Le offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza del 24 febbraio

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI





>>> (21/02/2017) Il Comune di Chiampo rende noto l’avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di un TIROCINIO FORMATIVO presso l’ufficio Tributi del Comune stesso. La ricerca si intende rivolta a studenti universitari e/o laureati in materie giuridico/economiche.

Scadenza presentazione richieste: ore 12.30 del 08/03/2017

Leggi il bando completo qui: goo.gl/Wn8rhw



>>> (17/02/2017) NARDI SPA di Chiampo ricerca un ADDETTO IT

Cerchiamo un addetto IT in grado di gestire tutte le attività IT dell'azienda: hardware, software, tecnologie web (wordpress, cms). La nostra preferenza va ad una persona giovane e dinamica in possesso di un titolo di laurea in ingegneria informatica, anche senza esperienza lavorativa precedente, ma con la passione per il strumenti informatici e social media.

Gradita una buona conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati possono inviare il curriculum a: info@nardigarden.it



>>> (15/02/2017) S.P. COTTON Srl ricerca COMMESSO/A ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Ampio negozio di biancheria per la casa e tessuti ad Arzignano cerca un addetto/a che supporterà I commessi per la vendita e per l'espletamento delle altre mansioni quali l’allestimento del negozio, pulizia del negozio e il riordino degli scaffali. Si occuperà inoltre della gestione del ricevimento e della movimentazione della merce in magazzino.

Ci rivolgiamo a candidati con esperienza precedente nel ruolo ma saranno presi in considerazione anche giovani fortemente motivati ad imparare. Completano il profilo ottime doti di problem solving e la capacità di lavorare in team, oltre che buone doti di comunicazione.

Inviare Curriculum a ricercapersonale.spc@gmail.com



>>> (06/02/2017) Gruppo Alvese - Onlus di Nogarole (VI) cerca AIUTO PIZZAIOLO, per il fine settimana con orario 18.00 - 21.30. Basta poca esperienza ma serve motivazione e voglia di imparare!

Se interessati chiamare 0444.1451850 oppure 349 5162462.



>>> (06/02/2017) I.M.P. SPA, azienda di Vicenza ovest operante nel settore della detergenza e della cosmesi, ricerca la seguente figura:

JOB TITLE: PERITO CHIMICO/ADDETTO MISCELAZIONE

TITOLO STUDIO: perito chimico (diploma di maturità)

ANNI DI ESPERIENZA: almeno 3

ORARIO DI LAVORO: a giornata, ma disponibilità – se necessario, ai tre turni

GERARCHIA: risponde al resp. produzione

MANSIONI PRINCIPALI (non esaustive):

• Condurre l’attività di miscelazione, intervenendo in caso di guasti agli impianti di modesta entità

• Utilizzare i vari strumenti di lavoro, quali: bilancia, phmetro, buretta per la titolazione, viscosimetro, termometro

• Gestire, insieme al Responsabile, il magazzino materie prima chimiche

• Capacità di piccole modifiche alle formule delle miscele (esempio: viscosità, profumazione, ecc…)

• Analisi microbiologica (esempio: swob test, stabilità prodotto)

• Coordinamento con il laboratorio esterno

• Analisi di laboratorio (ph, viscosità, densità, titolazioni, residuo secco, color index, spettofotometro uv)

Si offre adeguata formazione e contratto in linea con il profilo professionale maturato dal candidato.

Le persone interessate e che rispondono ai requisiti di cui sopra, possono inviare il proprio cv a: m.zanin@imp-spa.it



>>> (02/11/2016) Casa "Alice Dalli Cani" sta cercando un VOLONTARIO esperto nell'arte della riparazione delle biciclette per insegnare agli operatori e agli ospiti della casa di accoglienza. Le biciclette in disuso vengono donate dal Comune di Arzignano allo scopo di destinarle in prestito agli ospiti della casa o per l'autofinanziamento.

Chi fosse interessato può contattare i numeri 0444.1788049 o 371 1166948, oppure inviare una mail a casaalicedallecani@ cosmosociale.it ."





LAVORO... IN ARZIGNANO





>>>> ADECCO ARZIGNANO CERCA:

- INGEGNERE GESTIONALE NEOLAUREATO per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o gestione qualità. Zona: ARZIGNANO – CHIAMPO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento. Formazione richiesta: laurea in ingegneria o scienze statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona ARZIGNANO

- CONTROLLER – CONTROLLO DI GESTIONE: Per importante azienda facente parte di un gruppo multinazionale, cerchiamo un FINANCIAL CONTROLLER JUNIOR. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche e un'esperienza di almeno un anno nel controllo di gestione e/o reporting. Requisito fondamentale conoscenza dell’inglese. Zona ARZIGNANO

- ADDETTO/A UFFICIO MARKETING Per importante azienda, cerchiamo un/una addetto/a ufficio marketing con almeno due anni esperienza nel ruolo. Richiesta laurea in ambito economico, ottimo inglese e buon utilizzo social media e programmi grafica (Adobe Illustrator). Zona ARZIGNANO

- SPACCATORE IN TRIPPA con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e in giornata. Zona ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con o senza esperienza. Disponibilità in giornata e sui 3 turni. Zona ARZIGNANO

- BOTTALISTA DI CONCIA: con esperienza pluriennale nella mansione, disponibilità ai turni e in giornata. Zona ARZIGNANO

- OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE PELLI con esperienza in rifinizione, botti, spruzzo, smeriglio pelli. Si richiede esperienza di almeno 1 anno. Disponibilità in giornata e su turni. Zona PRESSANA

- IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con diploma in Ragioneria ed esperienza in ufficio amministrativo (bollettazione, fatturazione, prima nota, bilanci), preparazione documenti per lettere di credito, organizzazioni spedizioni nazionali/internazionali. Richiesta conoscenza inglese. Zona ARZIGNANO

- INGEGNERE GESTIONALE in possesso di laurea quinquennale, esperienza di 2/3 anni in aree legate alla programmazione della produzione o logistica o acquisti. Zona CHIAMPO

- TECNICO INFORMATICO: cercasi per azienda della zona un tecnico informatico con esperienza in helpdesk di 1° e 2° livello, programmazione in Visual Studio, sistemista su sistemi Windows, Linux e VMWare, riparazione pc e database administrator su Microsoft SQL Server. Preferibile anche la conoscenza di Microsoft Dynamics AX. Zona ARZIGNANO

- MAGAZZINIERE CON PATENTINO DEL MULETTO IN CORSO DI VALIDITA’ esperienza consolidata nella mansione, utilizzo muletto frontale, retrattile, rilevatore codici a barre, conoscenza PC. Zona ARZIGNANO

- CARPENTIERE/SALDATORE, anche con basilari esperienza in saldatura a filo, a tig e buona lettura del disegno meccanico cercasi per diverse aziende della zona. Zona ARZIGNANO, MONTORSO, GAMBELLARA

- ORAFO/A con esperienza consolidata nella mansione di lustraressa o carteggiatrice o cerista. Zona AZIGNANO – TRISSINO

- RASATORE CAPO MACCHINA FIORE con esperienza. Zona ARZIGNANO

- 2 ADDETTI AL RIFILO CON MACCHINETTA con esperienza. Zona ARZIGNANO

- IMPIEGATO/A UFFICI ACQUISTI: ricerchiamo, per importante azienda della zona, un/a IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI - PROCUREMENT. Si richiedono: esperienza di almeno 3 anno in ufficio acquisti preferibilmente presso realtà di medie dimensioni, ottima conoscenza della lingua inglese, flessibilità, dinamismo, ottime doti di problem solving. Zona MONTEBELLO

- ADDETTO CAMPIONATURA COLORI con diploma di perito chimico, esperienza di 3/5 anni nella mansione. Disponibilità immediata. Full time. Zona ARZIGNANO

- OPERAIO ADDETTO ALLA RIFINIZIONE PELLI con esperienza consolidata in reparto rifinizione, disponibilità a lavorare in giornata e su turni, massima flessibilità di mansione. Zona ZERMEGHEDO

- BOTTALISTA DI CONCIA E CALCINAIO, TINTURA esperienza di almeno 5 anni nella mansione, completa autonomia nella gestione delle botti e nella correzione colori, aggiunte, ecc. ZONA ARZIGNANO

- TORNITORE MANUALE ottima conoscenza disegno meccanico, esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Full time. Zona ARZIGNANO

- TORNITORE CNC con esperienza nella programmazione di torni CNC e centri di lavoro, buona lettura del disegno meccanico, carico/scarico macchina, controllo visivo e dimensionale dei pezzi. Disponibilità ai turni. Zona ARZIGNANO

- DISEGNATORE MECCANICO con esperienza di almeno due anni nella masione e titolo di studio in ambito meccanico , conoscenza autocad 2d e 3d solidworks , disponibilità full time e flessibilità di orario con il sabato. Zona MONTORSO VICENTINO.

- TECNICO COLORISTA, esperienza nella mansione: pesatura prodotti ( preferibile uso pirovano), creazione miscele per colori, campionatura, redazione ricette e gestione reparto. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO MACCHINA SPACCATORE CROSTE E FIORE, con pregressa esperienza nella mansione cercasi. Zona: ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- CAPO SPRUZZO, con pregressa esperienza nella mansione cercasi. Zona ARZIGNANO, CHIAMPO, MONTEBELLO

- TECNICO DI LABORATORIO ADDETTO PROVE FISICHE E CHIMICHE SULLA PELLE: Per importante azienda conciaria cerchiamo tecnico di laboratorio addetto prove fisiche e chimiche sulla pelle. Gradita esperienza anche breve. Ottime prospettive di crescita. Zona ARZIGNANO

- AUTISTA: cercasi autista con patenti C, CQC e SCHEDA TACHIGRAFA, con esperienza, per diverse aziende della zona ARZIGNANO

- ELETTRICISTA: cercasi elettricista impianti civili ed industriali con esperienza. Zona ARZIGNANO.

- ARCHITETTO: cercasi architetto di interni, anche neolaureato. Zona ARZIGNANO.

- OPERAI GENERICI: cerchiamo ragazzi per la produzione, disponibili al ciclo continuo per importante azienda della zona. Zona ARZIGNANO.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: cercasi diplomato meccanico, con esperienza nella mansione e conoscenza degli strumenti di misura. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Zona ARZIGNANO

- MONTATORE ELETTRICO TRASFERTISTA: cercasi montatore elettrico trasferista con esperienza nella mansione, preferibilmente su motori elettrici, e disponibilità a frequenti trasferte presso clienti. Zona ARZIGNANO.

Info: Adecco Arzignano

Via Sega, 9 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/451962 Fax 0444/455612

e – mail mailto:arzignano.sega@adecco. it





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO ALLA PRODUZIONE con utilizzo del carrello elevatore per azienda alimentare. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

- ADDETTA AL TAGLIA/CUCI con esperienza nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

- TECNICO COMMERCIALE JUNIOR SETTORE AUTOMAZIONE con buona conoscenza dell’inglese e una formazione tecnica (diploma o laurea); disponibilità ad occasionali trasferte di breve durata. Scopo assunzione. Zona: Arzignano.

- ELETTRICISTA con esperienza per azienda d’impiantistica. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Arzignano.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR. Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della programmazione della produzione.

Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del contratto verranno definite in fase di colloquio.

- TECNICO DI LABORATORIO JUNIOR SETTORE CONCIA. Per importante azienda del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un tecnico di laboratorio junior. Formazione richiesta: diploma perito chimico industriale, meglio se ad indirizzo conciario, o laurea in chimica. E' altresì richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Cerchiamo una risorsa precisa, veloce, con volontà di inserirsi in una struttura moderna, efficiente e dotata di tutti gli strumenti tecnici più evoluti, meglio se con una minima esperienza pregressa. Il candidato verrà assegnato a prove di laboratorio di tipi fisico (sfregamento, invecchiamento, trazione, penetrazione….), alla registrazione ed alla analisi dei dati. Orario di lavoro full-time. Tipo di contratto e livello iniziali verranno valutati in base all'esperienza del candidato; possibilità di crescita.

- OPERAIO CHIMICO DI PRODUZIONE per azienda produttrice di prodotti chimici per l'industria conciaria. Si richiedono diploma ad indirizzo chimico ed esperienza nella preparazione di prodotti chimici partendo dalla ricetta. Possibilità di crescita professionale e gestione di alcuni collaboratori. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

- CARRELLISTA per azienda di Arzignano. Cerchiamo un carrellista con pregressa esperienza nella mansione. Si richiede il patentino per la conduzione del carrello in corso di validità, utilizzo del muletto frontale e laterale, disponibilità al lavoro straordinario e su 2 turni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI AL RIFILO PELLI per aziende in zona Arzignano. Si richiede esperienza nel rifilo di pelli wet blue e asciutte con macchinetta, coltello e/o forbice. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA STUCCATURA PELLI per aziende in zona Arzignano e limitrofi. Si richiede comprovata esperienza nella mansione. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- ADDETTI ALLA SCELTA PELLI FINITE per aziende in zona Arzignano. Si richiede dimostrabile esperienza pregressa nella scelta di pellame finito. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe, finalizzato all’assunzione diretta.

- SPACCATORI E RASATORI PELLI per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono consolidata esperienza nella mansione di spaccatore e/o rasatore e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTO REPARTO TINTURE per azienda settore concia in zona Arzignano (VI). Selezioniamo una figura per il reparto tintura e botti in possesso di diploma in ambito chimico, meglio se conciario. L'addetto dovrà occuparsi, in particolare, del caricamento delle pelli in botte, dello smistamento dei prodotti chimici e della pesatura manuale dei liquidi. Si valutano anche candidati senza esperienza; sono imprescindibili il possesso del diploma in ambito chimico e motivazione al lavoro. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni, in base alle esigenze aziendali. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe; si valuta una successiva assunzione diretta in caso di riscontro positivo.

- ADDETTI ALLA RIFINIZIONE per aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiedono buona volontà e disponibilità a lavorare in giornata o su turni. Una breve esperienza pregressa nel settore conciario costituisce requisito aggiuntivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

- SMERIGLIATORI PELLI da inserire presso aziende del settore conciario in zona Arzignano (VI). Si richiede consolidata esperienza nella mansione, in particolare su macchina 1800 (preferibilmente Bergi), e capacità di cambiare autonomamente la carta. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.1 AUTISTA PAT. C+CQC con patentino per il muletto per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienza nella mansione, buon uso del muletto ed il possesso del patentino.

- n. 6 OPERAI/E IN CONCERIA per le mansioni di addetti bottalisti di tintura, cucina colori, smerigliatori, rifilatori wet blue con macchinetta e rasatori per aziende conciarie site in Chiampo, Arzignano, Montebello, si richiede esperienza nelle diverse mansioni e disponibilità sui turni.

