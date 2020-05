Infrastrutture, proseguono i lavori sulla pavimentazione stradale in varie zone della città

Proseguono, a cura di Viacqua, i lavori di sistemazione di cedimenti della pavimentazione stradale in corrispondenza delle condotte fognarie in varie zone della città.

I cantieri, in programma questa e la prossima settimana, interesseranno, nell'ordine, via Pasi all’incrocio con Borgo Scroffa; Viale Ortigara, al civico 8 e all’incrocio con piazzale del Tiro a Segno; via Napoli, in corrispondenza del civico 139; via Mascagni dall'incrocio con viale San Lazzaro al civico 2.

Per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori, potrà essere necessario chiudere, di volta in volta, i tratti di strada interessati.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/ ), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.