I vicentini di Unibookapp in tour a Roma: il video

Giovani imprenditori in tour come una rock band. Si tratta di Greta Zamperoni e Andrea Gerard, del Team Unibookapp, che sono appena tornati dalla prima tappa con il loro camper a Roma. Unibook è una app che permette di condividere testi e appunti universitari ed è completamente gratuita.



Il primo appuntamento è stato i rappresentanti di Vento di Cambiamento Fenix: "Ci hanno raccontato come sia stata dura i primi giorni sconvolgere le proprie abitudini per inseguire i propri sogni ma che le soddisfazioni sono arrivate in breve tempo" mentre il secondo giorno hanno incontrato Angelo Marzano, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Università “La Sapienza”, la più grande Università d’Europa con oltre centomila studenti. "Il terzo giorno hanno avuto il piacere di conoscere Mario Donadio, membro del CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari), l’organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, esso formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - proseguono - Dopo aver stretto amicizia con la maggior parte degli altri membri del gruppo si è giunti a formulare una collaborazione tra i ragazzi di VdC Fenix e Unibookapp che aiuterà tutti gli studenti a far capire l’utilizzo gratuito del servizio Unibookapp. Il forte legame che si è instaurato tra le due parti promette il raggiungimento di grandi obiettivi".





Allegati