- n.1 AUTISTA PAT. C+CQC con patentino per il muletto per azienda sita in Arzignano. Si richiede esperienza nella mansione, buon uso del muletto ed il possesso del patentino.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> SYNERGIE ITALIA SPA MONTECCHIO MAGGIORE CERCA:

- TECNICO TRASFERTISTA

La risorsa si occuperà di:

_ avviamento e manutenzione impianti;

_ contatto diretto con il cliente per la risoluzione di eventuali guasti;

_ reportistica sull'andamento dei lavori di installazione.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ esperienza pregressa nella mansione;

_ diploma istituto elettrotecnico/ elettromeccanico;

_ saper leggere il disegno meccanico/elettrico;

_ disponibilità a trasferte brevi ma di circa 120 gg all'anno;

Si offre:

_ contratto di somministrazione;

_ orario: full time.

Luogo di Lavoro: Arzignano (VI)

- ADDETTO/A AL MONTAGGIO / AVVOLGIMENTO MOTORI

La risorsa si occuperà di:

_operazioni di montaggio/assemblaggio motori;

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_Diploma di Perito o Qualifica elettrica;

_gradita esperienza nella mansione;

_buona lettura del disegno meccanico;

_disponibilità al lavoro su due turni;

_possesso di una buona manualità.

Si offre:

_ Contratto in somministrazione con possibilità di proroga;

_ Full time giornata e due turni;

_ Inquadramento da definire.

Luogo di Lavoro: Arzignano (VI)

Info: Synergie Italia SPA

Viale Pietro Ceccato,35

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. +39 0444 698252

Fax. +39 0444 491274

montecchio1@synergie-italia.it

www.synergie-italia.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- RESPONSABILE CONTABILITÀ’ CLIENTI - ARZIGNANO

Industria conciaria leader di mercato con Sede nei pressi di Arzignano è alla ricerca di questa figura. La risorsa, rispondendo al Responsabile Amministrativo, si occuperà di tutte le attività riguardanti la corretta tenuta della contabilità Clienti e gestione dei crediti, valutandone i rischi e attuando le policy interne relative al recupero crediti, coordinando anche un team di lavoro.

Valutiamo candidati in possesso di pluriennale esperienza in analogo ruolo, capaci di operare su processi amministrativi complessi in contesti internazionali, determinati e proattivi. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzoselezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

- ATTREZZISTA JUNIOR - ARZIGNANO

Per un'Azienda con Sede nei pressi di Arzignano, siamo alla ricerca di due giovani di età indicativa dai 19 ai 22 anni, con un percorso di studi in ambito meccanico, residenti nelle immediate vicinanze e disponibili ai turni 06-14 /14-22. Il compito consisterà nell'affiancamento ad un attrezzista esperto per essere formati in tale ruolo: cambio stampi, regolazione delle macchine, risoluzione problematiche, correzione difettosità, ecc. Prevediamo un contratto di tre mesi tramite Agenzia con possibilità di assunzione diretta.

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum via e-mail all’indirizzo selezionevicenza@tempor.it o, in alternativa, tramite fax al n° 0444-547168, facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.

Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.





LAVORO... VICINO AD ARZIGNANO





>>>> ADECCO MONTECCHIO CERCA:

- QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/ MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

- MACCHINISTA PELLE Per prestigiosa azienda cerchiamo macchiniste con esperienza di montaggio borse.

- PROTOTIPISTA BORSE Per prestigiosa azienda cerchiamo prototipiste con esperienza nel settore pelletteria borse, è richiesta la conoscenza del carta modello e la buona capacità di costruzione completa della borsa.

- MONTAGGIO BORSE Per prestigiosa pelletteria cerchiamo operai pelletteria con esperienza nel montaggio borse. Lavoro in giornata.

- OPERATORE A BANCO PELLETTERIA Per prestigiosa azienda cerchiamo operatori a banco con esperienza pregressa nella mansione per premontaggio borse. Lavoro in giornata.

- ADDETTI MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO Per aziende metalmeccaniche clienti cerchiamo addetti al montaggio meccanico in linea, è richiesta pregressa esperienza nel ruolo, buon uso di trapani e avvitatori. Lavoro in giornata e su due turni.

- MAGAZZINIERE Per azienda metalmeccanica cerchiamo magazzinieri in possesso del patentino del carrello elevatore e buon uso PC. Lavoro in giornata e su due turni.

- OPERAI TRE TURNI Per azienda di materie plastiche cerchiamo operai con esperienza in carico/scarico e conduzione dei macchinari. Preferibile minimo di esperienza in manutenzione. Lavoro su tre turni.

- ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in elettrotecnica con esperienza pregressa di avvolgimento motori elettrici e collegamento di rotori e statori. Lavoro su due turni.

- TORNITORE CNC Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo un tornitore a controllo numerico con capacità di attrezzaggio della macchina utensile e presettaggio degli utensili, capacità di richiamo del programma, correzioni dei parametri. Buona lettura del disegno meccanico, uso strumenti di misura, e preferibile uso mezzi di sollevamento (corroponte e gru a bandiera).

- ADDETTO ALLE PRESSE E ALLE EQUILIBRATRICI Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo operai con pregressa esperienza nel campo dei motori elettrici per inserimento come addetti alle presse e alle macchine equilibratrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO AL MONTAGGIO – CABLAGGIO E COLLAUDO Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo periti o qualificati in meccanica/meccatronica o elettrica come addetti al montaggio di motori elettrici. Lavoro su due turni.

- ADDETTO ALL’IMPREGNAZIONE E VERNICIATURA AVVOLGIMENTI Per prestigiosa azienda metalmeccanica cerchiamo addetti all’impregnazione e verniciatura . Lavoro su due turni.

- MANUTENTORE MECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, disponibilità al lavoro su turni.

- SALDATORE Per azienda cliente metalmeccanica cerchiamo un saldatore con esperienza filo e tig.

- MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Per azienda cliente cerchiamo un manutentore meccanico con pregressa esperienza nel ruolo buon uso di turni e frese manuali, cerca guasti, sostituzione pezzi meccanici, test di prova, disponibilità al lavoro su turni.

- ADDETTO PRESSOFUSIONE Per importante azienda cerchiamo addetti alla pressofusione con minima esperienza e disponibilità al lavoro su turni.

- MODELLISTA Ricerchiamo per azienda cliente del territorio, Una modellista con esperienza. La risorsa si occuperà della creazione dei modelli (cartamodelli e prototipi) in base alle indicazioni fornite. Si richiedono: Diploma - esperienza nel settore e nel ruolo; - ottime conoscenze tecniche di sviluppo capi e schede tecniche; - uso base della macchina da cucire industriale; - capacità di disegno sia a mano che tramite CAD; - ottime capacità di relazione

- ADDETTI AL MONTAGGIO ELETTROMECCANICO Per aziende clienti cerchiamo operai addetti al montaggio meccanico ed elettrico in linea con uso trapani e avvitatori, è richiesta la disponibilità al lavoro su turni. È richiesto l’attestato sicurezza stato regioni 81/08.

- ADDETTO TORNIO E CENTRI DI LAVORO Per azienda cliente cerchiamo addetti a carico scarico tornio e centri di lavoro, con buon uso di strumenti di lavoro e buona lettura del disegno meccanico. Preferibile la conoscenza dell’attrezzaggio. E’ richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni.

- CABLATORI Per aziende clienti cerchiamo cablatori con pregressa esperienza nella mansione per inserimento di lavorazioni a banco per cablaggio quadri. Lavoro in giornata.

- OPERAIO CON QUALIFICA OPERATORE MACCHINE UTENSILI Per storica azienda del territorio cerchiamo ragazzi in possesso della qualifica di operatore macchine utensili o congegnatore meccanico per inserimento in officina.

- ATTREZZISTI CAMBIO STAMPI GOMMA PLASTICA Cerchiamo attrezzisti cambio stampi con esperienza nel settore gomma plastica. Disponibilità orario su turni e a brevi trasferte Europa.

- PERITO MECCANICO MANUTENTORE Per aziende clienti cerchiamo periti meccanici per inserimento come manutentore meccanico e lavori di officina su torni e frese manuali. È richiesta flessibilità e disponibilità, capacità di lavoro di squadra.

Info: Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- COLORISTA di rifinizione con comprovata esperienza. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo.

- OPERATORE CNC APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) con esperienza per azienda metalmeccanica. Tempo determinato con finalità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

- SVILUPPATORE SOFTWARE con conoscenza linguaggio di programmazione C# e database sql service. Scopo assunzione. Zona: Trissino

- SPACCATORE PELLI con esperienza ed autonomia sulla macchina. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo.

- ADDETTO ALLA RIUNITURA con esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su tre turni. Tempo determinato. Zona: Brendola

- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE per azienda di lavorazione materie plastiche. Si richiede minima esperienza nella mansione, percorso universitario idoneo. Requisito preferenziale è la conoscenza del gestionale Cyberplan. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola.

- TORNITORE CNC con capacità nell’attrezzaggio e programmazione. Si possono valutare anche figure di responsabile officina. Scopo assunzione. Zona: Trissino

- OPERATORI CNC con esperienza nell’attrezzaggio. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Arzignano e San Pietro Mussolino.

- OPERAIO addetto allo stampaggio di iniezione con esperienza nel ruolo. Richiesta disponibilità al lavoro in giornata o su due turni. Tempo determinato. Zona: Montecchio Maggiore.

- MANUTENTORE DI CARRELLI ELEVATORI con esperienza maturata nella manutenzione di impianti/attrezzature industriali o camion. Scopo assunzione.

Zona: Chiampo.

- NEOLAUREATI in ingegneria gestionale con specializzazione in logistica per gestione di magazzino automatizzato, scopo assunzione.

Ingegnere meccanico per gestione e ottimizzazione delle tecnologie di produzione , cicli di lavorazione, attrezzature ed utensili di lavorazione. Zona: Montecchio.

- CARRELLISTA con esperienza e patentino per azienda conciaria. Tempo determinato con finalità assuntiva. Zona: Chiampo.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> ETJCA SPA CERCA:

- ANALISTA DI LABORATORIO CHIMICO

Per azienda di servizi della zona di Chiampo (Vi) ricerchiamo un/una analista chimico da inserire all’interno del laboratorio. La risorsa si occupera’ delle analisi quantitative/qualitative, su materiale di varia natura tramite tecniche analitiche strumentali. Valutiamo profili di candidati, sia neolaureati che con esperienza pregressa nel ruolo in aziende chimiche o in laboratori di analisi, con laurea in chimica farmaceutica/industriale. Richiesta la conoscenza delle principali strumentazioni, norme e procedure di laboratorio (GC; GC/MS; HPLC o LC/MS). Richiesta flessibilita’ e dinamicita’. Orario di lavoro in giornata, domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in fase di colloquio.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778)





>>>> ORIENTA CERCA:

- OPERAI CONCERIA CON ESPERIENZA:

Per azienda nostra cliente del settore conciario ricerchiamo degli operai da inserire in produzione con esperienza nella mansione. I candidati saranno inseriti nel reparto stuccatura, rifilatura e smerigliatura. Saranno valutati candidati con esperienza nella mansione . Disponibilità immediata. RESIDENZA: MONTEBELLO VICENTINO

- CAPO TURNO SETTORE GOMMA PLASTICA:

Per importante azienda nostra cliente ricerchiamo un capo-turno per il settore gomma plastica con esperienza pregressa nella mansione. Il candidato si occuperà della gestione del personale di reparto, gestione delle linee attrezzaggio presse e piccole manutenzioni elettriche e meccaniche degli impianti. Diploma ad indirizzo meccanico/elettrico. Disponibilità alla turnazione lavorativa (3 turni). RESIDENZA: MONTECCHIO MAGGIORE

- OPERAIO SPACCATORE PELLI CON ESPERIENZA:

Per azienda conciaria sita a CHIAMPO (VI), ricerchiamo uno spaccatore pelle fiore. Richiesta esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Richiesta residenza in zone limitrofe.

Info: Orienta Agenzia per il lavoro

Corso Matteotti, 20

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel: 0444/602548 - Mob.: 366/6261155

Email: F.ZAMPIVA@orienta.net

http://www.orienta.net





>>>> RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

- BEAUTY / CONSULENTE DI BELLEZZA. Per punto vendita di profumeria in zona Valle Agno selezioniamo una risorsa con ruolo di beauty / consulente di bellezza. La risorsa ideale è in possesso di qualifica o diploma, ha maturato almeno tre anni di esperienza in realtà di profumeria, beauty care, negozi monomarca, centri estetici o simili e possiede conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e trattamenti cosmetici da consigliare, make up e relativa applicazione ai Clienti. Si richiede la disponibilità full-time di 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica con orario spezzato. Completano il profilo: ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i Clienti, buono standing, presenza curata. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e successiva assunzione diretta a scadenza.

- AREA TECNICO/PRODUTTIVA SETTORE SERRAMENTI. Per potenziamento organico di azienda della Valle dell’Agno operante nel settore dei serramenti selezioniamo figure in età di apprendistato per diverse posizioni, in particolare: un operatore su macchine a CNC con qualifica; un impiegato ufficio tecnico per sviluppo liste di taglio; un impiegato ufficio preventivazione; un tecnico per progettazione. Inserimento diretto in azienda con prospettive a tempo indeterminato.

- PROGETTISTA SOLID EDGE per azienda metalmeccanica in zona Trissino. Si richiede esperienza pregressa in ruoli analoghi. Si offre contratto diretto con l’azienda. Il livello iniziale verrà valutato in base alle effettive competenze del candidato.

- OPERAI SETTORE ALIMENTARE per azienda alimentare in zona Cornedo Vicentino cerchiamo operai. Requisiti: buona manualità e rapidità; esperienza pregressa su linee di produzione, meglio se maturata in aziende del settore alimentare; disponibilità al lavoro full-time su turni flessibili e festivi. Si offre contratto di somministrazione stagionale con possibilità di proroghe.

- BOTTALISTA DI TINTURA per azienda del settore conciario in zona Montorso Vicentino (VI). Si richiede significativa esperienza nella lettura ricette colori, pesatura componenti e miscelatura degli stessi. Indispensabile disponibilità a lavorare su turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTI A RETORSA / SOTTOVUOTO / CATENA per reparto bagnato di azienda del settore conciario in zona San Pietro Mussolino (VI). Si richiede esperienza pregressa in almeno una delle suddette mansioni. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

- OPERAI SETTORE METALMECCANICO per azienda dell'alta Valle del Chiampo (VI). Selezioniamo risorse per diverse mansioni: addetti all’avvolgimento, collegamento e collaudo (sulla base del disegno meccanico, si richiede capacità di lettura); operatori attrezzisti e addetti a carico / scarico su centri di lavoro a CNC; manutentori per officina centralizzata interna all'azienda, addetti alla manutenzione ordinaria dei centri di lavoro e dei centri di collaudo. Si richiedono: propensione e motivazione al lavoro manuale, rapidità e precisione, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura (calibro, micrometro, ecc.), disponibilità al lavoro in giornata e su due turni; età di apprendistato. Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata massima di circa tre mesi, scopo assunzione diretta con contratto di apprendistato.

- APPRENDISTI SALA / CASSA SUPERMERCATO per punto vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Le risorse si occuperanno dello scarico della merce in arrivo, dello spostamento della stessa attraverso l'utilizzo del trans pallet, del rifornimento e del riordino degli scaffali, dell'assistenza alla clientela e/o delle operazioni di cassa. Si richiedono buona manualità, propensione al contatto con il pubblico e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si offre iniziale contratto di somministrazione, con possibilità di successiva assunzione con contratto di apprendistato.

