Nuovi soci per GC&P

Gianesin, Canepari & Partners Srl (GC&P) inizia il 2017 all'insegna di grandi novità, prima fra tutte l'ingresso di due nuovi partner nella compagine societaria. A Nicola Gianesin e Alberto Canepari, fondatori di GC&P nel 2008, si uniscono oggi Simone Tognin e Nicola Rigobello, due consulenti che hanno collaborato con la società di Asolo (TV) fin dalla sua nascita.



Tognin e Rigobello entrano per rafforzare il governo di una squadra che cresce: da tre a sette dipendenti, dal 2014 ad oggi, che diventeranno 10 nel corso del 2017, e con più di 20 consulenti esperti nelle aree di intervento in ambito di organizzazione snella, sviluppo del business, gestione delle risorse umane. Negli anni GC&P ha realizzato oltre 580 progetti, con circa 300 clienti, e più di 100 eventi di formazione negli ultimi cinque anni. All'operazione di ampliamento della compagine societaria si affianca un rafforzamento della dotazione patrimoniale che porta il patrimonio netto a oltre 200.000 euro. Il fatturato si conferma in continuo aumento nel corso degli anni; sale a quasi 2milioni di euro nel 2016 e l'obiettivo per il 2017 è di superare i 2,5 milioni di euro. «Con i due nuovi partner rafforziamo l'area dedicata all'eccellenza organizzativa- afferma Nicola Gianesin - con l'obiettivo di innovare il nostro modo di far consulenza e migliorare il nostro servizio alle imprese, rinnovando le metodologie ed estendendo il nostro raggio d'azione a nuovi mercati.



Di fronte all'esigenza di crescere, come società, Alberto Canepari ed io abbiamo scelto di individuare i partner all'interno del gruppo già operativo. Simone Tognin e Nicola Rigobello, due giovani ingegneri gestionali, il primo padovano, il secondo vicentino, sono con noi sin dai primi giorni, e si può dire che siano cresciuti insieme a GC&P. Per questo hanno tutta la nostra stima, l'apprezzamento per la collaborazione, sempre partecipe ed efficace.» Simone Tognin ha un'esperienza decennale nella consulenza organizzativa applicata in aziende di diversi settori e dimensioni. In GC&P dal 2008, è esperto in "Lean Organization" in particolare applicata all'area "Operations" per la realizzazione di percorsi di riorganizzazione e ottimizzazione dei processi. Nicola Rigobello ha maturato invece la sua esperienza in un grande gruppo industriale del settore tessile, in area logistica e pianificazione della produzione, e successivamente come demand planner e sales controller. In GC&P dal 2008, è esperto in "Lean Organization" in particolare applicata all'area "Operations" e allo sviluppo di software a supporto del miglioramento organizzativo. I consulenti GC&P sono gli specialisti per le PMI, una competenza vasta che si avvale anche di diversi accreditamenti, ottenuti nel tempo.



Da Dicembre 2016 è tra le poche società venete presenti nell'elenco della Regione Lombardia per fornire servizi di Export Business Manager (EBM) a supporto di progetti di promozione dell'export. Può così offrire anche alle imprese lombarde servizi di ricerca partner, studi di fattibilità, realizzazione di incontri B2B, certificazione e consulenza doganale. Sul piano nazionale, è con il 2015 che GC&P entra a far parte dell'albo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Oltre alle certificazioni qualità (ISO9001) e ambiente (ISO14001) per l'attività di consulenza e formazione ottenute nel 2011, dal 2014 GC&P è Ente Accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua. È inoltre in fase di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro in Regione Veneto. A Novembre 2016 ha adottato il Modello Organizzativo e gestionale 231 (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001), strumento di garanzia e di trasparenza dell'operato degli Organismi di Formazione accreditati per migliorarne l'organizzazione e l'efficacia di funzionamento. A tutti gli effetti società internazionale di consulenza e formazione, Gianesin Canepari & Partners (GC&P) è situata tra Vicenza e Treviso; ha sede legale a Bassano del Grappa e sede operativa per l'Italia ad Asolo (TV). Nel mondo è presente con una filiale a Mumbai (GC&P India) e con una fitta rete di partnership in Brasile, Turchia, Russia, Nigeria, Cina, Emirati Arabi.