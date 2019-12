Mobilità sostenibile: in arrivo 340mila euro dallo Stato

Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato al Comune di Vicenza l'assegnazione di un contributo pari a 343 mila euro da utilizzare per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) e di altre attività ad esso collegate quali il monitoraggio degli indicatori PUMS e la redazione del Biciplan.

«Vicenza è tra le prime 10 città d'Italia ammesse al contributo per la progettazione del PUMS, avendo presentato tutta la documentazione necessaria entro il termine del 7 novembre scorso – ha spiegato l'assessore alla mobilità urbana Matteo Celebron –. La Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella seduta del 18 dicembre scorso, ha reso disponibili i primi finanziamenti, tra cui quello destinato alla nostra città. Il piano urbano della mobilità sostenibile che andremo a realizzare grazie a questo importante contributo ministeriale contiene una visione della mobilità a 360 gradi. Sarà dato spazio ai mezzi elettrici e ciclabili e sarà limitato il passaggio dei mezzi pesanti in centro storico. Il tutto, come indicano le linee guida nazionali ministeriali, nell'ambito di un percorso trasparente di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse»

Prendono avvio ora le procedure per l'incarico di progettazione.