- ADDETTI REPARTI FRESCHI SUPERMERCATO per reparti gastronomia - latticini / ortofrutta / macelleria / pescheria per punti vendita supermercato in zona Cornedo Vicentino. Si richiedono idonea qualifica o esperienza pregressa in mansioni analoghe; completa il profilo la flessibilità in termini di giorni e orari. E' indispensabile essere residenti in zone limitrofe alle sedi di lavoro. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.1 ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO SU LAMIERA per azienda sita in Brendola. Si richiede pregressa esperienza nello stampaggio su pressa.

- n.1 ATTREZZISTA per aziende sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza, anche minima, nell'attrezzaggio delle presse, manutenzione e cambio stampi nel settore gomma-plastica.

- n.1 PROGRAMMATORE CNC per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nella programmazione FANUC e diploma tecnico.

- n.1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNOLOGICO per azienda sita in Montecchio maggiore. La figura si occuperà di pianificare e coordinare il reparto montaggio/collaudo. Si richiede diploma meccanico o laurea in ingegneria meccanica.

- n. 1 ADDETTO/A AL MONTAGGIO ED ASSEMBLAGGIO MECCANICO per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza nella mansione, buona lettura del disegno meccanico e manualità nell'utilizzo degli strumenti da banco.

- n. 1 OPERATORI MACCHINE UTENSILI per azienda sita in Montecchio Maggiore. Si richiede esperienza anche minima nell’uso di torni e frese a controllo numerico, diploma tecnico, buona conoscenza del disegno meccanico ed utilizzo strumenti di misura.

- n. 1 ADDETTO/A ALLA SBAVATURA per azienda sita in Brendola. Si richiede esperienza nella mansione.

- n.1 ADDETTO/A ALL' ASSEMBLAGGIO MECCANICO appartenente alle categorie protette per azienda sita in Brendola. Si richiede manualità ed esperienza, anche minima, nella mansione.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> SYNERGIE ITALIA SPA MONTECCHIO MAGGIORE CERCA:

- OPERAIO/A ADDETTO/A PRESSE

La risorsa si occuperà di:

_ lavorazioni con presse meccaniche.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ gradita esperienza nel medesimo ruolo;

_ disponibilità a turni.

Si offre:

_ Tipo Contratto: iniziale tempo determinato scopo assunzione;

_ Orario: full time e turni;

_ Eventuale Livello/RAL: da definire in base all'esperienza.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- ADDETTO/A CARPENTERIA LEGGERA

La risorsa si occuperà di:

_ attività di carpenteria metalmeccanica;

_ taglio laser e piegatura;

_ saldatura automatica.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti

_ pregressa esperienza nella carpenteria;

_ qualifica tecnica;

_ capacità di lettura disegno tecnico.

Si offre:

_ contratto tempo determinato, con scopo d'assunzione;

_ orario Full Time, su turni;

_ eventuale Livello/RAL: Da definire.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- SALDATORE A FILO SU FERRO/ACCIAIO e PRESSOPIEGATURA

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ Esperienza pregressa in analoga mansione;

_ Capacità di lettura del disegno tecnico 2D;

_ Disponibilità immediata.

Si offre:

_ Contratto da definire;

_ Orario di lavoro full-time giornaliero;

_ Inquadramento da definire.

Luogo di Lavoro: Montebello Vicentino (VI)

- OPERAIO CNC MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

La risorsa si occuperà di:

_avviare e gestire il macchinario in autonomia.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti

_ Qualifica/Diploma tecnico

_ Esperienza di almeno 2 anni nella mansione

Si offre:

_ Assunzione diretta in azienda

_ Orario in giornata

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- OPERAI JUNIOR ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE

Le risorse, a seguito di un inziale periodo di affiancamento, si occuperanno di:

_ lavorazioni meccaniche;

_conduzione macchinari industriali;

_attività di carpenteria varie.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_gradita qualifica/diploma tecnico;

_gradita esperienza lavorativa in aziende metalmeccaniche.

Si offre:

_contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione;

_orario di lavoro: full time;

_inquadramento da definire.

Luogo di Lavoro: Montecchio Maggiore (VI)

- MANUTENTORE MECCANICO

La risorsa si occuperà di:

_ gestire gli interventi di manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e preventiva degli impianti industriali.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

_ esperienza pregressa nella mansione.

Si offre:

_ assunzione diretta in azienda;

_ orario di lavoro full-time giornaliero.

Luogo di Lavoro: Chiampo (VI)

Info: Synergie Italia SPA

Viale Pietro Ceccato,35

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. +39 0444 698252

Fax. +39 0444 491274

montecchio1@synergie-italia.it

www.synergie-italia.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- TECNICO ADDETTO BACK-OFFICE ITALIA - SOVIZZO

Importante Società metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo, specializzata nella produzione di particolari per l'automazione industriale è alla ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad un giovane Perito Meccanico o con percorso di studi similari, di età indicativa tra i 19 ed i 24 anni, residente nelle immediate vicinanze che, inserito nell'Ufficio Tecnico, possa fungere da riferimento alla Clientela per spiegazioni relative alle caratteristiche dei prodotti, individuazione delle soluzioni migliori per l'automazione delle linee di produzione, definizione di eventuali modifiche da apportare su pezzi custom, ecc. Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO - MONTEBELLO VICENTINO

Azienda elettromeccanica di medie dimensioni con Sede nei pressi di Montebello V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito o Ingegnere Meccanico con Laurea triennale, di età indicativa tra i 25 ed i 45 anni che abbia maturato una concreta esperienza nel ruolo. Inserito nell'Ufficio Tecnico costituito da un team ben affiatato, il compito consisterà nella progettazione di carpenteria metallica e realizzazione di disegni con programma SolidWorks, preparazione dei manuali d'uso e manutenzione (messa in tavola della documentazione, generazione delle istruzioni, ecc.) creazione delle distinte basi con generazione dei codici della componentistica, ecc.

- ADDETTO GESTIONE PROCESSI QUALITÀ’ - MONTECCHIO MAGG.RE

Azienda con Sede nei pressi di Montecchio Magg.Re, specializzata nello stampaggio di materie plastiche, progettazione stampi ed industrializzazione del prodotto, è alla ricerca di questa persona. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 24 ed i 30 anni in possesso di percorso di studi tecnico (Perito, Ingegnere Triennale o simili) che abbia maturato un minimo di esperienza nella gestione dei processi della qualità in ambito produttivo in Aziende metalmeccaniche in generale, produzione stampi o di materie plastiche. Rispondendo direttamente al Responsabile, avra’ cura di seguire e monitorare la produzione secondo le specifiche date, redando la reportistica specifica, occupandosi dei processi di non conformità, ecc.

Prevediamo un contratto iniziale di tre/sei mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- DISEGNATORE - MONTECCHIO MAGG.RE

Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, molto conosciuta e radicata nel territorio, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico (o con percorso scolastico simile) neo-Diplomato o con qualche mese di esperienza, residente in zona e con conoscenza di un programma di disegno Cad 2 e/o 3D (AutoCad, SolidWorks, Solid Edge, ecc.). Fondamentali sono la passione per questo tipo di attività ed il desiderio di cresecere ed imparare. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- VENDITORE TECNICO - MONTECCHIO MAGG.RE

Realtà specializzata nelle forniture tecnico-industriali rivolte alle Aziende metalmeccaniche, con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, è alla ricerca di un Venditore Tecnico. Cerchiamo una persona dinamica e predisposta ai rapporti interpersonali in possesso di Diploma di Perito Meccanico o similare, con un minimo di esperienza nella vendita di prodotti nelle Aziende industriali (ad es. viteria, cuscinetti, utensileria, ecc.). Partendo da un consolidato pacchetto Clienti, il ruolo consisterà nella promozione degli affari, risoluzione delle problematiche ed esigenze, consigliando ed indicando ai propri interlocutori le migliori soluzioni. Prevediamo un contratto di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE ISCRITTO LISTE L.68/99 - MONTECCHIO MAGG.RE

Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Montecchio Maggiore, 60 dipendenti c.a. è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona in possesso di un percorso di studi tecnici (Perito o Laurea di primo livello) oppure che abbia già maturato un periodo di esperienza in questo ruolo. Il compito consisterà nell'affiancare il Responsabile di Produzione nella pianificazione settimanale, lancio delle commesse, verifica mancanti, ecc. Possibilità di orario full-time o anche part-time. Contratto iniziale tramite Agenzie con possibilità di successiva assunzione diretta.

- DISEGNATORE ISCRITTO ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99 - SOVIZZO

Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo, ricerca un disegnatore Cad 2D iscritto alle liste di collocamento mirato L.68/99. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze e pratica nell'utilizzo del suddetto programma per il disegno di componenti di carpenteria metallica. L'inserimento può avvenire con part-time di 4 ore al giorno o full-time. In quest'ultimo caso, la risorsa sarà chiamata anche ad affiancare un Responsabile per la gestione delle commesse e la programmazione della produzione in ottica lean.

Prevediamo un contratto di quattro mesi tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- MAGAZZINIERE/CARRELLISTA - BRENDOLA

Carpenteria metallica con Sede nei pressi di Brendola è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 25 ed i 35 anni, risiedente in zona ed in possesso del patentino per il carrello elevatore. Il ruolo consisterà nel rifornimento degli impianti di taglio laser, movimentazione interna, preparazione dei bancali per le spedizioni, carico/scarico automezzi, ecc. L'orario di lavoro è in giornata ma deve esserci la disponibilità ad effettuare eventuali turni (06-14/14-22.00). Prevediamo un contratto iniziale di un mese tramite Agenzia, successiva proroga di due e possibilità di assunzione diretta.

- ADDETTO/A AL MONTAGGIO LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Azienda ben strutturata con Sede nei pressi di Sovizzo e specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissima tecnologia è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previste dalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbia già maturato esperienza nel ruolo specifico (lettura del disegno meccanico, utilizzo normali utensili d'officina, ecc.). Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- ELETTRICISTA LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Ricerchiamo questa figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo, specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissima tecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previste dalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze e che abbia già maturato esperienza nel ruolo specifico (lettura di schemi elettrici, cablaggio bordo macchina, quadri ed impianti elettrici, utilizzo tester e normali utensili). Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- DISEGNATORE SCHEMI ELETTRICI LEGGE 68/99 - SOVIZZO

Ricerchiamo questa figura per un'Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Sovizzo, specializzata nella costruzione di linee di produzione automatiche ad altissima tecnologia. Ci rivolgiamo ad una persona facente parte delle categorie previste dalla Legge 68/1999, residente nelle immediate vicinanze, con Titolo di Studio inerente alla materia specifica (Perito Elettrotecnico/Elettronico/ Meccatronico) e/o che abbia già maturato esperienza in ruolo analogo (utilizzo CAD per la realizzazione di disegni e schemi elettrici per la produzione di quadri ed impianti elettrici). Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

- OPERAIO ADDETTO ALLA SALDATURA AUTOMATICA - BRENDOLA

Carpenteria metallica con Sede nei pressi di Brendola, specializzata nella lavorazione conto terzi di elementi medio/leggeri, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona d'età indicativa tra i 20 ed i 30 anni, residente nelle immediate vicinanze, possibilmente con un percorso di studi in ambito Meccanico e/o un minimo di esperienza in Aziende metalmeccaniche. Il ruolo consisterà nel preparare i pezzi effettuando la "puntatura" completandone poi le saldature a macchina. Indispensabili capacità organizzative, indole ordinata e precisa e disponibilità ad orario continuato (06-14 oppure 14-22) che verrà applicato dopo il periodo di addestramento da svolgersi in giornata. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca.





LAVORO…IN PROVINCIA E OLTRE





>>>> ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

- MANUTENTORE STAMPI Per azienda plastica della zona Est di Vicenza selezioniamo una persona che verrà inserita in produzione e che nel tempo si occuperà della manutenzione di stampi. Ci rivolgiamo a personale che abbia delle competenze in ambito meccanico ed elettromeccanico VICENZA

- PERSONALE PER GDO Per apertura di un nuovo punto vendita della grande distribuzione ricerchiamo personale con esperienza nelle seguenti mansioni: banco macelleria, salumi, formaggi, pescheria, panificio, pasticceria. VICENZA EST

- SALDATORE Per azienda del settore metalmeccanico che progetta e realizza macchinari industriali selezioniamo un SALDATORE a TIG ed a FILO che abbia maturato esperienza nella saldatura dell'acciaio INOX, preferibilmente lamiera. I requisiti richiesti sono una buona capacità di lettura del disegno tecnico. Costituirà titolo preferenziale il possesso del patentino di saldatore. VICENZA

- ELETTRICISTA Il candidato ideale possiede una pluriennale esperienza nell'esecuzione e/o manutenzione di impianti elettrici e speciali del settore industriale, del terziario e del civile. Possiede consolidate conoscenze tecnico-operative per gli impianti elettrici in generale, e possibilmente anche ulteriori conoscenze per almeno qualcuno tra i seguenti impianti: rivelazione fumi, videosorveglianza, fotovoltaico, reti dati, building automation/domotica, automazioni varie. Ci rivolgiamo ad una risorsa in possesso di titolo di studio in ambito elettrico, tuttavia non è una condizione essenziale se tale mancanza risultasse compensata dall'esperienza. L risorsa inserita si occuperà di: organizzare con anticipo il proprio lavoro (ed eventualmente quello del proprio team), redigere le richieste di approvvigionamento del materiale elettrico che serve per completare il lavoro assegnato, valutare lo stato di avanzamento dei lavori, verificare l'andamento dei lavori. Ci rivolgiamo a personale che all'occasione, deve rendersi disponibile a lavorare anche in trasferta settimanale (in tutta Italia), oppure di sabato e domenica (occasionalmente), e in generale in orario straordinario (frequentemente nei picchi stagionali). Costituiranno titolo preferenziale il possesso di attestati legati alla sicurezza, primo soccorso, antincendio, piattaforme aeree. Si offre contratto a tempo determinato, scopo assunzione. PROVINCIA DI VICENZA

- QUADRISTA/CABLATORE Per azienda di Vicenza che si occupa di impiantistica elettrica, industriale e quadristica selezioniamo un cablatore con pluriennale esperienza e che sia in grado di leggere gli schemi elettrici. VICENZA

- AUTISTA Per azienda della provincia di Vicenza che opera nel settore dei ponteggi ricerchiamo una risorsa da inserire con il ruolo di autista e magazziniere. Ci rivolgiamo a personale in possesso di patente E + CQC e che abbia esperienza nella guida del bilico. La risorsa inserita svolgerà attività di consegne nel territorio italiano (capiterà di fare trasferte di massimo 2 gg); è richiesto anche un supporto nelle fasi di carico/scarico merce quando arriva presso il cliente con l'utilizzo della gru. Inserimento a tempo determinato scopo assunzione. VICENZA

- ATTREZZISTA STAMPI Per azienda sita nella zona Est di Vicenza che progetta e produce stampi per diversi settori ricerchiamo un profilo junior da inserire in reparto attrezzeria.

