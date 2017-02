Il consorzio Collis Veneto wine group nomina un nuovo direttore generale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Un'ottima annata quella appena conclusasi per il gruppo Collis Veneto Wine Group, Società Cooperativa Agricola Consortile con sede a Monteforte d'Alpone (VR), che inizia il 2017 con una nuova nomina ai suoi vertici. Alla sua guida, in qualità di Direttore Generale dal 01/02/2017, entrerà l'imprenditore veneto Luca Cielo, attuale socio, Amministratore e Direttore Generale dell'azienda familiare Cielo e Terra e membro del comitato di presidenza della Piccola Industria di Confindustria nazionale. Con 20 anni di esperienza maturati nel settore vitivinicolo della regione e numerosi incarichi ufficiali, Luca Cielo si è imposto tra molti candidati come il manager ideale per ricoprire l'incarico del suo predecessore Giancarlo Lechthaler. Al nuovo Direttore, la responsabilità di consolidare maggiormente il consorzio fondato nel 2008 rafforzando l'integrazione e le sinergie tra le aziende commerciali del gruppo: Cantine Riondo, Casa Vinicola Sartori e Cielo e Terra, che sono il cuore pulsante e fiore all'occhiello del gruppo. «Ci saranno dei cambiamenti nella gestione dell'azienda, con un obiettivo di crescita sana e ponderata. I prossimi mesi e anni li vivremo all'insegna di questo progetto storico che ha bisogno dell'impegno, della competenza, della flessibilità e della lealtà di tutti i componenti coinvolti» ha commentato il presidente Pietro Zambon. www.collisgroup.it