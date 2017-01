Le CNA di Vicenza, Arezzo, Valenza e delle Marche a VicenzaOro Accordo per nuovi progetti per il settore

All’incontro di domenica erano presenti la Presidente Provinciale di CNA Vicenza, Cinzia Fabris, il Presidente Provinciale Unione Orafi CNA Vicenza, Arduino Zappaterra, la Presidente di CNA Arezzo, Franca Binazzi, il Presidente degli Orafi di CNA Arezzo, Gabriele Veneri, il Presidente Nazionale CNA Artistico e Tradizionale, Andrea Santolini, il vice-Presidente Nazionale CNA Giorgio Aguzzi e Liviano Bellini di CNA Valenza.

Il meeting si inserisce nel quadro delle azioni intraprese da CNA per far fronte alle esigenze delle PMI del settore orafo e dei preziosi. «L’intento dell’Associazione è di sviluppare e consolidare il dialogo tra distretti, definendo strategie, condividendo idee e progetti, ma, soprattutto, ponendo le condizioni affinché le PMI siano in grado di affrontare le sfide del mercato globale, forti di una rete strutturata ed efficiente alle spalle» spiega Cinzia Fabris.

«Il nostro comparto sta soffrendo ancora molto; il dialogo tra gli Orafi CNA dei vari distretti italiani punta non solo a creare soluzioni innovative a favore di Artigiani e PMI, ma anche a rafforzare la rappresentanza istituzionale ed economica della categoria» ribadisce Zappaterra. «La media nazionale del numero di addetti per Impresa nel settore è di 3-4 persone. Siamo ben consapevoli che singolarmente il confronto col mercato globale è difficilmente sostenibile, per questo è importante unire le forze, lavorando sinergicamente su piattaforme condivise che permettano lo sviluppo di nuove progettualità».

Nonostante il calo del numero di imprese attive e la costante evoluzione dei mercati di riferimento, il settore dell’oro e dei preziosi continua a rappresentare un peso importante sulla bilancia economica degli interscambi internazionali. L’impegno di CNA a sostegno delle aziende del settore resta quello di definire proposte concretamente realizzabili per dare un colpo di acceleratore alla ripresa, programmando azioni di dialogo con il mondo politico e delle istituzioni.