Il Comune cerca due messi notificatori: online il concorso pubblico

Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso di concorso pubblico per la copertura di due posti di messo notificatore a tempo pieno e indeterminato (categoria giuridica B3), e un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo conservatore dei musei a tempo pieno e indeterminato (categoria giuridica D).

Per quanto riguarda i due posti di messo notificatore, la domanda deve essere presentata, esclusivamente online (qui il modulo), entro venerdì 15 novembre.Con riferimento, invece, all'avviso di mobilità volontaria per conservatore dei musei civici, il termine di scadenza della domanda, da presentarsi esclusivamente online (qui il modulo), è fissato in lunedì 11 novembre.

I requisiti per partecipare e tutte le informazioni utili sono contenute nei relativi avvisi pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Pubblicazioni online, Concorsi pubblici: messo notificatore e conservatore dei musei. Per informazioni: ufficio Gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane tel. 0444/221300-1339 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18).