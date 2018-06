Fuorizona: lavoro e studio oltreconfine

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- INFERMIERI CERCASI IN SVEZIA

Aperte le selezioni per infermieri che presteranno servizio, a tempo indeterminato, presso il reparto psichiatria dello Sahlgrenska University Hospital di Gothenburg, in Svezia. I neoassunti lavoreranno a stretto riporto di medici, psicologi e operatori sociali nell’assistenza a pazienti con dipendenze da alcool e droghe, depressione, disturbi affettivi, di personalità e psichiatrici dell’età senile, psicosi e schizofrenia. Requisito di base è la Laurea in Scienze Infermieristiche. Lo stipendio aumenterà annualmente e le nuove posizioni professionali godranno anche di: ausilio nella ricerca dell’alloggio, 25 giorni di ferie annuali pagati, formazione linguistica, assistenza nel trasferimento, inserimento in attività sociali, sostegno sanitario e cure primarie gratuite. Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae via mail, con lettera motivazionale in lingua inglese, all’indirizzo recruit.su@vgregion.se e in copia eures@afolmet.it.

Scadenza: 31 dicembre 2018

- ASSISTENTI DI VOLO PER AIR DOLOMITI

Il Servizio Eures della Regione Lombardia informa che Air Dolomiti del gruppo Lufthansa ricerca 25 assistenti di volo (m/f) da formare gratuitamente a scopo assunzione.

La formazione permette di accedere all’esame per il brevetto di volo valido in tutta Europa. Non saranno pertanto accolte candidature di chi ha già il brevetto (CCA Easa Cabin Crew Attestation). Le 4 settimane di corso si svolgeranno a Verona da gennaio 2019 (Air Dolomiti dà supporto per la ricerca di alloggi in condivisione per il periodo della formazione). Le selezioni saranno a settembre a Verona, Milano, Merano, Bressanone.

Link: https://airdolomiti. altamiraweb.com/jobs/Cabin- Crew-Initial-NEW-198107185.htm

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE