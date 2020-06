Morato pane acquista Roberto, la mamma dei grissini: operazione tutta made in Veneto

"Colpo di mercato" per la Morato Pane. L'azienda con sede ad Altavilla Vicentina, ha infatti siglato l’accordo di acquisizione con Roberto, specializzata nella produzione di grissini con quartier generale a Treviso. Un'operazione che arriva a seguito di altri movimenti in entrata conclusi in Spagna.

Morato Pane, azienda con 300 dipendenti all’attivo, e Roberto, sono di fatto dei veri e propri colossi del territorio veneto: “Con queste due operazioni – ha annunciato all’Ansa Stefano Maza, manager del gruppo con incarico di amministratore delegato dal settembre del 2018 – il nostro gruppo consolida un fatturato di circa 250 milioni, confermandosi la seconda azienda italiana nel mercato della panificazione confezionata e aprendo ad un importante sviluppo del business estero, che oggi rappresenta quasi il 30% del fatturato aziendale”.

Finanziatori di questa operazione made in Veneto sono le società Illimity, Springrowth ed Iccrea secondo quanto emerge, con socio di riferimento ormai consolidato da anni la holding industriale Aliante Equity, partner forte delle strategie di acquisizione.

L’azienda vicentina, prossima ai 50 anni di storia dalla sua fondazione, fa così un nuovo balzo in avanti nella conquista di un segmento ampio e diversificato del mercato internazionale.