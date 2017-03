Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.







>>> 24/03/2017 CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI!

La Cooperativa Sociale Studio Progetto gestisce Centri Estivi nelle vallate dell’Agno e del Chiampo seleziona:

- LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA CON I MINORI (da 1 a 3 anni)

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2017

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Centri estivi”

- LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE

GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole medie.

Qualche esempio di talenti: Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza…

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: a partire da metà giugno 2017, per circe due/tre settimane

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratori estivi”

- LABORATORI ESTIVI DI LINGUA

DOCENTI DI LINGUA INGLESE: si cercano laureati in lingua inglese e tedesca con esperienza di lavoro con minori ed esperienza di soggiorno all’estero che possano proporre e gestire laboratori pratici ed esperienziali di lingua inglese in modalità ludica.

Periodo di lavoro: agosto/settembre 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

Inviare Curriculum Vitae a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura laboratori di lingua inglese/tedesco”



>>> 10/03/2017 I.M.P. Imballaggi Materie Plastiche S.p.A. di Altavilla Vicentina cerca:



- JOB TITLE: INGENGERE DI PROCESSO JUNIOR - LEAN PRODUCTION

TITOLO STUDIO: laureando o laureato in ingegneria gestionale oppure meccanica (triennale o magistrale)

ANNI DI ESPERIENZA: 0

ORARIO DI LAVORO: a giornata, full time

GERARCHIA: risponde al resp. produzione

PREVISTO CONGRUO RIMBORSO SPESE E SERVIZIO MENSA INTERNO GRATUITO

MANSIONI PRINCIPALI (non esaustive):

Analizzare il processo di produzione e identificare aree di miglioramento;

• Strutturare, lanciare e gestire i progetti di miglioramento conseguenti l’analisi;

• Relazionare l’alta direzione sull’andamento dei progetti e sullo stato del cambiamento in ottica Lean in azienda;

• Guidare iniziative di problem solving coinvolgendo gli attori principali del processo;

• Agire da riferimento Lean per tutte le componenti aziendali;

• controllo e visualizzazione su PC dei parametri critici di processo per garantire la tracciabilità della conformità/qualità del prodotto finito realizzato.

Si offre un iniziale rapporto di stage retribuito , affiancamento e formazione.

Gli interessati possono inviare il proprio cv a: personale@imp-spa.it



- JOB TITLE: PIANIFICATORE DELLA PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA

TITOLO STUDIO: laureando o laureato in ingegneria gestionale oppure economia (triennale o magistrale)

ANNI DI ESPERIENZA: 0

ORARIO DI LAVORO: a giornata, full time

GERARCHIA: risponde al resp. produzione

PREVISTO CONGRUO RIMBORSO SPESE E SERVIZIO MENSA INTERNO GRATUITO

MANSIONI PRINCIPALI (non esaustive):

• Collaborazione nella programmazione e pianificazione strategica di breve termine dei piani di produzione;

• emissione degli ordini di produzione;

• definizione e gestione dei programmi di approvvigionamento di materia prima e di materiale sussidiario;

• monitoraggio dell’andamento delle produzioni.

Si offre un iniziale rapporto di stage retribuito, affiancamento e formazione.

Gli interessati possono inviare il proprio cv a: personale@imp-spa.it



>>> (02/03/2017) F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricerca OPERAI PER REPARTO PRODUZIONE.

La risorsa si occuperà di eseguire operazioni di conduzione relative a un impianto o settori di impianto complesso.

Requisiti Richiesti: preferibile diploma perito chimico, minima esperienza nel settore, disponibilità immediata. Completano il profilo: precisione, accuratezza, flessibilità. Lavoro full time, su turni e ciclo continuo. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com



>>> (01/03/2017) Istar srl di Arzignano cerca STAGISTA con competenze nel settore contabile – amministrativo. Servizio dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.

Tel 347 3055830, e-mail istarcomm@yahoo.it



