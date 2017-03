Ipermercato Emisfero: cambia il look e conserva qualità e competenza

Quando qualità e professionalità si incontrano e si fondono in una sintesi perfetta dove anche l’estetica resta soddisfatta, non c’è dubbio: ci si trova all’interno dell’Ipermercato Emisfero. Qui nei locali del centro commerciale Palladio di Vicenza, fare la spesa è diventato ancora più facile. Non solo. Grazie al rinnovato look degli ambienti espositivi che rendono caldi e accoglienti scaffali e banchi, il cliente può finalmente fare i suoi acquisti in maniera economica, veloce ed estremamente piacevole.

Tante le novità portate dal restyling effettuato dall’Azienda. E se, come scriveva lo scrittore irlandese James Joyce “Il vino è una carezza segreta che risveglia i ricordi”, allora da Emisfero è impossibile non restare affascinati dalla nuova cantina di vini con tante etichette locali, regionali e nazionali, esposte in un ambiente che rimanda alle migliori enoteche. Una serie di reparti sono stati poi completamente rinnovati raccontando quasi una mission aziendale aggiuntiva: l’innovazione.

Tra le new entry, emergono alcune aree assimilabili a negozi specializzati, come il benessere e salute e il pet. A queste novità si aggiungono anche i nuovi servizi di sushi e pesce congelato sfusi. Un cambio di immagine che emerge dappertutto, anche nelle aree casalinghi, giocattolo e tessile casa, che rendono davvero completa l’offerta di Emisfero.

Qui, nei 6.000 metri quadrati di Emisfero Ipermercato, sulla strada Padana verso Padova, n.60, fare la spesa è un piacere che mette d’accordo tutta la famiglia e soddisfa necessità ed esigenze di diversi portafogli senza perdere di vista il focus: la qualità e il servizio, sempre al giusto prezzo.

