Lavori a Vicenza: senso unico alternato in viale Riviera Berica

Per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo in attraversamento di viale Riviera Berica nell'ambito del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria, lunedì 24 luglio verrà introdotto il senso unico alternato regolato da movieri.



Da martedì 25 luglio viale Riviera Berica tornerà percorribile in entrambi i sensi di marcia ma potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione per il permanere del restringimento temporaneo della carreggiata.