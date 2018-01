Offerte di lavoro a Vicenza a provincia del 26 gennaio

NONNI VIGILE CERCASI AD ARZIGNANO (25/01/2018)

Il Comune di Arzignanoha indetto un bando per la selezione di 2NONNI VIGILE per garantire la sicurezza nel normale deflusso in entrata edin uscita dalle scuole. E’ un servizio retribuito a cui si accede con iseguenti requisiti:

- cittadinanza italianao in un altro stato dell’Unioni Europea

- residenza noninferiore ai 5 anni alla data di inizio dell’a.s. 2017/18

- titolarità dipensione oppure non lavoratore subordinato o autonomo o equiparato (es cassaintegrazione, etc…)

- età non superioreagli anni 80 e non inferiore ai 60 alla data di inizio dell’a.s. 2017/18

- assenza diprocedimenti penali in corso e di sentenze di condanna passate in giudicato

- idoneità psicofisica allosvolgimento dell’incarico attestata da certificato medico

Scadenza adesioni: ore12.00 di Mercoledì 28 febbraio 2018

Per candidarsi: http://www.inarzignanonews.it/ DettaglioComunicazione.aspx? id=5492

Info: Comando diPolizia Locale, in via 4 Martiri n° 71/C di Arzignano, 0444476600 (ViceIstruttore Manola Anselmi).

AUDIZIONI PER LA NUOVA PRODUZIONE TEATRALE DI FONDAZIONE AIDA(23/01/2018)

Sono aperte le candidature dei casting per la messa in scena di unnuovo spettacolo destinato a un pubblico di bambini e famiglie prodotto daFondazione AIDA con l'Orchestra da Camera di Mantova.

I provini si terranno il 21febbraio 2018 presso il Teatro Filippini di Verona a partire dalle ore 10:00.

Per partecipare è necessario inviare curriculum vitae e foto entro il 5febbraio 2018 alle ore 12:00 all'indirizzo audizioni@fondazioneaida.it.

Si cercano 2 ATTORI/DANZATORI(un uomo e una donna) con abilità acrobatico-circensi e spiccate capacità di improvvisazione.Durante le audizioni ai candidati verrà chiesto di dimostrare le propriecapacità nell’ambito della danza e/o della mimica e/o dell'improvvisazione.

La direzione Musicale saràaffidata a Carlo Fabiano, primo violino e fondatore dell'Orchestra di Mantova.

La regia dello spettacolo, che debutterà alla fine di Maggio, saràaffidata a Pino Costalunga attore, regista e autore di teatro esperto diletteratura per l'infanzia.

OPERATOREADDETTO ACCOGLIENZA (15/01/2018)

La Soc. Cooperativa Soc. Studio Progetto Onlusricerca un OPERATORE ADDETTOALL'ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE

Requisiti richiesti:

- preferibilmente esperienza nell'ambito

- flessibilità oraria

- buona conoscenza della lingua inglese (premialità per seconda linguafrancese)

- spiccate capacità organizzative e di problem solving

- predisposizione alle relazioni interpersonali

- propensione al lavoro in equipe e in autonomia

Inviare il CV per la candidatura entro il 25_01_18 a terraferma@studioprogetto.org

specificando nell'oggetto "RICERCA OPERATORE ACCOGLIENZA"

GENERALIITALIA CERCA (10/01/2018):

Generali Italia cerca 4 NUOVEFIGURE per potenziamento sedi di Arzignano, Creazzo e apertura nuova sede aValdagno.

I requisiti ricercati sono:

- capacità relazionali per interfacciarsi con i clienti

- mantenimento e gestione dei clienti aziendali

- assistenza ai clienti potenziali

- capacità organizzativa e di pianificazione

- automuniti in caso di spostamenti

- massima serietà

Inserimento immediato (no stage, no tirocinio), no Partita IVArichiesta.

