Fuorizona: le occasioni di lavoro e studio all'estero

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- NUMEROSE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI PRESSO ZALANDO

Nel cuore di Berlino, Zalando offre numerose opportunità a giovani volenterosi e talentuosi di eprimere la propria creatività e le proprie potenzialità in un ambiente stimolante, con "spazi creatvi", zone relax, strutture per lo sport, sussidi per il trasporto pubblico, assistenza burocratica, progetti ed eventi per lo staff. Le opportunità sono ad esempio: stage, lavoro per studenti, apprendistato, programmi "dual study" per alternare la formazione presso istituti di istruzione alla pratica aziendale.

Link: https://jobs.zalando.com/en/ young-professionals/?gh_src= l8ove11

- IL TUO PRIMO LAVORO EURES

“Your First EURES Job” è un’iniziativa nata per aiutare giovani tra i 18-35 anni di nazionalità di uno dei 28 Stati UE + Islanda e Norvegia a trovare un impiego (posto di lavoro o tirocinio) in un altro paese dell’UE, offrendo assistenza, benefit economici ed altro supporto, ad esempio la formazione linguistica. Per partecipare all’iniziativa, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: nazionalità e residenza in uno dei 28 paesi membri dell’UE + Islanda e Norvegia; età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Link: http://www.yourfirsteuresjob. eu/it/home

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE