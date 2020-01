Mollificio Cappeller, 50 anni di attività: "Impresa locale e globale, attenta al welfare territoriale"

L’assessore regionale al lavoro, all’istruzione e alla formazione Elena Donazzan visitato lo storico ‘Mollificio Cappeller’, che nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività. Dopo un passaggio generazionale compiuto nel 2017, alla guida della ‘Cappeller’ ci sono ora i fratelli Alessandro e Ilenia. Con 195 occupati, un fatturato di circa 30 milioni di euro e forte predisposizione all’internazionalizzazione e all’alleanza competitiva, l’azienda di Cartigliano sta puntando anche alla diversificazione del prodotto.

“Ho incontrato un’azienda dalla grande storia, saldamente in mano a due quarantenni molto proiettati all’internazionalizzazione, ma altrettanto radicati e locali nel comprendere che il futuro di Cappeller è strettamente legato al futuro del territorio”, ha affermato l’assessore Donazzan.

Durante la visita dello stabilimento, leader nella produzione di molle di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, affermato in particolare nell’automotive, l’assessore ha incontrato anche i due rappresenti delle RSU, Mirka Meneghetti Mirka e Elio Fantinato, entrambi in azienda da oltre vent’anni.

Nell’incontro si è parlato anche dei problemi della denatalità nei comuni dove insiste l’azienda, della necessità di formare genitori più consapevoli che un progetto di vita per i propri figli passa anche attraverso la giusta scelta della scuola, e del coinvolgimento delle imprese che insistono in un determinato territorio - in questo caso Cartigliano - affinché collaborino tra di loro.

“Non finisce mai di stupirmi l’intelligenza e la sensibilità degli imprenditori veneti – commenta Donazzan - i Cappeller si interrogano non solo sul fatturato dell’azienda, ma su un’idea di welfare del territorio che , grazie al dialogo proficuo con dipendenti e territorio, a Cartigliano non è un’idea da manuale ma potrà diventare una concreta opportunità”.