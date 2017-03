Marostica fra i borghi di “Viaggio italiano”

C’è anche Marostica nella piattaforma “Borghi – Viaggio italiano”, un progetto condiviso da tutte le regioni, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i borghi italiani per poter ampliare l’offerta turistica e competere al meglio sui mercati internazionali. Nell’“Anno dei Borghi” proclamato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la comunicazione arriva dalla Regione del Veneto che nell’elenco ha inserito borghi di rara bellezza e di testimonianza millenaria, fra i quali spicca appunto Marostica, unica cittadina della provincia di Vicenza, accompagnata da Arquà Petrarca, Montagnana, Asolo, Cison di Valmarino, Portobuffolè, Follina, Malcesine, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio – Borghetto, San Giorgio di Valpolicella, Soave, Sottoguda-Rocca Pietore, Mel, Sappada, Caorle, Chioggia.

Il progetto regionale, inserito a sua volta nel progetto del Ministero, ha come fine la realizzazione di una grande mappa interattiva sempre in aggiornamento per poter valorizzare da un punto di vista turistico gli oltre mille borghi italiani ed offrire un viaggio esperienziale lontano dalle grandi città.