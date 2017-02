Missione in India per i Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto

Missione di business e istituzionale in India per i Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto. Dal 19 al 25 febbraio il Gruppo accompagnerà dieci aziende venete nel subcontinente indiano, organizzando incontri B2B nelle città di New Delhi, Pune e Mumbai, con l’obiettivo di individuare nuove opportunità commerciali e d’investimento in questo Paese.

Durante la tappa a New Delhi, i Giovani Imprenditori veneti saranno ospiti dell’Ambasciatore italiano in India Lorenzo Angeloni.

Giordano Riello, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, sottolinea: “L’India è il paese dei Brics a maggior tasso di crescita e con importanti prospettive per l’export veneto. Tessere relazioni commerciali e istituzionali con questo paese, il secondo più popoloso al mondo e sempre più attratto dal Made in Italy, è pertanto fondamentale per favorire l’internazionalizzazione delle nostre aziende”.

Nel 2015 l’export veneto verso l’India è cresciuto del 13,3% (+10,3% quello italiano). Nel primo semestre 2016 il solo macro-distretto Padova, Treviso, Vicenza ha segnato un incremento delle esportazioni verso il mercato indiano del 16,3%. L’India, 1,3 miliardi di abitanti, nel 2016 si stima abbia registrato una crescita del Pil del 7,6%.