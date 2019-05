"Abbiamo comprato Neymar"... "Ah, no"

Dopo l'ormai miliare "Allejua" cantato al termine della prima vittoria casalinga dopo quasi sei mesi, i tifosi biancorossi hanno trovato nuova ispirazione per la propria vena ironica, grazzie all'annuncio della collaborazione tra Diesel Fragrances e la stella del calcio brasiliano Neymar Jr. per creare una nuova fragranza del brand.

Una collaborazione che riflette la visione moderna della mascolinità di Diesel Fragrances ma che si fa testimone del percorso di Neymar Jr., dagli anni dell’infanzia, passati giocando a calcio nel quartiere povero di Jardim Glória, a Praia Grande, San Paolo, fino alla sua ascesa come star internazionale del calcio. Neymar JR. (© Diesel Fragrances) Con circa 250 milioni di follower sui social media, Neymar Jr. è nella top ten delle celebrità più famose al mondo e il suo ottimismo, la sua determinazione e la sua lealtà verso la famiglia e gli amici fanno di lui un vero modello per le giovani generazioni. È la prima celebrity del mondo dello sport a rappresentare una fragranza Diesel. Da vero copilota – il suo ruolo supera ampiamente quello di un portavoce tradizionale – Neymar Jr. è stato coinvolto in tutti gli aspetti della fragranza: dalla creazione iniziale alla storia della campagna, che sarà presto svelata, dal flacone e dal jus al recente annuncio sul suo canale Instagram. “Ho partecipato alle decisioni più importanti – ha dichiarato Neymar Jr. – Doveva essere una fragranza audace, e doveva avere un legame con quello che mi piace. Volevo una fragranza che raccontasse la mia storia e spiegasse cos’è il coraggio per me”. L’uscita coincide con il primo decennio di Neymar Jr. come atleta professionista e segna anche il decimo anniversario di Only The Brave, l’iconica fragranza maschile firmata Diesel. “Devi avere coraggio nella vita se vuoi raggiungere degli obiettivi importanti, indipendentemente dal tipo di lavoro che svolgi”, spiega Neymar Jr. La campagna e il nuovo profumo maschile Diesel Fragrances, con Neymar Jr. nelle vesti di protagonista, farà il suo debutto il 19 maggio.