Montorso Vicentino, il centro storico cambia volto: interventi su 14 vie

Grazie ad una spesa comunale di 10.000 euro, sono stati ultimati gli interventi nel centro storico e nella zona artigianale Spinino: interessate Piazza Malenza e le vie Kennedy, Da Porto, Cristofari, Bendinelli, Bellimadore, Zanella, Tovi, Pantiere, Ponte Cocco, Spinino, dell’Artigianato, dell’Economia e Vallegrande.

“Prevalentemente – spiega il sindaco Antonio Tonello – si tratta di strade precedentemente interessate da lavori di asfaltatura e che quindi necessitavano di una nuova tracciatura della segnaletica. Ora è stata ultimata e quindi la loro percorrenza è molto più sicura”. “Particolarmente importante – sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Diego Zaffari – è l’intervento nella zona artigianale, che va a completare la nuova urbanizzazione industriale dell’area. Abbiamo atteso che le nuove aziende si insediassero per procedere alla realizzazione della segnaletica, in modo che essa non fosse subito compromessa dal continuo passaggio dei mezzi pesanti impegnati nei cantieri di costruzione”.