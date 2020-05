Lavori in autostrada: disagi fino a mercoledì

La società autostrade segnala possibili disagi per il traffico a causa lavori in A4 e sulla Valdastico. In A31, a seguito di lavori urgenti di sostituzione di lame ossidate, verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Vicenza del casello di Thiene dalle ore 20.00 di lunedì 18 alle ore 6.00 di martedì 19 e dalle ore 20.00 di martedì 19 alle ore 6.00 di mercoledì 20 maggio 2020.

In A4, per lavori di manutenzione delle gallerie dei Berici, in carreggiata est si viaggerà su una sola corsia di marcia, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est a partire dalle ore 20.00 di martedì 19 fino alle ore 6.00 di mercoledì 20 maggio 2020.

Sempre in A4, per lavori di riqualificazione barriere spartitraffico centrale, tra il casello di Padova ovest sino alla fine competenza (km 363+723), in carreggiata ovest (in direzione Milano), si viaggerà su due corsie ristrette di marcia, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 circa nelle notti dal 18 al 22 maggio 2020;