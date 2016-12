Montecchio Maggiore, aperto nuovo bando per le borse di studio comunali

“Le borse di studio comunali – spiega il sindaco Milena Cecchetto – sono un riconoscimento e un aiuto concreto a favore degli studenti che, con il loro impegno sui banchi di scuola, hanno ottenuto risultati positivi e meritano quindi di essere sostenuti”.

“Con questo bando – afferma l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – diamo a molte famiglie la possibilità di accedere ad una importante forma di sostegno al diritto allo studio, con l’obiettivo di garantire la crescita culturale dei nostri ragazzi”.

Requisiti necessari per la presentazione della domanda. Lo studente deve essere iscritto e frequentare, per l’anno scolastico 2016/2017, una scuola secondaria statale o paritaria di primo o secondo grado oppure una scuola secondaria non paritaria di primo o secondo grado inclusa nell’albo regionale delle scuole non paritarie o ancora una scuola formativa accreditata dalla Regione del Veneto e che svolge percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il requisito della prosecuzione degli studi non è invece richiesto per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica professionale nell'anno scolastico 2015/2016. Il richiedente, genitore o tutore dello studente, deve essere residente a Montecchio Maggiore da almeno due anni e, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace o trovarsi nei termini di legge per la richiesta di rinnovo dello stesso.

Lo studente deve aver conseguito, nell'anno scolastico 2015/2016, le seguenti medie scolastiche minime: per gli studenti attualmente iscritti alle scuole secondarie di primo grado, media almeno pari a 9 per gli iscritti al 1° anno, media almeno pari a 8 per gli iscritti al 2° e 3° anno.

Per gli studenti attualemente iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, media almeno pari a 8 per gli iscritti al 1° anno, media almeno pari a 7 per gli iscritti al 2°/ 3°/4° e 5° anno. Per i diplomati nell'anno scolastico 2015/2016, media almeno pari a 7 per gli studenti che hanno frequentato il 5° anno di scuola superiore.

I criteri e i punteggi ai fini della graduatoria e le entità dei contribute sono specificati nel bando pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.montecchio-maggiore.vi.it) nella sezione “Servizio scolastico”.

La domanda deve essere presentata entro il 30 dicembre all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando gli appositi moduli disponibili all’Ufficio Scuola o all’Ufficio Protocollo o scaricabili dal sito internet del Comune. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Scuola dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 – Tel. 0444/705622 – Email: scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it.