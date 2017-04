la nuova fiction rai "di padre in figlia" sceglie la poli distillerie come location

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

E' prevista per martedì 18 aprile la prima puntata della fiction "Di Padre in Figlia", che andrà in onda su RAI UNO. Quattro puntate in prima serata per la serie dall'accento veneto, che racconta le vicissitudini professionali e personali di due famiglie di grappaioli bassanesi. Per i membri della famiglia Poli è stato naturale identificarsi nei personaggi della storia, avendo ospitato per due settimane la troupe in distilleria ed essendo diventati a loro volta comparse insieme ai collaboratori della distilleria. Insieme ad altre location del centro cittadino di Bassano del Grappa la Poli Distillerie è infatti una delle principali location scelte per la fiction, dove sono stare girate alcune tra le scene cruciali e più toccanti. L'insegna della Poli Distillerie, che appare ben visibile nel trailer, è stata sostituita con il nome della famiglia protagonista: "Distilleria Franza & Figli" destando la curiosità dei passanti. Il regista Riccardo Milani, racconta Jacopo Poli, cercava una distilleria artigianale, che fosse coerente con il periodo storico della serie, ambientata dal 1958 agli anni '80. Gli attori Alessio Boni e Cristiana Capotondi hanno infatti distillato con le caldaiette dell'antenato fondatore della distilleria, GioBatta Poli. Oltre alla barricaia, anche gli uffici sono stati location delle riprese, con i loro arredamenti originali d'epoca.