Aperte le iscrizioni al corso di accesso per volontari di croce rossa italiana di Schio

Il Comitato di Schio della Croce Rossa Italiana apre le porte a nuovi volontari che abbiano il desiderio di entrare a far parte dell’associazione. MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2018 alle ore 20:30, presso l’aula 11 del polo formativo della Casa della Salute di Schio (sopra l’attuale Guardia Medica), avrà luogo la serata di presentazione del corso di accesso per volontari. Il corso, della durata di 18 ore, vede come principali argomenti la conoscenza del Movimento Internazionale di Croce Rossa e degli elementi di Primo Soccorso. La serata di presentazione è aperta a tutti gli interessati che abbiano compiuto 14 anni di età e che abbiano del tempo libero da dedicare agli altri in svariate attività sanitarie e sociali. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una e-mail a schio.sviluppo@veneto.cri.it