Montorso, reti fognarie ed idriche: proseguono i lavori di estensione

Prosegue a Montorso Vicentino l’opera di estensione delle reti idriche e fognarie in quelle aree del Comune attualmente sprovviste di servizio o comunque dove questo risulta sottodimensionato.

Le vie interessate dai lavori sono via Cà Vaccari, via Rio, via Montello, via Tadiotti, via Tovi, via Trento, via Valverde, via Spinino, via Trieste ed infine via Darramara. Con la realizzazione della rete fognaria sono previsti anche il rifacimento della obsoleta e sottodimensionata rete idrica ed il ripristino del manto stradale.

“Con questo investimento si intende adeguare ed implementare la rete fognaria ed idrica nelle aree di Montorso meno efficienti, in modo da assicurare ai residenti della zona l’estensione del servizio fognario e l’ottimizzazione del servizio idrico mediante standard in uso ad Acque del Chiampo con l’aumento del diametro i e materiali di ultima generazione” dichiara il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo Andrea Pellizzari che aggiunge “La collaborazione e la sinergia instaurata con il Comune di Montorso dimostrano come unendo risorse e professionalità i risultati possano essere raggiunti nel miglior modo possibile.”

Dal canto suo il Sindaco di Montorso Antonio Tonello afferma “L’amministrazione comunale di Montorso ha ritenuto preferibile l’esecuzione dei lavori nel periodo estivo lungo via Cà Vaccari e laterali (Montello e Rio), per limitare l’impatto sulla viabilità, specie durante il periodo scolastico. Siamo quindi soddisfatti di come Acque del Chiampo abbia pienamente accolto questa esigenza, calendarizzando la posa della nuova rete idrica, specie quella che interessa via Cà Vaccari, prima dell’apertura dell’anno scolastico.”

La conclusione dei lavori, compresa l’asfaltatura delle vie interessate, è prevista per l’autunno del 2018.