Offerte di lavoro, stage e volontariato all'estero

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- OFFERTE DI LAVORO IN TUTTO IL MONDO CON SWATCH GROUP

Il gruppo Swatch, comprendente al suo interno brand come Longines, Tissot e Omega, ricerca numerose figure in tutti i continenti, per lavorare in settori diversi come vendite, risorse umane, manutenzione, ecc.

Link: http://www.swatchgroup.com/en/ human_resources/job_offers

- STAGE PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea organizza due volte l'anno dei tirocini che durano dai tre ai cinque mesi per giovani laureati. Tutti gli anni vengono messi a disposizione circa 1.300 posti. I tirocini iniziano il 1° Marzo ed il 1° Ottobre di ogni anno. Al momento sono aperte le candidature per i tirocini che si svolgeranno da Marzo 2018.

I tirocinanti devono:

aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente entro la data di scadenza per la presentazione delle domande;

non aver portato a termine un tirocinio presso un'altra istituzione o organismo UE;

possedere una buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie, una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della Commissione europea (inglese, francese o tedesco);

Il tirocinante potrà ricevere una borsa che è attualmente di €1,159.40 mensili e il rimborso delle spese di viaggio. Viene inoltre offerta un'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili riceveranno un supplemento alla borsa.

La prossima scadenza è il 31 Agosto 2017 ore 12:00 (per tirocini che hanno inizio a Ottobre 2017).

Link e candidature: https://ec.europa.eu/stages/