Ci rivolgiamo a candidati in possesso di titolo di studio (diploma o qualifica) conseguita in ambito meccanico o macchine cnc e che siano in grado di leggere e interpretare un disegno meccanico.

La risorsa verrà inserita in produzione e affiancata per imparare la mansione di attrezzista. VICENZA EST

- CAPOSQUADRA SETTORE PULIZIE Per realtà operante nel settore delle pulizie selezioniamo un caposquadra. Ci rivolgiamo a personale con consolidata esperienza in ambito pulizie in qualità di addetto/caposquadra (esperienza nelle pulizie in ambito alimentare) con buone capacità relazionali ed organizzative, predisposizione alla leadership ed alla gestione di una squadra;

E' richiesta disponibilità ad orari eterogenei e ad eventuali spostamenti sul territorio, in particolare dovendo seguire il settore alimentare dovrà essere disponibile al lavoro notturno.

Il candidato selezionato si occuperà della gestione di una squadra di circa 10 risorse e gestira' i loro turni di lavoro, orari, ferie e cantieri. VICENZA

- PRESSOPIEGATORE Per azienda metalmeccanica della provincia di Vicenza selezioniamo un pressopiegatore. Ci rivolgiamo a personale che abbia già maturato esperienza della mansione, che sia in grado quindi di gestire in modo autonomo una pressopiegatrice anche di grandi dimensioni (inserimento programma e misure, attrezzaggio su base di di disegno, carico pezzi, lavorazione).

Si offre contratto a tempo indeterminato con retribuzione adeguata all'esperienza maturata. VICENZA

Info: Adecco Vicenza Industrial

Viale Trieste, 16 - 36100 VICENZA

Tel. 0444/305385 Fax 0444/304768

e – mail: vicenza.trieste@adecco.it





>>>> ADECCO VALDAGNO CERCA:

TORNITORI CNC con esperienza su torni cnc Fanuc e Siemens, e capacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità di orario su 2 o 3 turni a rotazione.

- RETTIFICATORI con esperienza sulle macchine cnc

- TORNITORE CNC su torni da ripresa e spingibarra con esperienza anche di programmazione. Orario giornaliero o turni.

- OPERAIO CON ISCRIZIONE LEGGE 68 disponibile part time o tempo pieno su 2 turni o orario giornaliero.

- CARPENTIERE SPECIALIZZATO con esperienza in attività di saldatura a filo ed elettrodo, disponibile per attività in officina con orario giornaliero.

- SALDATORE A FILO con esperienza. Orario giornaliero.

- DISEGNATORE MECCANICO preferibilmente in possesso di diploma tecnico, con esperienza acquisita nella mansione e padronanza dei programmi in 3D, in particolare Solidworks.

- VERNICIATORE preferibilmente con esperienza in verniciatura a spruzzo di metallo, provenienza dal settore metalmeccanico o carrozzeria. Richiesta buona manualità e motivazione all’apprendimento. Orario giornaliero.

- ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ ricerchiamo perito meccanico o persona con titolo di studio equivalente per attività di controllo qualità in produzione. Si ricerca figura preferibilmente con minima esperienza, ma si valuta anche neo diplomato.

- OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC in possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri.

- IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO con esperienza in attività di ufficio commerciale, gestione ordini. Buona conoscenza Pacchetto Office, buon inglese e francese.

- IMPIEGATA COMMERCIALE madrelingua russa per attività di ufficio commerciale, ricezione ordini e gestione ordini di aziende clienti di lingua russa. Orario full time.

- DISEGNATORE MECCANICO per inserimento in azienda del settore carpenteria, con buona conoscenza Autocad e Inventor. Orario giornaliero.

- STAGE IN UFFICIO COMMERCIALE per inserimento in attività commerciale ricerchiamo figura diplomata con buone conoscenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.

- AUTISTA PAT. C per azienda del settore metalmeccanico ricerchiamo autista, in possesso della patente C e cqc, per attività di consegne e magazzino. Buona capacità di utilizzo del muletto, e preferibilmente del carroponte. Orario full time.

- MODELLISTA con esperienza nella mansione, per inserimento a sistema dei capi. Richiesta buona conoscenza di Lectra o Assyst.

Info: ADECCO VALDAGNO

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it





>>>> AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

- ADDETTO ALLO SPRUZZO con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

- SCEGLITORE CRUST con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

- RESPONSABILE REPARTO STAMPAGGIO AD INIEZIONE con esperienza consolidata nel ruolo. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Costabissara.

- NEO LAUREATO IN INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO per studio di consulenza. Zona: Arcugnano

- CENTRALINISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99) per azienda conciaria. Anche prima esperienza. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

Info: Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 ARZIGNANO (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





>>>> ETJCA SPA CERCA:

- IMPIEGATO/A ADDETTO AL SUPPORTO AL RESPONSABILE DI GESTIONE

Per azienda di Cassola (VI) ricerchiamo un impiegato da inserire nell’ufficio di programmazione della produzione. Il/la candidato/a ideale possiede una laurea magistrale in ingegneria gestionale o ad indirizzo statistico-economico eh ha avuto qualche esperienza, anche durante il periodo di studi, presso aziende di medie dimensioni. Si occuperà di seguire tutti i processi produttivi, supportando il responsabile di produzione nelle attività di pianificazione e programmazione; gli verrà affidata, previa formazione, la manutenzione in tutti i suoi aspetti (analisi e registrazione fermi macchine, calcolo indici, miglioramento impianti produttivi, gestione ricambi ed acquisti degli stessi, programmazione della manutenzione preventiva). Il/la candidato/a dovrà avere forte spirito di collaborazione, predisposizione al lavoro di gruppo e notevole capacità di ascolto. Inserimento iniziale mediante stage formativo, con possibilità di inserimento successivo. Si valutano esclusivamente profili di candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro.

- PERITO CHIMICO ADDETTO/A AI FORNI FUSORI

Per importante azienda metalmeccanica dell’Alto Vicentino ricerchiamo un/una operaio/ addetto/a ai forni fusori.

Si valutano profili di periti chimici o con diploma in ambito chimico. Dopo periodo di affiancamento il/la candidato/a imparerà ad inserire a computer la carica dei forni fornita dal capo reparto e ne effettuerà un controllo, preleverà il materiale da utilizzare dalle aree di stoccaggio delle materie prime, eseguirà la carica dei forni e ne gestirà il corretto funzionamento. Dovrà aiutare nelle operazioni di scorifica con le pinze ed effettuarne la pulizia; inoltre dovrà eseguire l’analisi chimica e termica del metallo in forno eseguendo la temperatura del forno e la preparazione delle correzioni per le analisi.

Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Requisiti necessari sono la forte predisposizione all’apprendimento e capacità di lavorare con un elevato livello di attenzione, senso di responsabilità e rispetto delle procedure.

- ELETTRICISTI CIVILI ED INDUSTRIALI

Per importante Cliente con un appalto in zona Asiago (Vi), cerchiamo elettricisti con esperienza pregressa nella mansione. I/le candidati/e ideali possiedono un diploma di tipo tecnico, capacità di lettura dello schema elettrico e buona manualità. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio.

- MONTATORE MECCANICO

Per azienda metalmeccanica della zona di San Vito di Leguzzano (Vi), cerchiamo un montatore meccanico con capacità di lettura del disegno. Si richiede disponibilità immediata, serietà ed affidabilità.

- ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Per azienda metalmeccanica della zona di Schio (Vi), cerchiamo un elettricista bordo macchina. Si richiede diploma in ambito elettrico ed esperienza nella mansione.

- DISEGNATORE MECCANICO

Per azienda metalmeccanica della zona di Leguzzano (Vi), cerchiamo un disegnatore meccanico con conoscenza di programmi di progettazione, CAD, Solidwork e SolidEdge. Si richiede diploma in ambito meccanico o similare.

- OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE PRESSE AD INIEZIONE

Per azienda ubicata in zona limitrofa a Rosa’ (Vi) operante nell’ambito dello stampaggio di materie plastiche, ricerchiamo un operaio da inserire nel reparto produttivo. Il/la candidato/a dopo formazione specifica, si occuperà delle presse ad iniezione e ne gestirà in autonomia l’avviamento, il settaggio ed eseguirà il controllo qualità del prodotto finito. Titolo preferenziale sarà essere in possesso del patentino del muletto. Si richiede buona manualità, capacità di attenzione ed accuratezza, flessibilità e disponibilità. Orario di lavoro distribuito in giornata o su 2 turni, in base alle esigenze aziendali, con possibilità di lavoro anche il sabato, se necessario. Domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Inserimento, retribuzione ed inquadramento saranno valutati in sede di colloquio.

- TECNICO ASSISTENZA CATEGORIA PROTETTA - VENETO

ETJCA SPA agenzia per il lavoro, filiale di Vicenza, per azienda cliente OM STILL azienda leader nella progettazione e produzione di carrelli elevatori, macchine da magazzino, trattori e trasportatori nonché nell’offerta dei più moderni sistemi per la logistica integrata ricerca:

n. 1 Tecnico Assistenza categoria protetta (Filiale Veneto)

Il/la candidato/a si occuperà i svolgere interventi di riparazione e manutenzione su mezzi per la movimentazione merci.

Si richiede diploma di scuola superiore ad indirizzo meccanico/elettronico ed esperienza pregressa nella manutenzione di carrelli elevatori oppure di mezzi di movimentazione affini.

Si valutano profili di candidati con domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro. Inquadramento e retribuzione saranno valutati in sede di colloquio.

- OPERAIO/A PER REPARTO PRODUTTIVO MANUALE

Per importante azienda metalmeccanica della zona Nord di Vicenza ricerchiamo un/una operaio/a per il reparto produttivo manuale con profonda conoscenza dell’uso del carroponte. Il/la candidato/a si occuperà di preparare le armature e le casse d’anima, effettuerà la formatura delle stesse mediante riempimento con sabbia ed effettuerà a scassettatura dell’anima; inoltre eseguirà l caricamento/scaricamento del materiale anche di notevoli dimensioni e pesi seguendo le indicazioni del capo reparto e in base alle procedure definite.

Requisiti necessari sono esperienza pregressa in mansione analoga, forte predisposizione all’apprendimento e capacità i lavorare con un elevato livello di attenzione, senso di responsabilità rispetto delle procedure.

Si richiede una formazione scolastica in ambito tecnico, preferibilmente meccanico, domicilio in zona limitrofa al luogo di lavoro e disponibilità l lavoro straordinario. Orario di lavoro giornaliero o su due turni alternati.

Info: ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO - FILIALE DI VICENZA

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-mail: info.vicenza@etjca.it

Fax 0444 1492119 (tel. 0444 570778)





>>>> STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

- n.1 ADDETTO/A ALLA SALA SCOMMESSE per azienda sita in Vicenza. Si richiede disponibilità al lavoro notturno e flessibilità nell'orario di lavoro.

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it





>>>> TEMPOR VICENZA CERCA:

- MAGAZZINIERE USO CARRELLO ELEVATORE - VICENZA OVEST

Storica Azienda commerciale con Sede nei pressi di Vicenza Ovest è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 28 ed i 35 anni, residente nelle immediate vicinanze, in possesso di patentino ed esperto nell'utilizzo del carrello elevatore. Il ruolo consisterà nell'approntamento degli ordini, preparazione merci su bancali, carico/scarico dei mezzi ed eventuali container, gestione operazioni ed impianto di travaso dei prodotti liquidi, riordino e pulizia del magazzino. Orario di lavoro Lu-Ve 08.00-12.30/13.30-17.00. Prevediamo un contratto di un mese, proroga di tre e possibilità di successiva assunzione diretta.

- OPERAIO SETTORE GOMMA PLASTICA - GRISIGNANO DI ZOCCO

Consolidata realtà operante nel settore della gomma/plastica con stabilimento principale dislocato nei pressi di Grisignano di Zocco, è alla ricerca di un operaio generico dotato di buona manualità. La persona ideale è in possesso di Diploma tecnico, ha indicativamente tra i 20/30 anni e risiede nelle vicinanze. Orario di lavoro in giornata, mensa interna. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

Info: Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168, e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla suddetta ricerca





LAVORO… STAGIONALE





- LAVORA CON CLUB ESSE

Posizioni aperte: 300

Contratti: tempo determinato (almeno 3 mesi)

Figure cercate: capi animazione, musicisti, hostess, animatrici e responsabili mini club, istruttori di tennis, di tiro con l'arco e di fitness, ballerini, costumisti, scenografi, assistenti bagnanti, tecnici audio-luci, direttori alberghieri, chef, addetti a ricevimento, manutenzione, economato, cucina, servizio in sala e al bar

Sedi: villaggi, hotel e resort nel Sud Italia e nelle isole

Dove candidarsi:?http://www. clubesse.it/club-esse/lavora- con-noi/



- OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER FOTOGRAFI IN TUTTA EUROPA

Il Gruppo Digitale cerca 100 fotografi con e senza esperienza da inserire in 87 località turistiche in Italia e all’Estero.

Sono molte le destinazioni disponibili: Italia Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia, Maldive.

Requisiti richiesti:

• Ottimo italiano e inglese, francese intermedio

• Predisposizione alle pubbliche relazioni e spirito di adattamento

• Fotografi anche senza esperienza

• Età tra i 18 e i 35 anni

• Disponibilità full-time.

L'azienda fornisce, vitto, alloggio, viaggio, assicurazione infortuni e attrezzatura fotografica, e un contratto a tempo determinato di minimo 3 mesi, fisso e provvigioni per le destinazioni italiane, per l'estero un contratto locale di minimo 5-6 mesi.

La retribuzione varia da un minimo di 800 euro lordi mensili, per candidati senza esperienza o esperienza minima, a un massimo di 1300 euro lordi per fotografi esperti.

Sono previste selezioni in tutta Italia, con colloqui conoscitivi di gruppo e individuali.

È possibile candidarsi entro il 28 febbraio 2017, compilando il form presente nella sezione lavora con noi del sito.

https://ilgruppodigitale. intervieweb.it/career.php

Bando:

https://www.dropbox.com/s/ cjjtaq2a4og6brl/Lavoro-100- Fotografi-villaggi-turistici. pdf?dl=0



- LAVORA NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE CON “CAFÉ TEATRO”

Cafè Teatro, proprietaria dei marchi “Ristorante Al Teatro”, Ristorante “La Terrazza” e “Tahiti” bar, seleziona staff internazionale per ristoranti e bar all’interno di resort e campeggi 4 stelle al Nord Italia, situati al Lago di Garda e sulla costa Adriatica vicino a Venezia con contesto internazionale con ospiti provenienti da tutta Europa.

Per la prossima stagione estiva selezioniamo le seguenti figure:

- 80 camerieri

- 20 baristi

- banconisti

- 5 lavapiatti

- 50 baristi caffetteria

- 15 cuochi e aiuto cuochi

- 15 pizzaioli e aiuto pizzaioli

Requisiti fondamentali e strettamente necessari:

Maggiore età, disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi (meglio se 4/6) ; propensione

ad instaurare con facilità rapporti interpersonali; attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo; resistenza allo stress; conoscenza delle lingue straniere Inglese e/o Tedesco. Anche prima esperienza.

Stipendio mensile; vitto e alloggio; divise per il giorno e per la sera.

Il Tour selezioni 2017 arriverà a Padova sabato 4 marzo.

Inviare la candidatura entrando nella sezione lavora con noi del nostro sito:

http://www.cafeteatro.eu/ lavora-con-noi/

Tipo di contratto: a tempo determinato

Luogo di lavoro: Italia

Lavoro a tempo pieno

Periodo d’impiego: periodo indicativo da Aprile a Settembre 2017 con diverse possibilità di date d’inizio. Fine stagione: 30/09/2017.

Cafe Teatro Srl

Via Maria Gaetana Agensi, 45/47

Castelnuovo del Garda (VR)

Tel/Fax 045.6450738

info@cafeteatro.eu

www.cafeteatro.eu



- LAVORA CON ALINA ANIMATION

Alina Animation, con sede a San Stino di Livenza(Ve) seleziona animatori turistici, capo-animatori, sportivi, torneisti, miniclub, istruttori sportivi, acquagym, aerobica, salsa-bachata, tecnici audio e luci, D.J, ballerini, artisti vari ecc.. per stagione estiva 2017 in strutture turistiche (villaggi, camping e hotel) e per animazione in spiaggia nelle località di Bibione – Lignano – Caorle – Jesolo.

Si richiede conoscenza del tedesco o di almeno una lingua straniera, dinamismo, simpatia, lavoro d’equipe, minima esperienza, massima serietà, spirito d’adattamento.

Inviare foto e c.v per colloquio a info@alinanimation.it, animazione@alinanimation.it o via fax +39 0421 460818.



- STAGE DI ANIMAZIONE A BIBIONE PER ASSUNZIONE

Alina animation Soc. Coop.di San Michele al Tagliamento (VE) organizza uno stage di animazione turistica mirato a selezionare il personale per la stagione estiva 2017. Lo stage si terrà 22/23/24-aprile 2017 a Bibione (Ve). Qualificati istruttori insegneranno i segreti dell’animazione e valuteranno i partecipanti. Al termine dello stage verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.

Per le modalità di adesione o per ricevere maggiori informazioni contattateci allo 0421.460818, 339.3964769 oppure scriveteci a animazione@alinanimation.it o info@alinanimation.it



- LAVORA NEI CENTRI VACANZA CEFO

Il Centro Europeo Formazione e Orientamento (CEFO), seleziona su tutto il territorio nazionale accompagnatori, medici iscritti all’albo, infermieri, insegnanti laureati in lingua inglese (Magistrale) e assistenti ai diversamente abili da destinare ai Centri Vacanza in Italia e all’estero per l’estate 2017.

Per candidarsi, è necessario inviare il proprio cv, congiuntamente alla lettera di motivazione, all’indirizzo ceforoma@gmail.com.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il nostro sito: http://www.cefo.it/?Lavora_ con_noi



- LAVORO ESTIVO CON PHOENIX TRAVEL

Per la stagione estiva 2017 Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., seleziona e forma su tutto il territorio nazionale giovani motivati, diplomati o laureati, con predisposizione al lavoro con bambini e adolescenti, spirito organizzativo, dinamismo, capacità di lavorare in team, flessibilità e senso di responsabilità da destinare, in qualità di group leader/accompagnatore, ai soggiorni studio all’estero e le vacanze in Italia organizzati e gestiti direttamente dal nostro Gruppo.

I candidati dovranno avere almeno 23 anni compiuti per i soggiorni studio all’estero e 21 anni compiuti per i soggiorni in Italia, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2017. Retribuzione adeguata, viaggio, vitto e alloggio a carico della nostra organizzazione.

Tutti i candidati selezionati saranno invitati a partecipare a un incontro di selezione/formazione gratuito, della durata di un giorno, tenuto da nostro qualificato personale che si terrà in diverse città italiane nei mesi di aprile/maggio 2017.

Se sei interessato a far parte del nostro staff puoi proporre la tua candidatura caricando il tuo curriculum vitae online, collegandoti al nostro sito http://www.phoenixtravel.it/



Phoenix Travel – Gruppo Tourservice S.p.A., ricerca inoltre le seguenti figure professionali:

• Group leader back to back (solo trasferta)

• Activity Leader per soggiorni all’estero

• Activity Leader per soggiorni in Italia



All’interno del sito troverai un’apposita sezione dal titolo “LAVORA CON NOI” nella quale potrai verificare se sei in possesso dei requisiti minimi richiesti consultando la descrizione delle figure professionali ricercate ed eventualmente registrarti e proporre la tua candidatura.



IMPORTANTE: tutti i curricula pervenuti in altre modalità non saranno presi in considerazione.



La fan page facebook ti permetterà di conoscere in tempo reale tutte le notizie e informazioni utili e allo stesso tempo di interagire con noi.

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a risorsapersonale@ phoenixtravel.it .



- LAVORA A GARDALAND

Gardaland, il parco di divertimenti più grande d’Italia, offre numerose opportunità di impiego per la stagione estiva 2017: addetti alla ristorazione, addetti alle vendite, cuochi, addetti alla sicurezza, stagisti, ecc. Visita il sito per maggiori informazioni:

https://www.gardaland.it/it/ lavora-con-noi/un-azienda- seriamente-divertente/ posizioni-aperte/



- LAVORA CON DARWINSTAFF

Desideri diventare animatore turistico o perfezionare le tue conoscenze in materia?

Sei disposto a metterti alla prova impegnandoti seriamente, con continuità e qualificandoti?

Darwin è a tua disposizione per darti l’opportunità che cerchi!

Si ricercano persone creative e con spirito d’iniziativa con cui instaurare un proficuo rapporto professionale: Responsabili staff, Assistenti turistici, Hostess, Addetti all’infanzia, Sportivi (mare/terra), Dj, Tecnici audio/luci, Scenografi, Coreografi, Costumisti, Musicisti.

Cosa si offre: Opportunità uniche di crescita abbinate alla possibilità di formarsi e vivere nelle più belle località del mondo! Potrai imparare un lavoro fantastico che ti consentirà d’inserirti nel settore come risorsa qualificata!

Contatta Darwin per un primo colloquio conoscitivo, inviando il tuo curriculum:

http://www.darwinstaff.com/ casting/



- PROFESSIONE TURISTICA CERCA PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA

ProfessioneTuristica è un’azienda leader nel settore del turismo e seleziona animatori con e senza esperienza per Villaggi, Campeggi ed Hotels per stagione invernale ed estiva 2017.

Lavoriamo con importanti aziende del settore sia in Italia che all’estero (Spagna, Canarie, Baleari, Portogallo, Grecia, Egitto)

Ruoli ricercati: Prima esperienza – capo animazione e responsabili, miniclub, fitness e zumba, ballerine/i, istruttori sportivi, contatto, bagnini, hostess/steward, guide e assistenti turistici, accompagnatori sci, dj e vocalist, piano bar, attori e cabarettisti, artisti circensi/di strada, tecnici audio/luci, massaggiatori/trici spa, fotografi da villaggio

Offriamo stipendio, vitto e alloggio

I requisiti essenziali:

– Disponibilità a viaggiare

– Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un’ottima predisposizione ai rapporti personali e al lavoro di gruppo.

La conoscenza di lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo ecc.) è un requisito non essenziale ma gradito.

Per candidarsi inviare curriculum e foto a animazione@ professioneturistica.it

Informazioni: tel. 342 5605959 – 0575 360122 (lun-sab 9.30-18) | web site: www.professioneturistica.it



- LAVORA CON E.V. GROUP

La E.V. GROUP è un agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo leader nel settore, presente sul mercato da 19 anni.

La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia ed Estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts.

Per la prossima stagione estiva seleziona 150/200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e formazione aziendale. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione invernale.

Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: https://www.facebook.com/ Equipe-Vacanze-EV-Group- Animazione-Spettacolo- 47267638021/

Sito Web: www.equipevacanze.it

I Curriculum Vitae devono essere inviati corredati di foto a:

Per e-mail: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa.



- ATS SELEZIONA ANIMATORI PER LA STAGIONE ESTIVA

ANIMATION TOURISM SERVICE seleziona a Padova l’8 marzo 2017 animatori per villaggi turistici (mini club, sport, coreografi, fitness, dj, capi,…).

Partenze per la stagione estiva, per brevi o lunghi periodi.

Destinazioni: Spagna, Grecia, Italia.

Non è necessaria l’esperienza sul campo, ma sono ben graditi brevetti ed esperienze correlate.



E’ gradita, ma non indispensabile, la conoscenza della lingua straniera (inglese, tedesco, francese, russo, olandese).

Per tutte le informazioni sul luogo dell’incontro contattare l’ufficio risorse umane o inviare dirrettamente un cv con foto via mail o fax.



Contatti:

ANIMATION TOURISM SERVICE

via Vittorio Emanuele, 40

20871 Vimercate (MI)

Tel. 039/6854449 – fax 039/8900060

www.animationtourism.com

info@animationtourism.com



- LAVORO TURISMO

LavoroTurismo è un sito di proprietà di Soluzione Lavoro Turismo, una società che opera nel settore della Ricerca e Selezione di Personale per il Settore del Turismo e della Ristorazione. LavoroTurismo rappresenta un sito di riferimento in Italia nella ricerca e offerta di lavoro nel settore del Turismo e della Ristorazione.

Link: http://www.lavoroturismo.it



- LAVORA PRESSO CENTRI VACANZE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Il CEFO seleziona, su tutto il territorio nazionale, oltre 400 operatori da destinare ai Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2017. Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere tra giovani, in un contesto altrettanto giovanile e il più delle volte internazionale, che consente di creare nuovi contatti e sviluppare la consapevolezza del mondo multiculturale.

Le posizioni aperte sono: capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti per giovani diversamente abili.

I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio

all’estero, diploma di scuola secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Agosto 2017.

I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: ceforoma@gmail.com.

A seguito delle selezioni del personale, si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezioni a Roma.

Per informazioni consultare il sito internet www.cefo.it

Contatti

CENTRO EUROPEO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

FACOLTÁ DI ECONOMIA – ALA D AL PIANO – 1

UNIVERSITÁ “ LA SAPIENZA”

VIA CASTRO LAURENZIANO, N.9

00161 ROMA

TEL 06/49766889

Email: ceforoma@gmail.com



- LAVORA CON CLUBMED

Abbiamo diverse posizioni aperte presso i nostri villaggi turistici in Europa, Africa e Medio Oriente. Offriamo contratti stagionali dai 3 agli 8 mesi, che possono essere rinnovati in un villaggio diverso alla fine della stagione. Se ti piace viaggiare e vuoi uscire dalla routine, siamo fatti per lavorare insieme !

Sono numerosi i posti di lavoro disponibili, clicca qui per maggiori informazioni e per la candidatura:

http://www.clubmedjobs.it/le- professioni-nel-villaggio



- LAVORA CON CLUB ANIMAZIONE

Club Animazione seleziona: animatori di contatto; animatori mini baby junior club; istruttori fitness, aerobica e step; istruttori di balli di gruppo e caraibici; responsabili animazione e capovillaggio, coreografi e ballerini, istruttori di tennis, scenografi, dj, hostess, istruttori ed organizzatori di tornei sportivi, musicisti piano bar, tecnici suono luci, istruttori tiro con l’arco anche senza brevetto, costumisti.

Maggiori informazioni e candidature alla pagina:

http://www.clubanimazione.it/ lavoro/page/3



- LAVORA CON PETER PAN ENTERTAINMENT

La crescente esigenza di professionalità da parte dei nostri committenti ci spinge alla continua e costante ricerca di personale atto a svolgere un’attività efficace e competente. Per questo Peter Pan sta cercando nuove figure. Diventa anche tu un “Professionista del Sorriso”.

Le categorie di professioni che ricerchiamo sono:

ANIMAZIONE

– Capi Équipe (richiesta l’esperienza di villaggio e un’adeguata preparazione artistica)

– Animatori Turistici

– Baby, Mini e Junior Club

SPORT

– Istruttori e Assistenti allo Sport (kite surf, wind surf, vela e canoa, tennis, tiro con l’arco, golf)

– Istruttori e Assistenti Fitness (aerobica, acquagym, spinning, fit boxe, step, ginnastica dolce, zumba fitness, g.a.g., pilates)

– Assistenti Bagnanti (richiesto brevetto MIP)

SPETTACOLO

– Coreografi

– Ballerini (danza classica, moderna, jazz, hip-hop e latino americana)

– Scenografi

– Costumista

– Artisti Musicali (cantanti, musicisti – piano bar)

– Addetti e Tecnici Palco (tecnico suono luce e DJ)

ACCOGLIENZA

– Hostess – Steward (richiesta la conoscenza di almeno due lingue tra inglese, tedesco, russo e francese)

Link: http://peterpananimazione.it/ candidatura-profilato-esperto/



- LAVORA CON ALPITOUR

Vuoi entrare nel mondo del turismo? Il Gruppo Alpitour ti offre diverse opportunità d'ingresso. Puoi iniziare dal settore a te più congeniale, per passare poi, attraverso adeguati percorsi professionali, ad altre realtà del Gruppo.

Cosa chiediamo per lavorare con noi:

• Forte interesse per il mondo del turismo

• Passione per il Cliente

• Ottima capacità comunicativa

• Disponibilità a viaggiare

• Flessibilità e capacità di adattamento

Posizioni aperte:

• ADDETTO AI SERVIZI ALBERGHIERI

• ADDETTO BOOKING

• ADDETTO COMMERCIALE

• STAGE PER LAUREANDI E NEOLAUREATI

• ANALISTA PROGRAMMATORE J2EE

• CAPO RICEVIMENTO

• RESPONSABILE FOOD AND BEVERAGE

• STAGE CURRICULARE GRAFICO

Link: https://www.alpitour.it/ lavora-con-noi



- OBIETTIVO TROPICI CERCA 500 ANIMATORI TURISTICI

Ricerchiamo Animatori Turistici da inserire in italia e all’estero per la prossima Estiva 2017, che abbiano una disponibilità estiva minima da giugno a settembre 2017, la conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, polacco e ceco) e disponibilità a viaggiare.

Nello specifico: CAPI ANIMAZIONE, BALLERINE/Istruttori FITNESS (in possesso del brevetto), MINI CLUB, JUNIOR CLUB, SPORTIVI, ORGANIZZATORI TORNEI, ASSISTENZA, BAGNANTI, CANTANTI DI PIANO BAR (in possesso di strumentazione propria).

Tipo di contratto: stagionale. Retribuzione: EURO 450,00 (minimo Mensile) e rimborso spese.

Sono forniti vitto e alloggio, assicurazione infortuni, divisa.

Requisiti: possesso di diploma e conoscenza lingue straniere (inglese, tedesco, polacco, ceco).

Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV + FOTO a info@obiettivotropici.it e email per conoscenza a eures@afolmet.it.

