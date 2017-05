Offerte di lavoro in provincia di Vicenza e non solo

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI







>>> 24/03/2017 CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI!

La Cooperativa Sociale Studio Progetto gestisce Centri Estivi nelle vallate dell’Agno e del Chiampo seleziona:

- LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA CON I MINORI (da 1 a 3 anni)

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2017

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Centri estivi”

- LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE

GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole medie.

Qualche esempio di talenti: Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza…

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: a partire da metà giugno 2017, per circe due/tre settimane

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratori estivi”

- LABORATORI ESTIVI DI LINGUA

DOCENTI DI LINGUA INGLESE: si cercano laureati in lingua inglese e tedesca con esperienza di lavoro con minori ed esperienza di soggiorno all’estero che possano proporre e gestire laboratori pratici ed esperienziali di lingua inglese in modalità ludica.

Periodo di lavoro: agosto/settembre 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

Inviare Curriculum Vitae a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura laboratori di lingua inglese/tedesco”



>>> (27/04/2017) Bando di selezione per VOLONTARI SCN (SERVIZIO CIVILE NAZIONALE) da impiegare nelle aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Scadenza: 15/05/2017 - Ore 14:00

Il bando si riferisce alla selezione di 1.298 volontari per l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale in Italia di cui:



163 nella Regione Abruzzo

279 nella Regione Lazio

616 nella Regione Marche

240 nella Regione Umbria



Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN a cui si vuole partecipare.

Per consultare l'elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto", che si trova nella sezione “Progetti” della pagina http://www.serviziocivile.gov. it/menusx/bandi/selezione- volontari/ bandovolsismacentroitalia_2017 .

Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto si dovranno selezionare i valori delle voci che interessano.

Dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la Home page del sito dell’ente, sarà possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.



>>> (26/04/2017) I centri estivi Areacamp di Aquarea Vicenza ASD ricercano per il proprio organico presso la piscina di Trissino: ANIMATORI E AIUTO ANIMATORI per la stagione estiva 2017. Periodo di lavoro da metà giugno a settembre; cerchiamo studenti, laureati o laureandi con esperienza per lavorare con i minori; i candidati devono essere dinamici, con predisposizione a lavorare in team; possedere un bagaglio nel campo dell'animazione, dello sport e/o nei laboratori creativi.

Inviare curriculum con foto e disponibilità a: animatoripiscinatrissino@ gmail.com



>>> (26/04/2017) Aquarea Vicenza ASD per il proprio organico per la piscina scoperta di Trissino cerca ASSISTENTI BAGNANTI E BARISTE; periodo di lavoro da Giugno a Settembre 2017. Inviare curriculum con foto e disponibilità a: cv.aquarea@gmail.com



>>> 21/04/2017 Si selezionano 8 STUDENTI SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI IN ARCHEOLOGIA

“NEL CUORE DEL DISTRETTO MINERARIO VICENTINO: Progetto di intervento archeologico sulla dorsale Agno-Leogra”

Ricognizione di superficie, scavo, archeo-metallurgia, etno-archeologia, valorizzazione delle risorse eco-culturali della montagna. Si terrà una campagna di ricognizione di superficie e scavo nell’area, nota per la ricchezza delle sue risorse minerarie. A partire dall’età del Bronzo essa sembra delinearsi come terra di confine tra sfere culturali ed ideologiche distinte: la facies culturale Luco di formazione trentina e gli aspetti “protovillanoviani” tipici dell'ambiente peninsulare. Dall'età del Ferro invece l’area in questione vede il contatto tra le popolazioni retiche e i Veneti in pianura.

Periodo: 17 luglio 5 agosto 2017 (tre settimane)

Gli studenti selezionati potranno partecipare alla campagna spesati di vitto e alloggio; altri potranno partecipare a proprie spese.

Si ricorda che è necessario essere in regola con la visita medica e il corso di sicurezza sui cantieri archeologici. Al termine dell’attività verrà fornito un attestato di partecipazione.

Per informazioni ed iscrizioni:

inviare curriculum entro il 31 maggio alla Dott.ssa Mara Migliavacca

Tel. 340 1062111

e-mail: maragioia.migliavacca@gmail. com



>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricerca SPECIALISTA FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- identificazione e raccolta fabbisogni formativi

- gestione del piano formativo

- controllo della documentazione e aggiornamento database formazione

- gestione progetti alternanza scuola lavoro

- supporto nella gestione processo valutazione prestazioni

- attività di back-office Ufficio Personale

Requisiti richiesti:

Laurea in scienza della formazione, psicologia e simili

Preferibile precedente esperienza nell’ambito della formazione

Completano il profilo: capacità organizzative, precisione e accuratezza, capacità relazionali e comunicative, flessibilità, orientamento agli obiettivi.

Lavoro full time. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF SPECIALISTA FORMAZIONE



>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricerca ANALISTI REPARTO CONTROLLO QUALITA’.

La risorsa si occuperà dell’esecuzione di diverse tecniche di analisi strumentali su principi attivi

Requisiti richiesti: Laurea in chimica, CTF o simili. Capacità relazionali e organizzative, conoscenza della lingua inglese e sistemi informativi.

Lavoro full time, su turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF ANALISTI CQ



>>> 12/04/2017 L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: conoscenza lingue, età massima 30 anni, disponibilità a trasferte all’estero.

Inviare cv a Alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 50 a Chiampo.





LAVORO... IN ARZIGNANO