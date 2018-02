areajob incentiva l’occupazione giovanile: in partenza un corso gratuito per professionisti nel settore hr

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il 2018 sembra sia iniziato con una nuova spinta nel settore dell’occupazione. Si stimano oltre 1,2 milioni di rapporti di lavoro da avviare nel primo trimestre 2018 di cui la maggior parte si attiverà nel Nord Italia. Il Veneto come sempre è tra le prime regioni a trainare il mercato italiano, le previsioni per il 2018 indicano un aumento del PIL del 1,6% con un marcato aumento degli investimenti, una crescita dei consumi ed un rallentamento dei fallimenti. La molla dell’economia veneta è l’export che nel 2017 ha superato quota 60 miliardi grazie soprattutto alla lavorazione dei metalli, alla meccanica e alle apparecchiature elettriche, con un contributo importante dell’industria chimica e agroalimentare. Grazie alla ripresa produttiva e ai numeri da record legati al turismo che conferma il Veneto come prima regione in Italia per flussi turistici, le buone notizie passano anche per il mercato del lavoro con un numero di occupati tornato sui livelli pre-crisi. In un contesto caratterizzato da un’occupazione crescente e qualificata, non mancano le problematiche legate ad una difficoltà di cercare/trovare i candidati adeguati alle richieste degli imprenditori veneti: Operatori macchine CNC, saldatori e periti industriali sono sicuramente le figure più ricercate in un mercato del lavoro caratterizzato dalla necessità di possedere competenze tecniche e non più generiche come negli anni addietro. Areajob Spa - Agenzia per il lavoro con diverse filiali sparse nel Nord Italia con previsioni di sviluppo in Veneto, a Marzo proporrà una nuova sessione di Areajob Academy, la scuola di formazione specializzata nella creazione di giovani nuovi professionisti nel campo delle Risorse Umane finalizzata a rafforzare lo staff commerciale Areajob. Il Direttore Commerciale di Areajob, Arcangelo Neri, conferma la voglia di incentivare l’occupazione giovanile: “Areajob è un’agenzia di lavoro che ha sempre investito nei giovani e nel ricercare il loro potenziale. Siamo convinti che una formazione specifica, fatta da professionisti del settore a giovani volenterosi che abbiamo voglia di mettersi in gioco, garantisca ottimi risultati” Il corso gratuito, si terrà presso la sede di Areajob a Reggio Emilia, ed è aperto a giovani laureati in discipline economiche, umanistiche e giuridiche ed è finalizzato a rafforzare lo staff commerciale Areajob in previsione di nuove aperture di filiale sul territorio. La selezione è aperta fino al 7 marzo, aspettiamo i vostri CV all’indirizzo: academy@areajob.it o per maggiori info www.areajob.it