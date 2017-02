Il Comune di Vicenza cerca un istruttore direttivo musei

Il settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione ha pubblicato un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di istruttore direttivo musei a tempo pieno e indeterminato (cat D1) per il settore cultura, promozione alla crescita, musei. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line entro le ore 12 del 15 marzo 2017

Per partecipare è necessario possedere i requisiti indicati nel bando pubblicato nel sito www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni on line, concorsi pubblici al link http://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/166812 dove sono indicate le modalità di presentazione della domanda e tutte le informazioni utili.