language=i ).



- YESALPS.COM: LAVORO SULLE ALPI

Yesalps.com è il più ampio network di siti sulle principali zone turistiche delle Alpi. Tutte le strutture ricettive per l'offerta più dettagliata del web ma anche rifugi, ristoranti, ski service, noleggi bike, associazioni turistiche... dalle alpi friulane al Monte Bianco, passando dalle rinomate località delle Dolomiti e della Valtellina. Per ogni zona esiste un portale dove vengono pubblicate offerte di lavoro nel settore turistico, nella sezione INFORMAZIONI > ANNUNCI DI LAVORO. Link: http://www.yesalps.com



- “LAVORO SENZA FRONTIERE”

Questo sito internet offre una panoramica sulle opportunità di impiego in Rhône-Alpes (Francia), Piemonte e Valle d’Aosta. Persone in cerca di impiego e datori di lavoro potranno trovare informazioni utili in merito all'orientamento nel mercato del lavoro e sulle offerte di occupazione nel settore turistico-alberghiero e ristorazione. http://www. lavorosenzafrontiere.eu



OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO





- LAVORO IN SPAGNA SETTORE GIORNALISMO E COMUNICAZIONE

EFI, l'European Forest Institute, offre a giovani laureati l'opportunità di lavorare a Barcellona nel settore giornalismo e comunicazione.

Nello specifico, l'Ente è alla ricerca di un Communications Manager che abbia i seguenti requisiti e competenze:

• Laurea in giornalismo, comunicazione o affini

• Minimo 10 anni di esperienza professionale nel settore comunicazione

• Comprovata capacità di gestire team ed esperti esterni

• Esperienza nel lavoro con le istituzioni Europee

• Competenze efficaci di scrittura

• Inglese fluente.

La durata del contratto è di 5 anni e 6 mesi. C'è tempo per candidarsi entro il 2 aprile.

Link: http://www.efi.int/portal/ careers/open_jobs/?bid=2752



- STAGE RETRIBUITO PER STUDENTI UNIVERSITARI A LONDRA

L'istituto di ricerca Education Policy Institute (EPI) cerca uno studente universitario da inserire in uno stage retribuito, nell'ambito della ricerca, presso la sede di Londra.

Lo stagista, affiancato da esperti, lavorerà a tempo pieno e si occuperà delle seguenti attività:

• Fornire supporto allo staff di EPI facendo da commentatore indipendente e competente in materia di istruzione

• Partecipare alle riunioni con i partner di EPI per discutere di collaborazioni, sfide politiche e di nuove idee per migliorare gli standard in materia di istruzione e/o salute mentale dei giovani

• Contribuire con idee nuove al programma di ricerca e gestire le priorità.

Per partecipare occorre possedere i seguenti requisiti:

• Essere studenti iscritti al penultimo anno di un corso di laurea

• Aver maturato esperienza di ricerca o profondo interesse nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della salute mentale.

Il tirocinio avrà una durata da 6 a 12 settimane tra Luglio e Settembre 2017. C'è tempo fino al 27 marzo per candidarsi!

Link: https://epi.org.uk/jobs/ undergraduate-research- internship-2017/#



- SVEZIA, INGEGNERE CERCASI PER AZIENDA SETTORE SMART MOBILITY

Industria specializzata in veicoli elettrici di qualità e smart mobility sita a Trollhdttan, Svezia, cerca un ingegnere responsabile, settore architettura elettrica e cyber security, che si occupi dell’architettura del veicolo. Tra le mansioni previste, analisi di minacce, strategia e design architettonico, test di intrusione.

Candidature al link:

https://nevs.mynetworkglobal. com/en/what:login/jobID: 133506/type:job/where:4/apply: 1/

Maggiori informazioni:

http://www.provincia.torino. gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_ lavoro/dettaglio.cgi?scadenza= 19/03/2017&id_soggetto=151&id_ annuncio=9137&id_genere=31&id_ iride=&sid=&nome=&cognome=

Scadenza: 21 marzo 2017



- INFORMATICO SENIOR

Grossa azienda informatica sita ad Aarhus, Danimarca, cerca un “IT-ARCHITECT” senior, per sviluppare e implementare sistemi IT.

Il candidate deve avere un background come ingegnere, informatico o sim. e più di 5 anni di esperienza in ruoli simili.

Candidature a eures@cittametropolitana. torino.it

Maggiori informazioni:

http://www.provincia.torino. gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_ lavoro/dettaglio.cgi?scadenza= 30/04/2017&id_soggetto=212&id_ annuncio=9133&id_genere=12&id_ iride=&sid=&nome=&cognome=

Scadenza: 30 aprile 2017



- GERMANIA, OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER INFERMIERI ITALIANI

Il Gruppo Ospedaliero tedesco, Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken, offre opportunità di lavoro, con reali prospettive di crescita, a Infermieri italiani interessati a lavorare in Germania.

Gli Infermieri saranno inseriti in due prestigiose strutture della Società, a Francoforte.

L’offerta si rivolge a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in Infermieristica

• Conoscenza della lingua tedesca

• Disponibilità a lavorare su turni a tempo pieno

• Conoscenza informatiche.

L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato della durata di due anni, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

La retribuzione viene decisa in base all’esperienza professionale della risorsa.

L’azienda offre reali opportunità di carriera e diversi benefici: corso di tedesco gratis, aiuto nella ricerca di un alloggio, rimborso spese di viaggio, assistenza gratuita per le procedure di riconoscimento, integrazione e trasferimento e formazione professionale continua.

Per maggiori informazioni sull’offerta visitare il sito della società:

http://www.agaplesion.de/ index.php?id=start



- LAVORA IN TUTTO IL MONDO CON L’OMS

Sono molti attualmente i posti vacanti nelle sedi in tutto il mondo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tra le figure cercate:?medici, esperti in ICT, esperti delle risorse umane, tecnici, addetti alla logistica.

Dove candidarsi: www.who.int/careers/en/



- GELATERIA DI MONACO DI BAVIERA CERCA COMMESSI

Gelateria di Monaco di Baviera cerca commessi per la nuova stagione. Si ricercano ragazzi/e dai 18 ai 30 anni per vendita o produzione di gelato. Non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca; è però fondamentale onestà, volontà e pulizia.

Per candidarsi è possibile al seguente indirizzo e-mail: info@ilgelatoitaliano.de

Link: http://www.ilgelatoitaliano.de



- POSIZIONI APERTE PRESSO L’UNIVERSITÀ TECNICA DELLA DANIMARCA

Il servizio EURES della provincia di Treviso, in collaborazione con EURES Danimarca, diffonde le opportunità della Technical University of Denmark.

Più di 50 le posizioni aperte per ricercatori, professionisti, dottorandi o aspiranti tali.

Visita le posizioni aperte al link: http://www.dtu.dk/english/ career

Contattare la responsabile della Città dei Mestieri di Treviso Lia Gamberini per maggiori informazioni: tel. 0422 656851 /933 - www.cittadeimestieri.treviso. it



- LAVORO NELLE NAVI DA CROCIERA CON OCEANIA CRUISES

Oceania Cruises, prestigiosa azienda internazionale di navi da crociera di lusso, cerca di 6 ITALIANI + 2 maitre ITALIANI+ 3 CHEF DE PARTIE + 1 BARMAN ITALIANO per lavorare presso ristoranti italiani presenti a bordo.

Contratto di sei mesi di contratto, rinnovabile dopo due mesi a casa.

Camerieri: stipendio 2.750 us$ + mance

Maitre: stipendio 4.500 us$

Chef de partie: stipendio 3.000 us$

Barman: stipendio 3.000 us$

6 mesi di lavoro senza giorni di ferie/riposo. 10 ore o più di lavoro giornaliero senza giorno di riposo settimanale

Cabina condivisa a due. Volo pagato per raggiungere la nave.

Richiesta: esperienza di lavoro (specificare nel cv), ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team internazionale, aspetto ben curato, flessibilità e cordialità.

Le navi di questa società navigano in tutto il mondo e non hanno percorsi fissi, quindi c'è la possibilità che, nei mesi di fermo, non si possa mai toccare le coste italiane.

Candidature:

Candidarsi solo per la specifica posizione e solo se si è in possesso di tutti i requisiti scrivendo al consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it

Inviare cv in inglese (con foto professionale) e l'eventuale lettera di presentazione in inglese con oggetto: " Oceania Cruises - camerieri " o " maitre " o " Chef de partie " o " Barman ". Le domande in lingua italiana e senza requisiti non saranno prese in considerazione.

Le domande ammissibili saranno sottoposte ai dirigenti e quindi si verrà contattati via e-mail per un possibile colloquio via skype.



- LAVORARE PRESSO GLI OSTELLI IN GRAN BRETAGNA

Il lavoro negli ostelli è un’opportunità per chi è interessato a viaggiare lavorando, per migliorare le proprie competenze linguistiche e conoscere persone straniere. Gli impieghi e le mansioni possono essere di vario tipo: addetti alla segreteria, receptionist, addetti al ricevimento degli ospiti, personale impegnato in cucina, addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni.

La Youth Hostel Association della Gran Bretagna (http://www.yha.org.uk/) pubblica sul proprio sito l’elenco dei posti vacanti presso la sede centrale e nei singoli ostelli.

Link: https://jobsearch.yha.org.uk/ ce0073li_webrecruitment/wrd/ run/etrec105gf.open?wvid= 58514300X4





- ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI PER LA SVIZZERA

B Profil Interim SA cerca elettricisti civili ed industriali, con livello di qualifica 3°- 4. Sede di lavoro: Biel/ Bienne e dintorni. Requisiti: Saper lavorare in modo autonomo, saper leggere un disegno.

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Le ore previste sono stabilite in base alla Convenzione Collettiva del Lavoro, in media 42 ½ settimanali.

Retribuzione: Secondo la qualifica professionale, dai CHF 27.- ai 32.-/ ora.

Alloggio: camere singole ammobiliate in appartamenti con max. 3 coinquilini.

Esperienza: Minimo 10 anni consecutivi negli ultimi anni di lavoro.

Lingue richieste:

• Italiana C1

• Francese A2 – B1

Patente di guida: Cat. B/ automunito

Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV a: Sig. MARTINA Claudio, email: claudio.martina@b-profil.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it

Scadenza: nessuna