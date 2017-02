Il Comune di Vicenza cerca cinque istruttori amministrativi

Il settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione ha pubblicato due concorsi pubblici per cinque posti di istruttore amministrativo (C), riservati a categorie protette. I cinque posti sono a tempo pieno e indeterminato a 24 ore settimanali; tre di questi sono per attività di sportello e maneggio valori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line entro le ore 12 del 15 marzo 2017. Per partecipare è necessario possedere i requisiti indicati nei bandi pubblicati nel sito www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni on line, concorsi pubblici (http://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/166810 e http://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/166808) dove sono indicate le modalità di presentazione delle domanda e tutte le informazioni utili.