Nuovi servizi digitali per i cittadini: si progettano anche in due comuni vicentini

Sono coinvolti in una prima fase sperimentale di Service Design anche i comuni di Thiene e Bassano del Grappa - assieme a Padova, Legnago e San Donà Di Piave - chiamati a definire e riprogettare i primi dieci servizi digitali “prioritari” destinati ai cittadini.

L’approccio scelto, per condurre la prima fase di analisi, è stato quello della ricerca etnografica. L’obiettivo della ricerca è stato quello di comprendere abitudini, bisogni e necessità dei cittadini per identificare le loro priorità in termini di servizi, mappando di questi specificità locali, punti di debolezza e opportunità di sviluppo. La prima fase del progetto é terminata e sono in definizione con il gruppo di lavoro i dieci servizi prioritari.

La piattaforma è inserita all'interno del piano ADVeneto2020 di cui la Regione Veneto sta completando lo sviluppo e che comprende oltre a MyPortal3 gli applicativi MyPay (per i pagamenti telematici interconnesso con PagoPA), MyPivot (per la rendicontazione dei pagamenti per l'Ente locale), MyID (per la gestione dell'identità digitale interconnesso a SPID), MYIntranet (per la gestione dei procedimenti rivolto agli operatori dell'ente) e MyPA (per l'erogazione dei servizi rivolto ai cittadino).

L'obiettivo del piano ADVeneto2020 é quello di mettere a disposizione degli enti locali del Veneto nuovi strumenti condivisi che non solo offrano nuovi servizi digitali omogenei e standardizzati ai cittadini, ma che siano anche uno strumento per il ripensamento dei modelli di gestione e di erogazione.

Il Comune di Padova è in prima fila nello sviluppo del progetto MyPortal3-Diritti digitali.

Queste piattorme costituiranno anche il punto di riferimento per il Progetto MYCity, progetto POR-FESR finanziato con quattro milioni di euro a cui il Comune di Padova partecipa come unità urbana in collaborazione con i comuni di Montebelluna, Treviso, Verona e Vicenza.