Montecchio, riparte Job Club: il team per trovare lavoro

L'Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore ripropone il JOB CLUB, giunto ormai alla sua 9^ edizione.



L'attività è coordinata e ospitata dall'InformaGiovani e si rivolge a chi sta cercando lavoro o desidera cambiarlo. L'incontro di presentazione si terrà martedì 18 aprile 2017, ore 17.30, presso l'Ufficio InformaGiovani di via L. Da Vinci 17, Alte di Montecchio Maggiore. Gli incontri sono gratuiti, su iscrizione e aperti a tutti, senza limiti d'età. Il gruppo partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per informazioni basta visitare il sito www.infogiomm.it.



Un JOB CLUB è un gruppo di persone che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro seguendo un percorso gratuito e guidato di 10 incontri (di un paio d'ore ciascuno, a cadenza settimanale) che affronta tematiche come la propria auto-analisi con il bilancio delle competenze, la preparazione della propria presentazione, l'individuazione di aziende/settori bersaglio, lo scambio di contatti e di informazioni. L'idea dei JOB CLUB esiste da anni in altri Paesi; la loro promozione è un progetto nato dall'esperienza ventennale di Nicola Giaconi, psicologo e career coach, con Riccardo Maggiolo, giornalista ed esperto di comunicazione.



Oggi chi cerca lavoro lo fa troppo spesso da solo e senza contatti, senza sapere cosa cercare, riducendo di molto le sue possibilità di successo. Con i JOB CLUB si utilizza la forza del lavoro di squadra per rovesciare il comune approccio al mercato del lavoro e sostenere la ricerca attiva, preparata e consapevole. D'altra parte, come dicono le statistiche, in Italia 70 persone su 100 trovano lavoro grazie al passaparola, il 25% attraverso agenzie per l'impiego e meno del 5% inviando curriculum. Questo anche perché il 90% delle imprese italiane sono piccole, e spesso, per trovare personale, si muovono utilizzando il passaparola. Ecco quindi che il lavoro di team rimane fondamentale per portare alla luce quelle offerte di lavoro che altrimenti rimarrebbero nascoste.



Per partecipare serve comunicare i propri dati (nome, cognome, telefono, e-mail, data di nascita, comune di residenza) via e-mail a infogiomm@interplanet.it, allo 0444 490934 o allo sportello InformaGiovani di via da Vinci 17 negli orari di apertura (Martedì 09.30 - 13, mercoledì 15.30-19 e giovedì 09.30-13 e 15.30-19).