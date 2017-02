I corsi mensili al CSV: come costituire un'associazione

Il CSV di Vicenza, intanto, grazie all'accordo di collaborazione con l'Associazione P10.m2s di Torino, ha avviato il 16 febbraio un innovativo corso di formazione per collaboratori domestici rivolto a colf, badanti, altre categorie di lavoratori del settore domestico in cerca di occupazione nel lavoro domestico. Il corso, la cui durata è pari a 40 ore di lezione, è incentrato sulle aree dei servizi domestici e dei servizi alla persona negli ambiti socio­ sanitario e socio-pedagogico con cenni anche alla legislazione del settore domestico.

A completamento della programmazione dei corsi di febbraio Marianna Martinoni ha intrattenuto per sei ore sabato 18 febbraio i dirigenti delle associazioni di volontariato vicentino su un tema particolarmente sentito e vitale per la loro attività “Organizzare un evento di raccolta fondi”, mentre giovedì 23 febbraio, così come tutti gli ultimi giovedì del mese, Veronese Raffaela Referente Settore Consulenza del CSV Vicenza per due ore, dalle 18 alle 20, terrà il suo Corso mensile sulla costituzione di un'Associazione rivolto a chi avrà interesse ad attivarsi nel settore sempre più vivo del volontariato.

A marzo sono programmati i seguenti corsi: - Public speaking: la capacità di parlare in pubblico - Cinque per mille tra nuove regole e tecniche di raccolta - Contabilità e bilancio nelle associazioni di volontariato