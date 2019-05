Dal 13 aprile la nuova stagione 2019 con "Kitt Minijet e Bandido - The magic ride"

Riparte ufficialmente il 13 aprile la nuova e imperdibile stagione del primo parco a tema cinematografico d’Italia: grande attenzione sarà dedicata al divertimento di tutta la famiglia grazie all’inserimento di 2 nuove divertenti attrazioni, ad un palinsesto di spettacoli completamente rinnovato ed un fitto calendario di event speciali a tema.

Una delle attrazioni adrenaliniche più acclamate di Movieland è Kitt Superjet, con le sue incredibili evoluzioni sull’acqua a bordo di potenti motoscafi. Nel 2019 Movieland raddoppia e crea KITT MINIJET, una versione speciale di quell’innovativa attrazione dedicata però ai più piccoli, che potranno quindi emulare le gesta dei piloti stuntmen sfrecciando sull’acqua in un’emozionante gara. La particolarità di questa attrazione è che saranno proprio loro a pilotare le imbarcazioni lungo un percorso si sviluppa all’interno di un set cinematografico in stile grand canyon.

Il cinema diventa magia a BANDIDO - THE MAGIC RIDE, la seconda novità 2019: varcata la soglia di quello che si mostra all’apparenza come un classico cinema gli Ospiti si troveranno in realtà catapultati in un’attrazione 4D per tutta la famiglia a bordo di un simulatore dinamico ricco di effetti speciali.Adrenalina, colpi di scena ma soprattutto tanto divertimento saranno gli ingredienti di un movimentato viaggio tutto azione nel selvaggio west in compagnia di uno sfortunato sceriffo e del suo fidato destriero che si troveranno faccia a faccia con uno spietato rapinatore di banche.

Sul fronte SPETTACOLI, il 2019 vede il rinnovamento completo del palinsesto con l’introduzione di ben 4 show inediti, tutti interpretati dal vivo da un cast di oltre 40 artisti professionisti che include ballerini, attori, cantanti, acrobati e stuntmen mentre durante tutto il corso dell’anno si alterneranno una moltitudine di EVENTI SPECIALI A TEMA tra i quali la nuova AMERICAN BEER FEST, una nuova “stagione” che ravviverà il finale d’estate con fiumi di birra e animazione.