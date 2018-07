Fuorizona, lavoro all'estero: Emirates cerca personale in Veneto

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- EMIRATES CERCA PERSONALE

Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato arabo di Dubai, seleziona personale italiano da inserire nel proprio team. In Italia sono stati fissati alcuni appuntamenti, a Venezia è fissato per domenica 12 agosto 2018 alle ore 8.00.

Per partecipare non è necessario iscriversi, ma i candidati devono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Tra i diversi requisiti: avere almeno 21 anni di età, altezza minima di un metro e 60 cm, diploma di maturità, inglese fluente sia scritto che parlato e non avere tatuaggi visibili indossando l’uniforme.

Link: http://www. emiratesgroupcareers.com/ cabin-crew/

- TIROCINIO PER GIOVANI LAUREATI

L'Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway Agency - ERA) offre opportunità di tirocinio per giovani laureati (corso di studio di minimo 3 anni), in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua europea.

I tirocini vengono organizzati due volte all'anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 mesi, con inizio in marzo e ottobre. In casi eccezionali è possibile un'estensione della durata del tirocinio. L'Agenzia offre una salario mensile di circa 1.200 EURO

Scadenza: 31 luglio 2018

Link: http://www.era.europa.eu/The- Agency/Jobs/Pages/Traineeship. aspx

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

- SCAMBIO GIOVANILE EUROPEO PER RAGAZZI DAI 15 AI 18 ANNI

Si ricercano 4 ragazzi tra i 15 e i 18 anni e un group leader (>18) per partecipare allo Scambio Giovanile "MIND THE APP", sull’uso sano ed efficace del web. Otto giorni con 28 ragazzi tra i 15 e i 18 anni provenienti da Italia, Finlandia, Portogallo, Polonia, Ungheria, Spagna e Bulgaria. Durante lo Scambio i partecipanti saranno alloggiati a Casa Vacanze Elvira, nelle colline di Schio, a Bosco di Tretto.

Quando: dal 3 all'11 settembre 2018

Costo: le spese di vitto e alloggio sono coperte dal progetto e finanziate dall'Unione Europea.

Scadenza: 20 luglio 2018

Link: http://www.igschio.it/248- informagiovani-schio/scroller- informagiovani/5231-mind-the- app

- SVE IN ESTONIA PRESSO UNA SCUOLA MATERNA

Opportunità di SVE all’interno di un’organizzazione che si occupa dell’organizzazione di attività di apprendimento all’interno di una scuola materna. Lo scopo dell’organizzazione è quello di fornire un’istruzione di qualità, fornendo ai bambini un’ambiente in cui si sentano protetti e possano sviluppare appieno la loro personalità.

Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: fornire supporto agli insegnanti nelle attività quotidiane al chiuso e all’aperto, partecipare a visite nei musei, mostre d’arte, eventi sportivi e gite, presentare la propria cultura e la propria lingua ai bambini e alle loro famiglie attraverso attività ed eventi.

Scadenza: il prima possibile

Link: http:// serviziovolontarioeuropeo.it/ progetti-sve/sve-in-estonia- presso-una-scuola-materna-2/

PILLOLE

- STAGE 4EU

Stage4eu è un progetto dell’Inapp (ex Isfol) dedicato ai tirocini all’estero. Si tratta di un’app mobile e un sito web rivolti ai giovani che vogliono fare uno stage in Europa. I contenuti dell’app e del sito sono i medesimi, ma il sito web si rivolge principalmente agli operatori dell’orientamento, del placement e della formazione, che possono utilizzarlo come strumento a supporto del loro lavoro, mentre l’app mobile è destinata principalmente ai ragazzi.

Link: http://www.eurodesk.it/ notizie/stage4eu-sito-web-e- app-mobile-chi-cerca-uno- stage-europa