Contatti: Obiettivo Tropici, Via Monfalcone n.51 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sito web: www.obiettivotropici.com

Scadenza: 20/03/2017



- LAVORA CON VALTUR

Desideriamo essere un'Equipe internazionale, poliglotta, competente ed entusiasta nell’esprimere l’essenza dell’ospitalità Made in Italy, targata Valtur. Seleziona a questo link (http://www.valtur.it/it/ lavora-con-noi/ ) l’area di interesse per conoscere tutte le opportunità professionali che Valtur offre per la prossima stagione estiva. Se pensi di rientrare nei profili ricercati o di avere i requisiti per lavorare con noi, compila il form che troverai in ciascuna sezione.

Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i candidati idonei saranno convocati per un colloquio di selezione.

Tutti i candidati valutati idonei in fase di colloquio saranno infine invitati a partecipare a Valtur Academy, la nostra scuola di formazione certificata N°1069 UNI EN ISO 9001:2008, per seguire un percorso di formazione teorico/pratico su temi comportamentali e tecnici con un team di formatori sapienti ed energici che consentirà di intraprendere la stagione con gli strumenti, la sicurezza e la carica giusta.



- TANGO ANIMAZIONE SELEZIONA 2000 ANIMATORI

Tango Animazione seleziona 2000 animatori con o senza esperienza.

Le figure ricercate sono: Capo animatore, coreografo, scenografo, sportivo, piano bar, tecnico audio/luci, animatore di contatto, miniClub, costumista, fitness.

Gradita conoscenza lingue, ma non indispensabile.

È previsto un corso di formazione gratuito.

Luogo di lavoro: Italia

Per candidarsi inviare CV con foto a risorse.tangoanimazione@gmail. com o segreteria.tangoanimazione@ gmail.com

Referente: Giuliano Tango - tel. 334 7760897

www.tangoanimazione.com



- LAVORA CON JOLLY ANIMATION

Il nostro iter di reclutamento prevede la presentazione di un curriculum vitae corredato di fotografia recente, colloquio conoscitivo, corso di formazione gratuito, selezione e contratto di lavoro.

Garantiamo al nostro personale: formazione gratuita, contratto di lavoro a tempo determinato, iscrizione all’Enpals, retribuzione in busta paga e contribuzione Enpals, vitto ed alloggio, spese di trasferte A/R per contratti di medio-lungo periodo, assistenza di un ufficio dedicato e un capoarea, possibilità di lavoro 10 mesi all’anno, segnalazione ad aziende che lavorano all’estero, possibilità di carriera e crescita in azienda.

Selezioniamo tutto l’anno:

• Responsabili Equipe

• Coreografi e ballerini

• Istruttori di balli di gruppo e di coppia

• Istruttori di fitness, sportivi e torneisti

• Istruttori Scenografi e decoratori

• Costumisti, tecnici suono e luci e Dj

• Assistenti bagnanti

• Musicisti di piano bar, cabarettisti

• Animatori di contatto

• Animatori area bambini e ragazzi

• Hostess

Per candidarti: http://www.jollyanimation.com/ lavora_con_noi.php



- ANIMAZIONE HOLIDAY

Cerchi lavoro stagionale Estivo o Invernale sia in Italia che all'estero come animatore di Villaggi ? Compila il modulo online alla pagina http://www.animazioneholiday. it/lavora_con_noi.php per entrare a far parte della nostra agenzia di animazione e per ricevere le nostre offerte di lavoro come animatore in strutture turistiche. Holiday Service, Via Diocleziano, 169 80124 Napoli - Telefono: 081 570 1343 - info@animazioneholiday.it www.animazioneholiday.it



- CAOS ANIMAZIONE CERCA ANIMATRICI/ANIMATORI

CAOS Animazione cerca animatrici/animatori mini-club, baby-club e generici, con o senza esperienza, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Romagna, Marche).

Ti piace giocare con i bambini? Fai amicizia subito con le persone che incontri? Sei responsabile e paziente? Ti senti creativo e hai voglia di fare? Bene, potresti essere un ottimo animatore!

Parli le lingue, fai sport e hai esperienza di animazione in centri estivi o in oratorio? Benissimo!

Puoi lavorare in hotel e strutture turistiche in montagna e/o al mare.

Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se hai più di 17 anni e vuoi lavorare come animatore turistico, inserisci il tuo cv qui: https://inrecruiting. intervieweb.it/ Caosanimazionedivaleriacazzula ni/jobs/pronto_a_tirare_fuori_ l39animatore_che_c39_in_te_ 31479/it/

Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp!

Oppure visita il sito www.caos-animazione.it o la pagina Facebook “CAOS Animazione”.



- CAOS ANIMAZIONE CERCA BABY SITTER

Hai esperienza di baby-sitting? Sei una maestra d’asilo in cerca di un lavoro DIVERSO? Sei perfetta come animatrice baby-club in hotel!

Caos Animazione cerca proprio te, per la stagione invernale 2016 ed estiva 2017, per strutture in Italia (Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Romagna, Marche).

Cerchiamo persone affidabili, con esperienza nell’assistenza dei bambini da 0 a 3 anni.

E’ importante che tu abbia più di 18 anni, che tu sappia cambiare un pannolino, gestire le attività di gioco e comunicare con i genitori dei bimbi.

Il lavoro richiede autonomia (ogni animatore gestisce il proprio reparto) e spirito di squadra.

Se parli anche qualche lingua straniera (principalmente Tedesco, Francese, Russo e/o Inglese) le tue possibilità di assunzione aumentano!

Potrai lavorare in hotel e strutture turistiche, con orari di lavoro differenti (dalle 6 alle 9 ore al giorno). Vitto e alloggio lo offriamo noi, lo stipendio si discute al colloquio.

Se sei interessato, compila il curriculum online qui:

https://inrecruiting. intervieweb.it/ Caosanimazionedivaleriacazzula ni/jobs/pronto_a_tirare_fuori_ l39animatore_che_c39_in_te_ 31479/it/

Per ulteriori informazioni chiama Tiziana al 3485105521 (dalle 10 alle 20) o scrivile su Whatsapp!

Oppure visita il nostro sito www.caos-animazione.it o la nostra pagina Facebook “CAOS Animazione”



- LAVORARE CON ZULÙ ANIMAZIONE

Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori e Animatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttori sportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); Tecnici Audio e Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni di età; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze, interessi o formazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacità relazionali; attitudine al lavoro di gruppo. Invia il tuo CV!

Link: http://www.zuluanimazione.com/ #diventa



- BLUSERENA VIAGGI: SELEZIONI PER L’ESTATE 2017

Per la stagione estiva 2017, Bluserena Viaggi seleziona: Vice Direttore, Chef, Maitre, Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici.

Aree d’inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazione del Personale. Per candidarti inserisci il cv nella pagina dedicata.

Link: https://www.bluserena.it/it/ lavora-con-noi/posizioni



- LAVORARE CON PRIMA ANIMAZIONE

Prima Animazione, agenzia di animazione turistica, sport e spettacolo, seleziona animatori turistici stagionali in Italia e all'Estero. Per partecipare alle selezioni compila il modulo online e allega il CV all’indirizzo http://www.primaanimazione.it/ crm/cvanimazione/anagrafiche- add.php



- LAVORARE NELLE ALPI PIEMONTESI

San Domenico Ski, società che promuove il turismo nella località di San Domenico nell’estremo settentrionale del Piemonte, è costantemente alla ricerca di personale da inserire nell’organico a diversi livelli e con diverse mansioni: dagli impianti risalita, alle biglietterie passando per le attività ricettive/ristorative. Interessato? Dai un'occhiata alle posizione attualmente aperte sul sito http://www.sandomenicoski.com/ San_Domenico_Ciamporino- Lavora_con_noi.aspx



- LAVORARE CON E20 ANIMAZIONE

E20 Animazione S.r.l., azienda specializzata nel settore turistico con sede a Porto San’Elpidio (FM), seleziona animatori per villaggi turistici, Residence Club e Hotel in Italia e all’estero, ma anche personale nel settore dell’organizzazione di eventi.

Link: http://www.eventianimazione. it/lavora-con-noi.html



- LAVORA CON BLUSERENA VIAGGI

Bluserena Villaggi, gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverse regioni italiane, seleziona per la stagione estiva 2017: Chef, Maitre, Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar, Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione, laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici, vice direttore.

Aree di inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazione del Personale.

Le selezioni si svolgeranno in novembre in diverse località italiane.

Link: https://www.bluserena.it/it/ lavora-con-noi/posizioni



- LAVORO CON GESTALT EVENTI

L’azienda ricerca Animatori per bimbi, Animatori deejay e cantanti, Hostess, modelli steward e promoter. Gli Animatori per bimbi devono avere esperienza nel settore, conoscenza dei giochi di animazione, essere automuniti e residenti nella provincia di Roma.

Gli Animatori deejay e cantanti devono avere esperienza professionale, attrezzatura propria, essere automuniti e residenti nella provincia di Roma.

Le Hostess, i modelli steward ed i promoter devono avere almeno 18 anni, ottima proprietà di linguaggio, bella presenza, requisiti indicati di altezza e taglia.

Link: http://www.gestalteventi.it/ collabora-con-noi/



- OFFERTE DI LAVORO A SESTO (SÜDTIROL)

Il sito web www.tre-cime.info presenta una sezione con offerte di lavoro stagionale prettamente nella ricettività turistica per la zona di Sesto, visualizzabili a questo link:

http://www.tre-cime.info/it/ sesto/sesto/contatto-servizi/ mercato-del-lavoro.html



- All’interno del Portale dei Giovani puoi consultare un elenco di agenzie/società di animazione e turismo e tour operator che gestiscono villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibile inviare la propria candidatura. Per accedere alle opportunità in evidenza visitare la pagina: Lavoro-Lavoro Stagionale (http://www.portaledeigiovani. it/canali/lavorare/lavoro- stagionale?s=animatori )



- “Lavoro: dove?" è un bollettino settimanale curato dagli Informagiovani dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro, dedicato alle opportunità di lavoro. In particolare è utile per consultare gli impieghi stagionali delle zone marittime di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Grado, Jesolo e della Riviera Romagnola. Sono presenti anche annunci inerenti il lavoro stagionale in montagna nelle zone di Belluno, Val Pusteria, Trento e Valle d'Aosta. Scarica l’ultima pubblicazione al link: http://www.progettogiovani. org/lavorodove/lavorodove.htm



- Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione dei Centri per l’Impiego delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, offrono un servizio di incontro domanda-offerta di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero in Trentino. Tra le offerte di lavoro stagionali inserite in Borsa Lavoro Stagionale (http://www.agenzialavoro.tn. it/lavoratori/Borsa_Lavoro_ stagionale/BL_stagionale/ )

Puoi trovare ulteriori annunci visitando la sezione Borsa Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (https://jobs.egov.bz.it/ borsalavoro/start.jsp? language=i ).



- YESALPS.COM: LAVORO SULLE ALPI

Yesalps.com è il più ampio network di siti sulle principali zone turistiche delle Alpi. Tutte le strutture ricettive per l'offerta più dettagliata del web ma anche rifugi, ristoranti, ski service, noleggi bike, associazioni turistiche... dalle alpi friulane al Monte Bianco, passando dalle rinomate località delle Dolomiti e della Valtellina. Per ogni zona esiste un portale dove vengono pubblicate offerte di lavoro nel settore turistico, nella sezione INFORMAZIONI > ANNUNCI DI LAVORO. Link: http://www.yesalps.com



- “LAVORO SENZA FRONTIERE”

Questo sito internet offre una panoramica sulle opportunità di impiego in Rhône-Alpes (Francia), Piemonte e Valle d’Aosta. Persone in cerca di impiego e datori di lavoro potranno trovare informazioni utili in merito all'orientamento nel mercato del lavoro e sulle offerte di occupazione nel settore turistico-alberghiero e ristorazione. http://www. lavorosenzafrontiere.eu





OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO





- LAVORA IN TUTTO IL MONDO CON L’OMS

Sono più di 30 attualmente i posti vacanti nelle sedi in tutto il mondo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tra le figure cercate:?medici, esperti in ICT, esperti delle risorse umane, tecnici, addetti alla logistica.

Dove candidarsi: www.who.int/careers/en/

- CERCASI 6 SYSTEM ENGENEER AUTOMOTIVE IN SVEZIA

Una Compagnia Internazionale ricerca 6 SYSTEM ENGINEERS AUTOMOTIVE PER LA ZONA DI Gothemburg. Requisito fondamentale: inglese scritto e parlato fluente.

Inviate le vostre candidature - CV IN INGLESE - a eures@cittametropolitana. torino.it entro il 5 marzo.

Link:

http://www.provincia.torino. gov.it/cgi-bin/lavoro/bacheca_ lavoro/dettaglio.cgi?scadenza= 05/03/2017&id_soggetto=212&id_ annuncio=9116&id_genere=31&id_ iride=&sid=&nome=&cognome=



- GELATERIA DI MONACO DI BAVIERA CERCA COMMESSI

Gelateria di Monaco di Baviera cerca commessi per la nuova stagione. Si ricercano ragazzi/e dai 18 ai 30 anni per vendita o produzione di gelato. Non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca; è però fondamentale onestà, volontà e pulizia.

Per candidarsi è possibile al seguente indirizzo e-mail: info@ilgelatoitaliano.de

Link: http://www.ilgelatoitaliano.de



- MIUR, BANDO PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo bando rivolto a giovani laureati italiani, per coprire posti di lavoro come Assistente di lingua italiana all’estero.



L’attività consiste nell’affiancare i docenti di lingua italiana in servizio negli istituti scolastici del Paese di destinazione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

Le sedi di lavoro sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, per l’anno scolastico 2017/18.

Requisiti richiesti per candidarsi:

• Cittadinanza italiana

• Avere un’età inferire a 30 anni

• Non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR

• Essere libero da impegni relativi agli obblighi militari

• Non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche

• Aver conseguito un diploma di laurea

• Aver sostenuto gli esami indicati nel bando.



L’impiego all’estero avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti, è previsto inoltre un compenso che varia a seconda del paese di destinazione.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 4 marzo 2017.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del MIUR:

http://hubmiur.pubblica. istruzione.it/web/istruzione/ dg-ordinamenti/assistenti_ lingua/assistenti_italiani



- LAVORA NEL CAMPO DEI VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO

ITF in collaborazione con Eures offre a candidati qualificati e motivati la possibilità di effettuare un’esperienza di lavoro durante la stagione estiva, come membri del team di assistenza ed animazione di gruppi di giovani in età scolare partecipanti a viaggi studio all’estero.

Periodo: da metà giugno a fine luglio 2017

Sedi di lavoro: Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna

Per candidarsi inserire i propri dati sul form on-line che troverete sul sito: www.itfteach.com

Le posizioni aperte:

• PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: SPAGNA

• PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: FRANCIA

• PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: GRAN BRETAGNA

• PROFESSIONAL CARER ASSISTENTI PER DISABILI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: IRLANDA

• GROUP LEADERS – ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: FRANCIA

• GROUP LEADERS – ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: SPAGNA

• GROUP LEADERS – ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: GRAN BRETAGNA

• GROUP LEADERS – ACCOMPAGNATORI – ANIMATORI DI GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: IRLANDA

• CENTRE MANAGER DIRETTORE E ASSISTENTE DI CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: IRLANDA

• CENTRE MANAGER DIRETTORE E ASSISTENTE DI CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2017 Sede di lavoro: GRAN BRETAGNA

Scadenza: 19 marzo 2017

Maggiori informazioni e candidature:

http://www.afolmet.it/index. php/2017/02/06/selezioni- centri-vacanza-studio- allestero/



- STAGE RETRIBUITI PRESSO IL GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il GEPD, Garante Europeo per la protezione dei dati, è un'autorità di controllo indipendente, che ha il compito di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e degli organismi dell'UE, fornire pareri e collaborare per garantire una protezione coerente dei dati.

