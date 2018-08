ll Comune di Vicenza cerca 19 giovani volontari per due progetti di servizio civile

l Comune di Vicenza cerca 19 giovani volontari per due progetti di servizio civile: 19 giovani, tra i 18 e 28 anni, avranno la possibilità di partecipare a due esperienze di servizio civile con progetti proposti dall’assessorato alla formazione del Comune di Vicenza e dalla Biblioteca civica Bertoliana.

I giovani saranno impegnati, per un anno, per 30 ore settimanali e percepiranno un compenso mensile di 433,80 euro da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. È possibile presentare domanda di partecipazione – per un solo ente in tutta Italia – entro le ore 18 del 28 settembre 2018.

“Sulla scia della positiva esperienza avviata alcuni anni fa, il Comune ha deciso di promuovere anche quest'anno due progetti di servizio civile - ha dichiarato l'assessore alla formazione Cristina Tolio –. In entrambe le esperienze, che costituiscono importanti opportunità di crescita personale, i giovani avranno la possibilità di scoprire le proprie potenzialità, anche acquisendo una formazione da spendere nel loro futuro professionale, oltre che comprendere meglio il significato di cittadinanza attiva e solidarietà sociale”.

Il primo progetto, “EDU_CARE” – che si svilupperà nei settori servizi scolastici ed educativi e servizi sociali – occuperà 12 volontari. Il progetto mira a sostenere i servizi dedicati alle scuole e a sviluppare l’educazione alla partecipazione sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli e fragili per età e/o condizione economica, anche mediante il sostegno dei minori seguiti dai centri di servizio sociale territoriale. Obiettivo dell'esperienza è anche quello di assicurare l’accesso alla rete dei servizi educativi e sociali, sperimentando un modello educativo orientato alla partecipazione e alla promozione della cittadinanza attiva.

Il secondo progetto, BIBLIOTECHE + GIOVANI: costruire insieme i servizi del futuro”,– che si attuerà in Biblioteca Bertoliana – accoglierà 7 volontari per promuovere e valorizzare il patrimonio librario e archivistico antico oltre che il prestito fra le diverse sedi cittadine della biblioteca nonché la bonifica e catalogazione di pubblicazioni moderne antecedenti al 1990 presenti nelle biblioteche urbane.

I progetti di servizio civile e le regole di partecipazione al bando del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile universale verranno presentati in occasione di due incontri pubblici al Polo Giovani B55 in contra' Barche 55 mercoledì 5 e giovedì 20 settembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Il Comune di Vicenza ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Bassano del Grappa, la Congregazione Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria e la Fondazione di partecipazione San Gaetano onlus per la promozione dei rispettivi progetti.

Il bando con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune al link http://bit.ly/ServizioCivile_ 2018 .

Per ulteriori informazioni: Servizi scolastici ed educativi, ufficio Servizio civile, via Leva' degli Angeli 11, tel. 0444 222139 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17), email: servizio.civile@comune. vicenza.it.