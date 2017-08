Lavoro, borse di studio e concorsi a Vicenza e provincia

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI



TIROCINIO/COLLABORAZIONE PRESSO UFFICIO TECNICO (01/08/2017)



Studio Tecnico con sede in Arzignano (Vi), operante nel settore impiantistico, dell’efficienza energetica e pratiche VVF, offre opportunità, riferita in particolare a mansioni di disegno tecnico con AUTOCAD, di:

- un TIROCINIO PER NEO DIPLOMATI GEOMETRI;

- una COLLABORAZIONE A NEO PROFESSIONISTI GEOMETRI e/o DISEGNATORI AUTONOMI;

in sede ufficio, previo colloquio preliminare.

E’ richiesto buon uso pc, conoscenza disegno 2D pacchetto Office.

Altresì é gradita riservatezza, disponibilità a relazioni/gestioni ufficio.

Inviare curriculum via mail a: tecnicoglr@gmail.com





ADDETO/A ALLA VENDITA (25/07/2017)



Elettrocasa SRL, negozio di Arzignano, Cerca ADDETTO/A ALLA VENDITA per lavoro tempo pieno settore elettrodomestici/casalinghi.

Contatti: Elettrocasa Srl

tel. +39 0444 450723

fax +39 0444 450725

mail: elettrocasa@elettrocasa2.com





COMMESSA (21/07/2017)



Negozio di prodotti naturali della Vallata dell'Agno cerca COMMESSA full time per ampliamento del proprio organico. Offresi formazione specifica finalizzata alla creazione di un ruolo di responsabilità e ad una collaborazione duratura.

Requisiti:

- Serietà e senso di responsabilità

- Predisposizione al contatto con il pubblico

- Preferibile esperienza o formazione in ambito vendita

Per candidature:

Consegnare personalmente il proprio CV alla Parafarmacia Emporio Salute, in via Monte Cimone 41, Spagnago di Valdagno





STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE (05/07/2017)



Marmi Serafini Srl di Chiampo cerca un/una STAGISTA PER ATTIVITÀ DI BACK OFFICE/COMMERCIALE. La persona si occuperà, attraverso un periodo di affiancamento di 2 mesi, di supportare il responsabile commerciale nello sviluppo dei mercati esteri, con l’obiettivo di acquisire autonomia nella mansione. Si richiede: Diploma/Laurea in discipline economiche/umanistiche, forte orientamento all’ambito commerciale, voglia di mettersi in discussione e grande creatività. Rappresentano titoli preferenziali la conoscenza della lingua francese. Si propone un percorso di stage di 2 mesi con rimborso spese e possibilità di assunzione. Se interessati, inviare curriculum alla mail: servizioclienti@ eteaminternational.it con il consenso all’utilizzo dei dati personali in base al DLgs 196/2003.





IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO (03/07/2017)



Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Maggiore (VI) cerca un IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO. La candidata / Il Candidato si occuperà della gestione di clienti a lei/lui assegnati, offerte e corrispondenza, pianificazione e conferme d'ordini.

Si richiede la conoscenza della lingua inglese e un'altra lingua europea. Diploma o laurea ad indirizzo linguistico o titolo affine. Disponibilità immediata. Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com