Due volte l’anno il GEPD, con sede a Bruxelles, offre stage di 6 mesi retribuiti (quest’anno l’indennità è di circa 950 euro al mese).

Scadenze:

1° marzo per stage con inizio a ottobre

1° ottobre per stage con inizio a marzo

Maggiori informazioni:

https://secure.edps.europa.eu/ EDPSWEB/edps/cache/offonce/ EDPS/HR/traineeship



- POSIZIONI APERTE PRESSO L’UNIVERSITÀ TECNICA DELLA DANIMARCA

Il servizio EURES della provincia di Treviso, in collaborazione con EURES Danimarca, diffonde le opportunità della Technical University of Denmark.

Più di 50 le posizioni aperte per ricercatori, professionisti, dottorandi o aspiranti tali.

Visita le posizioni aperte al link: http://www.dtu.dk/english/ career

Contattare la responsabile della Città dei Mestieri di Treviso Lia Gamberini per maggiori informazioni: tel. 0422 656851 /933 - www.cittadeimestieri.treviso. it



- LAVORO NELLE NAVI DA CROCIERA CON OCEANIA CRUISES

Oceania Cruises, prestigiosa azienda internazionale di navi da crociera di lusso, cerca di 6 ITALIANI + 2 maitre ITALIANI+ 3 CHEF DE PARTIE + 1 BARMAN ITALIANO per lavorare presso ristoranti italiani presenti a bordo.

Contratto di sei mesi di contratto, rinnovabile dopo due mesi a casa.

Camerieri: stipendio 2.750 us$ + mance

Maitre: stipendio 4.500 us$

Chef de partie: stipendio 3.000 us$

Barman: stipendio 3.000 us$

6 mesi di lavoro senza giorni di ferie/riposo. 10 ore o più di lavoro giornaliero senza giorno di riposo settimanale

Cabina condivisa a due. Volo pagato per raggiungere la nave.

Richiesta: esperienza di lavoro (specificare nel cv), ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team internazionale, aspetto ben curato, flessibilità e cordialità.

Le navi di questa società navigano in tutto il mondo e non hanno percorsi fissi, quindi c'è la possibilità che, nei mesi di fermo, non si possa mai toccare le coste italiane.

Candidature:

Candidarsi solo per la specifica posizione e solo se si è in possesso di tutti i requisiti scrivendo al consulente Eures: paola.marani@regione.veneto.it

Inviare cv in inglese (con foto professionale) e l'eventuale lettera di presentazione in inglese con oggetto: " Oceania Cruises - camerieri " o " maitre " o " Chef de partie " o " Barman ". Le domande in lingua italiana e senza requisiti non saranno prese in considerazione.

Le domande ammissibili saranno sottoposte ai dirigenti e quindi si verrà contattati via e-mail per un possibile colloquio via skype.



- CAPO CUOCO IN NORVEGIA

Eures Norvegia ricerca per il periodo marzo-novembre un Capo Cuoco, con ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella creazione di pizze, cottura al forno e dessert italiani. Iniziale supporto nella ricerca di un alloggio. Inviare il proprio cv (con foto di alcuni piatti presentati) al seguente indirizzo mail: post@onkeloskarkragero.no e per copia conoscenza a: f.rossetto@afolmonzabrianza.it .

Scadenza delle candidature: 28 febbraio 2017



- LAVORARE PRESSO GLI OSTELLI IN GRAN BRETAGNA

Il lavoro negli ostelli è un’opportunità per chi è interessato a viaggiare lavorando, per migliorare le proprie competenze linguistiche e conoscere persone straniere. Gli impieghi e le mansioni possono essere di vario tipo: addetti alla segreteria, receptionist, addetti al ricevimento degli ospiti, personale impegnato in cucina, addetti alla pulizia delle camere e degli spazi comuni.

La Youth Hostel Association della Gran Bretagna (http://www.yha.org.uk/) pubblica sul proprio sito l’elenco dei posti vacanti presso la sede centrale e nei singoli ostelli.

Link: https://jobsearch.yha.org.uk/ ce0073li_webrecruitment/wrd/ run/etrec105gf.open?wvid= 58514300X4



- CHEF A STOCCOLMA

EURES Svezia cerca urgentemente chef con esperienza per “Brasserie Balzac” a Stoccolma. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e della cucina à la carte. Offresi contratto a tempo pieno e aiuto per la ricerca di alloggio.

Per candidarsi inviare mail a bogdan@balzac.se e per conoscenza a eures@cittametropolitana.ve.it . Scadenza: 28 febbraio 2017

Per maggiori informazioni visita la pagina facebook di Eures Venezia https://www.facebook.com/ euresvenezia/?fref=ts



- ELETTRICISTI CIVILI E INDUSTRIALI PER LA SVIZZERA

B Profil Interim SA cerca elettricisti civili ed industriali, con livello di qualifica 3°- 4. Sede di lavoro: Biel/ Bienne e dintorni. Requisiti: Saper lavorare in modo autonomo, saper leggere un disegno.

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Le ore previste sono stabilite in base alla Convenzione Collettiva del Lavoro, in media 42 ½ settimanali.

Retribuzione: Secondo la qualifica professionale, dai CHF 27.- ai 32.-/ ora.

Alloggio: camere singole ammobiliate in appartamenti con max. 3 coinquilini.

Esperienza: Minimo 10 anni consecutivi negli ultimi anni di lavoro.

Lingue richieste:

• Italiana C1

• Francese A2 – B1

Patente di guida: Cat. B/ automunito

Modalità di presentazione della candidatura: inviare CV a: Sig. MARTINA Claudio, email: claudio.martina@b-profil.ch e per conoscenza a eures@afolmet.it

Scadenza: nessuna



CONCORSI



- La Casa di Riposo Tassoni di Cornedo Vic. no indice

> un Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto in ruolo di Istruttore Direttivo ASSISTENTE SOCIALE a part time 25 ore settimanali. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.30 del 03 marzo 2017.

> un bando di concorso per la copertura di 1 posto in ruolo di ISTRUTTORE DIRETTIVO – COORDINATORE SANITARIO a tempo pieno a tempo pieno ed indeterminato (Cat. D – Posizione economica D1 – CCNL 2006/2009 Regioni ed Autonomie Locali). Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.30 del 13/03/2017

Leggi i bandi completi: goo.gl/syBWzR



- GUARDIA DI FINANZA

E' stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione di 55 allievi ufficiali del “ruolo normale” al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di Finanza, anno accademico 2017/2018. I vincitori della selezione frequenteranno un corso triennale: i primi due anni in qualità di allievo ufficiale e l’ultimo anno con il grado di sottotenente. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

Per presentare domanda di partecipazione al concorso c’è tempo fino al 6 marzo 2017.

REQUISITI

Possono partecipare al concorso:

• i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2017, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2000, estremi inclusi. Inoltre i candidati devono possedere il diploma di scuola superiore valido per l’ammissione all’università, non essere stati imputati o condannati per delitti non colposi e devono essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2016/2017.

• gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio sotto i 28 anni.

LA SELEZIONE

Lo svolgimento del concorso comprende:

• prova preliminare (test logico-matematici e culturali);

• prova scritta di cultura generale;

• prova di efficienza fisica;

• accertamento dell’idoneità attitudinale;

• accertamento dell’idoneità psico-fisica;

• valutazione dei titoli;

• tre prove orali;

• prova facoltativa di una lingua straniera;

• prova facoltativa di informatica;

• visita medica di incorporamento..

La prova preliminare si svolgerà a partire dal 21 marzo 2017. La sede, l’elenco dei candidati ammessi, il calendario e le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati a partire dal 14 marzo 2017 sul sito www.gdf.gov.it.

Scadenza: 06 marzo 2017

Vai al bando: www.gdf.gov.it/concorsi



- COMUNE DI VICENZA

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO MUSEI a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. D1 dell’ordinamento professionale) per il “Settore Cultura, Promozione della crescita, Musei”

- concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO a tempo indeterminato a 24 ore settimanali (cat. giur. C dell’ordinamento professionale), interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili disoccupati oppure occupati) di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68

- concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO per attività di sportello e maneggio valori a tempo indeterminato a 24 ore settimanali (cat. giur. C dell’ordinamento professionale) interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili disoccupati oppure occupati) di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68

I bandi scadono alle ore 12,00 del 15 marzo 2017

Vai ai bandi: http://www.comune.vicenza.it/ albo3/concorsi.php#a-attivi







OPPORTUNITA’ e GARANZIA GIOVANI





- PERCORSO “CRESCERE IMPRENDITORI”: METTERSI IN PROPRIO, DALL'IDEA ALL'AZIONE

Un corso completamente gratuito di sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità che si terrà a Valdagno grazie alla collaborazione fra la Fondazione Centro Produttività Veneto - Servizio Nuova Impresa e Progetto Giovani - Comune di Valdagno.

COSA TI PORTI A CASA

1) Capacità di passare dall'idea all'azione: conoscenza e stesura del Business plan e degli strumenti di progettazione imprenditoriale

2) Conoscenza delle tecniche di Marketing e utilizzo dei principali Social Media per la promozione del tuo business e della tua persona (mai sentito parlare di Personal Branding?)

3) Conoscenza degli aspetti economico-finanziari e dei finanziamenti per l'imprenditoria e l'auto-impresa giovanile nazionali e regionali

4) Maggiore consapevolezza di Chi Sei e dei tuoi Obiettivi

5) Aumento delle competenze imprenditive (quelle che servono per lavorare in proprio o avviare un'attività)

e ultimo ma non ultimo: la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato!

Attraverso SelfiEmployment infatti, potrai ricevere da 5.000 a 50.000 euro per l'avvio della tua attività. I finanziamenti sono senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili e che partono dopo 6 mesi dalla concessione del prestito.

IN COSA CONSISTE

80 ore di lavoro individuale e di gruppo così ripartite:

- Corso di formazione - 60 ore

- Coaching individuale e di gruppo - 20 ore

un pull di esperti ti seguirà passo passo per aiutarti a sviluppare tutte le competenze necessarie alla realizzazione del tuo sogno.

CHI PUO' PARTECIPARE

6 giovani che non studiano e non lavorano (NEET) disoccupati o inoccupati tra i 18 ed i 29 anni, iscritti a Garanzia Giovani, non inseriti in altre misure di Politica Attiva, interessati ad acquisire competenze imprenditoriali.

MODALIA' DI AMMISSIONE

Per partecipare alle selezioni è necessario essere iscritti a Garanzia Giovani* e successivamente compilare la procedura di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, tramite un apposito test online. Una volta superato il test, il tuo nominativo verrà inoltrato alle Camere di commercio delle province di tuo interesse (max. 2), per partecipare al percorso di Valdagno indica per prima la provincia di Vicenza, ovviamente!

Sarai contattato dal Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto per la presa in carico della tua candidatura.

Sede del percorso: Cittadella Sociale, viale Regina Margherita 42 - Valdagno (VI)

INFORMAZIONI

Progetto Giovani 0445-405308 orientamento@ progettogiovanivaldagno.it

Servizio Nuova Impresa 0444-994745 sni@cpv.org

Per approfondire www.filo.unioncamere.it



- PROGETTO BOTTEGHE DIGITALI PER IMPRESE ARTIGIANE

Sei un artigiano di eccellenza del made in Italy?

Partecipa a Botteghe Digitali: grazie a questo progetto, nato da un’idea di Banca IFIS Impresa, Giorgio Soffiato (CEO di Marketing Arena) e Stefano Micelli (professore Ca’ Foscari), la tua attività potrà crescere e diventare più competitiva nel mercato.

Grazie ad un percorso di mentoring guidato da professionisti del settore, la tua bottega potrà rinnovarsi e sfruttare al massimo le potenzialità della digital transformation per diventare vincente!

Botteghe Digitali si propone di aiutare alcuni artigiani eccellenze del Made in Italy a diventare imprese di successo nel mercato. Nella sua prima edizione il Team di Botteghe Digitali ha guidato, in un percorso di innovazione, 4 artigiani raccontandoli in una web serie da un milione di visualizzazioni.

La nuova edizione sarà più grande e attenta alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Saranno selezionati 10 artigiani meritevoli, che avranno la possibilità di intraprendere un percorso di mentoring con un team di specialist nei vari settori (dalla finanza al web marketing); ma anche chi non sarà selezionato avrà la possibilità di accedere a delle linee guida per capire come affrontare in modo vincente il futuro.

Chi partecipa a Botteghe Digitali sarà guidato attraverso un percorso di innovazione concreto. I coach e gli specialist si occuperanno infatti di business plan, analisi e re-design del prodotto, consulenza per il ridesign degli spazi di lavoro, ripensamento della presenza digitale e sui social media. I motivi per iscriversi alla selezioni sono molti tra cui la possibilità di accedere a servizi ad alto valore economico, dati dal confronto con professionisti di assoluto livello; accedere ad una piattaforma di visibilità e acquisire competenze necessarie per trasformare la propria azienda e guidarla in un percorso di successo.

Pre-Requisiti

10 artigiani che siano eccellenze del Made in Italy e che abbiano voglia di mettersi veramente in gioco per innovarsi e crescere. Tutte le aziende che desiderano candidarsi devono tuttavia avere i seguenti pre-requisiti tassativamente:

Buona reputazione

Assenza di sofferenze o pendenze finanziarie non controllabili o eccessive

Business scalabile nel tempo e nella dimensione (anche internazionale).

Per candidarsi: www.botteghedigitali.it



- TIROCINIO REMUNERATO A BELLUNO PER TECNICO PROGETTISTA PER IL SETTORE ARCHITETTURA E INGEGNERIA

OBIETTIVO

Il tirocinio come TECNICO PROGETTISTA PER IL SETTORE ARCHITETTURA E INGEGNERIA, permette l’accesso al settore della progettazione professionale in studi tecnici a laureati tecnici residenti in Provincia di Belluno.

PROGRAMMA

Il tirocinio si focalizza sulle seguenti attività: il tirocinante verrà coinvolto nelle attività di progettazione che svolge lo studio. Principalmente le mansioni saranno legate alla fase di rilievo e restituzione grafica per la predisposizione degli elaborati da consegnare agli uffici competenti. Lavorerà sempre assistito da uno dei due associati che pianificherà settimanalmente le lavorazioni da eseguire.

Il tirocinio ha la durata di 480 ore in azienda con sede a Belluno. Per il periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di partecipazione che sarà composta da un importo pari a € 300 mensili erogati direttamente dall’INPS, e da una quota a carico dell’azienda ospitante. Tale indennità sarà riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% dell’attività prevista su base mensile.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a 1 laureato tecnico con età inferiore ai 29 anni, iscritto al Centro per l'impiego e residente in Provincia di Belluno.

