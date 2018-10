Cercando il lavoro: una graduatoria per disoccupati over 30

Lavori di pubblica utilità. Il comune di Vicenza ha istituito una graduatoria per disoccupati over 30. Le candidature entro le 12 di giovedì 11 ottobre

L'annuncio è rivolto a 22 cittadini con più di 30 anni di età, disoccupati di lunga durata (minimo 12 mesi) o a rischio di esclusione sociale, l'avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'inserimento temporaneo in lavori di pubblica utilità. Il progetto, promosso dall'ufficio Politiche del lavoro, rientra nell’ambito degli interventi previsti dal DGR 624/2018 “Pubblica utilità e cittadinanza attiva”, approvato dalla Regione del Veneto in materia di inclusione sociale.

L'avviso pubblico prevede l’assunzione con contratto a tempo determinato per sei mesi al massimo, con un impegno settimanale di 20 ore lavorative: accanto a esperienze di lavoro in attività a beneficio della cittadinanza, gli interventi prevedono, infatti, misure di ricerca attiva di occupazione tramite specifiche attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.

“Si tratta di un'importante opportunità in grado di dare una risposta non assistenziale a tanti padri e madri di famiglia che si trovano fuori dal mercato del lavoro e senza reddito – spiega l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Obiettivo dell'iniziativa non è solo fornire un sostegno al reddito agli over 30 che hanno perso il lavoro e si ritrovano senza tutele, ma anche rimotivare queste persone, stimolarle nella ricerca attiva di una nuova occupazione e dar loro gli strumenti per una permanenza stabile nel mercato del lavoro”.

COME PARTECIPARE