Se si possiedono queste caratteristiche o se si conosce qualcuno che lerappresenta, inviare il CV con foto e un breve testo presentativoa:hroffice@generalivi.it

ECORRESEARCH SPA CERCA (12/01/2018):

ADDETTO CONTROLLOQUALITA’ con esperienza nel controllo dimensionale e visivodei pezzi (uso strumenti di misurazione). Inviare cv dettagliato a:selezione@ecor- international.com

ADDETTO REPARTOPRODUZIONE con esperienza nella preparazione del materiale dasaldare, utilizzo macchine cnc o semiautomatiche. Necessaria la conoscenza deldisegno meccanico. Inviare cvdettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO ricerchiamogiovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzotecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale inreparto montaggio.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborsospese.

Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO GESTIONECOMMESSE ricerchiamo giovane laureato ad indirizzoingegneristico a cui affidare la gestione operativa delle commesse diproduzione (pianificazione produzione, interfaccia con le diverse funzionioperations per controllo avanzamento, contatto quotidiano con il cliente perrichieste o aggiornamenti). Inviare cv dettagliato a:selezione@ecor- international.com

TECNICO COMMERCIALEJUNIOR ricerchiamo giovane laureato ad indirizzoingegneristico a cui affidare la gestione tecnico-commerciale dei clienti(elaborazione offerta commerciale, gestione e monitoraggio avanzamento delleattività tecnico-produttive, sviluppo nuove opportunità di business). Richiestaconoscenza della lingua inglese. Inviare cv dettagliato a:selezione@ecor- international.com

IL CONISELEZIONA NEOLAUREATI IN VENETO (09/01/2018)

Il CONI seleziona 14 ARCHITETTIE INGEGNERI NEOLAUREATI per lo svolgimento di rilievi su tutte le strutturesportive presenti sul territorio veneto. La ricerca si svolge nell’ambito delprogetto di censimento nazionale degli impianti sportivi, avviato in Veneto aseguito della convenzione siglata con la Regione, con l’obiettivo di censire,geolocalizzare e catalogare tutte le strutture sportive pubbliche e privateesistenti in Veneto, e realizzarne una app.

I candidati selezionati contatteranno enti locali, associazioni,parrocchie, scuole, strutture private per rilevare ogni tipo di impiantoesistente, rilevarne caratteristiche, orari, accessibilità, bacino di utenza ecosti di gestione/manutenzione, al fine di costruire una scheda informaticadettagliata per alimentare la banca dati nazionale.

Tra i requisiti richiesti per candidarsi:

• diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Civile,Ingegneria Edile, Architettura;

• residenza nella provincia di competenza (3 posti disponibili perPadova e Verona, 2 posti per Treviso, Venezia e Vicenza,1 posto per Belluno eRovigo);

• disponibilità agli spostamenti su tutto il territorio regionale, conmezzo di trasporto proprio;

• ottima conoscenza dei sistemi Windows.

Sarà offerto un contratto di prestazione d’opera della durata massimadi 12 mesi, come indicato nell’annuncio pubblicato online in cui è possibileconoscere tutti i dettagli della posizione offerta e inviare la propriacandidatura.

Sito dell'annuncio:

https://offerte-di-lavoro. monster.it/n-14-NEOLAUREATI- ARCHITETTURA-O-INGEGNERIA- CIVILE-EDILE-ARCHITETTURA- VENETO-CON-SERVIZI-S-P-A/11/ 190048402?MESCOID= 1700166001001&jobPosition=5

Scadenza: 19 gennaio 2018

PERSONALEBAR AD ARZIGNANO (20/12/2017)

La Wineria Tvino di Arzignano cerca personale anche senza esperienza dainserire in organico. Se interessati portare il curriculum presso il localeoppure inviare una mail a Tvinoarzignano@gmail.com

PROMOTER EDITORIALICERCASI (27/10/2017)

Offresilavoro part time di promozione editoriale

orario:mattina 7.30-8.30

contrattodi prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo:gennaio-febbraio 2018

durata:3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessariinternet, automobile e telefono cellulare

perinformazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area PromozioneMBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com





OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO