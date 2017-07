Lavori di pubblica utilità: graduatoria assunzioni per disoccupati over 30

Una graduatoria per disoccupati over 30 per assunzioni a tempo determinato. Il progetto è rivolto a disoccupati di lunga durata e persone a rischio di esclusione sociale residenti a Vicenza e con più di 30 anni di età.

NUOVO - NUove Opportunità verso l’Occupazione è il nome dell'iniziativa promossa dall'ufficio Politiche del lavoro del Comune che si colloca nel progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva”, approvato dalla Regione del Veneto in materia di inclusione sociale.

Il progetto, sorto con l'obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo, mira alla formulazione di una graduatoria da cui saranno successivamente selezionate 28 persone da impiegare in progetti di pubblica utilità promossi dal Comune di Vicenza e da Aim Vicenza Spa. Il bando prevede l’assunzione con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 6 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore lavorative, oltre ad alcune ore di consulenza per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro.

“Con questi progetti la pubblica amministrazione vuole perseguire un duplice obiettivo: da un lato, assicurare un sostegno al reddito a disoccupati over 30 privi di tutele e maggiormente vulnerabili, dall’altro stimolare la ricerca attiva del lavoro per favorire la rioccupazione” – ha dichiarato l’assessore alle risorse economiche e politiche del lavoro Michela Cavalieri. Accanto a esperienze di lavoro in attività a beneficio della cittadinanza, gli interventi prevedono misure di ricerca attiva di un'occupazione tramite specifiche attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Per partecipare al bando è necessario essere residenti a Vicenza, avere più di 30 anni di età; essere disoccupati di lunga durata (minimo 12 mesi) regolarmente iscritti al Centro per l’impiego alla data di presentazione della domanda e in possesso della DID, non percepire ammortizzatori sociali, essere sprovvisti di trattamento pensionistico e trovarsi in situazione di disagio socio lavorativo. È possibile presentare domanda entro le ore 12 di mercoledì 23 agosto esclusivamente on line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito del Comune. Alla domanda si dovrà obbligatoriamente allegare il curriculum formativo e professionale, che sarà parte integrante della valutazione.