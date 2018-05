Fuorizona: possibilità di lavoro e studio all'estero

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- TIROCINI ALL’ESTERO GARANZIA GIOVANI CON CPV (LAST MINUTE)

Per i giovani selezionati il Progetto prevede: orientamento, formazione lingua inglese, formazione su competenze soft e tirocinio in Spagna, UK o Belgio della durata di 2 mesi.

Destinatari: 24 giovani residenti o domiciliati in Veneto con età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, in possesso di diploma di scuola media superiore/di laurea e un livello di conoscenza della Lingua inglese o di altra lingua europea almeno A2. Al momento dell’accesso, i giovani devono aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto e aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner.

Giornata di selezioni: 23 maggio 2018

Link: https://goo.gl/Efqpvi

- TIROCINI MAECI/CRUI

Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” è portato avanti attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le Sedi all’estero del MAECI. Oggetto del presente bando sono 349 tirocini curriculari presso le seguenti tipologie di sedi all’estero del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC).

I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede.

Scadenza: ore 17.00 del 4 giugno 2018

Link: http://www.tirocinicrui.it/ban do-selezione-349-tirocini-curr iculari/

