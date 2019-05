Taglio degli assegni per 66mila pensionati vicentini, Cgil: «Usati come un bancomat»

A Giugno arriva la scure del governo sulle pensioni. Dopo le elezioni europee entrerà infatti in vigore l’emendamento con cui l’esecutivo Conte ha deciso di tagliare le rivalutazioni e che ha già fatto mobilitare i sindacati nei mesi scorsi. Una nuova manifestazione nazionale conro il provvedimento è gia prevista per sabato 1 giugno nella capitale e nel frattempo anche il sindacato pensionati veneti della Cgil scende sul piede del guerra.

«Questo provvedimento andrà a penalizzare oltre 400 mila pensionati veneti (circa un pensionato su tre), quelli che hanno assegni lordi tre volte superiori alla pensione minima (circa 500 euro lordi mensili)», spiega il sindacato che aggiunge: «Il governo intende chiedere ai nostri pensionati il conguaglio per i mesi di gennaio, febbraio e marzo quando il taglio non era ancora entrato in vigore e quindi gli assegni previdenziali avevano ottenuto la piena rivalutazione».