COSTO - free

Nessun costo a carico del tirocinante.

SELEZIONI: giovedì 2 marzo 2017 ORARIO ore 9.30 presso CENTRO CONSORZI Z.I. GRESAL – 5/E – 32036 SEDICO (BL).

Scadenza presentazione domanda di ammissione: 01/03/2017

CONTATTI

Il coordinamento didattico è affidato al Centro Consorzi – Z.I. Gresal 5/e – 32036:

tel. 0437 851354

email: alessandro.casagrande@ centroconsorzi.it



- CORSI PER DIPLOMATI “ADDETTO ALLA LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT”

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani

SELEZIONI il 03/03/2016 presso RISORSE IN CRESCITA SRL Via Lago di Lugano, 15 – Schio (VI)

DESCRIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

La figura professionale si colloca in contesti aziendali manifatturieri di diverse dimensioni nell'ambito della Logistica e delle Operations.

Le attività che lo vedono coinvolto riguardano:

- la progettazione e l'organizzazione delle fasi di approvvigionamento dei materiali in collegamento con le aree produttiva e commerciale;

- il controllo della preparazione dei lotti di produzione;

- le operazioni dei sistemi dì trasporto, movimentazione e stoccaggio, con l'obiettivo di ottimizzare il flusso delle merci;

- la gestione informatizzata degli ordini nella logica del Kanban.

Nel corso del tempo, la figura aggiunge a queste attività, alcune funzioni a carattere più gestionale, di sviluppo di processi di miglioramento dell'efficienza complessiva delle attività logistico produttive:

- la ridefinizione delle operations in logica snella

- il contributo ai processi di progettazione/ ingegnerizzazione in logica interfunzionale per rendere più efficiente la gestione della componentistica, della movimentazione e dell'assemblaggio dei prodotti.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 8 giovani per ciascun percorso formativo iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in formazione, che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di Patto di Servizio Garanzia Giovani.

Titoli di studio richiesti:

Diploma di Scuola Media Superiore

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

La domanda di ammissione:

dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria di RISORSE IN CRESCITA entro il 01/03/2017

>> può essere scaricata dal sito: www.niuko.it sezione FORMAZIONE E SERVIZI AL LAVORO

>> può essere inviata via fax allo 0445/577399 oppure consegnata a mano alla segreteria (dal lunedì al venerdì con orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00);

>> può essere inviata via mail all’indirizzo: garanziagiovani@ risorseincrescita.it indicando nell’oggetto BANDO T.A.L.E.N.T. FOT NEET – PROGETTO TERRITORIALE YOUTH MEANS TALENT: FORMAZIONE E TIROCINI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO

INFO - ISCRIZIONI

tel. 0445/576485

email garanziagiovani@ risorseincrescita.it

Si precisa che il percorso sarà soggetto all'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale.



- DONNE CHE SI METTONO IN GIOCO! - Un percorso gratuito per donne disoccupate che cercano lavoro

Se sei donna e hai idee ma non strumenti per rimetterti in gioco nel mondo del lavoro questo è il percorso, gratuito, che fa per te. Fornirti maggiore consapevolezza delle tue capacità, aiutarti a mettere a fuoco le tue idee, acquisire una marcia in più per il lavoro sono i nostri obiettivi.

Al tuo fianco avrai formatori e coach esperti che ti seguiranno passo passo affinchè tu possa raggiungere i tuoi!

LE COMPETENZE IMPRENDITIVE PER IL LAVORO:

PERCORSO GRATUITO PER IL LAVORO E L’IMPRENDITORIALITA’ FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO

Studio Progetto Soc. Coop. Soc. in collaborazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto promuove a Cornedo Vic.no (VI) un percorso gratuito di formazione e accompagnamento al lavoro per donne disoccupate/inoccupate finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto “Donne che si mettono in gioco: percorsi per il lavoro e l’imprenditorialità”. L’intervento si avvarrà inoltre della collaborazione con lo Sportello di ascolto “DonnaNuova, lo spazio per le donne” di Valdagno (VI).

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso permetterà alle partecipanti di acquisire maggiore consapevolezza rispetto le proprie capacità e ai propri obiettivi professionali. L’obiettivo finale è quello di favorire l’occupazione femminile, trasferendo competenze imprenditive utili sia al lavoro autonomo che a quello dipendente.

In modo particolare il corso ha l’obiettivo di:

facilitare il superamento di disagi e di difficoltà psico-sociali legate al percorso formativo/professionale;

acquisire gli strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro e pianificare azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo professionale;

migliorare la propria autostima;

orientare su possibili scelte, anche di autoimprenditorialità

IN COSA CONSISTE

82 ore di lavoro individuale e di gruppo, seguiti da esperti del settore, così ripartite:

- Attività individuale di orientamento e bilancio delle competenze - 2 ore

- Corso di FORMAZIONE e LABORATORIO SULLE COMPETENZE DIGITALI PER IL LAVORO - 60 ore

- Coaching individuale all’imprenditività - 4 ore

- Teatro d’impresa - 16 h

A CHI E’ RIVOLTO

Il percorso coinvolgerà 6 donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto. Nell’ammissione ai percorsi verrà data priorità di partecipazione alle donne over 30.

DOVE E QUANDO

Il corso si svolgerà a Cornedo Vic.no (VI) presso Studio Progetto Soc. Coop. Soc., via Monte Ortigara 115/b.

Periodo di realizzazione: dal 21marzo 2017, con un impegno di circa 16 ore alla settimana.

MODALITA' DI AMMISSIONE

Per partecipare è necessario compilare la domanda di partecipazione e recapitarla a mano, spedirla o inviarla tramite e-mail entro il 03 marzo 2017 a:

Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro – via M.te Ortigara 115/b, Cornedo Vicentino, e- mail: per_corsi@studioprogetto.org

SELEZIONI

Le selezioni si svolgeranno nei giorni di martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2017 (l’orario delle convocazioni verrà comunicato una volta raccolte le domande di partecipazione)

Per accedere al colloquio è necessario presentarsi alle selezioni con i seguenti documenti:

DID e Status occupazionale (ottenibile presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale)

fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità

fotocopia fronte/retro del codice fiscale

permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadine extracomunitarie)

fototessera (facoltativa)

INFORMAZIONI

Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro

tel. 335 329565 dott.ssa Silvia Fugagnollo

via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino



Fondazione Centro Produttività Veneto

tel. 0444-994745 dott.ssa Patrizia Bernardini

Via Montale, 27 - 36100 Vicenza (Servizio Nuova Impresa)



- CORSI PER LAUREATI “PROGETTISTA CAD PER L’AZIENDA 4.0”

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani

SELEZIONI - martedì 07/03/2017 ore 9.30 presso Risorse In Crescita Srl Via Marconi, 103 – Altavilla Vicentina (VI)

Descrizione delle figure professionali.

L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare una figura professionale competente nella progettazione tecnica, con la capacità di lavorare in autonomia con la stazione grafica sviluppando elaborati grafici con l'ausilio del CAD (Computer Aided Design) e di software open-source (Sketch-up, Blender). Completano la figura professionale alcuni contenuti di carattere trasversale che riguardano la capacità di gestire progetti e la capacità di gestire tempo e compiti assegnati.

Durata totale del percorso: 646 ore.

Articolazione: 160 ore formazione, 480 ore stage, 6 ore accompagnamento al lavoro

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 8 giovani per ciascun percorso formativo iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in formazione, che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di Patto di Servizio Garanzia Giovani

Titoli di studio richiesti: Laurea

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

La domanda di ammissione:

dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria di Risorse In Crescita entro il 03/03/2017

>> può essere scaricata dal sito: www.niuko.it sezione FORMAZIONE E SERVIZI AL LAVORO

>> può essere inviata via fax allo 0445/577399 oppure consegnata a mano alla segreteria (dal lunedì al venerdì con orario: 9.00/13.00 – 14.00/18.00);

>> può essere inviata via mail all’indirizzo: garanziagiovani@ risorseincrescita.it indicando nell’oggetto BANDO T.A.L.E.N.T. FOT NEET – PROGETTO TERRITORIALE YOUTH MEANS TALENT: FORMAZIONE E TIROCINI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO

INFO - ISCRIZIONI

tel. 0445/576485

email garanziagiovani@ risorseincrescita.it

Si precisa che il percorso sarà soggetto all'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale.



- FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER QUALIFICATI/NEO QUALIFICATI PER LA FIGURA DI ESPERTO DELLA LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO PER AZIENDE SETTORE SMART MANIFACTURING

PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING

Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani

SELEZIONI: 10/03/2017 Ore 10 presso ENAC, via Fusinato 51

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L’intervento è finalizzato a far conoscere in modo approfondito le strutture e i sistemi di funzionamento delle principali macchine utensili a CNC e fornire le competenze necessarie alla gestione di tali tecnologie, partendo dalla base, ovvero la lettura e l’interpretazione corretta di un disegno meccanico per poter applicare in una macchina a controllo numerico.

Il progetto si compone di:

- 40 ore di formazione specifica sulla lettura del disegno meccanico

- 640 ore di tirocinio presso aziende del settore Smart Manifacturing

- 6 ore di accompagnamento individuale

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI

Periodo di realizzazione: Marzo-Luglio

La sede di svolgimento: ENAC, via Fusinato 51 -Schio

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 5 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati o inattivi residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Rappresentano titoli preferenziali ma non esclusivi una precedente esperienza nel settore meccanico/meccatronico e un indirizzo di studi in ambito meccanico.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: QUALIFICA TRIENNALE

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

DOMANDA DI AMMISSIONE:

La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 08/03/2017 ore 12.00 e dovrà essere completa di tutti i documenti richiesti pena l’esclusione dalla selezione.

E’ possibile scaricare il modulo da compilare direttamente dal sito all’indirizzo schio.enaclab.org

. via mail all’indirizzo schio@enac.org Nell’oggetto della mail specificare: BANDO T.A.L.E.N.T. FOR NEET – PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING

. consegna a mano presso la sede ENAC, in via Fusinato 51-Schio (VI)

. via fax allo 0445 530519

INFO - ISCRIZIONI

Email: schio@enac.org

Tel. 0445 524212



- TIROCINIO EXTRACURRICULARE 5 MESI PER QUALIFICATI - PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING

Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani

SELEZIONI 10/03/2017 Ore 16 presso ENAC, via Fusinato 51 Schio (VI)

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Il progetto si compone di:

- 800 ore di tirocinio presso aziende Smart Manifacturing

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI

Durata del percorso – il tirocinio prenderà avvio nel corso del mese di Marzo

Periodo di realizzazione: Da Marzo a Settembre

Il tirocinio si sovlgerà presso un’azienda del comparto manifatturiero situata nelle provincia di Vicenza.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 2 giovani iscritti a Garanzia Giovani, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Rappresentano titoli preferenziali ma non esclusivi una precedente esperienza nel settore meccanico/meccatronico e un indirizzo di studi in ambito meccanico.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: QUALIFICA TRIENNALE

DOMANDA DI AMMISSIONE:

La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 08/03/2017 e dovrà essere completa di tutti i documenti richiesti pena l’esclusione dalla selezione. E’ possibile scaricare il modulo da compilare direttamente dal sito all’indirizzoschio.enaclab.org e consegnarlo nelle seguenti modalità:

. via mail all’indirizzo schio@enac.org Nell’oggetto della mail specificare: BANDO T.A.L.E.N.T. FOR NEET – PROGETTO SM4NEET: FORMAZIONE E LAVORO PER NEET NEL SETTORE SMART MANIFACTURING

. consegna a mano presso le segreterie di ENAC in via Fusinato 51, Schio (VI)

. via fax al numero 0445/530519

INFO - ISCRIZIONI

schio@enac.org

tel. 0445/524212

ENAC, via Fusinato 51 Schio (VI)



- INSERIMENTO IN STAGE DI EXPORT MANAGER

Obiettivi del progetto:

Retica propone ad aziende che vogliono ampliare e rafforzare la propria presenza in nuovi mercati esteri, l’inserimento in stage di figure professionali in Export management (over 30), ovvero esperti di procedure e tecniche del commercio estero, in grado di gestire tutti gli adempimenti e le operazioni generate dagli scambi internazionali.

Lo stage è gratuito in quanto finanziato dal fondo sociale europeo, inoltre non è previsto nessun obbligo di assunzione e di partecipazione al progetto una volta fatta richiesta di adesione. Informazioni sulle tempistiche e sulle richieste di adesione al progetto verranno date direttamente.

Fasi del Progetto:

Formazione: 200 h teoria d’aula erogata da commercialisti e consulenti ai mercati esteri, professionisti nell’ambito dell’Export che terranno lezioni anche in lingua Inglese.export manager 2017

Stage: dai 4 ai 5 mesi di stage in azienda retribuiti dalla Regione, selezione dei corsisti in ingresso funzionale all’area di mercato dell’azienda ospitante

Sede del corso: Padova

Aziende partecipanti: con sede legale e/o operativa in Regione Veneto

Inizio teoria: presumibilmente entro inizio Marzo

Avvio Stage: Aprile-Maggio 2017

La figura di Export Manager prima dello stage sarà formata sulle seguenti aree:

> Orientamento all’export

> Ricerca di mercato

> Marketing e comunicazione

> Trattativa commerciale

Alcuni moduli del corso di formazione per Export Manager saranno svolti in lingua Inglese per rendere da subito esecutive le competenze tecniche apprese dai corsisti.

Info e partecipazione: www.retica.net/we-export- manager/



- INSERIMENTO IN STAGE DI UN PROJECT MANAGER SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE

Obiettivi del progetto:

Retica propone ad aziende che vogliono ampliare e rafforzare la propria presenza in nuovi mercati esteri, l’inserimento in stage di un Project Manager specializzato in E-commerce (over 30), ovvero esperti di gestione di un progetto con particolare esperienza nel settore del commercio online, in grado di gestire tutte le funzionalità di un negozio in rete.

Lo stage è gratuito in quanto finanziato dal fondo sociale europeo, inoltre non è previsto nessun obbligo di assunzione e di partecipazione al progetto una volta fatta richiesta di adesione. Informazioni sulle tempistiche e sulle richieste di adesione al progetto verranno date direttamente.

Fasi del Progetto:

Formazione: 200 h teoria d’aula erogata da consulenti esperti in programmazione per e-commerce, profondi conoscitori delle dinamiche relative al mercato online e non, professionisti nell’ambito del web e del marketing.ecommerce

- tirocinio

- formazione

- Stage: dai 4 ai 5 mesi di stage in azienda retribuiti dalla Regione, selezione dei corsisti in ingresso funzionale all’area di mercato dell’azienda ospitante

Sede del corso: Padova

Aziende partecipanti: con sede legale e/o operativa in Regione Veneto

Inizio teoria: presumibilmente entro inizio Marzo

Avvio Stage: Aprile-Maggio 2017

L’ E-commerce Specialist, prima dello stage, sarà formato sulle seguenti aree:

> Introduzione al mercato dell’E-Commerce

> Tecnica Specialistica per la gestione dell’E-commerce

> Strategie di Marketing e Social Communication

> Digital Tools

> Project Management